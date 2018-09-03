Франциско Идальго-Маркес, Renault: на Arkana будут пересаживаться с седанов сегмента С

Франциско Идальго-Маркес, Renault: на Arkana будут пересаживаться с седанов сегмента С

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Кросс-купе Renault Arkana - самая громкая премьера ММАС, даже несмотря на то, что в Москву привезли макет, а не готовый автомобиль. К Renault остаётся масса вопросов: какой мотор будет стоять под капотом Арканы, имеет ли она всё-таки отношение к логановской платформе В0 и будет ли собираться в Тольятти? На вопросы Kolesa.ru отвечает Франциско Идальго-Маркес.

К: И меня, и наших читателей очень интересует вопрос — так на какой же платформе построена Arkana? Это хорошо знакомая нам В0, это какое-то ее производное, это что-то совершенно иное?

Ф. И-М.: Это очень интересный вопрос. Я работал во многих странах, и только в России такое количество людей проявляют такой интерес к техническим деталям. Что же, что касается В0, то это очень хорошая платформа, но нужно понимать, что для каждой модели на этой платформе есть как общие для всех, так и уникальные компоненты.

Что касается Arkana, то у нее мало общего с той платформой, что легла в основу предыдущих моделей, включая Duster и Kaptur. Это уже новое поколение наших платформ, которые мы будем использовать и на Arkana, и на последующих моделях.

Renault Arkana '08.2018 красный сбоку

Renault Arkana ‘2018

Прежде всего, это совершенно новый силовой агрегат. И вообще, этот автомобиль был сконструирован с нуля, а не является эволюцией или модификацией какой-либо существующей модели. И мы очень надеемся, что Arkana будет ехать так же, как выглядит, а согласитесь — выглядит она просто отлично. Вы еще не можете пока попробовать ее на ходу, но такая возможность появится очень скоро, и вы сами в этом убедитесь. Но все же главное, что “начинка” автомобиля поменялась радикально.

Renault Arkana '08.2018 красный три четверти

Renault Arkana ‘2018

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Помимо нового мотора и трансмиссии, там полностью новое рулевое управление, включая усилитель руля, и совершенно иначе настроенная подвеска. Мы изменили колесную базу и у нас будет самая длинная колесная база в классе и в целом в сегменте С. Только шасси примерно на 60-70 процентов будет состоять из уникальных деталей! Можно добавить и новую мультимедийную систему, и абсолютно новый интерьер. Так что как только вы сможете оказаться внутри автомобиля, вы убедитесь, что он ушел от платформы В0 очень далеко.

К: Насколько я понимаю, разработка новой платформы — дело долгое и дорогостоящее, и требует во много раз больших ресурсов, чем разработка отдельной модели. Собственно, для того платформы и создаются. Так где была разработана новая платформа, о которой идет речь?

Ф. И-М.: Данный вариант разрабатывался в России и для России, но участвовали в этом и французские, и русские инженеры. В любом случае, условия в России весьма специфичны, и у нас была возможность внести все необходимые изменения и адаптировать элементы платформы к российским дорогам и российскому климату. Естественно, это заняло довольно много времени, и позади у нас огромный объем работ.

Запуская производство Arkana, мы хотели показать, что Renault — это надолго. Да, у нас есть Logan, Duster и Kaptur, но рынок изменился по сравнению с теми временами, когда мы запускали эти модели, а значит, и мы должны меняться и развиваться. Люди уже не готовы удовлетвориться пристойным качеством за приемлемые деньги, им нужны новые технологии, им нужны высокие ездовые характеристики, и новый автомобиль должен им все это дать, и именно в эту сторону будет направлено развитие Renault.

Renault Arkana '2018

Renault Arkana ‘2018

И, как я уже сказал, все модели, которые мы будем запускать после Arkana, будут основаны на этой новой платформе, которая однозначно представляет шаг вперед в плане управляемости, ездового комфорта и удовольствия от управления автомобилем.

