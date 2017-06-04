Не так давно наши читатели могли сделать несколько удивительных открытий – оказывается, в качестве опции тольяттинский Спутник мог комплектоваться такими необычными элементами комфорта и роскоши, как полностью цифровая комбинация приборов и даже… кондиционер ! Теперь же мы решили оценить советские инновации, так сказать, в комплексе – то есть, прокатившись на «агрегатоносителе»: ВАЗ-21083 с интересной и необычной историей.

Первая из двух

К 32-летию выпуска первой «восьмерки» мы познакомились с отличным экземпляром ВАЗ-2108 1990 года, который владелец со знанием дела искусственно и искусно «состарил» до уровня «восьмерки» первых двух лет выпуска. Мы подробно изучили весь набор отличий и артефактов, по которому эта машина отличается от большинства своих более поздних сестёр.

Однако первой «восьмеркой» уже знакомого нам Евгения Карпунина было не это «зубило» цвета «сафари», а куда более поздний экземпляр – ВАЗ-21083 1999 года выпуска.

«Восьмерка» цвета «папирус» была приобретена в далеком уже 2010 году практически случайно – нынешний владелец просто наткнулся на сайте продаж на объявление и уже через час оставил залог за автомобиль.

Статьи / История Тридцать два года "зубилу": ностальгический тест-драйв ВАЗ-2108 Мы неоднократно вспоминали факты, связанные с историей первого тольяттинского переднеприводника: раскрывали роль немецкой компании Porsche в разработке Спутника, сравнивали «восьмерку» с немецким Volkswagen Scirocco...

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Такая спешка объясняется легко: выставленная на продажу машина пребывала в первозданном состоянии и, по сути, только прошла обкатку, поскольку успела пробежать за 10 лет менее пяти тысяч километров. При первом же осмотре в глаза (а точнее, в нос) бросился характерный запах нового вазовского пластика, которому не удалось выветриться благодаря хранению в теплом гараже. В лучших традициях так называемой «капсулы времени» в качестве «салонных» бонусов к абсолютно целому кузову и полной комплектности прилагалась бутылка закрытой воды и журнал За Рулем – и то, и другое 2000 года.

Евгений столь оперативно стал владельцем почти новой «восьмерки» по простой причине – о такой машине он мечтал, еще будучи школьником. А мечты, как известно, имеют свойство сбываться – по крайней мере, у тех, кто этого действительно хочет.

В первый год владения Женя просто… катался и кайфовал, намотав за год около 5 000 км. Машина даже успела примерить комплект зимних колёс, выступая поначалу в качестве настоящего средства передвижения.

Неожиданное увлечение

Изначально каких-то особых доработок по автомобилю не планировалось – разве что были заказаны и привезены из Германии новые диски Ronal R10 Turbo. Легендарные (и весьма недешевые) «Роналы» появились на «восьмерке» не просто так – скорее, это дань уважения широко известной в узких кругах Lada EVA. Действительно, диски с характерным дизайном вместо скучной штатной «штамповки» на «советском делориане» смотрелись весьма уместно. Картину портила разве что «джиперская» посадка. Разумеется, Женя не пилил пружины болгаркой, а установил связку пружин и амортизаторов Koni – как и в случае с «роналами», не самый традиционный путь, однако правильный и заслуживающий уважения.

1 / 2 После многочисленных примерок выбор пал на культовые диски Ronal R10 Turbo. Новый комплект обошелся под 1000 долларов! 2 / 2 После многочисленных примерок выбор пал на культовые диски Ronal R10 Turbo. Новый комплект обошелся под 1000 долларов!

И в этот момент владелец открыл для себя, что западные дилеры в качестве предпродажной подготовки дооснащали советские «зубилы» очень интересными импортными опциями-атрибутами — как элементами наружного стайлинга, так и деталями отделки интерьера, о «современном прочтении которых» которых мы уже как-то рассказывали.

Погрузившись с головой в мир «забугорных» зеркал, колпаков, дисков, спойлеров и прочих рулей, когда-то предназначенных специально для Лады Самары, Женя неожиданно даже для себя «подсел на экспортную тему», причем не только в качестве коллекционирования винтажных и очень редких артефактов, но и для их прямого использования на любимой машине! Благо, невзирая на относительно «свежий» возраст, карбюраторная «восьмерка» являлась прекрасным (и подходящим) вариантом на роль «артефактоносителя».

