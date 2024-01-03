Главные премьеры 2023 года по версии редакции Kolesa.ru

Почти под каждым рассказом о российской автомобильной премьере можно обнаружить комментарий в духе «очередной Китай!». Тем временем в мире все идет своим чередом, и некитайских премьер в 2023 году тоже было достаточно. Сколько из них было интересных? Давайте обсудим вместе. Предлагаем поделиться в комментариях своим мнением о трех лучших премьерах прошедшего года – а заодно взглянуть на личный выбор всех сотрудников нашей редакции, когда он не ограничен одним только домашним рынком. Может, выяснится, что в чем-то наши с вами вкусы совпадают?

Год разочаровал: не было таких премьер, чтобы мне захотелось заорать «офигеть, дайте две!». Но кое-что, что кажется мне заслуживающим внимания, всё-таки найти можно.

Tesla Cybertruck

Да, выбор странный, но какой год – такой и лидер. А если серьёзно, Маску удалось выпустить идеальный серийный электромобиль: фантастически чумовой, настолько же фантастически страшный и на хрен никому за его цену не нужный. Электромобиль таким и должен быть, чтобы никто сдуру не решил его купить просто так, от нечего делать. Машинки на батарейках должны оставаться игрушками для избранных, для тех, кто понимает, что покупает. Потому что когда-нибудь «зелёные» всего мира сообразят, что лития на планете мало, и непонятно, сколько ещё человек должно помереть, чтобы в достаточном количестве выпустить абсолютно бесперспективные батарейки, которые ещё как-то надо утилизировать. Поэтому повторю: Tesla Cybertruck – идеальный бестолковый электромобиль, который стал для меня символом всей этой ненормальной войны против углеводородов. Правдоруб Маск и в этот раз не покривил душой и показал, как выглядит правда. Правда оказалась страшной и недоступной большинству жителей нашей планеты.

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Aston Martin DBS 770 Ultimate

Не могу не порадоваться тому, что весь тираж нормальных автомобилей с мотором V12 в этом году был распродан ещё до премьеры. Дал бы этой машине спецприз – самый шикарный английский болт, положенный на мировые тренды. Объём 5,2 литра – это то, чего нам сейчас так не хватает среди новинок. Плевок мощностью 770 л.с. в душу производителей трёхцилиндровых литровых турбожужжалок. It's beautiful. Если прогноз сбудется и на Aston Martin DBS следующего поколения останется V12, я повешу над своим диваном британский флаг и начну петь по утрам «God Save the Queen».

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Lada Vesta NG

Ну, во-первых, она наша. Во-вторых, она показала, что изобрести что-то очень быстро и хорошо в отдельно взятой стране невозможно. Этот автомобиль удивительно точно передал особенности русского характера: тут есть и тяга к прекрасному, и умение выкрутиться в безвыходной ситуации, и талант сделать из ничего что-то интересное. Машина, правда, получилась так себе, хуже, чем Веста первого поколения, но она стала символом того, что мы тоже «могём». Могём выкручиваться и изворачиваться. А нормальные машины – не могём. Но очень хотим.

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Tesla Cybertruck

Серийный Tesla Cybertruck – абсолютно нонконформистская машина и разрыв шаблона. Однообъёмный и предельно угловатый кузов из пуленепробиваемой нержавеющей стали, трёхмоторная топ-версия с динамикой суперкара (набирает первую сотню за 3 секунды), полноуправляемое шасси и руль по проводам, автопилот и потенциальная возможность плавать – никто ничего подобного на рынке не предлагает и вряд ли предложит.

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HiPhi A

HiPhi A – триумф китайского автопрома. Сумасшедший хай-тек дизайн с тысячами светодиодов на кузове, 1305-сильная электрическая силовая установка, разгон до 100 км/ч всего за 2 секунды, углепластик везде, где только можно (в том числе в электромоторах и батарее), простор во втором ряду на уровне лучших представительских седанов. По мне, таким должен быть современный топовый Nissan Skyline, но у Ниссана сегодня, к сожалению, даже концепты выглядят не так эффектно, как серийные модели HiPhi.

