Нет, ну бывает же такое! Мне на тест достался даже не точно такой же, а именно тот самый темно-вишневый Chery Tiggo 5, на котором я катался по Золотому кольцу во время презентационного тест-драйва. И о чем теперь писать? Впрочем, еще тогда я обещал вернуться к рассказу о том, как организована интеграция медиасистемы автомобиля со смартфонами на платформе Android. Вот на этом и сосредоточимся.

Стиль, который придумал Хоуп

Но для начала я все же еще раз тезисно обрисую основные особенности нового кроссовера. Во-первых, это абсолютно оригинальный автомобиль, разработанный в Шанхайском техническом центре компании на новой платформе iAUTO, причем внешним обликом модели занимались известные европейские дизайнеры Джеймс Хоуп и Хакан Сарахоглу. Может быть, Tiggo 5 не поражает своей оригинальностью (но от модели, рассчитанной на массового покупателя со средним достатком, это и не требуется), но выглядит автомобиль и гармонично, и современно. После первого тест-драйва я довольно подробно рассказал про «орлиный взгляд» и «тигровый стиль», светодиодные дневные ходовые огни и заднюю светотехнику. В дополнение могу только отметить, что стильные концовки выхлопных труб, интегрированные в бампер — это чистой воды бутафория. На самом деле выхлопной тракт заканчивается под бампером.

«Один и в чистом поле» кроссовер не кажется слишком уж крупным, но когда на парковке около супермаркета я поставил его рядом с Kia Sorento, то оказалось, что он вполне сопоставим с ним и по размерам, и по общему ощущению солидности. В числе несомненных достоинств Chery Tiggo 5 можно назвать просторный салон, причем особенно радует пространство для ног задних пассажиров. Кроссовер отличается неплохо проработанной эргономикой: ухватистый руль с вынесенными на спицы органами управления, исправленный профиль снабженных электроприводами сидений, хорошо читающиеся аналоговые приборы. Посетовать можно разве что на перегруженный информацией подслеповатый 4-дюймовый дисплей трип-компьютера.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Объем багажника 370 литров

Багажный отсек невелик (его объем составляет 370 л), но в повседневной жизни этого вполне достаточно, а штатные рейлинги на крыше позволяют без проблем оснастить автомобиль дополнительным багажником. Как и в случае с многими другими китайскими автомобилями, сильной стороной Tiggo 5 является богатое оснащение: противотуманные фары с функцией освещения поворотов, светодиодная иллюминация салона, автоматически складывающиеся зеркала, кожаная обивка сидений (причем водительское имеет электрорегулировки в шести направлениях), бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, дополненная парковочными датчиками, и, конечно же, продвинутая медиасистема с большим сенсорным дисплеем. А если еще раз напомнить, что внутренние панели хотя и жесткие, но сделаны из качественного и не издающего фенольный запах пластика (чем нередко грешат бюджетные модели китайских производителей), то получается вполне симпатичная картина, которую дополняет и довольно привлекательная цена: даже топовая комплектация Luxury CVT (а именно такой автомобиль был у меня на тесте) не переваливает за психологически важный барьер в 1 миллион рублей.

1 / 2 2 / 2

Познай свое дело

Несколько больше вопросов оставляют дорожные манеры китайского кроссовера. Tiggo 5 нетороплив, как истинный конфуцианец, познавший дао. Причина тому — и мотор, не отличающийся вспыльчивостью характера, и задумчивый вариатор, электронные мозги которого главной своей заботой явно считают экономию горючего. Кстати, возможно, именно благодаря этому реальный средний расход топлива оказался очень близок к паспортным значениям и составил 9,2 л на 100 км. В общем, если дорожная ситуация требует энергичных перестроений с одновременным ускорением — например, в случае обгонов на трассе или выезда со второстепенной дороги на магистраль с интенсивным движением, лучше сразу переключить трансмиссию на ручное управление.

1 / 2 2 / 2

Есть определенные претензии и к траекторной устойчивости в быстрых затяжных поворотах, да и продольной колейности автомобиль очень не любит. Опять же, подвеска отличается высокой энергоемкостью, но препятствия типа «лежачих полицейских» проходит жестко, да и мелочь собирает исправно. В результате не могу порекомендовать новый Tiggo 5 тем, кто в любом автомобиле превыше всего ценит «драйв» и «эмоциональный отклик», а вот спокойный водитель, не склонный реагировать на габаритные огни едущей впереди машины как бык на мулету, всех этих недостатков просто не заметит. Он оценит удобство рабочего места водителя, его семью порадует легкость доступа на просторный задний диван через широко распахивающиеся задние двери. Но все же главной «фишкой» кроссовера Chery вне всякого сомнения стала система Cloudrive, изучению и тестированию которой я и посвятил большую часть времени.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Зачем мне смартфон на колесах?

