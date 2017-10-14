Он безропотно наматывал миллионы километров в такси, служил атрибутом успеха у бизнесменов, а с подачи Porsche стал грозой автобанов. Легенда при жизни, уже который год почивающая на лаврах. Одна из самых редких ипостасей великого и многоликого W124 – кабриолет, доработанный в Sportservice Lorinser.

Снаружи

При всей каноничности, ухоженный W124 – не такая уж редкость: народ ценит своих героев. Но кабриолет ввиду своей малочисленности (выпущено около 34 000 экземпляров) – априори на особом положении даже в Европе. По внешнему эффекту на почтенную публику даже мелкосерийный «волк» Е500 ему не пара.

Для тех, кто в теме, сей экземпляр – настоящий проводник в мир немецкого тюнинга пятнадцатилетней давности. Экскурс начинается с лица. Непривычной формы капот и узкая, но мощная решетка радиатора – явно не сток. Тем не менее, кабриолет однозначно идентифицируется как Benz. Всё сделано под влиянием купе SEC, была такая мода в конце 80-х. Это, кстати, повлекло за собой установку американской оптики вместо положенной европейской.

Ажиотаж усиливает наличие внешнего тюнинга от Sportservice Lorinser. Не считая крупной передней эмблемы, комплект обвеса на редкость сдержан. Лишь наметанный глаз заметит новые бамперы и фирменные диски и поймёт, что эти прорези на крыльях – далёкие предки знаменитых «лоринзеровских» жабр. Дополняет все элегантный штрих в виде олдскульного японского парктроника – палочка, торчащая в левом углу переднего бампера.

Внутри

Как бы ни был хорош экстерьер, взгляд то и дело косится на интерьер кабриолета. Салон, отделанный по последней тюнинговой моде своего времени, заставляет отвиснуть челюсть. От скромного обаяния буржуазии серийного А124 не осталось и следа.

Дерево, изысканно сочетающееся с бежевой кожей, разрослось по всему салону, приблизивMercedes к творениям Jaguar. Ладный, ухватистый руль уже не тянет именовать штурвалом, а приборная панель избавилась от траурно-черных шкал. Крепкие объятия сидений с многочисленными электрорегулировками ничуть не хуже таковых в эталонном Е500.

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Забавный очечник, примостившийся рядом с бардачком – живое доказательство того, что тюнинг — это сказ не только про блестящие цацки. Многочисленные надписи Lorinser не дадут забыть, чьих рук все это дело. Чтобы рассказать друзьям об этом великолепии, достаточно протянуть руку к встроенному телефону Nokia, инкрустированному под дерево.

Эргономически это все тот же старичок W124, в котором впечатляющий простор сочетается с милыми ретро-особенностями вроде стеклоподъемников на центральном тоннеле. Главный аттракцион – на задних местах, где с комфортом, собственным подлокотником и стеклоподъемниками расположатся двое взрослых. В начале 90-х это было уникальное предложение, полноценных четырехместных кабриолетов бизнес-класса в то время не предлагал никто из конкурентов.

В движении

Старый Mercedes с рядной «шестеркой» – мечта автомобильного некрофила. У первых А124 выбора не было. Вначале кабриолеты комплектовались только 24-клапанным трехлитровым М104 с впрыском топлива Bosch KE-Jetronic, развивавшим 220 л.с. и отлично смотревшимся даже в родстере SL R129. Более мощные варианты для двухдверных W124 можно было найти только в ассортименте AMG и прочих Брабусов.

Мощность 220 л.с.

Утратив положенный ему по VIN четырехступенчатый автомат, кабриолет приобрел механику с зеркальным переключением передач, аналогичную той, что ставилась на 190E 2.5-16 и первое поколение BMW M3. Только ей было под силу совладать с тягой в 265 Нм. Чтобы включить первую, нужно пересилить водительскую память и дернув рычаг на себя, утопить газ, насладившись пробуксовкой на старте.

Механическая коробка раскрыла новые грани характера в кабриолете, изначально родившемся для скоростных, но расслабленных прогулок без лишней нервотрепки. Записной пижон, скинув цивильную оболочку, с легкостью бросается в драку. Разгон напорист и уверен с низов и до отсечки. Передачи включаются по-мерседесовски мягко, что не мешает наслаждаться пением шести цилиндров, когда стрелка тахометра с радостью улетает в красную зону. Гоночная схема переключений на поверку оказалась интуитивно понятной и удобной. При этом длинные передачи позволили сохранить автобанный характер открытого Мерседеса.

На ходу А124 ничуть не размазня, как иные кабриолеты. Стыки асфальта, трамвайные пути и остальные дорожные пакости в меру мягкая подвеска, собранная из стоек McPherson и задней многорычажки, глотает не поперхнувшись, ощутимо реагируя только на крупные неровности. Ход плавен и комфортен, как и подобает особе такого уровня. Молчит и кузов, недостаток жёсткости чувствуется, только если уж совсем обнаглеть в повороте, поддавшись на провокационный характер механики. К курсовой устойчивости, само собой, никаких претензий. Кабриолет отлично держит прямую, плавно, но четко реагируя на команды. Звезда на руле обязывает.

