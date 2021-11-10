То, что происходит в наши дни на рынке новых автомобилей, сложно назвать как-то иначе, нежели «безумие». Цены даже на массовые модели, всегда считавшиеся бюджетными, вплотную подобрались, а то и перевалили за миллион рублей. Немудрено, что для очень многих единственным возможным решением становится покупка автомобиля с пробегом. Вот и тем не слишком состоятельным гражданам, у кого параллельно росту цен растет и состав семьи, остается только обратить свой взор на подержанные минивэны. Например, Chrysler Voyager четвертого поколения…

Истоки и техника

Название Voyager появилось в линейке концерна Chrysler еще в 1973 году, но в те времена так назывался традиционный микроавтобус марки Plymouth. Однако в 1984-м году название Plymouth Voyager получил один из первых (наряду с Dodge Caravan) «настоящих» минивэнов концерна. О том, как рождался этот класс автомобилей и какую роль во всей этой истории сыграли Ли Якокка и Харольд «Хэл» Сперлих, написано очень много. Писало об этом и наше издание. Но в данном случае нам важно помнить, что с 1988 года Chrysler начал продвигать свои минивэны в Европе непосредственно под маркой Chrysler. Так и появился Voyager.

Chrysler Voyager 1995–2000

К настоящему времени сменилось уже шесть поколений модели, но нас интересует четвертое, появившееся в 2000-м году. В США эти автомобили продавались под марками Plymouth и Chrysler, а в Европе – только как Chrysler, причем до 2003 покупателям предлагалась исключительно версия с короткой колесной базой, а с 2003-го – и длиннобазный вариант, получивший название Grand Voyager. Сборка Voyager осуществлялась на четырех заводах: в городе Фентон (штат Миссури), в канадском городе Виндзор, в австрийском Граце (на заводе Eurostar) и в Китае, в городе Фучжоу.

Реально на российском рынке встречаются в основном минивэны, собранные в США и Европе. Европейские и американские версии отличаются светотехникой, настройкой подвески и гаммой двигателей. Так, в Европе основными вариантами силовой установки стали 2,4-литровая рядная «четверка» Chrysler EDZ мощностью 150 л.с., в то время как в США Вояджеры оснащались в основном V6 (EGA объемом 3,3 литра и мощностью 174 л.с. и 3,8-литровым EGH мощностью 215 л.с.). При этом 3,8-литровые версии никогда не продавались в Европе, а на рынке США не было машин с 2,8 литровым турбодизелем VM Motori R428 (мощностью 150 л.с.).

Автомобили первого года выпуска оснащались трехступенчатой гидромеханикой A413 (она же 31TH) семейства TorqueFlite, но с 2002 года единственным вариантом автоматической трансмиссии стала четырехступенчатая коробка 41TE/A604 семейства Ultradrive. Кроме того, недорогие европейские варианты нередко оснащались 5-ступенчатой механикой.

Chrysler Voyager 2000–2007



Уровень оснащения продающихся на вторичном рынке автомобилей может различаться самым радикальным образом, от «пустых» версий с механической коробкой, механическими стеклоподъемниками и без обогрева стекол до «упакованных» вариантов с массой сервоприводов и развлекательной системой для задних пассажиров. Примечательно, что цена их в большей степени зависит от состояния, а не от уровня оснащения, что и делает в ряде случаев покупку столь возрастной машины достаточно обоснованной. На сегодня Voyager предлагается по цене от 175-200 тысяч рублей (за автомобили 2001-2002 года выпуска) до 550-600 тысяч (за машины 2005-2006 модельного года), ну а цена основной массы предложений колеблется около цифры 300 000 рублей.

Ну а теперь давайте познакомимся с тем, что пишут про немолодые минивэны их реальные владельцы.

Ненависть #5: Светотехника

Chrysler Voyager – автомобиль американский, и, как и в случае со многими другими «стопроцентными американцами», эффективность головной светотехники не отвечает ни нашим привычкам, ни реальным потребностям. «Свет фар никакой. Это беда всех "американцев"», «Свет фар действительно отвратный», «Отвратительный свет родных фар»… Такого рода жалобы можно найти в подавляющем большинстве отзывов. Впрочем, вполне ясны и пути решения этой проблемы: «Свет. Слышал, что в Америке какие-то свои стандарты на автомобильный свет. На наших "загородах" с их стандартами не видно ни зги... Лечится установкой ксенона».

