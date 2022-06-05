Сначала на Subaru XV смотрели искоса: что это за Субару такая? Не «врыкса», не «лесник», а что-то странное – на вид как Impreza, но с раздутыми арками. Не субаровское какое-то. А потом распробовали: компактный кроссовер с классическими родовыми «фишками» любимого многими бренда оказался очень даже хорош. И поводов его любить нашлось очень много. Поводы для ненависти тоже есть, но их пришлось поискать.

История техники​

Появление у Subaru этой модели – дань моде на кроссоверы, которые в начале двухтысячных были в модельной линейке всех ведущих производителей. Само собой, чтобы не тратить на разработку компактного автомобиля слишком много средств, за основу XV взяли уже готовую машину – Subaru Impreza. Этому автомобилю увеличили дорожный просвет до вполне приличных 220 мм, обвешали его пластиком с претензией на внедорожность и назвали незамысловатым именем XV. И людям это понравилось.

В России машину сначала тоже продавали неплохо. Оно и понятно: всё-таки XV хоть и скромная, но Subaru, так что у неё есть всё, за что эти машины любят. Под капотом – оппозитные моторы серии FB (1,6 л на 114 л. с. или и 2,0 л на 150 л. с.), в паре с ними – ручная коробка передач или фирменный вариатор Lineartronic (точнее, TR580), а главное – полный привод Subaru, который для ценителей марки является настоящим фетишем. Правда, постоянный честный полный привод с межосевым дифференциалом был доступен только на машинах с механикой, а с вариатором привод был реализован с помощью многодисковой муфты, но это не главное. Главное, что Субару без полного привода – это не Субару, так что в XV его не могло не быть. А уж каким его там сделали – вопрос вторичный. Подвески у XV не самые сложные: спереди – обычный МакФерсон, сзади – многорычажка.



Subaru XV 2011–17



К сожалению, после рестайлинга 2015 года XV значительно прибавил в цене. И дело не том, что у него стали намного более богатыми комплектации, а в том, что наш рынок лишили наиболее доступных вариантов с мотором объёмом 1,6 л, оставив только двухлитровый бензиновый двигатель. Соответственно, XV перестал быть доступным кроссовером, и его продажи заметно снизились. Тем не менее свой кусок рынка он отхватить успел, и армия его ценителей в России довольно велика. Давайте посмотрим, за что они любят свои XV, а за что иногда и поругивают.

Ненависть №5: штатная аудиосистема

Скорее всего, меломаны XV покупать не будут: им Bose подавай или какой-нибудь Harman Kardon. Однако даже непритязательный слух субаристов очень часто оскорбляется звуком штатной аудиосистемы этого кроссовера. И тогда они говорят нечто подобное: «Музыка доносится до тебя из колонок, и ты отчетливо слышишь пластик, из которого они сделаны». Или так: «Штатная магнитола – полный бред. Вроде бы и флешка есть, и с iPhone дружит, и громкая связь, но звука нет. Больше половина громкости – и начинается дребезжание, надо басы убавлять».



Subaru XV 2011–17



Намного реже жалуются на дизайн штатного головного устройства: «... магнитола (она же навигация) – данный модуль смотрится чужеродным, позор дизайнерам». Впрочем, это дело вкуса. Жалобы на «глюки» магнитолы тоже встречаются, но совсем редко.

Любовь №5: узнаваемость и стиль

А вот насчёт узнаваемости – это вопрос из психологии. Очень многие покупали XV вместо уже слишком старого «форика» или Импрезы – исключительно из любви к Subaru. Таким людям очень важно знать, что их новая машина – это Субару в полном смысле слова. И поэтому они часто с удовольствием отмечают, что «... интересная оптика, достаточно все самобытно, то есть узнаваемость и стиль прослеживаются».



Subaru XV 2011–17



Надо признать, что не узнать в XV Subaru невозможно. Не все, наверное, вспомнят, как называется эта модель, но принадлежность к бренду прослеживается однозначно. В общем, «... внешность цельная, индивидуальная», и это в глазах владельцев XV выглядит важным достоинством кроссовера.

