Если недавно мы проверяли ваше воображение, устраивая необычный «гастрономический» тест и предлагали угадать «лишний» автомобиль на картинке, то сегодня у нас вполне конкретная «угадайка», связанная с тем, с чем темпераментный водитель имеет дело ненамного реже, чем с ключом зажигания. Но при этом мы всё же зададим несколько коварных вопросов, где надо будет подумать, а не только «ставить диагноз по фото».