Не совсем правы те, кто считает, что ничего из того, что можно было купить в 2021 году, сейчас купить нельзя. В основном – можно. Но за такие деньги, что на статус бестселлера, коими они были в 2021 году, этим автомобилям рассчитывать уже сложно. Давайте посмотрим, какие машины, бывшие лидерами продаж в 2021 году, можно купить сейчас, и сравним, насколько изменилась стоимость такой покупки. Ну или не насколько, а во сколько раз.

«Было время, были силы…»

Какие машины лучше всего раскупали в 2021 году? Вспомнить это легко: откроем статистику АЕБ. Само собой, и тогда две верхние строчки топа продаж занимали Лады – Vesta и Granta. На третьем месте расположилась Kia Rio, четвёртое место заняла Hyundai Creta. Позвольте, почему не Solaris, который всегда мозолил глаза в рейтингах продаж, вызывая приступы нечеловеческого снобизма у успешных владельцев Volkswagen Polo? Скорее всего, Creta подвинула Solaris на пятое место благодаря тому, что она – кроссовер. А это у нас чуть более святое, чем корова в Индии.

Lada Niva заняла шестое место, Volkswagen Polo – седьмое. На восьмом расположилась Skoda Rapid, и только на девятом – Renault Duster, что для него не блестящий показатель. Ну и замыкала десятку лидеров Lada Largus.

Следующие пять строк заняли исключительно иномарки. Это две Toyota – RAV4 и Camry, а также Renault Logan, Volkswagen Tiguan и Kia K5. А теперь давайте смотреть, какие из перечисленных выше 15 автомобилей можно купить сегодня и насколько выросла их стоимость.

«Но я, я остаюсь!..»

Очевидно, что Лады (Весту и Гранту) можно купить и сегодня. Конечно, это будут не совсем те же Веста и Гранта. У первой сменилось поколение (сейчас в продаже есть только Vesta NG), а у Гранты – начинка. Грустно, что больше нет Гранты с классическим автоматом Jatco JF414E. Точнее, формально она есть, но в таком ограниченном тираже, что купить эту машину с двумя педалями – это как закрутить роман с Меган Фокс: теоретически возможно, а практически вряд ли что-то сложится.

Lada Vesta. Фото: АВТОВАЗ 1 / 2 Lada Vesta NG. Фото: АВТОВАЗ 2 / 2

Ну а что с ценами? Vesta в 2021 году хорошо подорожала, и если в январе седан в начальной комплектации можно было купить за 703 тысячи, то к концу года за него просили уже 863 тысячи. Самая дорогая комплектация подорожала с миллиона до 1,2 миллиона. Чтобы не слишком плутать в цифрах, будем брать минимальную стоимость. Итак, в начале 2021 года Весту можно было купить за 703 тысячи, а в мае 2024 года за комплектацию Comfort дилеры просят от 1 459 900 рублей без учёта возможных скидок. То есть, в два раза больше, чем три года назад.

Базовая комплектация Granta в 2021 году стартовала от 499 900 рублей. Сейчас формально стоимость Granta в начальной комплектации Standart начинается от 699 900 рублей (эту цену мы и приведём в окончательной таблице), но сами понимаете: без допов в природе этих машин почти не существует. Что ж, зато Лады можно купить официально, у дилеров и с гарантией.

Lada Granta. Фото: АВТОВАЗ

Впрочем, на третьем месте у нас в 2021 году находилась Kia Rio, которую сегодня тоже можно купить официально. Только не как Kia Rio, а как Solaris KRS производства «Автомобильного завода “АГР”». Формально речь идёт об одном и том же автомобиле – Kia Rio четвёртого поколения после рестайлинга 2020 года. Но у нас его продают под именем Solaris KRS, а выпускают на том же самом заводе в Петербурге, что и раньше. То есть, любимую многими Rio можно купить новой и официально. Хотя и не в любой комплектации, потому что у нас Solaris KRS предлагают только с мотором объёмом 1,6 л (младшего 1,4-литрового у отечественной версии седана нет) и только с АКП. И стоимость такой машины начинается от 2 038 000 рублей. В 2021 году Rio с такими моторами и коробками можно было купить по цене от 985 тысяч рублей, хотя в 2017 за них просили от 761 тысячи (базовую версию 1,4 с МКП тогда оценивали вообще в 650 900 р.). Тут бы, конечно, самое время размазать слёзы по щекам, но возьмём паузу и посмотрим, сколько стоит сейчас не Solaris KRS, а именно Kia Rio, которую можно купить в рамках параллельного импорта. Выбор, честно говоря, небогатый, но при желании найти такую машину несложно, а отдать за неё придётся от 2,5 миллионов рублей. В 2021 году за эти деньги можно было купить Audi A3, например. Причём тоже у официального дилера.