В процессе выяснилось, что сложно не только достать артефакты, но и удержаться от соблазна установить все вместе на одну машину. Именно поэтому пришлось сразу включить жесткий фильтр отбора и… приобрести вторую «восьмерку»

Кроме различных дилерских элементов, владельцу стали попадать в руки и другие интересные опции, о которых он, как и большинство обычных «самароводов», даже не подозревал! К примеру, это «холодный впуск» воздуха в карбюратор, микропроцессорная система зажигания, цифровая комбинация приборов… Женя вошел во вкус настолько, что… пришлось даже покупать вторую машину! И если на Сафари он четко придерживался концепции «ранний сток», то машине конца девяностых годов как нельзя кстати пришлись различные «гипотетические опции», многие из которых так и не добрались до серийного производства.

1 / 2 «Восемьдесят третьи» пепельницы – большая редкость 2 / 2 Дотошные «зубиловоды» давно видели «допы» в заводских каталогах. Но вживую их встретить практически невозможно

Именно поэтому было решено снаружи стилизовать автомобиль под реплику реэкспортной «восьмерки», а внутри оснастить её по максимуму всеми опциями, которые были заложены в конструкцию ВАЗ-21083 еще на стадии проектирования автомобиля.

У модификации ВАЗ-21083 значительно расширен набор оборудования. В нем — очистители и омыватели стекол задней двери и фар, формованная обивка багажного отсека, включая заднюю дверь. Обивка боковых дверей и боковин со вставками и синтетической ворсовой ткани (капровелюра), обивка сидений — полностью тканевая. Характерные отличия появятся во внешнем облике: бампера, окрашенные в цвет кузова, спойлер на двери задка". За Рулем №11, 1986

Конечно, такое собирательство потребовало массы времени и других ресурсов. В процессе владелец познакомился с массой интересных и увлеченных людей, а также неисповедимыми путями смог добраться до множества артефактов, расположенных в самых различных уголках России, Украины и даже Западной Европы! Видимо, аналогичную лихорадку испытывали золотоискатели на приисках… Причем многие обладатели подобных «сокровищ» даже и не подозревали, насколько редкими и удивительными вещами владеют. Правда, иные, напротив, тут же «просекли фишку» и заломили за свои детали втридорога. Хотя справедливости ради отметим, что они представляют ценность исключительно для таких немногочисленных фанатов, как Евгений.

Отметим, что комплектация будет расширяться постепенно, по мере освоения деталей и узлов в производстве. Кроме того, на часть машин (индекс "21083-02") будут устанавливать систему зажигания, управляемую микропроцессором. Она обеспечивает более точную зависимость момента зажигания от изменения нагрузки на двигатель, приближая режим его работы к оптимальному". За Рулем №11, 1986

Несколько лет настойчивых поисков – и на машине удалось собрать практически весь комплект вожделенных артефактов, включая такую редкую и ценную опцию, как функционирующий (!) штатный кондиционер. А получившаяся в итоге «восьмерка» по комплектации является, пожалуй, наиболее интересной среди себе подобных в России.

1 / 3 Изюминкой машины является работающий заводской кондиционер японского производства 2 / 3 Изюминкой машины является работающий заводской кондиционер японского производства 3 / 3 Изюминкой машины является работающий заводской кондиционер японского производства

Её зовут Электроника

Несмотря на привычный силуэт, перед нами – совсем не то короткокрылое «зубило» с «клювом», которое нас радовало в прошлый раз. Благодаря тому, что кузов окрашен в цвет металлик, машина визуально смотрится дороже и солиднее «совкового» варианта. Конечно, цвет «папирус» по оттенку немного отличается от «мокрого асфальта» или «валюты», но эффект возврата в начало девяностых все равно сохраняется.

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Подвергся изменениям и внешний вид автомобиля: по-новому оформлена его передняя часть. Прежде всего, исчезла пластмассовая "маска" радиатора; удлинены передние крылья (они достигают блок-фар), соответственно длиннее стал и капот. Небольшая декоративная решетка между фарами заменила характерный "клюв". За Рулем №4, 1989

«Электроника» воспринимается иначе и благодаря так называемым «длинным крыльям», которыми в начале девяностых оснащались только наиболее престижные модификации Самары.

Конечно, в глаза бросаются те самые «роналы», а также более низкая посадка, характерная для «дилерских» версий. Но и это еще не всё: крышка багажника и «горбик» на крыше украшены парой аккуратных спойлеров венгерско-австрийского производства. Да, это та самая Foha – предмет вожделения многих «зубиловодов». И если нижний спойлер можно было встретить на многих реэкспортных Самарах, то верхний dachspoiler «вживую» был большой редкостью даже в девяностые годы, а что уж говорить теперь…

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1 / 2 Щеточные очистители фар на «живых» Самарах встречались гораздо реже, чем на Жигулях, причем рычаги для «короткого» и «длинного» крыла отличались! 2 / 2 Щеточные очистители фар на «живых» Самарах встречались гораздо реже, чем на Жигулях, причем рычаги для «короткого» и «длинного» крыла отличались!