Клиренс 190 мм

Интеграцию автомобильной интеллектроники с личными мобильными устройствами на сегодня можно смело называть магистральной тенденцией. Действительно, сложилась странная ситуация. С одной стороны, медиасистемы современных машин получают все более продвинутые функции. Думаю, что в мире осталось немного даже бюджетных моделей, топовые версии которых не имеют, например, встроенной навигационной системы, а в премиальном сегменте началась настоящая «война диагоналей», и 12-дюймовый сенсорный дисплей на консоли уже не является чем-то уникальным.

А с другой стороны, сплошь и рядом приходится видеть, как владелец люксового седана или внедорожника (естественно, имеющего мощнейшую медиасистему с навигационными функциями) вешает на стекло держатель для смартфона. И это вовсе не его блажь и прихоть, а жизненная необходимость: по большей части встроенные автомобильные навигаторы не умеют прокладывать оптимальные маршруты в обход пробок. У любителей отдыха на природе свои претензии: чаще всего местность за обочинами асфальтовых дорог представлена в автомобильных навигаторах пятнами, равномерно окрашенными в серый или зеленый цвет, без таких важных деталей, как просеки, вырубки, болота, проселочные дороги и прочие избушки лесника. При этом мощность мобильных гаджетов растет буквально на глазах, равно как и их универсальность — найти смартфон или фаблет без GPS-модуля на сегодня представляется задачей нетривиальной. Ну а к аппаратным возможностям добавляется широчайший выбор программных приложений на любой вкус.

Решать эту проблему можно двумя методами. Можно построить автомобильную медиасистему на платформе iOS или Android, оснастить ее слотом под SIM-карту и радиомодулем с возможностью выхода в сеть, превратив свой автомобиль в смартфон на колесах. По этому пути нередко идут разработчики престижных марок. Но ведь у большинства автовладельцев уже есть один смартфон! Не проще ли полноценно использовать его ресурсы, а большой дисплей на центральной консоли пусть выполняет функцию выносного монитора? Именно для этого были разработаны системы Apple CarPlay и Android Auto, которые сейчас все шире используются в автомобилях средней ценовой категории. Но компания Chery решила создать собственную систему под названием Cloudrive, став, таким образом, одним из пионеров внедрения интеграционных платформ в бюджетном сегменте.

Верхом на облаке

Название Cloudrive появилось путем соединения двух слов: cloud («облако») и очень многозначного и емкого drive («двигатель», «поездка», «привод», «управлять», «ездить», «двигаться»). Работает эта система так: берем смартфон на платформе Android (iOS система не поддерживает — по крайней мере, пока) и устанавливаем на нем бесплатное приложение Cloudrive. Далее заходим в настройки и разрешаем отладку через USB-порт. Следующим шагом устанавливаем связь между смартфоном и медиасистемой автомобиля по Bluetooth. Пока что ничего необычного… Затем берем USB-кабель, вставляем его в слот на центральной консоли, а micro-USB разъем подключаем к смартфону. На дисплее автомобиля появляется сообщение, что идет настройка соединения Cloudrive, а затем, после некоторой внутренней работы — о его успешном завершении, и дисплей возвращается в то состояние, в котором он был до начала операции, то есть вы увидите или главное меню, или что-то другое, например, экран управления FM-радио.

Средний расход топлива на 100 км 9,1 литра

И вот теперь вы можете нажать на расположенную под экраном сенсорную кнопку с изображением облака, и на дисплее появится точная копия экрана вашего смартфона — пока еще, скорее всего, в вертикальной ориентации и занимающая лишь часть доступной экранной поверхности. А теперь — внимание! Все уже привыкли, что у каждого телефона на платформе Android есть три кнопки: «Назад», «Домой» и «Меню». Под дисплеем на консоли тоже есть кнопки, и одна из них имеет обозначение в форме домика… Но она не имеет отношения к управлению смартфоном средствами Cloudrive! Если ее нажать, то медиасистема выйдет из режима интеграции со смартфоном и выведет на экран свое собственное главное меню.

