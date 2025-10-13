Да здравствует бензин: моторы, прощайте?

Читаю новости и радуюсь, насколько разносторонне развит наш народ. Раньше куда ни плюнь – попадёшь в эпидемиолога. Потом – в политолога или, не дай бог, эксперта в области экономики, цифровизации или чего-нибудь ещё более грозного. Ну а теперь стало много химиков, технологов и автомехаников. Причём зачастую это те же самые люди, которые не так давно делали заявления о пользе и вреде вакцин и ватно-марлевых повязок. Таланты!

Итак, «экспертное» сообщество взволнованно до невозможности. Оно в возмущении хлопает дверями автобусов и троллейбусов и сообщает о том, что скоро всем автомобилям в России придёт хана – их убьёт бензин с присадкой в виде монометиланилина, возможность использования которой призвал рассмотреть вице-премьер Правительства РФ Александр Новак. Причем поручил не кому-то, а Росприроднадзору, будто он, несчастный, что-то понимает в двигателях. Что ж, давайте разберёмся, в чём «эксперты» заблуждаются.

В целом причина такого заявления Новака всем понятна: напряжёнка с бензином у нас есть. В первую очередь – с высокооктановым. Даже если его станет легче импортировать из Беларуси, Китая, Южной Кореи и Сингапура, это всё будет временной мерой. И противоречащей духу импортозависимости: уж что-что, а бензин должен быть нашим. И желательно – доступным, а этот вопрос тоже вызывает некоторые опасения. Поэтому как-то поддерживать отечественное производство бензина необходимо, и выход один: немного откатиться назад. Причем немного – это действительно немного.

Тот же самый монометиланилин в качестве октаноповышающей присадки отлично у нас использовался вплоть до 2016 года и был отменён только из-за перехода к топливу класса Евро-5. И отменён он был в первую очередь по экологическим причинам, потому что нет ни одного доказательства, что его применение в пределах одного процента в составе бензина как-то влияет на технику. Впрочем, серьёзных доказательств того, что он влияет на экологию, тоже нет. Более того, в Европе до сих пор не пришли к однозначному выводу о его опасности. И это люди, которые переживают из-за опасных продуктов износа тормозных колодок.

Немного другое дело – толуол, он же – метилбензол. Это вещество действительно с высокой ароматичностью и довольно токсично. Что, впрочем, никогда не мешало его использовать по причине той же низкой концентрации в бензине.

Не спорю: дышать всякой дрянью не хочется. Но давайте говорить честно: средний возраст автомобилей в России, по данным «Автостата», составляет 15,5 лет. Ну о каком вреде для организма от присадок может идти речь? Мы дышим гораздо более жуткой смесью, чем можно себе представить. Или о каком страхе перед присадками для техники можно говорить серьёзно? Все эти вещества вовсю во всём мире использовались и в моторах с непосредственным впрыском, и с каталитическими нейтрализаторами в выпускной системе. А то, что должно развалиться в течение трёх ближайших лет, развалится и безо всяких присадок.

Есть и ещё один аспект: ни один нефтеперерабатывающий завод не станет выпускать топливо, заранее зная о том, что оно убьёт двигатель. Им эти разборки и суды нужны меньше, чем зайцу стоп-сигнал.

Гораздо страшнее остаться без бензина вовсе, чем жить с бензином с монометиланилином или некоторыми другими октаноповышающими присадками. Жизнь короче, чем мы думаем, и метилбензол – последнее, чего в ней нужно бояться.