Опытный зритель заметит еще несколько отличий от обычной «восьмерки» — например, щеточные очистители фар, «финскую» бленду номера фирмы Konela между задними фонарями, наружные зеркала Hagus и задние брызговики немецкого производства. Казалось бы, немного, но все вместе складывается в единый образ «ненашей» Самары, которая воспринимается автомобилем не только из другой эпохи, но и из другой страны – ведь когда-то свежепригнанных из Европы машин с подобным оснащением по России бегало немало.

1 / 3 «Красивый дилерский сток» - примерно так вкратце можно описать всю суть этого проекта 2 / 3 «Красивый дилерский сток» - примерно так вкратце можно описать всю суть этого проекта 3 / 3 «Красивый дилерский сток» - примерно так вкратце можно описать всю суть этого проекта

1 / 2 Нижний спойлер часто встречался на реэкспортных «немках», а вот верхняя Foha – настоящий артефакт 2 / 2 Нижний спойлер часто встречался на реэкспортных «немках», а вот верхняя Foha – настоящий артефакт

1 / 2 На фото: вставка заднего номера (бленда) фирмы Konela 2 / 2 На фото: вставка заднего номера (бленда) фирмы Konela

Последний штрих – деколи на боковинах. Перебрав массу «дилерских» вариантов, Женя неожиданно даже для себя остановился на очень редкой версии наклеек для французского рынка, которые, в отличие от более «баянистых» немецких, подошли Электронике как нельзя лучше – особенно в сочетании с маркировкой колёсных дисков Ronal Turbo на ступицах…

1 / 4 Деколи удачно подчеркнули силуэт «зубила» 2 / 4 Деколи удачно подчеркнули силуэт «зубила» 3 / 4 Деколи удачно подчеркнули силуэт «зубила» 4 / 4 Деколи удачно подчеркнули силуэт «зубила»

Чтобы все это вместе можно было как-то классифицировать, на задней двери и центральных стойках появились шильдики, обозначающие комплектацию GLS – опять-таки, реально существующую в своё время на отдельных рынках. Так российский ВАЗ-21083 стал Электроникой в комплектации GLS. И, к слову, благодаря уменьшенному клиренсу и большим колёсам серая «восьмерка» стала здорово походить на Volkswagen Scirocco второго поколения.

Внутри отличий от обычной «восьмерки» немного, но зато каких! Оказавшись за рулём, сразу замечаешь ту самую «дигиталь» — цифровую комбинацию приборов КЭП 43501.1 и маршрутный компьютер МК 12.3857.

1 / 2 Цифровая комбинация приборов 2 / 2 Цифровая комбинация приборов

1 / 3 Маршрутный компьютер был приобретен совершенно новым, как и большинство «артефактов» 2 / 3 Маршрутный компьютер был приобретен совершенно новым, как и большинство «артефактов» 3 / 3 Маршрутный компьютер был приобретен совершенно новым, как и большинство «артефактов»

1 / 4 На фото: приборная панель ВАЗ-21083 с «дилерскими» рулями 2 / 4 На фото: приборная панель ВАЗ-21083 с «дилерскими» рулями 3 / 4 На фото: приборная панель ВАЗ-21083 с «дилерскими» рулями 4 / 4 На фото: приборная панель ВАЗ-21083 с «дилерскими» рулями

Да и сам руль не совсем обычный – тоже дилерский. Впрочем, в «загашнике» у Евгения есть еще более редкая и правильная «баранка» — предсерийное изделие, специально предназначенное для автомобилей в улучшенной комплектации с так называемой «высокой панелью».