Chrysler Voyager 2000–2007



Впрочем, далеко не все экземпляры Voyager можно называть «стопроцентными американцами». Часть из них собрана в Европе и предназначена для европейских рынков, и вот у таких машин никаких проблем со светом нет: «Свет на европейской версии вполне удобоваримый и желания вкорячить ксенон не вызывает». Кроме того, вполне возможно, что проблему головного света уже решили предыдущие владельцы: «Есть проблема со штатным головным светом фар, но у меня она уже решена установкой передней линзованной еврооптики с биксеноном и автокорректором».

Любовь #5: Цена

У нас в стране минивэны особой популярностью не пользуются, и престижность автомобиля с этим типом кузова стремится к отрицательной величине. Но находится достаточное количество людей, для которых фактор престижности отходит на задний план, и свой выбор они делают, исходя из удобства, вместительности и цены. И вот тут классический американский минивэн с чертовски большим и просторным салоном, комфортной мягкой подвеской, мощными двигателями и, что очень важно, невысокой ценой оказывается как нельзя кстати… «Другая большая и удобная машина, с высокой посадкой, на 7 человек в этом ценовом диапазоне мной не просматривается», «В целом из минивэнов на нашем российском рынке это единственный более-менее доступный вариант (не беру в расчет праворукие, просто никогда их не рассматривал). Очень удобная и практичная машина».

Вот что пишет достаточно типичный покупатель: «Сам я работаю преподавателем в школе, поэтому, как вы понимаете, человек я небогатый. И просматривая потихонечку различные универсалы, наткнулся на Крайслер. Какой же это Автомобиль! Большой, комфортный – аж дух захватывает, просто не сравним со всеми этими Лачетти, Астрами и Фокусами!».

Chrysler Grand Voyager 2004–07



Конечно, возраст берет свое, и даже те, кто ищет такой автомобиль целенаправленно, огорченно отмечают: «Жаль только, что уже убиты все напрочь, хороший экземпляр практически не найти… ». Естественно, такая ситуация предполагает, что после покупки в автомобиль придется вкладываться, и желательно – прикладывая собственные руки: «Машина попалась в так себе состоянии: жрала масло, что-то постукивало в моторе, половина электрики не работала – сдвижные двери, фары через раз, зеркала. Как оказалось, все проблемы были в контактах: разносились, отпаялись... Ремонт не составил труда, естественно, своими силами, ибо в сервисах за это бы содрали три шкуры!».

Но это не пугает тех, у кого и руки из плеч растут, и во главе угла стоит желание купить большой семейный автомобиль в рамках невеликого бюджета: «За 3,5 года владения автомобилем остались только положительные эмоции. По соотношению цена/количество автомобиля/комфорт эта модель вне конкуренции!», «Купил с пробегом 150 000 миль и ни разу не пожалел. Сейчас пробег 181 000».

Ненависть #4: Слабая подвеска и рулевое

Естественно, человек, покупающий на вторичном рынке немолодой автомобиль с солидным пробегом, должен быть готов встретиться с целым рядом проблем. Некоторые из них можно посчитать «чистой геронтологией», а вот некоторые связаны с изначальными конструктивными недостатками. Так, например, во множестве отзывов авторы упоминают о болячках передней подвески. Похоже, создатели автомобиля рассчитывали на американские и европейские дороги, а не на российские направления… «Слабая подвеска. Раз в год перетряхивал всю», «Задолбала передняя подвеска. Качественные запчасти (по-моему) в природе вообще отсутствуют! Про "спайсер", "муг" и прочее – это все не лучше "тайваня" нисколько!», – негодуют владельцы. Из всех проблем наименьшей можно считать необходимость достаточно частой замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости: «Стойки стаба – это не тот вопрос, над которым стоит ломать голову, замена за 20 минут при условии правильного расположения рук». А вот все остальное может потребовать поездки в сервис: «Ходовка у Вояджеров/ Караванов слабовата. Ну, точнее, дороги у нас – сами знаете… Зла не хватает! Машина большая, тяжёлая, и, как следствие, на подвеску приходится очень некислая нагрузка. Отсюда хроники: втулки и стойки стабилизатора, шаровые, сайлентблоки, опорные подшипники, рулевые тяги… Но это всё не особо критично, так как цены на эти запчасти копеечные».