К: Скажите, а новая Arkana имеет какую-то унификацию с уже представленным в Европе Duster 2?

Ф. И-М.: Не думаю, что между этими моделями можно провести какие-то параллели и как-то их сравнивать…

Renault Duster ZA-spec '2018

Renault Duster ‘2018

К: Нет-нет, мы и не пытаемся. Речь идет об использовании каких-то общих компонентов, что вполне естественно внутри любой линейки очень разных моделей одной компании…

Ф. И-М.: Да, это действительно естественно, и Ferrari имеет унифицированные компоненты с продукцией FIAT. Наверняка будут какие-то общие, унифицированные элементы, но какие — я, честно говоря, не в курсе. Но вот что я вам скажу: мы чувствуем очень высокую техническую грамотность и российских клиентов, и журналистов, и то, что они постоянно жаждут получить максимум детальной технической информации. Поверьте, очень скоро вы все получите, включая полную и окончательную спецификацию нового автомобиля. Ну а пока мы просто представляем очень красивый автомобиль. Скоро придет время тест-драйвов, когда мы и раскроем все секреты и вы убедитесь, что то, что мы говорим о новизне — не просто слова.

К: Пройдет какое-то время, я надеюсь, не слишком большое, и Arkana появится на рынке. Как вы собираетесь позиционировать новую модель в рамках линейки кроссоверов Renault?

Ф. И-М.: Прежде всего, Arkana представляет собой купе-кроссовер и реально относится к сегменту С. Так что Arkana больше, чем Kaptur, и имеет длинную колесную базу, что позволяет организовать весьма просторный салон. Так что ее место в линейке — между Kaptur и Koleos. У нее будет более мощный, чем у Kaptur, мотор и все, что причитается сегодня автомобилям сегмента С, включая сетевые возможности и системы безопасности.

1Renault Arkana '08.2018 три четверти 1Renault Kaptur '2016–н.в. белый три четверти

Renault Arkana ‘2018 и Renault Kaptur ‘2016–н.в.

При этом я, как директор по маркетингу, очень хочу в плане цены поместить автомобиль между Kaptur и Koleos, но как можно ближе к Kaptur. Нам кажется, что у модели есть большой рыночный потенциал, но российский рынок очень чувствителен к вопросу цены, так что многие, кто хотел бы приобрести такой автомобиль, не смогут этого сделать, если цена будет слишком высока.

К: А как, по вашему, запуск Arkana повлияет на продажи Duster, Kaptur и Koleos? Нет ли у вас опасений, что даже если общие продажи кроссоверов Renault вырастут, новая модель отъест часть доли рынка у существующих?

Ф. И-М.: Мы не то чтобы опасаемся, мы уверены, что это обязательно произойдет. С рисками примерно такого же плана мы столкнулись, когда запускали Kaptur. Тогда тоже существовал прогноз, что модель каннибализирует рыночную долю Duster, и это приведет к падению общих продаж. Но эти опасения были напрасными: дизайн и имидж этих моделей настолько различен, ведь Duster — это “рыбак и охотник”, а Kaptur — городской автомобиль, популярный среди женщин и жителей больших городов, так что масштабы каннибализации оказались вполне приемлемыми, а вот суммарная продажа двух моделей ощутимо выросла.

Так что даже если Arkana отъест какую-то долю у существующих кроссоверов, суммарные продажи Duster, Kaptur и Arkana будут существенно выше, чем только Duster плюс Kaptur. Мы ожидаем, что на Arkana будут пересаживаться с седанов сегмента С. Это весьма традиционный сегмент, но многие клиенты заинтересованы в приобретении SUV как более практичного и универсального варианта, но не готовы поменять седан на полноценный SUV.

Renault Kaptur '2016–н.в. черный на трассе

Renault Kaptur ‘2016–н.в.