1 / 3 Оригинальный и очень редкий руль ВАЗ-21083. Именно такой должен был стоять на машинах с так называемой высокой панелью 2 / 3 Оригинальный и очень редкий руль ВАЗ-21083. Именно такой должен был стоять на машинах с так называемой высокой панелью 3 / 3 Оригинальный и очень редкий руль ВАЗ-21083. Именно такой должен был стоять на машинах с так называемой высокой панелью

1 / 2 Кнопки стеклоподъемников и радиоприёмник – разумеется, «правильные» для ВАЗ-21083 2 / 2 Кнопки стеклоподъемников и радиоприёмник – разумеется, «правильные» для ВАЗ-21083

Начиная с 1990 года на ВАЗе и его смежниках будут освоены карбюратор с автоматическим устройством пуска и новое рулевое колесо, бортовая система контроля, затем - электропривод стеклоподъемников и электроблокировка замков дверей с места водителя (также для "люкса")". За Рулем №4, 1989

В остальном – никаких отличий от любой другой «восьмерки» конца девяностых годов. Или – почти никаких: опытный «зубиловод» непременно обнаружит отсутствие рукоятки «подсоса», что на карбюраторной «восемьдесят третьей» объясняется только одним – наличием специальной модификации Солекса с так называемым «автоподсосом». А ведь кроме него эта машина оснащена еще одной любопытной «опцией» — системой микропроцессорного зажигания. По сути, владелец собрал на этом автомобиле весь набор «довпрысковых» советских инноваций, с помощью которых «восьмерка» должна была сражаться с иномарками, причем на их территории!

1 / 2 Холодный впуск, микропроцессорное зажигание и автоподсос – пожалуй, все видимые отличия под капотом, не считая системы кондиционирования воздуха 2 / 2 Холодный впуск, микропроцессорное зажигание и автоподсос – пожалуй, все видимые отличия под капотом, не считая системы кондиционирования воздуха

1 / 4 МПСЗ – система зажигания с собственным контроллером и катушками вместо обычного «трамблёра» 2 / 4 МПСЗ – система зажигания с собственным контроллером и катушками вместо обычного «трамблёра» 3 / 4 МПСЗ – система зажигания с собственным контроллером и катушками вместо обычного «трамблёра» 4 / 4 МПСЗ – система зажигания с собственным контроллером и катушками вместо обычного «трамблёра»

Заводится это «зубило», что называется, с пол-оборота, и работает весьма устойчиво. Оказывается, лишенная механического привода воздушной заслонки машина самостоятельно уменьшает обороты двигателя по мере прогрева – прямо что тот современный «инжектор»!

На ходу благодаря импортной подвеске, 15-дюймовым колесам и более низкой посадке Электроника «показывает породу» — чувствуется, что манеры, привитые инженерами Porsche, благодаря подобному «экспорт-пакету», проявляются гораздо ярче. Практически совершеннолетняя «восьмерка» прекрасно стоит на дороге и демонстрирует отличные реакции, недостижимые для многих куда более современных и дорогих автомобилей. Под стать и тормоза – по сути, обычный «сток», только собранный из именитых (и потому качественных) комплектующих.

ВАЗ-21083 с мотором 1500 см³ должен заинтересовать приверженцев динамичного стиля езды — водителей, которые чаще эксплуатируют машину с полной нагрузкой и потому хотят иметь больший запас мощности. Существенно, что все автомобили ВАЗ-21083 получат пятиступенчатую коробку передач, главную передачу с уменьшенным передаточным числом. За Рулем №11, 1986

Наверное, в такой комплектации «восьмерка» могла бы считаться конкурентом «заряженным» хэтчбекам версии GTI тех лет, но… Не зря кузов украшен шильдиками GLS: без наличия «бодрого шестнаря» под капотом противостоять практически вдвое более мощным Гольфам GTI и Кадетам GSi просто невозможно. Да, у нас под капотом «вершина модельного ряда» советского Спутника — полуторалитровый восьмиклапанник ВАЗ-21083, но его семьдесят «лошадок» выглядит убедительно разве что на фоне 1300-кубовой «восьмерки»…

Справедливости ради отметим, что 1,5-литровый мотор обладает неплохой тягой на низких оборотах, а также весьма оперативно реагирует на движения педалью газа – скорее всего, сказывается «умное зажигание» с микропроцессорным управлением. Но удивительнее другое: 18-летний автомобиль отнюдь не воспринимается в качестве «ретро-кара», показывая завидную правильность ездовых качеств.

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Конечно, к эргономике Спутника на Западе были вопросы еще тридцать лет назад, но в салоне Электроники с удивлением обнаруживаешь наличие маршрутного компьютера, электроприводов стёкол, подогревов сидений и даже кондиционера! Причем, что ценнее всего, это никакой не «колхоз», а заводские (читай штатные) опции для этой модели. И пусть она остаётся единственной в своём роде, но факт остаётся фактом – в максимальной комплектации эта «восьмерка» отнюдь не выглядит «бедной родственницей» даже на фоне современных автомобилей. Конечно, с поправкой на безопасность. Но ведь ездить на таком сокровище каждый день никто и не будет, верно?