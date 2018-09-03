Кросс-купе Renault Arkana - самая громкая премьера ММАС, даже несмотря на то, что в Москву привезли макет, а не готовый автомобиль. К Renault остаётся масса вопросов: какой мотор будет стоять под капотом Арканы, имеет ли она всё-таки отношение к логановской платформе В0 и будет ли собираться в Тольятти? На вопросы Kolesa.ru отвечает Франциско Идальго-Маркес.

К: И меня, и наших читателей очень интересует вопрос — так на какой же платформе построена Arkana? Это хорошо знакомая нам В0, это какое-то ее производное, это что-то совершенно иное?

Ф. И-М.: Это очень интересный вопрос. Я работал во многих странах, и только в России такое количество людей проявляют такой интерес к техническим деталям. Что же, что касается В0, то это очень хорошая платформа, но нужно понимать, что для каждой модели на этой платформе есть как общие для всех, так и уникальные компоненты.

Что касается Arkana, то у нее мало общего с той платформой, что легла в основу предыдущих моделей, включая Duster и Kaptur. Это уже новое поколение наших платформ, которые мы будем использовать и на Arkana, и на последующих моделях.

Прежде всего, это совершенно новый силовой агрегат. И вообще, этот автомобиль был сконструирован с нуля, а не является эволюцией или модификацией какой-либо существующей модели. И мы очень надеемся, что Arkana будет ехать так же, как выглядит, а согласитесь — выглядит она просто отлично. Вы еще не можете пока попробовать ее на ходу, но такая возможность появится очень скоро, и вы сами в этом убедитесь. Но все же главное, что “начинка” автомобиля поменялась радикально.

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Помимо нового мотора и трансмиссии, там полностью новое рулевое управление, включая усилитель руля, и совершенно иначе настроенная подвеска. Мы изменили колесную базу и у нас будет самая длинная колесная база в классе и в целом в сегменте С. Только шасси примерно на 60-70 процентов будет состоять из уникальных деталей! Можно добавить и новую мультимедийную систему, и абсолютно новый интерьер. Так что как только вы сможете оказаться внутри автомобиля, вы убедитесь, что он ушел от платформы В0 очень далеко.

К: Насколько я понимаю, разработка новой платформы — дело долгое и дорогостоящее, и требует во много раз больших ресурсов, чем разработка отдельной модели. Собственно, для того платформы и создаются. Так где была разработана новая платформа, о которой идет речь?

Ф. И-М.: Данный вариант разрабатывался в России и для России, но участвовали в этом и французские, и русские инженеры. В любом случае, условия в России весьма специфичны, и у нас была возможность внести все необходимые изменения и адаптировать элементы платформы к российским дорогам и российскому климату. Естественно, это заняло довольно много времени, и позади у нас огромный объем работ.

Запуская производство Arkana, мы хотели показать, что Renault — это надолго. Да, у нас есть Logan, Duster и Kaptur, но рынок изменился по сравнению с теми временами, когда мы запускали эти модели, а значит, и мы должны меняться и развиваться. Люди уже не готовы удовлетвориться пристойным качеством за приемлемые деньги, им нужны новые технологии, им нужны высокие ездовые характеристики, и новый автомобиль должен им все это дать, и именно в эту сторону будет направлено развитие Renault.

И, как я уже сказал, все модели, которые мы будем запускать после Arkana, будут основаны на этой новой платформе, которая однозначно представляет шаг вперед в плане управляемости, ездового комфорта и удовольствия от управления автомобилем.

К: Скажите, а новая Arkana имеет какую-то унификацию с уже представленным в Европе Duster 2?

Ф. И-М.: Не думаю, что между этими моделями можно провести какие-то параллели и как-то их сравнивать…

К: Нет-нет, мы и не пытаемся. Речь идет об использовании каких-то общих компонентов, что вполне естественно внутри любой линейки очень разных моделей одной компании…

Ф. И-М.: Да, это действительно естественно, и Ferrari имеет унифицированные компоненты с продукцией FIAT. Наверняка будут какие-то общие, унифицированные элементы, но какие — я, честно говоря, не в курсе. Но вот что я вам скажу: мы чувствуем очень высокую техническую грамотность и российских клиентов, и журналистов, и то, что они постоянно жаждут получить максимум детальной технической информации. Поверьте, очень скоро вы все получите, включая полную и окончательную спецификацию нового автомобиля. Ну а пока мы просто представляем очень красивый автомобиль. Скоро придет время тест-драйвов, когда мы и раскроем все секреты и вы убедитесь, что то, что мы говорим о новизне — не просто слова.

К: Пройдет какое-то время, я надеюсь, не слишком большое, и Arkana появится на рынке. Как вы собираетесь позиционировать новую модель в рамках линейки кроссоверов Renault?

Ф. И-М.: Прежде всего, Arkana представляет собой купе-кроссовер и реально относится к сегменту С. Так что Arkana больше, чем Kaptur, и имеет длинную колесную базу, что позволяет организовать весьма просторный салон. Так что ее место в линейке — между Kaptur и Koleos. У нее будет более мощный, чем у Kaptur, мотор и все, что причитается сегодня автомобилям сегмента С, включая сетевые возможности и системы безопасности.

Renault Arkana ‘2018 и Renault Kaptur ‘2016–н.в.