Ненависть №4: стоимость обслуживания

Те, кто покупал именно Subaru, на стоимость содержания не жалуются. Пишут что-то типа «дорогое масло и расходники, но это и Субару, требует». А вот те, кто в своё время купил недорогой японский кроссовер, иногда жалуются на достаточно высокую стоимость некоторых запчастей. Правда, в первую очередь это относится к оригинальным запчастям: «Дорогие запчасти, точнее, дорогая подвеска, если брать оригинал». Аналогов до последнего времени было много, хотя сейчас, скорее всего, ситуация с ними не настолько хороша. Так что придётся с чем-то смириться и покупать оригинал, хотя, по мнению многих, «Субару – не самая дешёвая марка». Или как говорят опытные субароводы, «купил Субару – не ной».



Subaru XV 2011–17

А один из бывших владельцев этого кроссовера закончил свой отзыв такими словами: «И сразу же хочу добавить: если Вы ищете бюджетный кроссовер, то Вам мимо, так как для среднестатистического гражданина в наше время этот бренд будет дороговат в обслуживании». Почему он «приговорил» весь бренд, владея одной только XV, сказать трудно. Но мысль о стоимости содержания, наверное, правильная.

Любовь №4: качество сборки

Тут всё просто: японская сборка не может быть некачественной. И говорят об этом немного однообразно: «Сборка на "отлично"», «... сборка на очень высоком уровне, все идеально подогнано, я не ожидал, смотрел зорко и пристально».



Subaru XV 2011–17



Однако ради справедливости отмечу, что вместе с этими отзывами частенько мелькают и другие, в которых некоторых владельцев доставали «сверчки» в салоне. Такие неудачники получали лучи ненависти от фанатов императорского качества и уходили молча искать источник скрипа или дребезга. И, как правило, успешно его находили где-нибудь в пластике салона.

Ненависть №3: динамика машин с 1,6-литровым мотором

По большому счёту, машине с вариатором еле-еле хватало двухлитрового 150-сильного мотора. Ну а младший моторчик со своими 114 л.с. тянул машину абсолютно грустно и безвкусно. В городе его многим хватало (особенно с ручной коробкой), а вот на трассе на его маломощность жалуются почти все: «... история "газ в пол, и полетели" тут не особо работает и нагоняет тоску», «стартовый разгон слабенький», «... двигатель откровенно слаб. Он просто не тянет, особенно это чувствуется на трассе при обгоне фур».



Subaru XV 2011–17



И всё же некоторые сильно переживали, что россиян после рестайлинга оставили без этого мотора. С надёжностью у него всё хорошо, а так как XV часто покупали представительницы слабого пола, им этого мотора хватало за глаза. Конечно, двухлитровый мотор лучше, но он при этом и заметно дороже. В общем, несложно ощутить боль покупателей XV.

Любовь №3: подвеска

Покупатели кроссоверов часто вынуждены покупать именно кроссоверы из-за особенностей местных дорог. В этом случае выбор XV был продиктован действительно неплохим дорожным просветом в 220 мм и полным приводом. И, само собой, сразу после покупки многие начинали радостно скакать по ямам, восторженно выкрикивая: «Что в Субару знают и умеют делать, так это подвеску!». Думаю, восторги вполне справедливы, потому что хвалебных отзывов очень много. Даже если человек машиной не вполне доволен, ничего плохого про подвеску он всё равно не говорил.

Subaru XV 2011–17



Приведу ещё две цитаты: «На Алтае прошли порядка 400 км по гравийке. Скорость в среднем была 50-70 км/ч, подвеска очень энергоёмкая и практически не пробиваемая», «автомобиль восхитителен на ямах и колдобинах, а на ровной дороге работа подвески ничем не отличается от того же Кашкая».

Думаю, комментарии излишни. Кроме того, что я упустил тот момент, когда работа подвески Qashqai стала считаться эталонной.

