Водительская жизнь регулярно подкидывает новые условия и ситуации. Купили вы, например, новый большой пикап или внедорожник – а он, оказывается, попадает в категорию С. Или появилась необходимость перегнать Газель – вроде бы она категории В, но в ней вдруг обнаруживается 13 пассажирских мест. Или захотелось вам спонтанно купить мотоцикл – сезон уже начался, а на получение категории А надо еще несколько месяцев… Может, можно «перекантоваться» до получения новых прав на пикап, проехать пустым на пассажирской Газели или «аккуратно» открыть мотосезон, попутно обучаясь в автошколе? И есть ли еще ситуации, когда может «не хватить» категории?

Что будет за езду на машине или мотоцикле без категории?

Прежде всего давайте определимся с элементарным базовым правилом: требуемая категория для управления конкретным автомобилем указана в документах на этот автомобиль, и именно она должна быть открыта в правах. Это банальность на грани неприличия, но иногда она оказывается нелишней. Для кого-то неочевидно, что микроавтобус категории D нельзя водить с категорией В даже если в нем нет пассажиров – соответствие массы до 3,5 тонн не превращает его в автомобиль категории В вне зависимости от числа людей в салоне. Или если вы, например, сняли со своего Hummer H2 силовые бамперы, подножки и прочий обвес, уложив его итоговую массу в 3,5 тонны, это не переводит его в легковую категорию без оформления соответствующих документов. Ну и ездить на мотоцикле без открытой категории А тоже нельзя даже «медленно и аккуратно», хотя с двухколесной техникой есть «обходные пути», о которых мы упомянем ниже.

Второе важное правило, которое нужно помнить: управление автомобилем или мотоциклом без соответствующей категории трактуется как езда без прав. Ведь фактически отсутствие нужной категории ей и является. Навыки вождения здесь роли не играют: садясь за руль грузовика или автобуса, нужно иметь право на управление им, а оно подтверждается только соответствующей категорией.

Соответственно, и наказание за езду без нужной категории будет выписано по части 1 статьи 12.7 КоАП как за езду без прав. Согласно этой статье, «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей». Правда, за повторную езду без прав, в отличие от повторной езды после лишения за пьянку, не предусмотрено ужесточения наказания. То есть, если водитель вновь сядет за руль машины или мотоцикла без нужной категории в правах, ему грозит все тот же штраф от 5 до 15 тысяч.

Движение с прицепом без категории Е тоже считается ездой без прав?

Движению на автомобиле с прицепом мы посвятили отдельный подробный материал, где рассмотрели все основные требования – массу и габариты, страховку, техосмотр прицепа, разрешенную скорость и так далее. Ну а в контексте нынешнего материала главное, о чем нужно помнить – это то, что управление автомобилем с прицепом без соответствующей категории в правах тоже считается ездой без прав. Правда, здесь уже стоит учитывать требования ПДД к самому прицепу. Ведь, согласно Правилам, категория Е не нужна, если: 1) масса прицепа меньше 750 кг; 2) масса прицепа больше 750 кг, но меньше снаряженной массы автомобиля, а общая масса автомобиля с прицепом не больше 3,5 тонн. При соблюдении этих правил ездить с прицепом можно без категории Е и риска получить штраф.

Что будет за езду на мопеде без категории?

Отдельно стоит коснуться легкой двухколесной техники. Мотоциклы с мотором более 50 кубических сантиметров и максимальной скоростью более 50 км/ч требуют наличия открытой категории А в правах. Но вот мопеды с мотором до 50 «кубиков» и максимальной скоростью до 50 км/ч к ним не относятся – для них нужна категория М, которую можно получить с 16 лет. Однако пункт 7 статьи 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» указывает, что наличие водительских прав любой категории подтверждает право на управление мопедами категории М. Учитывая, что сама эта категория появилась в конце 2013 года, в водительских удостоверениях, выданных до того момента, вообще нет такой категории. Да и в более современных правах ее могут не указывать отдельно, но это не запрещает их обладателям ездить на мопедах. Так что менять права, чтобы «открыть» категорию М, не требуется, и за управление мопедом без указанной категории М в действующих правах, никакого наказания не последует.

Чем еще чревата езда без нужной категории?

В случае управления машиной без нужной категории помимо статьи 12.7 в дело вступает часть 1 статьи 27.13 КоАП РФ. Она предусматривает задержание транспортного средства и его отправку на спецстоянку. Конечно, если рядом окажется другой водитель, обладающий нужной категорией в правах, часть 1.1 той же статьи позволит устранить причину задержания на месте, и штрафстоянки удастся избежать. Но если в момент нарушения водителя с нужной категорией рядом не окажется, то транспортное средство будет задержано, и к штрафу добавятся расходы на оплату эвакуатора и спецстоянки.