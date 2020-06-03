Более красивый, но менее популярный: гид по покупке Renault Logan II

Широкой публике новый Renault Logan показали в 2012 году, но нас дразнили картинками до середины 2014-го – отчасти из-за процедуры постановки модели на конвейер в Тольятти, отчасти из-за высоких продаж первого поколения. Зачем, мол, спешить с дебютом, если и так все хорошо? Новинке, превратившейся из гадкого утенка в прилично выглядящий автомобиль, сулили фантастические продажи: производство готовили к объему в 140 тысяч машин в год. Вышло все несколько иначе: пусть Logan даже без родственного Sandero стабильно попадает в список 10-15 бестселлеров рынка, но и рекордов не бьет. По итогам 2019 года их продано «всего» 35 тысяч. Учитывая, что модель официально продается у нас более 5 лет, вторичный рынок уже сформировался – самое время посмотреть, насколько велики шансы купить Logan не после такси, в каких регионах он популярнее всего и сколько денег стоит готовить на его приобретение.

Сколько стоит нормальный вариант?

Как ни странно, пророчества о гигантских продажах нового Логана не сбылись. Автомобиль действительно стал красивее и лучше: напоминаний об ультрабюджетной сущности почти не осталось, и даже наоборот, в списке опций появились подогрев лобового стекла, боковые подушки безопасности и штатная навигация. При этом минимальное изменение цены при смене поколений действительно подстегнуло продажи: если в 2012-2013 годах Logan разошелся тиражом в 58 и 51 тысячу экземпляров соответственно, то в неполном 2014 году было продано 60 тысяч машин. А вот дальше колебания курсов валют начали подталкивать цены вверх, а продажи снизились: в 2015 году – до 40 тысяч штук, а в 2016 – до 30 тысяч. В общем, новый Логан проиграл внутреннюю конкуренцию старому и заодно пропустил вперед Duster. Вторичный рынок тоже отражает эту ситуацию: автомобилей первого поколения в два с лишним раза больше, чем второго. Впрочем, выбор все же есть: в продаже имеется около полутора тысяч подержанных Logan. Давайте посмотрим, сколько они стоят.

Ценовой коридор между максимальными и минимальными ценами здесь широкий и похож на то, что мы видели у родственного Nissan Almera . Официальные продажи, как мы помним, стартовали в 2014 году, но входной порог в 250-270 тысяч сохраняется вплоть до автомобилей 2017 годов выпуска: это, очевидно, «отжатые» экземпляры после такси. В 2018 году Logan пережил косметическое обновление, что повлекло за собой рост минимальной цены до 350 тысяч рублей. За немногочисленные годовалые экземпляры просят почти как за новые: от 520 тысяч. Ну а вторичного рынка по 2020 году фактически нет: машин в продаже около десятка, и почти все они – от дилеров, которые хитрят, наращивая объем объявлений. Максимальные цены ощутимо выше: для самых старых машин это 500 тысяч, а для экземпляров 2015-2016 года – 600. Учитывая, что в 2014 году, в момент дебюта, Логан стоил от 355 до 515 тысяч, его покупку в то время можно считать великолепным вложением денег. Правда, на нынешние 355-515 тысяч уже не купишь новый Рено. Для трехлетних машин максимальный ценник приближается к 700 тысячам, а для двухлетних дорастает до 750 (хотя в 2018-м они и новыми стоили от 550 до 730 тысяч). С автомобилями 2019 года все понятно: здесь за самые дорогие экземпляры в исполнении Stepway просят под 900 тысяч, но ориентироваться на такие объявления не стоит.

Если не смотреть на машины от таксистов и «тех, кому очень нужны деньги», можно сформировать реальный бюджет покупки приличного Логана. На машину 2014-2015 года стоит готовить 400-450 тысяч, и таких предложений здесь большинство. Экземпляры 2016-2017 года подороже: преобладают варианты за 450-500 тысяч, но и доля машин вплоть до 600 тысяч ощутимая. Рестайлинговый 2018 год сразу поднимает среднюю стоимость до 550-600 тысяч. Годовалые машины дороже еще на сотню – 650-700 тысяч и далее, вплоть до 800. Таким образом, бюджет покупки сильно зависит от желаемого возраста машины, но шансы найти хороший экземпляр есть уже за 500-550 тысяч: это подтверждает и статистика, и сервис оценки Autocheck.

