Завидная стабильность: цены на топливо в России неизменно растут

Согласно официальной информации, в феврале потребительские цены на бензин в среднем увеличились на 0,6%. Сейчас средняя по стране цена АИ-80 для конечного покупателя составляет 33.84 рубля, АИ-92 — 35.77 рублей, АИ-95 — 38.94 рубля, а дизельное топливо продают по цене в 37.61 рубля. В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге – на 0,6%.

Наиболее высокая цена на топливо зафиксирована в Чукотском автономном округе. Там литр горючего продают по цене в 50 рублей (АИ-80), 51.50 рублей (АИ-92), 56 рублей (АИ-95) и 51.50 рублей (ДТ). Это без малого в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. Дешевле всего топливо марки АИ-92 можно купить в Республике Алтай — 33.58 рубля. Сэкономить на покупке АИ-95 можно в Ивановской области Центрального федерального округа — там самая низкая цена на эту марку бензина — 35.8 рублей. Самое дешевое дизельное топливо продают в Чеченской республике — там за литр просят 28.55 рубля.

По данным Федеральной службы государственной статистики, потребительские цены на бензин в России в 2.1 раза выше цены производителей. В феврале 2017-го закупочные цены на сырую нефть увеличились на 5,1% (с начала года – на 25,2%), тарифы на ее перекачку через трубопроводы снизились на 0,3% (с начала года выросли на 2,4%).

В январе этого года портал «Колёса.ру» сообщал, что в России ускорился рост цен на бензин. За месяц до того информацию о резком подорожании топлива называли провокацией.

