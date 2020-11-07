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  • Минус один: угадай, какой автомобиль на картинке – лишний

Минус один: угадай, какой автомобиль на картинке – лишний

07.11.2020 34 0 0

Мы неоднократно предлагали вам угадать автомобиль по его элементам — дверным ручкам, включенной и выключенной оптике, зеркалам, рулю, часам, аудиосистеме, омывателю фар и даже по звуку двигателя. Сегодня все будет иначе: мы предлагаем вам не просто угадать автомобиль, а выбрать среди троих кандидатов каждого вопроса одного «лишнего». Суть проста: два автомобиля из трех на картинке совершенно точно объединяет какая-то характерная особенность. Маленькая подсказка: помните, критерии могут быть совершенно разными, а не только техническими. А чтобы задача не показалась легкой, в каждом вопросе будет еще сбивающий с толку вариант ответа. В общем, напрягите и память, и внимание, и воображение.

 
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