Kia Rio. Фото: Kia 1 / 2 Solaris KRS. Фото: agr.auto 2 / 2

Практически та же ситуация и со следующими автомобилями из нашего списка – Hyundai Creta и Solaris. Кроссовер с того же завода АГР у нас теперь называется Solaris HC, а обычный Solaris – Solaris HS. Creta второго поколения в июле 2021 года только появилась в продаже и стоила тогда в минимальной комплектации Prime от 1 199 000 рублей. Её отечественный вариант в виде Solaris HC со 123-сильным 1,6-литровым мотором и автоматом стартует от 2 499 000 рублей. Но опять же уточним: базовая комплектация в 2021 году означала передний привод и 1,6-литровый двигатель в связке с механической коробкой передач, а наш кроссовер в самом доступном исполнении будет иметь передний привод, 1,6-литровый двигатель, но при этом – автоматическую коробку. Самая дешёвая версия с механикой обойдётся дороже версии с АКП (от 2 517 000 рублей) из-за наличия полного привода. Можно было бы ожидать, что моноприводная версия в сочетании с МКП окажется доступнее, но нет: она существует только в самой дорогой комплектации Lifestyle за 2 639 000 рублей. Поэтому сравним стоимость Solaris HC с мотором 1,6 и АКП со стоимостью Hyundai Creta похожей комплектации 2021 года. И это будет автомобиль в той же комплектации Prime, но за 1 264 000 рублей. Намного легче от этого не стало: Creta в любом случае подорожала практически в два раза. Спасёт ли параллельный импорт? Не уверен. В продаже есть новые Креты 2024 года выпуска, но это уже немного не те машины – большинство из них с вариатором, а не с честным гидромеханическим автоматом, и полуторалитровым мотором мощностью 115 л.с. Стоимость таких машин начинается от 2 870 000 рублей. Полтора литра и вариатор почти за три миллиона? Сомнительное счастье. Впрочем, можно очень постараться и найти комплектацию со связкой 1,6-литрового мотора и обычной АКП. Таких машин в продаже очень мало, а их стоимость стартует от тех же трёх миллионов и доходит до 3,3 миллиона без учёта скидок.

Solaris HC. Фото: agr.auto 1 / 2 Solaris HC. Фото: agr.auto 2 / 2

Ну и с Solaris всё то же самое. Новый Solaris HS отечественной сборки в минимальной комплектации Active Plus обойдётся в сумму от 2 010 000 рублей. У него будет 1,4-литровый мотор и механическая коробка передач. Сказать, сколько стоил Solaris с такой начинкой в 2021 году, сложно. Официально – от 775 000 в минимальной комплектации Active. Но мы ещё помним, сколько допов надо было докупить с этой машиной, и в итоге её реальная стоимость могла доходить до миллиона и даже больше. К тому же Hyundai в течение 2021 года пять (!) раз поднимал цены на свои машины, что тоже несколько затрудняет определение однозначной цены. Но остановимся на официальной стоимости – 775 тысяч. В конце концов, 2 010 000 рублей – это тоже официальная цена без допов, так что такое сравнение будет наиболее корректным. Ну а что насчёт серого импорта? Пожалуйста: Солярисов с любыми моторами и коробками передач предлагают множество. Наш вариант с мотором 1,4 л и МКП обойдётся в сумму от 2 275 000.