Chrysler Voyager 2000–2007



Гораздо более серьезной проблемой владельцы считают выход из строя рулевой рейки: «Рулевая рейка тоже не терпит издевательства над собой нашими дорогами и начинает активно стучать, а если это не помогает – активно течь… Тут уже цены суровее. Новая рейка – 25 000 рублей, восстановленная – 9000 рублей. С восстановленными (не знаю, как с новыми) рейками Вояджеров ситуация такая: из 5-и восстановленных реек 2-3 идут бракованные, то есть установка такой рейки – лотерея!», «Или ставишь оригинал за 30 000 руб., или становишься участником лотереи "повезёт – не повезёт"... За два года заменил две рейки. Первая – "Кордон" за 10 000 руб. – потекла через 7 месяцев после установки. Вторая – оригинал б/у – потекла через год после замены». Но, как говорится, «кто предупрежден, тот вооружен», и многие начинают свой рассказ о купленном на вторичке Chrysler Voyager с описания планово-предупредительной переборки подвески и ремонта рулевого: «Когда я покупал своего Вояджера, я уже знал про рейку как про болячку этих машин и как ребёнок радовался, что предыдущий хозяин заменил её год назад, на что имелись все документы и чеки. Но через месяц после покупки она застучала, а через два потекла. Замена рейки с переборкой передней подвески встала мне в 23 000 рублей».

Любовь #4: Надежность, Стоимость ремонта и содержания

Тем не менее, несмотря на неизбежные проблемы и поломки, большинство владельцев в своих отзывах называют автомобиль в целом вполне надежным, неприхотливым и самое главное – не слишком обременительным в обслуживании. «Мотор почти 20-летнего автомобиля не подвёл ни разу! Коробка исправно отслужила своё и потребовала вмешательства, лишь откатав 18 лет, а после переборки снова в строю, и никаких нареканий», «Затраты на ремонт вполне компенсируются не слишком высокой стоимостью обслуживания», «По техобслуживанию тоже все просто, с запчастями проблем нет, а возможность самодиагностики даёт возможность многие неполадки устранять самостоятельно».

В своих отзывах владельцы называют вполне конкретные суммы расходов на обслуживание и содержание Chrysler Voyager: «За время владения все приходило в негодность только из-за возраста. Общую сумму трат (с переваркой порогов, покраской, трехкратной заменой ГРМ, суппортов и рулевой рейки оцениваю в районе 200-250 тысяч рублей. Считаю, за 6 лет и с таким пробегом – копейки!», «Купил с пробегом более 160 тысяч миль – большая семья требовала большой автомобиль. Говорили – дорогой в ремонте, но я за год только ступицу поменял (3500 руб.) и восстановил арку крыла (6000 руб.) – в новые машины порой больше вкладывать приходится!», «Я проехал на этой машине 312 000 км. Менял расходники, сцепление и разочек – бензонасос. Если кто хочет такую машину – не верьте всяким слухам о дороговизне ремонта!», «На спидометре 350 000 км, и сколько скрутили до меня – не знаю. Подгнили пороги и арки, менял шаровые и сайлентблоки, свечи иридиевые, раскрошились патрубки клапанной крышки от времени и температур, сгнил щиток защиты коллектора. Но в АКПП менялось только масло и фильтр, и кузов в родной краске. И это что, ненадежный автомобиль?».

Chrysler Voyager 2000–2007



Естественно, больше всего радуются невысоким расходам на содержание те из владельцев, кто обслуживает и ремонтирует автомобиль самостоятельно: «Заменил всё, что мне хоть немного не понравилось и что могло бы подвести: стойки и втулки переднего стабилизатора, опору левой стойки с подшипником, обе шаровые, обе рулевые тяги, оба рулевых наконечника. Ну и маслице в моторе сменил, фильтры. В очередной раз порадовался ценам на запчасти и расходники (ставил не оригинал, но качественные заменители американского производства) – всё вышеперечисленное обошлось в сумму около 11 000 рублей», «Возможность ремонта своими силами проверена не одним десятком тысяч километров. Запчасти по цене приемлемы, китайчатина ваще радует, но подшипники и ролики лучше брать Мопар, как-то на душе спокойней будет. По электрике проблем, как правило, не бывает, ну там контакт подкиснет, а так все достаточно надежно», «Содержать – копейки (если вы не лох и не покупаете запчасти по цене с 2000-процентной накруткой)».

