Дауншифтинг-тест: что бы тебе больше подошло, Ока или Таврия?

Дауншифтинг-тест: что бы тебе больше подошло, Ока или Таврия?

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В прошлый раз мы предложили вам поиграть в своего рода «машину времени», выбирая между аутентичными советскими внедорожниками семидесятых годов – УАЗ-469 или ВАЗ-2121. Сегодня же мы предлагаем вам виртуальный дауншифтинг. Представьте, что вы устали от трёхкомнатной квартиры в центре города, бросили все и переехали в крошечный посёлок где-нибудь в Новобурасском районе Саратовской области, а вместо уютного офиса с бесплатным спортзалом теперь живете огородом, охотой на сусликов и сбором чермета. Однако ездить на чём-то надо, и у вас на это осталась половина прежней зарплаты. Что же купить на эти деньги, Оку или Таврию?
 

Дисклеймер: отнеситесь и к тесту, и к его результатам с долей юмора и иронии. Мы не высмеиваем эти машины и уважаем их владельцев – тем более, что именно Ока была “социальным” автомобилем, выдаваемым определенным категориям населения. Однако сегодня покупка одной из этих моделей – зачастую удел энтузиастов и любителей. Почему бы не определить, любителем чего могли оказаться вы?

 

Результаты

vaz-1111_oka_4 zaz-110206_tavria_47

 