При этом и в сегменте С-седанов, и в сегменте SUV очень важны инновации и фактор имиджа. Так что среди покупателей Arkana будет и какое-то количество бывших владельцев Duster и Kaptur, решившихся на апгрейд, но подавляющее большинство клиентов будет из числа тех, кто в качестве альтернативы рассматривал седаны сегмента С других брендов. Сейчас на рынке не такое уж большое предложение таких автомобилей, и именно потому, что покупатель дрейфует в сторону кроссоверов.

К: На презентации было сказано, что Arkana — это модель с русскими корнями и глобальными амбициями. Можно чуть подробней рассказать об этих амбициях? Эту модель планируется экспортировать? А куда, только в страны СНГ и ТС, или куда-то еще?

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Ф. И-М.: Прежде всего хочу, чтобы все поняли: вывод автомобиля на новый рынок требует больших усилий и много времени, особенно, если имеется в виду локальная сборка. Первым местом, где будет налажен выпуск Arkana, станет Россия, и на заводе уже ведутся все необходимые работы по подготовке серийного производства. Какое-то количество собранных автомобилей обязательно пойдет на экспорт, ну а затем сборка будет локализована в каких-то других странах. Вот посмотрите, как это происходило с Renault Kwid. Эта модель была изначально запущена и локализована в Индии, а затем ее производство было организовано и в Бразилии.

К: Так как, есть какие-то перспективы экспорта Arkana не только в страны ближнего зарубежья, но, например, в Восточную и Южную Европу? Или, скажем, собирать ее в Румынии под маркой Dacia?

Ф. И-М.: Вот насчет последнего — однозначно нет, такие планы однозначно отсутствуют. Я понимаю, почему возникает такая мысль, ведь Logan и Duster были впервые выведены на рынок именно как Dacia. Но это — прошлое, и в отношении Arkana это не имеет никакого смысла. это настоящий автомобиль Renault, и у нас нет никаких планов производить ее под какой-то другой маркой. В принципе, вопросы экспорта не входят в мою зону ответственности, но таких возможностей довольно много. Но многое зависит и от динамики валютных курсов, таможенных условий и торговых соглашений между странами. Так или иначе, все выпущенные в течение первых месяцев автомобили пойдут исключительно на российский рынок.

Dacia Logan '2012–н.в.

Dacia Logan ‘2012–н.в.

К: Сборка модели будет производиться только на московском заводе?

Ф. И-М.: Да, только на “Автофрамосе”. Линии в Тольятти задействованы не будут.

К: А можно ли хотя бы частично раскрыть тайну, какой “новый двигатель” будет под капотом Arkana? Хотя бы приблизительно, объем, мощность?

Ф. И-М.: (Смеется) между 110 и 200 лошадиными силами. Нет, правда, сегодня мы представили только дизайн. Очень скоро мы расскажем все о силовом агрегате и всем прочем, о моторах, трансмиссии, системе полного привода… Пока же можно сказать, что у нас будут как версии 4х2, так и 4х4.

Renault Arkana '08.2018 сзади

Renault Arkana ‘2018

Мы сейчас ведем большую работу, поскольку многие моторы в нашей линейке имеют недостаточную для нового автомобиля мощность, и очень скоро мы представим вам результаты этой работы, прежде всего — новую бесступенчатую трансмиссию, которая радикально улучшит ездовые характеристики даже с паре с существующими двигателями. И еще раз — в этом плане новый автомобиль будет радикально отличаться от предыдущих кроссоверов. У нас в планах целая программа тест-драйвов и других событий, посвященных выводу Arkana на рынок, и мы вас обязательно пригласим. А сейчас — немного терпения.

К.: Ну и последний вопрос — на представленном макете не очень хорошо видно, как организован доступ в багажный отсек. Так что представляет собой кузов Arkana, классическое четырехдверное купе или у него есть пятая дверь?

Ф. И-М.: Да, крышка багажного отсека поднимается вместе с задним стеклом, так что фактически кузов представляет собой пятидверный фастбэк. Это сделано для удобства доступа в багажник. Но из за общего силуэта мы называем автомобиль купе-кроссовером.