А вот распределение автомобилей на вторичном рынке по возрасту очень равномерное – разница в объемах продаж новых Логанов почти нивелирована. Вне зависимости от желаемого года выпуска выбирать придется из 250-300 машин по всей России. Разве что седанов 2019 года ожидаемо мало в продаже – они появятся еще через год-полтора.

Где искать машину?

Если динамикой цен и числом предложений «второй» Logan похож на упомянутый выше Nissan Almera, то вот географией распространения – не очень. Прежде всего выделяется малое число предложений в Москве: здесь их не 25% и даже не 20%, как обычно, а всего около 15%. Небольшой выбор вариантов в Санкт-Петербурге уже привычен – здесь всего около 5% от всех объявлений. На юге страны сконцентрировано около 10% машин в продаже, а на Урале еще чуть больше. С большим отрывом среди регионов традиционно лидирует Поволжье: тут сконцентрировано более четверти вторичного рынка. В Сибири предложений мало – около 5%, ну а на Дальнем Востоке их ожидаемо практически нет – это подтверждает одинокий Logan, который там нашелся.

Зато по части географического распределения цен Logan не просто схож с Almera, а еще более наглядно демонстрирует «кризис» предложений в Москве. В столице пусть ненамного, но больше всего дешевых предложений за 350-400 тысяч, за которыми следуют варианты за 400-500. В Санкт-Петербурге можно выделить две равнозначные ценовые категории: 300-350 и 400-450 тысяч, но, скорее всего, состояние машин в них будет оцениваться как «плохо» и «неважно» соответственно. На юге, как ни странно, машин за 400-450 тысяч тоже чуть больше, чем за 450-500. А вот в Поволжье наоборот: вариантов за 400-450 много, но за 450-500 еще больше. На Урале машины тоже недороги: в основном 400-450 тысяч. А вот в Сибири, даром что машин мало, так еще и цены почти ровным слоем размазаны от 350 до 500 тысяч, с крошечным перевесом в сторону более дорогих.

Ключевые тезисы о выборе машины в обеих столицах впору полностью переписывать из материала об Almera: предложений здесь так мало, а машин из такси так много, что за хорошим вариантом впору ехать в регионы. Ну или готовиться к цене чуть выше рыночной и закладывать сумму на диагностику, чтобы не обжечься при покупке. Вне столиц Logan, конечно, тоже популярен у таксистов, но число предложений и ценовая картина позволяют рассчитывать на успех. Тем более что если удастся найти автомобиль от частника, он вряд ли может быть в откровенно плохом состоянии: и возраст еще щадящий, и пробеги не очень большие. Кстати, о пробегах: давайте взглянем, насколько заметен будет «привкус таксопарков» в общей картине вторичного рынка.

На какой пробег рассчитывать?

Мы принимаем годовой пробег равным 15 тысячам километров – это среднее арифметическое между «пессимистичными» 20 и «щадящими» 10 тысячами. И Logan уже к трехлетнему возрасту доказывает, что большинство владельцев покупают его, чтобы ездить, а не разглядывать прогресс модели в дизайне.

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Годовалые и даже двухлетние машины оценивать бессмысленно: таксистам их продавать еще рановато, ресурс позволяет ездить минимум три года. Тем не менее уже среди двухлетних машин при расчетном пробеге в 30 тысяч четверть прошла более 50 тысяч – то есть ездит весьма активно. Трехлетние автомобили окончательно подтверждают теорию: расчетный пробег – 45 тысяч, а 40% продающихся машин имеют на одометре более 75 тысяч. Для четырехлетних экземпляров объем «превышающих» составляет уже половину, и для седанов 2015 и 2014 года эта доля тоже составляет 40 и 50 процентов соответственно. Как видно, даже психологической отметки в 100 тысяч продавцы Логанов особо не боятся: при нашем расчетном пробеге в 90 тысяч более половины машин имеют шестизначные показания на одометре, которые не стали «откручивать» для привлекательности. Впрочем, сколько машин в продаже имеет абсолютно честный пробег, тоже поручиться сложно: откорректировать его на Логане можно легко и дешево.