Solaris HS. Фото: agr.auto 1 / 2 Solaris HS. Фото: agr.auto 2 / 2

Шестое место рейтинга в 2021 году заняла Lada Niva. В 2021 году Legend можно было купить за 675 900 рублей рублей. А после того, как 13 мая этого года АВТОВАЗ поднял цены на свои автомобили (кроме Гранты в минимальной комплектации и всех комплектаций Весты), сейчас за Ниву просят 881 000 рублей (в начале года она стоила 829 900). Эх, а ведь в 2011 приобрести эту машину можно было за 299 900 рублей… Но как бы там ни было, старушка-Нива остаётся одним из самых доступных автомобилей, уступая только Гранте. Само собой, про серый импорт Нивы речи не идёт – это наше, родное.

Lada Niva Legend в версии Urban. Фото: АВТОВАЗ

Всё параллельно

Следующие три строчки занимают автомобили, которых официально у нас больше нет. Первый из них – лифтбек Volkswagen Polo.

Чуть выше мы говорили, что Hyundai поднимал цены на машины пять раз за один год. Немцы в 2021 году были ещё более энергичными, поэтому они переписывали ценники почти каждый месяц. Ну а сколько накручивали тогда дилеры – это вообще из разряда фантастики. Например, официальная минимальная стоимость Polo в ноябре составляла 1 033 900 рублей (90 л.с., МКП), но дилеры расставались с ними за 1,5 – 1,6 миллиона. Оставим это на их совести (то есть, подвесим вопрос в воздухе) и перейдём к ценам 2024 года.

Volkswagen Polo. Фото: Volkswagen

Разумеется, любимого многими отечественного Polo в продаже нет: это был истинно российский автомобиль. Так что купить новый Polo невозможно в принципе. С этим автомобилем мы расстались окончательно, но если совсем невмоготу, можно посмотреть на Volkswagen Polo Plus для китайского рынка, который у нас в продаже встречается. К тому же техника у него схожая: атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 113 л.с. и классический шестиступенчатый автомат. Стоимость начинается от 2 490 000 рублей без учёта скидок.

Volkswagen Polo Plus. Фото: Volkswagen 1 / 5 Volkswagen Polo Plus. Фото: Volkswagen 2 / 5 Volkswagen Polo Plus. Фото: Volkswagen 3 / 5 Volkswagen Polo Plus. Фото: Volkswagen 4 / 5 Volkswagen Polo Plus. Фото: Volkswagen 5 / 5

Приблизительно то же самое и с автомобилем с восьмой строчки рейтинга – Skoda Rapid. В июле 2021 Шкода в очередной подняла цены, и наиболее доступный Рапид с мотором 1,6 л (90 л.с.) и МКП стоил 964 тысячи. Это, конечно, официально. Неофициально – приблизительно от 1,2 миллиона. Сейчас этих машин в продаже нет совсем – даже серый импорт помочь не в состоянии. Впрочем, за 2 миллиона можно купить машину 2022 или 2023 года выпуска, которая каким-то чудом имеет пробег до 100 км. Пару таких машин продаёт один из дилеров, но откуда он их взял – загадка. А судя по отзывам, такие объявления часто нужны для привлечения клиентов, потому что по факту никакой Шкоды в автосалоне не будет. Так что мы чисто формально запишем, что условно Rapid за два миллиона купить можно, пусть даже и не новый.

Skoda Rapid. Фото: Skoda 1 / 2 Skoda Rapid. Фото: Skoda 2 / 2

Та же ситуация и с Renault Duster, которого официально у нас нет. Притащить его в Россию неофициально иногда получается, хотя и с минимальным пробегом до 100 км и 2023 года выпуска. Во всяком случае в продаже появляются переднеприводные Дастеры с моторами 1,6 л и вариатором. Их стоимость стартует от 3 099 000 рублей. Ну а в 2021 году новый Renault Duster в минимальной комплектации Access (бензин, 1,6 л, 114 сил, пятиступенчая механическая коробка) стоил от 945 тысяч рублей. Ещё б ему не стать тогда хитом!

