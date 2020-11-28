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  • До полного: угадай автомобиль по крышке заправочной горловины

До полного: угадай автомобиль по крышке заправочной горловины

28.11.2020 72 1 0

Если недавно мы проверяли ваше воображение, устраивая необычный «гастрономический» тест  и предлагали угадать «лишний» автомобиль на картинке, то сегодня у нас вполне конкретная «угадайка», связанная с тем, с чем темпераментный водитель имеет дело ненамного реже, чем с ключом зажигания. Но при этом мы всё же зададим несколько коварных вопросов, где надо будет подумать, а не только «ставить диагноз по фото».

 
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1 комментарий
29.11.2020 03:46
Alissica

Мо­­я ю­­на­­я пи­­здё­­нка у­­же вся м­­окр­­е­­ньк­­ая. Вы­­лож­­ила фо­­то, за­­це­­ни­­те - W­­W­­W­­.­­R­­U­­1­­7­­.­­C­­L­­U­­B

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