По современным меркам автомобиль действительно прост, как газета «Гудок», и при должном уходе ломаться в нем особо и нечему. Автомат вполне надежен, двигатели – миллионники. Ну да, подвеска достаточно часто требует внимания, но при своевременном обслуживании это вполне надежная и неприхотливая машина. Вообще в американских автомобилях многих привлекает тот факт, что если сравнивать их с европейскими одноклассниками, то преимущество в количестве высокотехнологичных решений будет явно на стороне «европейцев», но кондовость «американцев» благоприятно влияет на надежность и стоимость ремонта. И это справедливо не только для минивэнов. К нему вполне относится выражение «таких автомобилей больше не делают», ведь машина создавалась именно под простого массового потребителя и без расчёта на сверхдоходы от обслуживания на фирменных СТО.

В этом плане весьма наглядна ситуация с европейскими дизельными версиями Voyager. У них немало достоинств, но, к сожалению, наличие волшебных букв CRD в модификации двигателя изначально предполагает, что топливная аппаратура тут стоит уже современная, и, соответственно, ее ремонт и обслуживание – удовольствие достаточно дорогое.

Chrysler Voyager 2000–2007



В любом случае опытные владельцы советуют искать максимально богатые комплектации, поскольку дополнительный комфорт компенсирует досаду от появления старческих болячек и делает пусть не самые большие, но достаточно регулярные затраты более оправданными. А еще в отзывах и на форумах можно найти немало полезной информации, касающейся выбора запчастей и комплектующих: «Ясное дело, что родные Мопаровские рычаги проходят дольше всего, но они и стоят в 2 раза дороже неоригинала. Спайсер – Raybestos, Moog, Dayko – качество почти на уровне оригинала.Если брать SH, Roadsafe и прочий "китай-тайвань", то запчасти стоят вообще копейки, но и ходят раза в 2-3 меньше. Соответственно, чинишь машину сам – можно экономить на запчастях, обслуживаешь на СТО – бери запчасти получше».

Ненависть #3: Расход горючего

Большой и достаточно тяжелый автомобиль с атмосферным двигателем по определению не может оказаться чудом экономичности, и обсуждение расхода занимает существенное место в онлайн-переписке на форумах владельцев Chrysler Voyager.

Естественно, владельцы дизельных версий в этом плане оказываются в несколько привилегированном положении. В своих отзывах они пишут, что даже в городе при наличии пробок расход редко оказывается выше 11 л/100 км даже зимой. Ну а на трассе при движении на скорости от 90 до 120 км/ч расход (по разным оценкам) составляет от 6,5 до 9 л/100 км.

С бензиновыми моторами все не столь однозначно, в особенности с 2,4-литровой «четверкой». Кто-то пишет, что укладывается в городе в 11 литров на сотню, но на это тут же следует ехидный комментарий: мол, чтобы этот Крайслер с маленьким мотором в городе кушал всего 11 л, нужно жить в каком-то маленьком южном городишке, где машин нет и движение без пробок. Большинство же владельцев свидетельствует о городском расходе порядка 15 литров на 100 км (хотя кое-кто пишет и о 18, и о 20 литрах). Вот на трассе – да, тут все вполне единодушно оценивают расход в 9-9,5 л/100 км.

Chrysler Voyager 2000–2007



И именно по причине достаточно высокого аппетита 2,4-литровых вариантов в городе многие рекомендуют искать машины с 3,3-литровым мотором. Их аппетит в городских условиях владельцы оценивают как практически такой же, 14-16 л/100 км, а на трассе можно легко уложиться в 10 л. Зато динамика существенно выше! Но если не пытаться постоянно ущемить самолюбие наших уличных гонщиков, то средний расход не превысит 13 л.

Примерно то же самое пишут и про самый мощный двигатель объемом 3,8 литра: «Расход 14,5 литров по городу (зимой), 12 по трассе (скорость 130-150 км/ч), при 100-120 км/ч расход максимум 10, и плевать, груженый или пустой. В потоке чуть педаль ласкаешь и едешь, как все». Впрочем, встречаются отзывы, в которых владельцы рассказывают о чудовищном городском аппетите порядка 22-24 литров на сотню. Одна радость: все двигатели, которыми оснащался Voyager, с готовностью потребляют отечественный 92-й бензин.