Теги: Интервью , французские автомобили , Arkana , Renault
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7 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
Alex Prolov

Спасибо за интервью. Сделал вывод, что вывод Логана, Сандеро и Дастера изрядно навредил бренду Рено, возможно безвозвратно для нашего рынка, и теперь в качестве "спасителя" назначен Аркана.
Машина (нетипично) красивая для нашего бюджетного Рено, и действительно подойдёт на смену любому семейному. Прежде всего она крупная, в модном кузове, останется сравнительно недорогой за счёт падения курса рубля и удорожания импорта. Немаловажно, что задняя дверь поднимается вместе со стеклом, это практично. Для крупных городов очень даже пойдёт. Сравнивать с X4 некорректно, потому как это для разных миров. Из условных конкурентов Киа Спортедж, Хюндай Туссан, Шкода Кодиак, будут скорее всего чуть дороже. Так что потенциал есть.

antonov996
Но из за общего силуэта мы называем автомобиль купе-кроссовером.

А чего наши-то вазовцы лоханулись и назвали Х-рей просто кроссовером, как минимум надо было назвать "купе", а лучше лимузин! Вот с чего "купе"? Заварите задние двери тогда.

Андрей Чепелев

Купе отошли от канонов как минимум не позже 1974 года, когда шильдик Combi Coupe прилепили на Saab 99, который являлся трёхдверным хэчтем. Так что вы опоздали с критикой примено на 44 года 😀

diver alex

Мы ожидаем, что на Arkana будут пересаживаться с седанов сегмента С. Это весьма традиционный сегмент, но многие клиенты заинтересованы в приобретении SUV как более практичного и универсального варианта, но не готовы поменять седан на полноценный SUV.

Маркетолог этот полное ипанько, несет откровенную чушь, льет воду и при этом сам себе нравится. 😉
Машина красивая, но купе непрактичный кузов поэтому массового спроса не будет, а в добавок еще и цена в разбеге от 1,3 до 1,8 ляма вряд ли кого порадует. Собственно покупатель проголосует кошельком и сдается мне что отнюдь не за эту Аркану.

Андрей Чепелев

Вы забываете об аудитории понторезов! Поверьте, есть огромное количество людей, которые мечтают о кроссовере БМВ, Мерседес или Ауди, но им даже в рамках 5-летнего или 7-летнего кредита его не потянуть с зарплатой, скажем, 60 тысяч в месяц. А понтов хочется. ДЖИП-КУПЕ. Два в одном! Ещё и КРАСНЕНЬКИЙ. Я думаю, что цель - это вот они. Аудитория, которая не может цилиндры в моторе сосчитать, которым вообще не нужно ничего сверх 150-160 лс и вариатора, основной маршрут - пробки из дома в офис и обратно.

diver alex

И сколько таких понторезов наберется на всю Россию? Вряд ли их столько что стоит морочиться с локализацией производства. Опять же шильдик Рено совершенно беспонтовый ... 😉 Потому что Логаны, Сандеры, Дастеры это чисто утилитарные повозки.
Короче надо было делать нормальный кроссовок, аудитория которого в разы больше.

Андрей Чепелев

Логаны, Сандеро и Дастеры - да. А Каптюр - нет. Поживём - увидим, мне кажется, что сегмент достаточно жирный. Плюс не забывайте о том, что это высокомаржинальный товар. То есть технически это будет Каптюр с более мощным мотором и вариатором (судя по всему), отделка салона едва ли будет сильно отличаться. В итоге при незначительно увеличенной себестоимости получаем типа имиджевый продукт, про который никто из Рено под пытками не признается, что это тот же В0. Иначе всей легенде конец. Новый маркетинговый эксперимент, на самом деле с точки зрения автобизнеса весьма интересный. Может и зайдёт такой "премиум". ЗЫ: вы забываете, нормальных кроссовков не бывает, это всё ущербные компромиссы 😀

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