Renault Duster. Фото: Андрей Судьбин

Замыкала десятку лидеров 2021 года Lada Largus. Тогда пассажирский универсал с 90-сильным мотором стоил от 690 900 рублей. Сейчас этих машин в продаже пока нет, и последнее, что появлялось в продаже, это партия из 650 Ларгусов, которые выпустили в прошлом году. Само собой, дилеры не скромничали и назначали цену от двух миллионов рублей. Иногда наглость доводила стоимость машины и до 2,5 миллионов, и ничего – как-то всё равно продавали. Ну а сейчас модель купить пока нельзя: 15 мая на ижевском заводе только стартовало производство Lada Largus (ссылка на нашу новость), а точная дата рестарта продаж пока неизвестна. Так что ждём.

Lada Largus. Фото: АВТОВАЗ 1 / 2 Lada Largus. Фото: АВТОВАЗ 2 / 2

Мы ещё помним!

Последние пять автомобилей из ТОП-15 – это что-то из прошлой жизни. Разумеется, мы их ещё помним, но сможем ли когда-то покупать их у официальных дилеров – большой вопрос.

Одиннадцатое место в 2021 году занимала Toyota RAV4. Вариантов трансмиссий у неё было много (передний или полный привод, механическая коробка, вариатор или гидротрансформаторный автомат), но нам все цены не интересны: самые дешёвые комплектации к нам не привозят даже в рамках параллельного импорта, хотя справедливости ради надо отметить, что привозят эти машины в приличном объёме. Наиболее доступный RAV4, существующий сегодня в продаже, имеет передний привод, вариатор и двухлитровый двигатель мощностью 171 л.с. Такую машину можно найти у дилеров по цене от 4 999 000 без скидок. Приблизительно в такой же комплектации в 2021 году RAV4 стоил от 2 044 000 рублей.

Toyota RAV4. Фото: toyotakz.com 1 / 2 Toyota RAV4. Фото: toyotakz.com 2 / 2

На двенадцатом месте три года назад расположилась Toyota Camry. Которой сегодня тоже, ясное дело, нет. Но купить её всё-таки можно, пусть и в «сером» виде. Цены на машины с двухлитровым двигателем и вариатором у дилеров стартуют от четырёх миллионов. Иногда просят чуть меньше (от 3,9 миллиона), но в этом случае машину надо ждать – её привезут под заказ. Такие предложения не рассматриваем: мы же просто идём в автосалон и покупаем, не так ли? Поэтому четыре миллиона – и точка. А вот в 2021 году (как раз в марте у нас стартовали продажи актуального поколения) за машину с теми же агрегатами просили от 1 846 000 рублей.

Toyota Camry. Фото: Toyota 1 / 2 Toyota Camry. Фото: Toyota 2 / 2

Renault Logan сейчас уже не тот: вариаторы, трёхцилиндровые литровые турбированные моторы… У нас бы такие Логаны точно не полюбили бы, поэтому в год выхода этого поколения (а это был как раз 2021 год) нас обрадовали: нам оставили старые добрые 1,6-литровые моторы мощностью 102 л.с., а любителям двухпедальных машин оставили и автомат DP2, который работал в паре с этим мотором (хотя в это же время в качестве альтернативы предлагали ещё вариант связки 113-сильного мотора и CVT). К ним ещё вернёмся, а пока посмотрим, можно ли купить новый Логан сегодня. Оказывается, можно, но со скрипом: так как Renault – ни разу не Toyota и с придыханием это название не произносят, то и в рамках параллельного импорта ввозить эти автомобили не хотят. Тем более – бюджетные Логаны. Но тем не менее найти новый Logan в продаже можно. Во всяком случае один новый автомобиль с вариатором и 1,6-литровым мотором (113 л.с.) в продаже промелькнул. Просят за него 1 933 000 рублей. Дешевле новых машин не нашлось, так что условно примем эту сумму за минимальную стоимость нового Логана на сегодняшний день. Теперь вернёмся в 2021 год и посмотрим, сколько стоила похожая машина у нас. А стоила близкая комплектация 1,6 CVT Life City от 868 000 рублей. Ну а самый простой Логан «на палке» оценивали тогда в 747 000 рублей.