Любовь #3: Комфорт салона

Практически все владельцы Chrysler Voyager дружно пишут о том, что купили этот автомобиль в поисках комфорта для большой семьи и столь же дружно пишут, что в этом плане автомобиль их не разочаровал. Во-первых, простор салона сам по себе является фактором комфорта: «Салон просторный – можно свободно перемещаться внутри. Удобства добавляет полноценный третий ряд сидений – очень актуально для большой семьи», «Ездим всей семьей, иногда берем родителей, и все помещаются с комфортом».

Chrysler Voyager 2000–2007



Весьма положительно оценивают владельцы и удобство рабочего места водителя: «Отдельно про водительское место. Иной раз ловлю себя на мысли: дома перед телеком сижу. Реально уютно и комфортно», «За рулем мне удобно и комфортно. Сидишь гораздо выше седанов и универсалов», «Комфорт – однозначная "пятёрка". Во-первых, посадка "кресельная", а не лежачая, как в пузотёрках, высоко сидишь – далеко глядишь, спина и шея долго не устают, на дальняки кататься не проблема (у меня первые признаки усталости появились после 1000 километров с одной остановкой на 4-5 минут на заправке, причем у меня травмирован позвоночник, так что в этом плане у меня критерии оценки очень жёсткие)», «Очень удобные кресла. Едешь, как дома на диване + высокая посадка делает своё дело. Кругом подлокотники, подстаканники, кармашки, ящички». Особенно радует владельцев обилие разнообразных емкостей: «Всё, что я ронял во время езды (сигареты, зажигалки, очки), падало в какую-нибудь ёмкость. Особенно впечатлил объём ящика между сидениями пассажира и водителя». Обзорность владельцы оценивают как вполне пристойную, хотя картину несколько портят боковые зеркала с большими слепыми зонами. Владельцы решают эту проблему, наклеивая маленькие сферические зеркала.

Впрочем, пассажиры тоже чувствуют себя очень неплохо, особенно в автомобилях с топовым уровнем оснащения: «Второй ряд – капитанские кресла, третий ряд – диван на троих, разделённый пополам. У пассажиров третьего ряда свои подстаканники и нычки… Материалы отделки очень приятны на ощупь. Мягкий пластик и приятный велюр сидений создают ощущение комфорта. Порадовали сдвижные задние электродвери – фишка модели, так сказать… Климат-контроль работает без нареканий: печка с лёгкостью нагревает вагон, а грамотно проложенные воздуховоды не дают замёрзнуть даже пассажирам третьего ряда».



Chrysler Voyager 2000–2007



Конечно, в случае вариантов с базовым уровнем оснащения все не так однозначно: «Большинство Вояджеров/ Караванов на рынке пустые, как барабаны: кондиционер, подушка водителя, да и всё… Я считаю, что грустно в XXI веке покупать машину с "вёслами", без АБС и элементарного обогрева заднего стекла… ». Временами в среде владельцев вспыхивает дискуссия о качестве материалов внутренней отделки. Кто-то настроен весьма критично: мол, отделка на уровне ВАЗов, пластик во многих местах имеет зазоры, качество очень слабое… На заявления такого рода тут же следуют возражения: «Отделка салона, на мой взгляд, не хуже "японцев" и "немцев" эконом-сегмента», «У меня каравелла 12-го года, а у соседа Вояджер 2003-го, и я с уверенностью могу сказать, что пластик Каравеллы просто деревянный по сравнению с Вояджером!».



Да, многие признают, что салон выглядит не особенно нарядно, что это типично американский вариант, то есть «неброская» пластмасса и еще более «неброская» тканевая обивка, но даже после многих лет эксплуатации сверчков нет, и все выглядит вполне пристойно без дополнительной химчистки.

Ненависть #2: Недостаток динамики

Собственно говоря, изначально ясно, что любителям позажигать на дороге Voyager категорически противопоказан, и им лучше смотреть в сторону других моделей, и даже вообще в сторону автомобилей других классов. Владельцы единодушно утверждают, что этот минивэн отлично приспособлен для семейного использования – его неторопливость и масса не предполагают гонок на трассе, зато сохраняют плавность хода и устойчивость на дороге. Тем не менее «какой же русский не любит быстрой езды», так что жалобы на нехватку динамики встречаются достаточно часто.

