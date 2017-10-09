Компания Hino и правительство Подмосковья заключили соглашение, согласно которому в Химках построят автозавод. Предприятие будет выпускать мало- и среднетоннажные грузовики японской марки.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Московской области. Ожидается, что инвестиции в завод составят примерно один миллиард рублей. Проектирование начнется к концу текущего года, к строительству предприятия приступят во втором квартале 2018-го, а крупноузловая сборка грузовиков должна стартовать в третьем квартале 2019 года.

В Подмосковье компания Hino намерена выпускать автомобили серий 300 и 500, план производства – около 2 000 машин в год. Грузовики будут поставлять не только на российский рынок, но и в страны ближнего зарубежья.

«Я хотел бы поблагодарить правительство Московской области, которое помогало нам выбирать место для строительства. Мы считаем, что потенциал российского рынка велик и наши автомобили будут пользоваться спросом. Мы решили расположить свой завод в Подмосковье, потому что здесь высокий спрос на нашу продукцию и есть высококвалифицированные специалисты», — прокомментировал исполнительный вице-президент «Хино моторс ЛТД» Сатору Мори.

Напомним, в Подмосковье возводят еще один автозавод – в Солнечногорском районе появится предприятие, которое будет производить «легковушки» премиум-бренда Mercedes-Benz.