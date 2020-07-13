Где нужно останавливаться на перекрестке со стоп-линией и без нее и что будет за нарушение

Все знают, что стоп-линия обозначает место остановки автомобиля перед перекрестком: мы уже выясняли, какое наказание предусмотрено за ее пересечение и можно ли избежать штрафа, сдав назад . Однако при отсутствии стоп-линии многие водители игнорируют или не помнят правила, считая, что могут останавливаться где угодно. Давайте вспомним, где нужно останавливаться на перекрестках, что нужно учитывать при остановке и какое наказание можно получить за нарушение правил.

Где нужно останавливаться на перекрестке со стоп-линией?

На этот элементарный вопрос мы уже ответили: останавливаться на таких перекрестках нужно перед стоп-линией. Однако есть еще одно условие, которое нужно помнить: знак 6.16 «Стоп-линия». Он дублирует стоп-линию и обозначает место остановки при запрещающем сигнале светофора. То есть само по себе отсутствие стоп-линии при наличии знака 6.16 ничего не меняет: за остановку после знака предусмотрен такой же штраф, как и за пересечение стоп-линии. Единственное отличие стоп-линии в том, что она может сочетаться не только со знаком 6.16, но и со знаком «Stop», также обозначая место остановки.



Где нужно останавливаться на перекрестке без стоп-линии?

Теперь перейдет к более «сложному» случаю: остановка перед перекрестком при отсутствии стоп-линии и знака 6.16. На самом деле, здесь все тоже несложно: как и предыдущий случай, эту ситуацию регламентирует пункт 6.13 ПДД. Он гласит, что при отсутствии стоп-линии водитель должен остановиться перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех пешеходам. Учитывая, что перекрестком согласно ПДД считается непосредственно пересечение проезжих частей, от водителя фактически требуется не выезжать на сам перекресток на красный свет. Кроме того, нужно помнить о пешеходах: остановка на пешеходном переходе запрещена, так что при наличии «зебры» нужно остановиться перед ней. И еще: несмотря на то, что выезд с прилегающей территории на дорогу по ПДД на является перекрестком, правила все равно устанавливают требование пропустить пешеходов при выезде и въезде.



Единственный нюанс, указанный в том же пункте 6.13, – соблюдение пункта 13.7 ПДД, который мы тоже разбирали. Этот пункт касается водителей, поворачивающих на перекрестках налево, и указывает, что если на перекрестке перед светофорами есть стоп-линии, то нужно соблюдать требования каждого светофора – то есть после поворота налево на зеленый свет вновь остановиться и ждать следующего зеленого сигнала.

Кроме того, нужно помнить, что корректная остановка на перекрестке не гарантирует отсутствия штрафа: нужно еще и не спешить с началом движения. Мы уже выяснили, что старт на красно-желтый сигнал светофора равнозначен проезду на красный свет, так что будет обидно получить штраф после правильной остановки перед перекрестком.

Какое наказание грозит за неправильную остановку на перекрестке?

Наказание за неправильную остановку перед перекрестком отличается в зависимости от типа перекрестка. На регулируемых перекрестках со стоп-линией проезд за линию или знак 6.16 наказывается по части 2 статьи 12.12 штрафом в размере 800 рублей. Если перекресток нерегулируемый, но на нем есть стоп-линия вместе со знаком «Stop», то пересечение стоп-линии – это несоблюдение требования дорожного знака, которое согласно части 1 статьи 12.16 наказывается предупреждением или штрафом в 500 рублей (а если на перекрестке установлена камера, то она в любом случае выпишет штраф). Если же стоп-линии и знака 6.16 нет, а водитель проехал светофор и остановился с полным или частичным выездом на перекресток, то это будет трактоваться как проезд на красный свет: часть 1 статьи 12.12 КоАП предусматривает штраф в 1000 рублей, а повторное нарушение согласно части 3 той же статьи означает штраф в 5000 или лишение прав на 4-6 месяцев.

