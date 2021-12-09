Старенький и изношенный механизм стеклоочистителя отказывает обычно именно зимой – когда от холода каменеет смешанная с влагой и ржавчиной смазка и становится хрупким пластик. Все, что можно по-быстрому сделать непосредственно под капотом – к сожалению, лишь временные полумеры. Кардинально решить вопрос с медлительными и через раз двигающимися щетками можно лишь полной переборкой механизма редуктора и трапеции.

Если «дворники» умерли внезапно, без предупреждений, а возраст механизма не так уж велик, причину, скорее всего, нужно искать в электрической части, и есть шанс отделаться малой кровью. Но если щетки со временем становились все медлительнее, а трапеция издавала при работе посторонние звуки – проблема явно в механическом износе, и тут требуется полная ревизия и переборка. Впрочем, в большинстве стеклоочистителей нет ничего особенно хитрого, и с их «капремонтом» справится любой рукастый автовладелец с минимальным набором инструментов.



Конечно, когда машина нужна каждый день, без полной замены механизма стеклоочистителя на новый не обойтись. Аналоги недешевы, оригиналы нескромно дороги, но ничего не поделать, приходится раскошеливаться, ибо зимой без «дворников» безопасно проехать можно лишь от нескольких сотен метров до километра. Если же финансы поют романсы, а обстоятельства позволяют денек-другой покататься на общественном транспорте или каршеринге, можно снять механизм в сборе, принести его домой и, разложив на газетке на столе, в относительном комфорте, в тепле и с хорошим светом, полностью перебрать, успешно вернув ему работоспособность и ресурс.



Итак, поехали. Для примера возьмем механизм каноничной конструкции – конкретно ваш может весьма значительно отличаться от него внешне, но абсолютно все принципы и ключевые узлы аналогичны. Ну, за редкими исключениями. Наша задача – показать, что В ПРИНЦИПЕ в этом узле автомобиля нет ничего фантастически сложного, и что не боги горшки обжигают!



Основа механизма – рама: в ней находятся втулки для осей поводков щеток, и к ней же крепится редуктор с двигателем. Рама бывает сваренная из нескольких штампованных деталей или составная из трубок с запрессованными соединяющими пластинами – это не принципиально. Железяка эта грубая и условно вечная: проблем с рамой не бывает, разве что при серьезном ДТП.



Во втулках движутся оси, которые и приводят в движение поводки щеток стеклоочистителя. С одной стороны на осях выполнен конус со шлицами и резьба для крепления поводка, а с другой имеются кривошипные ведомые рычаги со сферическими головками – шаровыми шарнирами:



На эти рычаги (ведомые) движение передают (от рычага ведущего, о котором будет ниже) толкающе-тянущие тяги, с установленными в торцах втулками шаровых шарниров:



Втулки шаровых шарниров в торцах тяг – пластиковые, упругие. Надеваются на шары они с небольшим усилием и защелкиваются. Снимаются – так же, с преодолением упругости пластика, поддевая отверткой.



Шаровые шарниры работают с консистентной смазкой, которая со временем высыхает или вымывается. Профилактика шарниров представляет собой их разборку, очистку от старой смазки с грязью (либо кисточкой в бензине, либо старой зубной щеткой с мылом и под горячей водой) и набивку свежей смазки. Лучше не народно-повсеместный Литол-24, а что-то более влагостойкое, хотя на крайний случай сгодится и он.



Если шарниры разобрались и собрались с заметным усилием, то все в порядке, но иногда причиной неработоспособности трапеции бывают именно они: пластиковая втулка раздалбывается и просто соскакивает с шарика в процессе работы. В этом случае втулки заменяют на новые – они состоят из двух частей и защелкиваются друг в друга с обеих сторон отверстия в тяге. Чаще всего их можно приобрести в виде ремонтных деталей, а то и подобрать от каких-то иных, более распространенных и/или дешевых моделей авто, воспользовавшись опытом владельцев таких же машин с тематических форумов. К примеру, на Ford Focus идеально подходят втулки от ВАЗов 10-го семейства и старше.



Сами узлы осей нередко бывают источником проблем, поскольку закисают чуть ли не намертво. Если после снятия тяг с шариков кривошипов осей оси крутятся вручную с заметным усилием – их разборка неизбежна.



Этот достаточно простой осевой шарнир бывает реализован по-разному. В нашем случае ось вращается в бронзо-графитовой втулке, которая редко дает выработку и люфт, но как раз склонна к закисанию и подклиниванию. В этом случае узел разбирается, ось вынимается, чистится ось и втулка, смазывается консистентной смазкой (внутри бронзовой втулки имеется кольцевая проточка – накопитель смазки). Не потеряйте резиновое уплотнительное колечко, препятствующее затеканию влаги в осевой шарнир сверху в дождь и снег!