Mercedes-Benz A124 Lorinser

Расход топлива на 100 км Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л 14 9 12

Благодаря ветрозащитному экрану в салоне комфортно не только в то время года, которое в Питере принято называть летом, но и при более низких температурах. По заверению владельца, он без проблем открывал крышу даже в ноль градусов. Понимаю, трудно сопротивляться такой харизме. Ведь 124-й кабриолет – из тех коллекционных машин, которые хочется не просто поставить в гараж, а ездить как можно чаще. Легенда на каждый день.

История покупки

Кирилл – давний поклонник старых Mercedes. В свое время он владел 560 SEC и несколькими С124. В 2014 году поиски очередного проекта привели его в подмосковную деревню, где на улице под тентом уже несколько лет умирал кабриолет 300 CE-24. Редкий сам по себе автомобиль, от рождения получивший тюнинг Sportservice Lorinser, был ввезен когда-то из Германии и успел сменить в России только двух владельцев. Подвело нерациональное использование экзотической техники: автоматическая коробка не выдержала буксировки Газели, и кабриолет встал на прикол. Выкупив 124-й, Кирилл на эвакуаторе отправил его Санкт-Петербург.

Восстановление

Из-за сломанной АКПП проверить работоспособность большинства узлов не представлялось возможным. С замены коробки все и началось. Причем Кирилл пошел нестандартным путем. Как ярый противник автоматов, он не стал ставить АКПП, которых полно на разборках, а предпочел редкую и единственно возможную для данного мотора механику 717.450 с зеркальным переключением передач. Автомобиль наконец-то ожил и даже поехал. С мотором, потребовавшим только замены расходников, все оказалось совсем не плохо. При этом, по мнению Кирилла, пробег автомобиля был никак не меньше полумиллиона километров.

Трансмиссия МКПП 717.450

Салон после долгого стояния под протекающим тентом не подлежал восстановлению, а из электрики не работало практически ничего. При разборке салона Кирилл обнаружил, что все возможные полости кузова покрыты толстенным слоем солидола. Благодаря этому кузов оказался без следов ржавчины, но, чтобы разобраться с электрикой, пришлось два дня отчищать излишки смазки. Опыт восстановления и ремонта купе С124 Кириллу помог слабо. Свои задние сиденья, другая конструкция подачи ремней безопасности и багажника – оказалось, что кабриолет имеет немало кардинальных отличий от закрытых двухдверок.

Больше всего восстановление осложнялось невозможностью найти фирменную документацию. Но процесс постепенно двигался в нужную сторону. Целью было получить кабриолет в максимальной комплектации от Sportservice Lorinser. Так в салоне появились перфорированные сиденья с электроприводом и вышитым логотипом ателье на изголовье, фирменная приборка, купленный в Японии руль, разнообразные накладки и даже деревянный очечник на бардачке.

Передняя часть кузова выглядит как версия А124 для рынка США. Выбирая новый капот, Кирилл остановился на варианте, стилизованном под купе SEC. Как оказалось, с таким капотом европейская оптика не сочетается, пришлось покупать американские фары. На полностью перекрашенный кузов вернулась положенная по году выпуска «листва». В дополнение к обвесу установлен задний спойлер и оригинальные диски Lorinser, а также олдскульный японский парктроник. Кирилл даже купил съемную жесткую крышу, хотя не предполагает использование кабриолета зимой.

Эксплуатация

Несмотря на наличие съемного жесткого верха, Mercedes используется исключительно как авто летнего выходного дня. Почти все работы Кирилл выполняет сам. Запчасти – только оригинал, а почти все решения в том или ином виде встречались на серийных или доработанных W124. Одним из немногих отступлений от стока является установка подсветки для ног задних пассажиров. Детали приходится искать на eBay. Основными поставщиками выступают Германия, США и Япония. К сожалению, нередко частные продавцы не понимают и не желают вникать в специфику отправки заказов в Россию, отказываясь от сделки.

Расходы

Регулярное ТО с заменой масла и фильтров раз в 10 000 км

Топливо – АИ-95

Планы

Недавно кабриолет успел обзавестись выхлопной системой от Lorinser и оригинальной магнитолой Becker Grand Prix 2000. Осталось доделать мелочи, неизменно всплывающие даже в случае тщательной доработки.

История модели

Кабриолет в кузове А124 на базе Е-класса W124 появился в 1991 году, спустя четыре года после дебюта родственного купе. Открытая модель завершила двадцатилетний перерыв в выпуске четырехместных кабриолетов Mercedes-Benz.

Первоначально была доступна лишь версия 300CE-24 с рядной трехлитровой «шестеркой» M104 (220 л.с., 265 Нм). В 1993 году ее сменил модернизированный вариант этого же мотора, который при аналогичной мощности подрос в объеме до 3,2 литра и развивал уже 310 Нм. Тогда же появились демократичные четырехцилиндровые варианты с легендарным М111: 200 CE (136 л.с.) и 220 CE (150 л.с.). После рестайлинга 1993 года кабриолет вместе с остальными кузовами был официально переименован в Е-класс. Наиболее редкой модификацией А124 является выпущенный в 68 экземплярах 280-сильный Е36 AMG.

Первый кабриолет Е-класса оставался в строю дольше остальных 124-х, уступив место CLK только в 1997 году.