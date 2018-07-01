Что новенького НАТО нам готовит: обзор военных автомобилей на салоне Eurosatory-2018

Что новенького НАТО нам готовит: обзор военных автомобилей на салоне Eurosatory-2018

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Несмотря на политический кризис в Западной Европе, проливные дожди и наводнения, глобальную забастовку и транспортный коллапс, близ Парижа, вдали от посторонних глаз, состоялся Международный салон сухопутных вооруженных сил и средств безопасности Eurosatory-2018, в котором приняли участие 63 страны. На этот раз в воздухе чувствовалось некое уныние и заторможенность: большинство экспонентов привезли чуть модернизированную технику, а число абсолютных новинок можно было пересчитать по пальцам.
бронемашина NXT-360
Главная ставка компании АМ General на выживание — новая тактическая бронемашина NXT-360

Очередная попытка спасения HMMWV: и снова фейк?

Задолго до открытия Eurosatory-2018 специалисты предвкушали долгожданное появление «совершенно нового» многоцелевого автомобиля HMMWV американской компании AM General, который в просторечии вот уже почти 40 лет называют просто «Хаммер». За это время было собрано около 300 тысяч машин, которые разошлись по армиям 70 стран мира, но в реальных боевых действиях они оказались способными лишь патрулировать благополучные зоны, не ввязываясь в серьезные конфликты. Когда же Хаммеры устарели, практически ежегодно фирма радостно сообщала о создании принципиально новых бронемашин, которые оказывались пробными образцами, неспособными заменить серийное 190-сильное семейство М1100.

Опытный бронеавтомобиль АМ General NXT-360 на салоне Eurosatory-2018 

бронемашина NXT-360 бронемашина NXT-360

Итак, в начале июня на пышной презентации, когда с нового автомобиля NXT-360 слетело покрывало, все сразу же поняли, что их опять обманули, и бойкая западная реклама вновь переусердствовала. «Кардинально новая машина XXI века» внешне как две капли воды была похожа на все предыдущие серийные и опытные образцы, не имевшие никакого развития. Ее главные новинки, спрятанные в корпусе с усиленной бронезащитой и бронестеклами, заключались в установке 250-сильного дизеля V8 собственного изготовления, новой автоматической шестипозиционной трансмиссии и централизованной системы регулирования давления воздуха в шинах при переходе на разные дорожные условия. Мощная крыша позволяет установить 105-мм миномет, задний мост выдерживает силу взрыва противотанковой мины, зато передний выходит из строя от обычной гранаты.

машина Fennec
Легкие военные автомобили французской фирмы Technamm, справа — машина Fennec

Легкие военные автомобили всё еще на плаву

Обширный набор легкой армейской автотехники на этот раз возглавила малоизвестная фирма, впервые выступившая на салоне Eurosatory. Для французской армии она предлагает военизированные внедорожники и пикапы серии Masstech, которые базируются на шасси Toyota Land Cruiser. Недорогая открытая машина Fennec для спецслужб разработана на базе Suzuki Jimny с 1,5-литровым мотором Renault и мощными арками для установки вооружения.

LPU Wirus
Польская боевая машина LPU Wirus четвертого поколения с бронекорпусом

Впервые на салоне появилась частная польская фирма Team Concept, которая привезла два оригинальных военных автомобиля, созданных в кооперации с компанией Daimler. Первым из них был четвертый бронированный вариант разведывательной авиатранспортабельной машины Wirus IV (4х4) для специальных сил польской армии.

Wirus IV
Оригинальные военные машины Wirus IV (справа) и Dino из польского города Бельско-Бяла

Автомобиль смонтирован на 190-сильном пикапе Mitsubishi L200 и снабжен прочным корпусом для монтажа всех видов пулеметов и гранатомета. Защита нижней части шасси выполнена из композитного материала. С полной нагрузкой в 2,6 тонны автомобиль развивает скорость 120 км/ч и имеет запас хода 600 км.

LTM Dino-319
Многоцелевой транспортер LTM Dino-319 для перевозки военнослужащих и амуниции

Вторым является четырехдверный бескапотный транспортер Dino с застекленными окнами, созданный на шасси Mercedes-Benz Sprinter с дизелем OM-642 мощностью 190 л.с. В обычном исполнении он перевозит до десяти солдат, в бронированной версии имеет пять посадочных мест.