При этом я, как директор по маркетингу, очень хочу в плане цены поместить автомобиль между Kaptur и Koleos, но как можно ближе к Kaptur. Нам кажется, что у модели есть большой рыночный потенциал, но российский рынок очень чувствителен к вопросу цены, так что многие, кто хотел бы приобрести такой автомобиль, не смогут этого сделать, если цена будет слишком высока.

К: А как, по вашему, запуск Arkana повлияет на продажи Duster, Kaptur и Koleos? Нет ли у вас опасений, что даже если общие продажи кроссоверов Renault вырастут, новая модель отъест часть доли рынка у существующих?

Ф. И-М.: Мы не то чтобы опасаемся, мы уверены, что это обязательно произойдет. С рисками примерно такого же плана мы столкнулись, когда запускали Kaptur. Тогда тоже существовал прогноз, что модель каннибализирует рыночную долю Duster, и это приведет к падению общих продаж. Но эти опасения были напрасными: дизайн и имидж этих моделей настолько различен, ведь Duster — это “рыбак и охотник”, а Kaptur — городской автомобиль, популярный среди женщин и жителей больших городов, так что масштабы каннибализации оказались вполне приемлемыми, а вот суммарная продажа двух моделей ощутимо выросла.

Так что даже если Arkana отъест какую-то долю у существующих кроссоверов, суммарные продажи Duster, Kaptur и Arkana будут существенно выше, чем только Duster плюс Kaptur. Мы ожидаем, что на Arkana будут пересаживаться с седанов сегмента С. Это весьма традиционный сегмент, но многие клиенты заинтересованы в приобретении SUV как более практичного и универсального варианта, но не готовы поменять седан на полноценный SUV.

При этом и в сегменте С-седанов, и в сегменте SUV очень важны инновации и фактор имиджа. Так что среди покупателей Arkana будет и какое-то количество бывших владельцев Duster и Kaptur, решившихся на апгрейд, но подавляющее большинство клиентов будет из числа тех, кто в качестве альтернативы рассматривал седаны сегмента С других брендов. Сейчас на рынке не такое уж большое предложение таких автомобилей, и именно потому, что покупатель дрейфует в сторону кроссоверов.

К: На презентации было сказано, что Arkana — это модель с русскими корнями и глобальными амбициями. Можно чуть подробней рассказать об этих амбициях? Эту модель планируется экспортировать? А куда, только в страны СНГ и ТС, или куда-то еще?

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Ф. И-М.: Прежде всего хочу, чтобы все поняли: вывод автомобиля на новый рынок требует больших усилий и много времени, особенно, если имеется в виду локальная сборка. Первым местом, где будет налажен выпуск Arkana, станет Россия, и на заводе уже ведутся все необходимые работы по подготовке серийного производства. Какое-то количество собранных автомобилей обязательно пойдет на экспорт, ну а затем сборка будет локализована в каких-то других странах. Вот посмотрите, как это происходило с Renault Kwid. Эта модель была изначально запущена и локализована в Индии, а затем ее производство было организовано и в Бразилии.

К: Так как, есть какие-то перспективы экспорта Arkana не только в страны ближнего зарубежья, но, например, в Восточную и Южную Европу? Или, скажем, собирать ее в Румынии под маркой Dacia?

Ф. И-М.: Вот насчет последнего — однозначно нет, такие планы однозначно отсутствуют. Я понимаю, почему возникает такая мысль, ведь Logan и Duster были впервые выведены на рынок именно как Dacia. Но это — прошлое, и в отношении Arkana это не имеет никакого смысла. это настоящий автомобиль Renault, и у нас нет никаких планов производить ее под какой-то другой маркой. В принципе, вопросы экспорта не входят в мою зону ответственности, но таких возможностей довольно много. Но многое зависит и от динамики валютных курсов, таможенных условий и торговых соглашений между странами. Так или иначе, все выпущенные в течение первых месяцев автомобили пойдут исключительно на российский рынок.

К: Сборка модели будет производиться только на московском заводе?

Ф. И-М.: Да, только на “Автофрамосе”. Линии в Тольятти задействованы не будут.

К: А можно ли хотя бы частично раскрыть тайну, какой “новый двигатель” будет под капотом Arkana? Хотя бы приблизительно, объем, мощность?

Ф. И-М.: (Смеется) между 110 и 200 лошадиными силами. Нет, правда, сегодня мы представили только дизайн. Очень скоро мы расскажем все о силовом агрегате и всем прочем, о моторах, трансмиссии, системе полного привода… Пока же можно сказать, что у нас будут как версии 4х2, так и 4х4.

Мы сейчас ведем большую работу, поскольку многие моторы в нашей линейке имеют недостаточную для нового автомобиля мощность, и очень скоро мы представим вам результаты этой работы, прежде всего — новую бесступенчатую трансмиссию, которая радикально улучшит ездовые характеристики даже с паре с существующими двигателями. И еще раз — в этом плане новый автомобиль будет радикально отличаться от предыдущих кроссоверов. У нас в планах целая программа тест-драйвов и других событий, посвященных выводу Arkana на рынок, и мы вас обязательно пригласим. А сейчас — немного терпения.

К.: Ну и последний вопрос — на представленном макете не очень хорошо видно, как организован доступ в багажный отсек. Так что представляет собой кузов Arkana, классическое четырехдверное купе или у него есть пятая дверь?

Ф. И-М.: Да, крышка багажного отсека поднимается вместе с задним стеклом, так что фактически кузов представляет собой пятидверный фастбэк. Это сделано для удобства доступа в багажник. Но из за общего силуэта мы называем автомобиль купе-кроссовером.