Я было поначалу даже решил, что разработчики Cloudrive что-то просто не додумали. Но нет, они все придумали правильно. В левой части экрана есть иконка с изображением треугольника. Если на нее нажать, то иконка развернется в ленту еще с несколькими иконками, а вот среди них есть те самые «Домой» и «Назад», которые вам и нужны! Но перво-наперво вам нужна иконка с изображением двух прямоугольников, вертикальной и горизонтальной ориентации. Нажав на нее, вы принудительно повернете экран на вашем смартфоне в «альбомный» вариант. Его копия займет всю площадь дисплея на консоли, а экран смартфона перестанет поворачиваться в зависимости от положения аппарата. Вот теперь можно полноценно работать с приложениями в вашем телефоне: выбирать запускаемое приложение, настраивать, искать информацию, включать тот или иной музыкальный трек…

Снаряженная масса 1 495 кг

Это радикально расширяет ваши навигационные возможности. Например, у меня в смартфоне установлены пять навигационных программ: TomTom для Европы, iGO для Израиля, «Прогород» и «Яндекс Навигатор» для России и OsmAnd+ для поездок в далекие от цивилизации места. Последнее приложение не только имеет топооснову, сравнимую по детализации с картами для профессиональных навигаторов Garmin, но и умеет работать с растровыми картами и аэрофотоснимками. За время теста я окончательно убедился, что, в принципе, пользоваться возможностями смартфона через Cloudrive действительно удобно. И карта крупней, и названия прочесть легче, и набрать адрес в поиске проще. Но… Конечно же, в этой бочке меда есть и несколько ложечек дегтя.

Три ложечки в карму

Ложечка первая. Вот вы подсоединили смартфон, но сразу встает вопрос — а куда его, собственно, девать? Вроде бы удобней всего положить его на «полочку» в центре передней панели. Днем — нормально, но как только стемнеет, экран начинает бликовать и отражаться в стекле! Попробовал перевернуть его «лицом вниз» — сработал датчик, и смартфон тут же «заснул», а вместе с ним — и экран на консоли. В нише же под консолью мой довольно крупный аппарат с 5,5-дюймовым экраном не поместился… В общем, удобней всего оказалось все-таки повесить телефон на держатель. Для этого были и другие причины…

Ложечка вторая. Чувствительность и быстродействие дисплея в режиме Cloudrive оказались не на высоте. Иногда тычешь-тычешь пальцем в нужную иконку, а система хоть бы хны, никакой реакции… И тогда проще плюнуть и нажать на ту же иконку на самом смартфоне. То же самое касается и операций мультитач: уменьшить, увеличить, подвинуть, прокрутить…

Ложечка третья. Иногда система Cloudrive все-таки «отваливается»: например, после входящих звонков. То есть, сам звонок она обрабатывает корректно, но после его окончания возвращается в режим отображения экрана смартфона далеко не всегда. И бороться с этим можно только одним способом: переподключить смартфон к USB-кабелю, а сделать это одной рукой (руль-то держать все же нужно!) проще в случае, если аппарат закреплен в держателе.

Chery Tiggo 5 Краткие технические характеристики Габариты (Д / Ш / В): 4 506 / 1 841 / 1 740 Двигатель: L4 SQR484F, 2,0 л, 137 л.с., 182 Нм Трансмиссия: вариатор Разгон до 100 км/ч, с: 15 Максимальная скорость, км/ч: 165

Наконец, последнее замечание. Cloudrive работает не со всеми приложениями. Например, при запуске Skype на большом дисплее появляется «телефонное» меню с кнопками набора номера, а вот изображение собеседника вы можете видеть только на экране смартфона. Но в любом случае, повторюсь: в целом появление такого рода системы в доступном автомобиле меня очень порадовало, и для многих потенциальных покупателей ее наличие наверняка станет серьезным аргументом. Тем не менее, разработчикам еще предстоит большая работа по доводке и «доработке напильником». Но этот поезд явно тронулся и движется в нужном направлении.

Вам понравится Chery Tiggo 5, если: Вы поклонник восточной философии и любите цитировать Дао дэ Цзин;

Задний диван в вашем автомобиле почти никогда не пустует;

У вас не очень хорошее зрение, толстые пальцы и маленький смартфон. Вам не понравится Chery Tiggo 5, если: В автомобиле для вас главное — драйверские эмоции;

Вы вообще не доверяете автопроизводителям из Поднебесной;

Вы терпеть не можете гаджеты, у вас в кармане — мобильник с кнопочками, а в автомобиле — бумажный атлас.