Иное решение, также часто встречающееся – пластиковая втулка, в которой вращается ось. Такой вариант не заклинивает, а наоборот, разбалтывается, ибо втулку съедает грязь и песок. Щетки начинают болтаться, задевать за капот и т.п. В подобной ситуации втулки меняются – на разные машины их, опять же, можно купить в виде запчастей, или же их изготавливают и рассылают страждущим форумные самодельщики, если деталь не выпускается отдельно.



После того, как все внешние подвижные узлы изучены, разобраны, почищены и смазаны, стоит заглянуть внутрь мотор-редуктора. Он тоже с годами «устает» – стираются щетки и коллектор, каменеет смазка в червячной передаче, окисляются контакты выключателя режима однократного хода щеток.



Как правило, разбирается мотор-редуктор достаточно просто, никаких специальных инструментов не требуется:



Коллектор двигателя, если он не съеден вусмерть, слегка чистим мелкой наждачной бумагой:



Червячную пару промываем от старой смазки и грязи:



Выгребаем старую смазку из корпуса редуктора, промываем внутренности или протираем насухо салфетками, бумажными полотенцами или ветошью. Закладываем новую смазку – внутрь редуктора влага обычно не попадает, поэтому тут точно сгодится Литол:



Проверяем состояние щеток и пружин, и если длина щетки равна или меньше ее ширины – меняем: это неизбежно, увы. Можно попытаться найти изначально нужные, а можно купить любые недорогие в магазинах электроинструмента, в отделе запчастей, и подогнать размер, подточив щетки наждачкой или надфилем. А вот заменить их, как на электродрели с помощью отвертки и пинцета, не факт, что удастся. Щетки на таких моторчиках частенько меняются только с помощью паяльника.



Контакты контактной группы «парковки» щеток (они необходимы, чтобы щетки при однократном касании подрулевого переключателя всегда делали полный цикл «вперед-назад» и останавливались строго в горизонтальном положении) чистим мелкой наждачкий-«нулевочкой».



Кулачок на валу ведомой шестерни червячной передачи, который нажимает на контактную группу, густо смазывать не надо – оставляем его сухим или смазываем, буквально коснувшись масляным пальцем, едва-едва. Смазка не должна попасть в контакт.



На выходном валу ведомой шестерни редуктора установлен еще один кривошип – ведущий. На его конце – сдвоенный шарик, который приводит в движение две тяги – правого и левого «дворников». В нашем случае этот кривошип – внешний, наружный. Но бывают конструкции механизмов стеклоочистителей, где ведущий кривошип – внутренний, спрятанный в корпус редуктора. Технической разницы между этими решениями нет – просто вопрос реализации.



Тем не менее этот элемент – зачастую единственный во всем механизме, который требует регулировки после разборки и сборки. Поскольку кривошипный рычаг устанавливается на выходной вал редуктора посредством конической посадки на мелкие шлицы, поставить его можно в любом положении. Но правильное – только одно. Ибо от положения ведущего кривошипного рычага зависит кинематика движения щеток.



Для понимания: к примеру, штатно щетки движутся в секторе от 9 до 12 часов по условному циферблату, где 9 – парковочное положение, а 12 – крайнее верхнее. Если же ведущий рычаг зафиксировать на валу редуктора «на час левее», то рабочий сектор щеток сместится в участок от 10 до 13 часов. Если «на час правее», сместится в участок от 8 до 11. Ну или наоборот – не суть.



Ошибочно думать, что это можно выправить изменением положения поводков щеток на осях: ось ведущего кривошипа связана, как мы помним, с контактами парковочного выключателя – эксцентриковый кулачок должен размыкать его в строго определенном положении. Поэтому корректная установка рычага ведущего кривошипа очень важна. Инструкции по его правильной установке, как правило, в интернете есть для любого механизма стеклоочистителей. Хотя попадаются и конструкции, которые неправильно просто не собрать – там достаточно повторить положение деталей, отмеченное до разборки.



Все, ремонт закончен! Перед окончательным монтажом механизма стеклоочистителей на место желательно для начала просто подключить электрический разъем и проверить, что все двигается, жужжит ровно, мягко и негромко, а по-хорошему еще и убедиться, что ток потребления мотор-редуктора без установленных поводков со щетками не превышает 1-2 ампер.



Если все ОК, прикручиваем всё и ставим «дворники» обратно.