ВАЗ-1111

ЗАЗ-1102
1. Насколько брезгливо вы смотрели на «восьмерку» в прошлой жизни?
Несмотря на отсутствие особого внешнего сходства с более крупной «сестрой» восьмого семейства, они близки не только концептуально (три двери, передний привод), но и технически. Ведь под капотом Оки работает «половинка восьмерки» – точнее, её двигателя. Этот 650-кубовый мотор 1111 разработан на основе двух средних цилиндров двигателя ВАЗ-2108, а 11113 объемом 0,75 л – на базе полуторалитрового 21083. Отсюда широкая унификация по деталям цилиндропоршневой группы, а также (конструктивно) по системе охлаждения. По сути, оригинальным является сам короткий двухцилиндровый блок, а также пара уравновешивающих валов, призванных снизить вибрацию при синхронном движении поршней. Силуэт ЗАЗ-1102 напоминает «восьмерку» настолько, что многие считали (а сейчас называют) её уменьшенной копией ВАЗ-2108. Между тем, в конструкции этих четырехцилиндровых и переднеприводных машин минимум общих деталей – разве что карбюратор Солекс. Даже капот у запорожского хэтчбека открывается вперёд, по ходу движения автомобиля, в то время как на Спутнике, как и на Оке, он аллигаторного типа. А еще у ЗАЗ-1102 всего один стеклоочиститель лобового стекла так же, как и у Оки, но не как у “восьмерки”.
2. Капремонт мотора — это катастрофа или дело житейское?
Двухцилиндровый мотор Оки оказался высоконагруженным и чувствительным к настройкам систем питания и зажигания, а также исправности системы охлаждения. При заявленном производителем ресурсе в 100 тысяч километров реальный пробег двигателя до «капиталки» имеет просто огромный разброс – от 60 до 180 000 км в зависимости от качества изготовления конкретного экземпляра и применяемого моторного масла, а также условий эксплуатации. Четырехцилиндровый двигатель МеМЗ-245 объемом 1,1 л имеет чуть более высокий официальный моторесурс, чем моторчик Оки – 125 000 км. Да и на практике еще в советские времена Таврия без особых проблем добиралась до 100 000 км, требуя разве что «промежуточной» замены печально известных по Жигулям сальников клапанов. При правильном и своевременном обслуживании и применении качественных ГСМ на 1,1-литровой Таврии реально проехать без вмешательства в двигатель 130-150 тысяч километров пробега.
3. Вы интроверт, или привезли с собой баян и балалайку?
Крошечная Ока с длиной кузова 3,2 метра и колёсной базой в 2,2 м даже формально способна вместить лишь четырёх пассажиров, включая водителя. Багажное отделение – такое же маленькое, ведь при номинальном объеме в 210 литров в него поместится от силы пара небольших сумок. Правда, грузовой потенциал можно увеличить втрое, сложив сиденье, но тогда машинка и вовсе станет двухместной. Таврия на полметра длиннее Оки – её кузов вдоль насчитывает 3,7 метра. Именно поэтому компактная трёхдверка способна принять до пяти человек, хоть трём задним пассажирам это и не очень понравится. Багажник ЗАЗ-1102 примерно на четверть просторнее «оковского» и вмещает 250 литров, а при сложенном сиденье – 630 л. Правда, нужно учитывать, что заднее стекло, в отличие от Оки, имеет сильный наклон, «съедающий» часть пространства выше линии окон. В любом случае, более крупная Таврия банально просторнее, чем ВАЗ-1111.
4. Повозиться с ходовкой и погонять по оврагам — это веселуха?
Стандартная Ока – это автомобиль для города: всего 150 мм клиренса и маленькие колёса с узенькими шинами размерностью 135/80 R12. Однако хорошую геометрическую проходимость можно с небольшими вложениями подкрепить стандартными вазовскими колесами на 13 дюймов — “переходные” ступицы, тормозные диски и барабаны с разболтовкой 4*98 продаются готовыми. Некоторые умельцы дополняют это нехитрыми проставками в задней подвеске — и в итоге на жигулевских шинах 175/70 R13 Ока превращается чуть ли не в легкое багги. Кузов ЗАЗ-1102 расположен над дорогой выше, чем у Оки — дорожный просвет Таврии превышает 160 мм. С геометрией всё также в порядке, а диаметр колёс размерностью 155/70 R13 позволяет относиться к реалиям просёлочных дорог чуть проще. Однако прежде всего специфические колеса ограничивают возможность доработок — малой кровью улучшить геометрию не выйдет. Да и свесы здесь подлиннее, чем у Оки.
5. Внезапно: близка ли вам японская культура?
При проектировании Оки конструкторы Волжского автозавода обратили своё внимание на так называемые «кей-кары» того времени – Daihatsu Cuore, Subaru 700 и Honda Today. Именно поэтому ВАЗ-1111 по форме кузова и многим компоновочным решениям так напоминает именно Daihatsu Cuore L55, испытания которого на ВАЗе состоялись еще в 1982 году. Создавая Таврию, конструкторы ориентировались на европейские компактные автомобили того времени – например, Ford Fiesta первого поколения. Пропорции кузова и его силуэт у ЗАЗ-1102 действительно больше перекликаются с «европейской школой», нежели с угловатыми японскими кей-карами. Кроме Фиесты, запорожская машина имеет внешнее сходство с Opel Corsa A и Volkswagen Polo II Coupe.
6. Если деньги кончатся, будете ездить в банк в городе?
Тридцать «лошадок» и четырехступенчатая КП располагают к городским поездкам, но никак не к разъездам по загородным трассам. И хотя отдельные смельчаки совершали на своих «окушках» трансъевропейские вояжи, максимальная скорость ВАЗ-1111 на 20 км/ч ниже «таврической» (120 км/ч), а разгон до 100 км/ч даже с водителем и одним пассажиром занимает целую вечность – 30 секунд… Пятиступенчатая коробка и более мощный двигатель – главные козыри ЗАЗ-1102 при езде за городом. Максимальная скорость Таврии составляет 135-140 км/ч в зависимости от загрузки, а время разгона до 100 км/ч с водителем и одним пассажиром – около 18 секунд. То есть, по динамике эта машинка сопоставима с тольяттинской «копейкой». На практике же за городом Таврия, хоть и немного «шарахается» от встречных грузовиков, но обгоны за рулем этой малолитражки совершать проще, чем на Оке.
7. Верите ли вы в логику?
Выбор Оки может показаться выгодным с точки зрения расходов на топливо — ведь мотор здесь имеет гораздо меньший рабочий объем, а значит, должен быть более экономичным. Однако любой, кто знаком с эксплуатацией Оки, сейчас усмехнется. Да, при полной исправности машины и идеальной настройке карбюратора на загородной трассе расход можно довести до 4,5-5 литров на сотню, но в смешанном цикле даже “по паспорту” вазовский хэтчбек потребляет примерно столько же, сколько заявлено для запорожского — около 6,5 литров. А на практике расход сильно варьируется и может оказаться еще выше. Обидно! Несмотря на ощутимо более “объемный” мотор — 1,1 литра против 0,65 — Таврия имеет весьма близкие показатели расхода топлива: около 6 с небольшим литров в смешанном цикле. То есть, за более высокую мощность Таврии почти не приходится платить более высоким расходом топлива.
8. Вам нравятся поиски разных эксклюзивных штук?
Поиск запчастей для Оки еще не превратился в трудновыполнимый квест. Отчасти выручает унификация с другими вазовскими машинами, но и “эксклюзивные” запчасти, включая кузовные, еще несложно найти в каком-нибудь “особом” магазинчике — как минимум один такой есть почти в каждом городе. Поиск запчастей на Таврию более сложен: сказывается не только происхождение, почти исключающее унификацию запчастей с доступными вазовскими деталями, но и возраст, и малая распространенность машин. Иногда“свой” магазинчик в городе могут найти и владельцы ЗАЗов, но нередко запчасти придется буквально “доставать”. Ну или осваивать искусство внедрения деталей, как говорится, “от шахи”.
9. Выбирая между Окой и Таврией, взяли бы машину, сочетающую лучшее от них обеих?
Как мы уже знаем, Ока хороша многим, но хилый двигатель всегда остается ее главным бичом. Однако под капотом ВАЗ-1111 побывали разные “неродные” двигатели, включая и мотор Таврии! С 2002 по 2006 годы челнинская фирма «Астро-кар» выпускала модификацию Ока-Астро-11301, оснащавшуюся дефорсированным до 49 л.с. карбюраторным мотором МеМЗ-245 – тем самым, что с завода стоял на ЗАЗ-1102. Существовала и версия с распределённым впрыском топлива. Такая “гибридизация” несколько усложняет потенциальный ремонт и содержание, но зато ощутимо меняет повседневную жизнь. Еще в Запорожье на Таврию примеряли множество «чужих» моторов – от советского ВАЗ-2108 до «итальянского сердца» в виде 0,9-литрового FIAT-903 мощностью 45 л. с. Но вот мотор от Оки на неё, к счастью, никогда не ставили, в то время как обратное в природе встречалось, причем не на гаражном уровне, а в качестве мелкосерийной модификации.
10. Что лучше — друг в шиномонтаже или лишняя копейка в кармане?
Несмотря на то, на опытных образцах колёсный диск ВАЗ-1111, как и “таврический”, не имел центральной ступицы (!), серийное колесо Оки, несмотря на специфическую разболтовку 3*98, имеет традиционную конструкцию. Малый диаметр (12 дюймов) в сочетании с компактной покрышкой БИ-308 несколько упрощает самостоятельный шиномонтаж, однако все же проще сделать это в мастерской — с учетом того, что и шиномонтаж, и балансировка здесь выполняются без каких-то ухищрений, которые так не любят работники. Колёсный диск Таврии имеет специфическую конструкцию — он лишён центральной ступицы, роль которой выполняет «хитрый» ступичный фланец. Такое необычное решение ЗАЗ-1102 унаследовал от заднемоторного Запорожца, причем здесь еще и количество шпилек крепления уменьшилось до трёх. Эта «дырка от бублика» по центру диска позволила конструкторам в прямом смысле «надеть» запасное колесо на стакан кузова передней подвески, разместив таким образом его в моторном отсеке, однако жизнь с такими колесами сегодня сложнее, чем с “обычными”. Особенно изощренна балансировка, причем для устранения биения “бутерброда” из колесного диска, тормозного диска и фланца ступицы владельцами изобретаются даже способы балансировки всей этой конструкции в сборе! В общем, Таврия — это тот случай, когда сэкономить на шиномонтаже, повозившись полдня в гараже, может быть вполне оправданно, особенно в деревенских условиях.