Chrysler Voyager 2000–2007



Как ни странно, реже всего встречаются нарекания такого рода в отзывах владельцев «европейских» Voyager c 2,8-литровым дизельным двигателем: «Благодаря турбине разгоняется вполне динамично, хотя и плавно, на трассе отлично обходит фуры, но вообще этот экипаж не для гонок. Максимальная скорость – 160 (проверял в Германии на автобане), но оптимальная где-то до 140», «Силовой агрегат обеспечивает достаточный запас тяги на всех этапах движения, при этом дизель не досаждает ни шумом, ни вибрацией».

Про 3,3-литровый мотор пишут, что он тяговит, но не «выстреливает», а просто реально тянет, причем как-то незаметно для пассажиров, без рева и пробуксовок: «Хлоп! – и ты впереди потока». А к вот к 2,4-литровому мотору претензий хватает… «На трассе при полностью загруженной машине мощности на обгонах явно не хватает. Хочется 3,3 литра», «На трассе после 110 км/ч 2,4-литрового мотора начинает не хватать для уверенных обгонов, особенно если машина сильно загружена», «Движок 2,4 работает на пределе, обгон на трассе – подвиг. Чтобы он ехал, его нужно крутить, и, соответственно, расход у него получается такой же, как на 3,3».

Любовь #2: Плавность хода и устойчивость

Тем не менее, несмотря на недостаток динамики, в большинстве отзывов владельцы вполне положительно оценивают поведение автомобиля на дороге. Во-первых, он вполне пристойно рулится: «В поворотах на 60 км/ч есть крен, но сноса нет», «Очень отзывчива и комфортна в управлении», «Неплохо управляется, с поправкой на класс и предназначение данного автомобиля, конечно – это не спорткар».

Но главными достоинствами авторы отзывов считают плавность хода: «Позволяет ездить вальяжно, отдыхая за рулем», «Езда, мягко говоря, не спортивная, но едешь, как на корабле по волнам», «Автомобиль безумно комфортный, он не едет, а именно плывет по дороге, и неважно, едешь ты 80 км/ч или 140 км/ч». Вместе с тем подвеска достаточно энергоемкая – по отзывам владельцев пробои крайне редки даже в случае полностью загруженного автомобиля. А вот ехать быстрей 140-150, по словам владельцев, уже страшновато – все-таки 2 тонны на рессорах как-то не созданы для таких скоростей.

Chrysler Voyager 2000–2007



Еще один плюс – устойчивость на траектории: «Автомобиль стабильно стоит на выбранной траектории, естественно, с поправкой на состояние дорожного покрытия. Обратная связь на руле в околонулевой зоне может показаться кому-то невнятной, но это исключительно дело привычки, многие значительно более современные и легковые автомобили страдают значительно более пустым рулем».

Все эти обстоятельства делают Voyager отличным транспортным средством для путешествий: «Упомяну только знаменитую плавность хода, прекрасную устойчивость на курсе и мегавосторг в дальних перелетах. Максимальная дистанция за один присест – 890 км. При том вышел на собственных ногах и поясничными болями после не мучился», «Приобретение Вояджера было осложнено мнением жены, которой он показался слишком большим для того, чтобы она его водила, но после пробега по трассе Санкт-Петербург – Петрозаводск из-за руля не выгнать, привыкла тут же».

Ненависть #1: Коррозия кузова

По мнению владельцев, у этого прекрасного автомобиля есть лишь один, но более чем существенный недостаток – металл кузова очень сильно подвержен коррозии. Ну не устойчив он к российским химикатам на дорогах! Не готовили его к таким испытаниям ни жизнь, ни конструкторы… А в итоге владельцы пишут в своих отзывах: «Кузов подвержен коррозии. Слабые места – пороги (гниют изнутри), низ дверей, кромка капота», «Начала раздражать ржавчина на кромке капота, порогах, нижней части дверей и крышки багажника. Но для кого-то не является недостатком – ездят даже с дырками».

Особенно часто, по словам владельцев, возникают проблемы с порогами: «Пороги у Вояджеров/ Караванов тоже гниют, причём изнутри. Внутри порог заполнен пеной (типа монтажной), и эта пена впитывает воду, как губка. Если вы видите вздутие краски на пороге, то скорее всего это уже сквозная коррозия».