Оригинальные грузопассажирские машины Dino на испытаниях и на салоне Eurosatory-2018

Dino Dino

В легком классе корпорация Daimler представила открытую многоцелевую машину Mercedes-Benz MRV 6.2 (4х4) на шасси G300CDI для проведения быстротечных боевых операций, которая является развитием версии LAPV 6.1. На ней используются прежние 185-сильный двигатель V6, автоматическая трансмиссия и бронирование нижней части кузова.

Mercedes-Benz MRV 6.2
Открытая многоцелевая бронемашина Mercedes-Benz MRV 6.2 с увеличенным клиренсом

Главными новинками стали портальные мосты и усиленная подвеска, обеспечивающие увеличение дорожного просвета до 412 мм и возможность форсирования брода глубиной в один метр с ходу. Кроме того, на машине установлены 12-вольтные литий-ионные аккумуляторы повышенной мощности, созданные по нормам НАТО и выдерживающие до трех тысяч циклов зарядки и разрядки.

Компания ASC из Объединенных Арабских Эмиратов привезла открытый тактический автомобиль Hornet для проведения разведывательных и боевых операций в пустынных регионах.

Быстроходная бронемашина ASC Hornet Special Operations с тремя пулеметами

ASC Hornet Special Operations ASC Hornet Special Operations

Машина построена на базе Toyota Land Cruiser с системой подкачки широкопрофильных шин и блокировкой дифференциалов. Покупатель может выбрать дизельные двигатели мощностью 177 и 240 л.с. или четырехлитровый бензомотор в 235 сил. Из ее полной массы в 4,5 тонны половину составляет полезная нагрузка.

На стенде IVECO как новинка был представлен удлиненный 220-сильный многоцелевой бронированный автомобиль LMV-2, созданный два года назад и оснащенный усиленной защитой экипажа, новым пулеметным модулем и прочной крышей для несения более тяжелого вооружения.

Бронемашина IVECO LMV-2
Бронемашина IVECO LMV-2 с пулеметным боевым модулем и дистанционным управлением

Следующий достаточно известный испанский военный автомобиль Uro Vamtac ST5 уже никого не удивлял, если бы не являлся опытным 300-сильным гибридным  концепт-каром, разработанным в Мадридском университете.

Uro Vamtac ST5 Hybrid
Испанская многоцелевая дизель-электрическая бронемашина Uro Vamtac ST5 Hybrid

В его задней части размещен блок аккумуляторных батарей, которые подзаряжаются генератором, вырабатывающим электроэнергию также для тяговых электромоторов мощностью 160 киловатт и других электросистем. Работы над машиной продолжаются.

Несколько лет назад в серийное производство поступил революционный британский автомобиль быстрого реагирования Supacat НМТ-600 (6х6) с 300-сильным дизелем и гидропневматической подвеской каждого колеса. На Eurosatory-2018 появился обновленный вариант HMT Extenda с дополнительной баллистической и противоминной защитой и открытым трубчатым корпусом с пулеметами и гранатометами, предназначенный для поставки в вооруженные силы Норвегии.

Supacat HMT Extenda
Модернизированный трехосный автомобиль Supacat HMT Extenda в боевом снаряжении

Военные грузовики ищут пристанища

Нынешний салон еще раз доказал, что существованию классических армейских грузовиков приходит конец. Сегодня они превратились в ощетинившихся существ с массивными бронекабинами, сложной электроникой и видеокамерами, сверхдорогими средствами навигации, ориентирования и защиты экипажа и даже собственными боевыми системами. Все они выполняют строго определенные транспортные операции и служат базой для специальных военных комплексов.

Unimog U5023
Новинка 2018 года — армейский многоцелевой грузовик Unimog U5023 с двойной кабиной

На Eurosatory-2018 главной новинкой корпорации Daimler стал многоцелевой пятитонный автомобиль Unimog U5023 (4х4), появившийся пару лет назад и сейчас представленный с двухрядной кабиной. На нем смонтированы экономичный дизель Евро-6 мощностью 230 л.с., портальные мосты на пружинной подвеске, просторная четырехдверная кабина с улучшенным интерьером и наружной видеокамерой для увеличения обзорности при движении в колонне. На местности грузовик развивает скорость от 2,5 до 35 км/ч, на трассе — 90 км/ч, а также преодолевает брод глубиной 1,2 метра.