 

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2 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
sc 1968

Была у меня Ставридка в середине 90х. Салончик аскетичный. Как мог занимался «улучшайзингом»: тканевые вставки в дверные карты, обивка средней и задней стоек кузова были взяты от «люкса». В магазины на Новоясеневской заглядывал регулярно (еще один был в Сокольниках). Из серьёзных проблем пожалуй только отрывающиеся стаканы передней подвески можно вспомнить (несколько раз проваривали), да подгорающие пятаки бендикса стартера (зачастую приходилось замыкать контакты гаечным ключом, стартер сам иначе не оживал).
На трассе шустрая машинка была, даром что в ней и тонны веса не было. Но по той же причине сдувало ее от грузовиков конкретно.
У меня только добрые воспоминания от нее остались.
На Оке приходилось рулить, но она не воспринималась полноценной машиной. Скорее ассоциации возникали с Серпуховской инвалидной мотоколяской (собственно она и выпускалась позже как раз в Серпухове). Камазовская Ока была собрана похуже.

Sergeyiones

Никогда не рассматривал как объект приобретения ни то, ни другое. У Оки и Таврии нет вкуса ретро и экзотики, как у любого Запорожца, после Москвича и Жигулей выглядят они как-то по-нищенски.
На Оке как-то много лет назад я ездил один вечер по Москве. Ощущение, как от гоночного карта. Подвеска - никакая по мягкости, зато есть острая управляемость и динамика. На Оке можно быстро выскочить и влиться в поток со второстепенной, активно менять полосы движения, выходя из пробок по самым "едущим" рядам. Пространства для маневра нужно минимум, "дури", чтобы уйти от других машин, хватает. Ещё на Оке можно пролезть по пешеходному проходу, перекрытому муниципальным кумовьём бетонными блоками от любого транспорта.
С Таврией, врать не буду, знаком мало. Но она производит впечатление просто консервной банки, к тому же не такой феноменально компактной, как Ока. По мне и то и другое скорее для коротких поездок от дома до ГСК или от дачного СНТ до ближайшего магазина. И ещё я бы не стал ставить на Оку 13-дюймовые колёса Жигулей. Это откровенный колхоз, ломающий заводские характеристики.

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