Chrysler Voyager 2000–2007



И именно ситуация с состоянием кузовов вызывает самые большие сложности при покупке подержанных Вояджеров: «Нравится мне этот автомобиль, но за мои копейки (до 300 тысяч) – одни вёдра гнилые», «Сколько я этих тачек посмотрел – либо крашеные, либо ржавчина на порогах, крыльях, дверях или капоте. Нормальных и в родной краске не попадалось еще», «Понял, что мне просто необходима эта машина, так как семья растёт, а где два ребёнка, там и третий будет, так что коляски, то-сё, ну, вы понимаете! Но вот найти такую машину в хорошем состоянии очень тяжко».

Ну а тем, кто, несмотря ни на что, решил все-таки остановить свой выбор на таком автомобиле, стоит прислушаться к мнению опытного человека: «Кто хочет брать – берите, но помните: они все гнилые и уставшие, так что варить придётся по-любому. Вот и не ищите "отличный вариант за 400 тысяч" – это развод, или владелец потерял связь с реальностью. Купите за 200, доведите до ума за 100, и будет вам счастье!».

Любовь #1: Объем и вместимость

Собственно говоря, именно практичность и универсальность, которую дает внутренний объем, и является основным достоинством класса минивэнов как такового. Так что в том, что практически во всех отзывах владельцы поют дифирамбы именно вместимости, нет ничего удивительного: «Салон – это, собственно, то, ради чего этот автомобиль и приобретается. Размеры удовлетворяют всем нуждам "народного хозяйства": "полна горница людей" – пожалуйста; холодильник и диванчик на дачу – запросто; пяток собак на прогулку – ради бога; велик – два, три, четыре – давай, грузи, хозяин», «Реально круто ведь, когда ты сидишь внутри машины и говоришь пассажиру: погоди, сейчас я к багажнику схожу... И идёшь, пусть и согнувшись, к заднему дивану!», «Вояджер сразу завоевал симпатию всех членов семьи, даже жена, которая до последнего момента была против покупки, очень быстро освоилась за рулём и круто изменила своё мнение о "чумадане". Дети в восторге от просторного салона, ДВД с мультфильмами и электродверей, и собака тоже нашла салон просторным и более удобным, чем её предыдущее место в багажнике Пежо 307 SW», «Мои дети в восторге от салона, где им троим можно спокойно ходить. Но апогеем восторгов размером салона стало то, что я смог туда заехать на квадрике Ямаха Гризли 500, только руль пришлось опустить!».

Chrysler Voyager 2000–2007



Действительно, грузовые возможности Voyager впечатляют очень многих: «Когда купил холодильник и привёз его домой на этой машине, соседи просто улыбнулись, но когда на нем был привезён купленный диван, все были в абсолютном шоке», «7 мест и полкуба объёма для багажа – вполне. Возможность увеличить багажное пространство до чуть более 4-х кубометров вообще повергает меня в восторг даже спустя почти два года после покупки. Я мотокроссер, часто вожу в своём Вояджере кроссовый мотоцикл и груду сопутствующего скарба, и никогда ещё я не заполнял его больше, чем наполовину, даже вместе с мотоциклом», «Внутри автомобиль еще больше, чем снаружи. Такое ощущение, что его вместительности нет предела».

Кроме того, в полном соответствии со своим названием Voyager (что в переводе означает «путешественник») оказался прекрасным транспортным средством для дальних странствий и отдыха на природе: «Если вытащить оба задних дивана, то появляется полноразмерная двуспальная кровать, на которой два лба по метр девяносто, каждый со своим комплектом постельного белья (подушка и одеяло), чувствуют себя более чем комфортно. Когда ездили с девушкой на юг, тоже жили в машине, даже вещи (которых было ооочень много – сами знаете, наверное, как девушки на юга собираются) не вытаскивали наружу – всё поместилось на передних сиденьях и в центральном тоннеле, а сзади – рай в шалаше», «Часто был на рыбалке, и 3 здоровых мужика спали в ней, а вытащив сиденья на улицу и поставив около костра, получили отличную альтернативу складным стульчикам. Придумать лучшую машину для путешествий просто невозможно!».

Chrysler Grand Voyager 2004–07