На фоне такого откровенно потребительского отношения к автомобилям стоит быть очень внимательным при покупке: иногда даже заполненная сервисная книжка не гарантирует чистоты пробега. С другой стороны, автомобиль прост и надежен, так что слегка скрученный одометр не принесет больших проблем – куда важнее безаварийное прошлое. Давайте посмотрим, изменилась ли техническая часть Логана со сменой поколений и на что смотреть при покупке.

На что обратить внимание при покупке



Юный возраст автомобилей вкупе с приличной оцинковкой и окраской обещает минимум проблем с кузовом. Часть дефектов можно найти в типовых местах вроде кромок колесных арок, порогов в зоне пескоструя, на капоте и кромке лобового стекла. Из «фирменных» для Логана можно отметить верхние кромки дверей, где дверной уплотнитель со временем протирает краску, а также зону контакта дверных карт с металлом, где пластик проедает ЛКП до этого самого металла. Из реже встречающихся дефектов можно вспомнить коррозию на нижних кромках дверей, а также внутренней стороне капота – из-за этого капот иногда даже меняют по гарантии. Открытые петли капота остались визитной карточкой Логана, но проблем они обычно не доставляют – хотя иногда их закрывают разнообразными самодельными кожухами, но забывают смазывать, из-за чего там может зарождаться ржавчина. Более серьезные кузовные проблемы обычно говорят не о заводском браке, а о скверном восстановлении после ДТП. Повторяться о чистоте документов и сервисной книжке не будем, а необходимость осмотреть дверные ручки, проемы и состояние салона на предмет работы в такси здесь – дело само собой разумеющееся.

Смена поколений не принесла Логану никаких технических откровений: это все та же платформа B0, стоящая на подвеске МакФерсон спереди и полузависимой балке сзади. Впрочем, к подвеске всегда было минимум вопросов, надо только не забывать ее обслуживать и не увлекаться при этом спортивной экономией. Здесь все и так недорого: к примеру, оригинальные передние рычаги стоят по 3 тысячи, так что даже идея поменять их в сборе при кончине шаровой опоры и неидеальном состоянии сайлентблоков не выглядит полным безумием. Некоторые компоненты тормозной системы наподобие передних дисков стоят чуть выше ожидаемого, а кроме того, расходники вроде колодок могут потребовать подбора в зависимости от версии. Однако в целом широта рынка неоригинала не оставляет проблем и здесь. Рулевое управление с гидроусилителем не вызывает нареканий и может пройти более 200 тысяч километров при условии более-менее периодической замены масла. Да и цены здесь тоже не шокируют: новый оригинальный насос можно купить тысяч за 15 (неоригинальный – тысяч за 10-12), а рейку перебрать или купить тысяч за 20.



С силовыми агрегатами – тоже почти никаких откровений: это три 1,6-литровых мотора и три коробки передач, ручная, автоматическая и… роботизированная. Восьмиклапанный K7M выдает 84 л.с., а 16-клапанные K4M и H4M – 102 и 113 сил соответственно. Кстати, доплата за мощность в целом оправдана, особенно сейчас, когда разницы в ценах на эти моторы нет. Но в целом все эти агрегаты немолоды, просты и неприхотливы, так что стоит помнить лишь о том, что восьмиклапанником обычно довольствовались таксисты.



С коробками передач все поинтереснее: помимо знакомых нам механики и автомата здесь есть еще пара вариантов. Первый – робот Easy'R, который с 2015 по 2017 год предлагался в пару к восьмиклапанному мотору. Продажи машин с ним были крайне низкими, а сейчас покупка такой версии оправдана, только если вы хорошо представляете себе, что такое робот с одним сцеплением, и готовы отказаться от активной езды в пользу теоретической экономии на ремонте. Второй «эксклюзив» – вариатор JF015E, который с 2018 года предлагается для кросс-версии Logan Stepway City в паре со 113-сильным мотором. Этот агрегат знаком нам по Kaptur и многим другим моделям концерна и довольно неплох – стоит лишь помнить, что его ресурс обычно чуть пониже, чем у классической гидромеханики, а ремонт будет недешевым. В основной же массе Логаны оснащены либо пятиступенчатой механикой, либо давно знакомым четырехступенчатым автоматом DP2. Автомат, конечно, несовременный и весьма чувствительный к качеству обслуживания, но если менять масло раз в 50 тысяч и не переоценивать машину, то и он способен пройти 200 и более тысяч километров до капремонта.