Конкурирующая компания IVECO представляла свой вариант Eurocargo MLL-150E28W (4х4) для войск НАТО, оснащенный 24-клапанным мотором в 279 сил, механической шестиступенчатой коробкой передач ZF, многолистовыми рессорами, пневматическим приводом тормозов и укороченной дневной кабиной.

IVECO Eurocargo MLL-150E28W — специальный грузовик, созданный по нормам НАТО

IVECO Eurocargo MLL-150E28W IVECO Eurocargo MLL-150E28W

Поводом к расширению выпуска тяжелых четырехосных грузовиков IVECO послужили заказы на поставку свыше тысячи перегрузочных и инженерно-тактических машин для армий Франции и Румынии, показанных на Eurosatory. Они выполнены на серийном 450-сильном шасси M320.45WM (8х8) со скрытым бронированием кабины и турелью для пулемета, полуавтоматической 16-ступенчатой коробкой передач и специальными надстройками французской фирмы Soframe.

Базовый вариант PPLOG приспособлен для механизированной погрузки и разгрузки бортовых кузовов или 20-футовых контейнеров массой до 16 тонн.

IVECO M320.45WM
Автомобиль IVECO M320.45WM с оснащением для перегрузки армейских контейнеров

На втором доработанном шасси смонтировано оснащение тяжелой ремонтно-эвакуационной машины PPLD с полноповоротным пятитонным гидрокраном, лебедкой с тяговым усилием 18 тс и задним подъемным устройством для транспортировки поврежденной техники в приподнятом положении.

Тяжелая армейская ремонтно-эвакуационная машина на 450-сильном шасси IVECO

IVECO

IVECO

Полная масса одиночных машин находится в границах 32–37 т, в составе автопоездов с низкорамным двухосным прицепом — до 57 тонн.

Rheinmetall-MAN
Основная автомобильная продукция корпорации Rheinmetall-MAN — четырехосное шасси НХ

После вхождения отделения военных автомобилей компании MAN в военно-промышленную группу Rheinmetall-MAN ее активность резко снизилась. В настоящее время вся работа сводится к сборке по заказам многоцелевых 440-сильных тактических грузовиков и шасси серии НХ (8х8) для монтажа тяжелых надстроек и ракетных систем. Из них на салоне Eurosatory была представлена автоматизированная погрузочно-разгрузочная система ALHS-17 для армии Австралии.

Rheinmetall-MAN НХ
Тяжелый грузовик Rheinmetall-MAN НХ с 17-тонной перегрузочной системой

Тяжелые артсистемы на автомобилях

Во время демонстрационных заездов на Eurosatory-2018 свои способности еще раз доказала французская самоходная артиллерийская система CAESAR Mk-2, созданная корпорацией Nexter и установленная на 240-сильном шасси Renault Sherpa-5 (6х6) с усиленной бронелистами кабиной.

CAESAR Mk-2
Демонстрационный показ на Eurosatory-2018 состоящей на вооружении артсистемы CAESAR Mk-2

Впервые на этом салоне появился сербский артиллерийский комплекс Aleksandar (В-52К2) с 155-мм гаубицей и автоматизированной системой подъема и перезаряжания снарядов. Конструктивно он является развитием прежней системы NORA B-52, смонтированной на девятитонном 320-сильном шасси FAP-2832 (8х8). Максимальная дальность стрельбы достигает 52 километров.

Aleksandar
Модернизированная 155-мм артиллерийская система Aleksandar для вооруженных сил Сербии

В период работы салона финская военно-промышленная компания Patria объявила о продолжении стрельб и испытаний своего тяжелого миномета NEMO калибра 120 мм, установленного в съемном морском контейнере на шасси тяжелого автомобиля Sisu E13TP (8х8) с дизелем Caterpillar в 445 сил. Масса боевой системы — 10 тонн, дальность стрельбы — 10 км.

Испытания миномета Patria NEMO на 20-тонном четырехосном шасси Sisu

Patria NEMO

Patria NEMO

Следующую статью мы посвятим новой колесной автобронетехнике, которую можно было подробно рассмотреть на салоне Eurosatory-2018.

На заглавной фотографии — перспективная многоцелевая бронемашина АМ General NXT-360 в экспозиции военного салона Eurosatory-2018

Теги: Военная техника , военная техника , военные машины
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