Ненависть №2: маленький багажник

Это очень грустно, но у кроссовера, который мог бы быть отличным семейным автомобилем, очень маленький багажник. Если точнее, то крошечный: в версии для России его объём составляет всего 309 л. И ещё у него очень узкий проём вкупе с большой высотой загрузки. Конечно, всех это очень сильно расстраивает: «сказать, что багажник маленький, это ничего не сказать. По факту туда влезает один не очень большой чемодан». Особенно сильно этот факт расстраивает именно женщин, потому что очень часто они в своих машинах возят не дамские сумочки, а детcкие коляски. А с этим у XV есть очень большие проблемы: «... очень многое упирается в багажник: коляска туда не влезает – это плохо».



Subaru XV 2011–17



Какой-никакой выход найти можно: «Багажник очень маленький, не поместится, наверное, даже велосипедное колесо на 26 дюймов, если положить поперек (а, может, и поместится, но с трудом), погрузочная высота большая. Все решается, если сложить сиденья». А тем, кому складывать сиденья не хочется, приходится идти дальше и выкидывать и запасное колесо (докатку), и пенопластовый органайзер под полом багажника. Таким способом удаётся немного увеличить объём багажного отделения, хотя внутренняя неудовлетворённость его объёмом живёт ещё долго.

Любовь №2: комплектации

Очень многие владельцы жалуются на то, что даже в дорогих комплектациях XV им чего-то не хватает: то подсветки клавиш стеклоподъёмников, то электроприводов сидений. Но это – в порядке исключения. А в порядке правила большинство делает совершенно обратные заявления: «... во всех комплектациях – обогревы сидений, омыватели фар, системы стабилизации, ABS и т.д., и это не опция, а стандарт по факту. И это правильно», «комплектация позволяет не устанавливать ничего дополнительного! Все уже есть».



Subaru XV 2011–17

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Отдельно упоминают про безопасность: «... 8 подушек, если кого-то в этой стране это интересует». Кого-то, конечно, интересует. Но это не точно.



Ненависть №1: Шумоизоляция

Тут тоже комментировать нечего. Отзывы скучны и монотонны: «... слабоватое место – шумка салона», «Очень фиговая шумоизоляция!!!! Даже бесить начало». В целом, ничего нового.



И всё же добавлю одну деталь: почти все претензии в адрес шумоизоляции относятся исключительно к аркам колёс. Реже – к аэродинамическому шуму. А вот на звук мотора почти никто не ругается, поэтому в большинстве случае вся проблема довольно легко решается шумоизоляцией арок. Иногда – дверей, которые сами по себе тонкие и лёгкие и легко пропускают звук.

Subaru XV 2011–17



Конечно, если претензий к «шумке» очень много (почти в каждом отзыве), я не мог не включить их в наш список. Однако надо понимать, что XV хоть и Субару, но бюджетная. Не стоит требовать от неё слишком многого. То, что обычно требуют от Субару, у неё есть в избытке. И это…

Любовь №1: управляемость

Уверен, что лучше владельцев я уже не скажу. Поэтому дам слово им: «По сухому асфальту принципиальной разницы с обычными машинами особо не чувствуешь, но в дождь, снег, гололед и прочие неприятности XV проявляет все свои ходовые качества и полностью оправдывает ее покупку. Свои 120 я могу ехать как по асфальту, так и по льду, и по снежной целине (на шиповке), машина держит дорогу очень цепко». Ещё говорят так: «Руление очень информативное, уверенное, автомобиль заныривает в повороты только “ну”». Я не знаю, что значит «только “ну"», но, видимо, что-то очень хорошее. Мне больше по нраву такая метафора: «Она вцепляется в дорогу, словно стаффорд в палку».



Subaru XV 2011–17



Кажется, у Subaru получилось сделать то, чего многие так хотели: маленький, но настоящий Subaru, который рулится, как положено этому несколько необычному автомобилю. Ну и, конечно же, тут есть и так любимое многим «бу-бу-бу» оппозита и, как ни странно, фамильная черта немного подъедать масло. Не в таком объёме, как было у предыдущих моторов серии EJ, но всё же. Правда, большого внимания на это не обращают: проблема не критичная, а Subaru – это всё-таки Subaru. Некоторые грехи ей простить можно.