В общем, если окинуть все сказанное взглядом, можно сделать простой вывод: в своей сути Логан остался Логаном – знакомым, простым, неприхотливым, но более красивым и дорогим. А его выбор на вторичном рынке не должен быть слишком сложным. Чтобы не быть голословными, давайте покажем вам несколько живых вариантов – и хороших, и не очень.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Знакомство с реальными машинами в продаже подтверждает тезис о том, что выбор подержанного Логана не очень сложен. Взять, к примеру, вот этот седан, приехавший к нам в московский офис в конце марта. Автомобиль 2016 года с механической коробкой передач и небольшим пробегом в 59 тысяч сразу нам приглянулся: выглядел свежо, внешних дефектов не имел, а комплектация была неплохой – со штатной музыкой с управлением на руле и климат-контролем. Осмотр подтвердил, что первое впечатление не было обманчивым: автомобиль не имел вторичных окрасок, а нашему эксперту удалось найти лишь незначительные царапины, Так что мы сразу отправились на комплексную диагностику.

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Диагностика добавила в список замечаний лишь незначительное масляное запотевание из-под клапанной крышки. Сомнений не оставалось, так что мы сразу приобрели этот автомобиль и отправили его на предпродажную подготовку. Ну а теперь он полностью готов к продаже и ждет своего нового владельца на нашей московской площадке.

Многим известно, что помимо физических лиц мы часто работаем и с организациями. Вот пример из практики общения с юрлицами. В сентябре прошлого года наш эксперт осматривал автомобили нашего постоянного корпоративного клиента и обнаружил замечательный экземпляр 2014 года с пробегом всего в 46 тысяч километров. При детальном осмотре не было выявлено ни единого замечания по кузову: ни перекрашенных элементов, ни даже сколов и глубоких царапин. Если бы не трещина на лобовом стекле, автомобиль можно было бы назвать идеальным. Наш эксперт взял автомобиль на тест-драйв и также не обнаружил никаких проблем – а поскольку потенциально проблемных моторов и коробок у Логана нет, мы без сомнений купили этот экземпляр до проведения комплексной диагностики.

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Купленный Logan сначала отправился на диагностику, которая подтвердила правильность нашего решения: сюрпризов в машине не оказалось. Ну а затем мы отправили этот «почти идеальный» автомобиль на предпродажную подготовку и замену лобового стекла, чтобы превратить его в идеальный. Спустя месяц после появления в продаже Logan нашел нового хозяина, что неудивительно: такие варианты уходят быстро.

Вышеприведенный случай, скорее исключение из практики. Обычно при осмотре большого лота от корпоративных клиентов далеко не все автомобили оказываются идеальными. Да и просто хорошую машину удается найти не всегда. Вот пример неудачного варианта, который подвернулся нам при осмотре одной большой партии. Осмотр проводился в Москве, и поскольку машин в лоте было много, детальное изучение этого автомобиля нам не потребовалось: все было понятно с первого взгляда. Дело было не только в том, что Logan был битым, а в том, что удар был довольно серьезным, и помимо сработавших подушек безопасности явно пострадала силовая конструкция кузова, особенно справа. Такие машины мы в Automama не выкупаем ни при каких условиях – по нашему мнению, к восстановлению они непригодны и могут использоваться только в качестве доноров запчастей.

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Впрочем, далеко не все продавцы считают так же, поэтому не исключаю, что этот Logan через некоторое время все же появится в продаже. Ездить на такой машине попросту небезопасно: целостность силового каркаса нарушена, а про установку новых подушек и говорить нечего – те, кто восстанавливает машины после «тотала», на такие нюансы не обращают внимания. В общем, с этой точки зрения покупка Логана ничем не проще выбора любой другой машины. Помните, что автомобиль после сильного ДТП с нарушением силовой структуры кузова – это почти всегда экономия в ущерб безопасности: мало кто производит ремонт в соответствии с правилами завода-изготовителя. Особенно это касается относительно дешевой машины, когда стоимость качественного кузовного ремонта может превышать половину ее стоимости. И напоследок советую не жалеть денег и времени на максимально подробный осмотр автомобиля и как можно меньше верить заверениям частного продавца или непроверенного дилера. Как говорится, доверяй, но проверяй!