Renault Logan. Фото: Renault 1 / 3 Renault Logan. Фото: Renault 2 / 3 Renault Logan. Фото: Renault 3 / 3

На предпоследнем месте разложил свои поршни ещё один любимец публики – Volkswagen Tiguan. Теперь-то, конечно, он свои поршни с нашего рынка убрал, но при желании купить новый Tiguan можно. За машину в комплектации R-Line с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 220 л.с., роботизированной коробкой и полным приводом (это наиболее доступный вариант исполнения, который тайком от немцев тащат в Россию) просят от 5 210 000 рублей. Если у вас нет пренебрежительного отношения к Китаю, то можно посмотреть на Тигуаны, которые привозят оттуда под именем Volkswagen Tiguan L. Как правило, машины с иероглифами на шильдиках укомплектованы полуторалитровым мотором мощностью 160 л.с. и роботом, привод у них – передний. Такой кроссовер можно купить практически задарма – от 4,5 миллионов без учёта скидок. Так как это всё-таки тоже Volkswagen Tiguan, то и будем отталкиваться от этой комплектации за 4,5 миллиона. В конце 2021 года переднеприводный Tiguan в комплектации Respect с мотором 1,4 TSI (150 л.с.) и роботом DSG 6 можно было купить за 2 189 900 рублей. И ведь жаловались, что, мол, дорого: годом ранее за него просили всего 1 859 900.

Volkswagen Tiguan. Фото: Volkswagen 1 / 3 Volkswagen Tiguan R-Line. Фото: Volkswagen 2 / 3 Volkswagen Tiguan L. Фото: Volkswagen 3 / 3

Замыкает рейтинг продаж 2021 года Kia К5, в которой тогда часто видели замену предавший свои идеалы Toyota Camry. Сейчас этих машин действительно много в корпоративных парках – накупить их успели достаточно. Выбор новых машин (само собой, привезённых по серой схеме) очень скромный, но под заказ их везут. В наличии машины тоже есть, но мало – придётся искать. Тем не менее сейчас вполне реально купить новую К5 в комплектации Prestige с двухлитровым мотором (150 л.с.) и АКП за сумму от 3 900 000 рублей. Точно такая же машина в 2021 году стоила 1 799 900 рублей. Были версии и дешевле, причём начальная версия Classic с таким же набором агрегатов стартовала от 1 489 900 рублей, но сейчас в продаже «базу» не найти – скорее всего, их не слишком выгодно ввозить для перепродажи.

Kia K5. Фото: Kia 1 / 2 Kia K5. Фото: Kia 2 / 2

Что дальше?

Резюмируем всё вышесказанное в одной таблице. Рост цены рассчитан относительно официального прайс-листа, а в случае его отсутствия – относительно стоимости машины в схожей комплектации, ввезённой по параллельному импорту. Комментировать эту таблицу не будем: всё уже сказано выше, а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются.

Место в топ-15 2021 года Модель Стоимость в 2021 году, руб. Официальная стоимость аналогичной комплектации в 2024 г, руб. Стоимость аналогичной комплектации в рамках параллельного импорта, руб. Рост цены, руб. Рост цены, % 1 Lada Vesta 703 000 1 459 900 - 756900 108 2 Lada Granta 499 900 699 900 - 200000 40 3 Kia Rio 985 000 2 038 000 2 500 000 1053000 107 4 Hyundai Creta 1 264 000 2 499 000 2 870 000 1235000 98 5 Hyundai Solaris 775 000 2 010 000 2 275 000 1235000 159 6 Lada Niva 675 900 881 000 - 205100 30 7 Volkswagen Polo 1 033 900 - 2 490 000* 1456100 141 8 Skoda Rapid 964 000 - 2 000 000 ** 1036000 107 9 Renault Duster 945 000 - 3 099 000 2154000 228 10 Lada Largus 690 900 - - - - 11 Toyota RAV 4 2 044 000 - 4 999 000 2955000 145 12 Toyota Camry 1 846 000 - 4 000 000 2154000 117 13 Renault Logan 868 000 - 1 933 000 1065000 123 14 Volkswagen Tiguan 2 189 900 - 4 500 000 2310100 105 15 Kia K5 1 799 900 - 3 900 000 2100100 117



* Volkswagen Polo Plus для китайского рынка