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Ford Mustang GTD

Ford Mustang GTD – лучший Мустанг в истории. Подразделение Ford Performance и канадская фирма Multimatic буквально сотворили чудо и превратили массовый пони-кар в настоящий суперкар: полностью новое шасси, созданное по гоночным канонам, компоновка transaxle, 800-сильный компрессорный V8 Predator с выхлопом Akrapovic, полностью перекроенный углепластиковый кузов. Уверен, что в среде коллекционеров раритетных авто Mustang GTD будет цениться даже больше, чем все среднемоторные Ford GT. Хочется сказать спасибо компании Ford за этот смелый и даже дерзкий по современным временам эксперимент.

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Toyota Land Cruiser Prado / Lexus GX

Рамники Тойоты и Лексуса предыдущего поколения в строю аж с 2009 года. И тем интереснее было посмотреть на результат работы японцев над следующими Prado/GX: получилось ли у них осовременить суровые внедорожники, вписать их в нынешний «зеленый» мир? В целом, да: выглядят как автомобили 21 века, но и брутальности своей не растеряли. Отдельный респект за то, что машины развели по дизайну. Кстати, в плане внешности LC Prado не то что не уступает премиальному брату, но, по моему скромному мнению, даже превосходит его.

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Jetour Traveler

В Китае сейчас бум на брутальные машины, а эта модель стала наглядным примером того, как всех вокруг можно заставить поверить в то, что ты владеешь внедорожником, хотя купил обычный кроссовер. Впрочем, суббренд Чери лишь внедорожным имиджем не ограничился – Jetour Traveler получил полный привод, хотя в самой Поднебесной наличие версии 4WD и не является одним из основных критериев при выборе SUV.

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Hyundai Verna/Accent и Kia K3

Такими должны были получиться следующие российские Solaris и Rio. Выглядят новые седанчики вполне себе дорого – как старшие модели. То есть владелец, например, Сонаты, уже не сможет так сильно задирать нос, ибо, смотри, мой Акцент похож на твою машину. И пусть оснащение вполне себе бюджетненькое, но хотя бы топовые версии уже не голые.

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Tank 300

Это, конечно, очень субъективно, но лично для меня как для человека в течение долгого времени увлекавшегося серьезным оффроудом, внедорожным спортом и экстремальными экспедициями именно этот автомобиль стал яркой звездой в бесконечном ряду похожих друг на друга кроссоверов, причем похожих как внешне, так и технически. А тут – бескомпромиссный покоритель российских направлений, с вместительным и достаточно комфортабельным кузовом, на прочной раме, с подключаемым приводом на задний мост, пониженной передачей в раздатке и блокировками межколесных дифференциалов, оснащенный всеми благами современной автомобильной цивилизации (например, адаптивным круиз-контролем, климатической установкой и предустановленными внедорожными режимами). Может быть, такие автомобили и не являются главным трендом современной автомобильной моды, но в России они однозначно нужны, и Tank 300 все чаще можно увидеть на дорогах, особенно в отдаленных районах страны. Автомобили доказали свою выносливость и практичность: не случайно компания RED off-road Expedition, занимающаяся организацией автономных экспедиций на внедорожных автомобилях по самым красивым и труднодоступным местам континента и России, приобрела целый флот таких машин. И в предлагаемой на 2024 год программе есть отдельный раздел планируемых путешествий на Tank 300, в том числе – через пустыню Мангистау, в горный Таджикистан и на Памир.

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Toyota Land Cruiser Prado

Не менее интересной стала и премьера следующего поколения Land Cruiser Prado с индексом J250, которое было показано в США в августе этого года. Эта модель была построена на той же платформе платформе TNGA-F, на которой базируются Toyota Land Cruiser 300, новые Lexus LX и Toyota Sequoia, и имеет с перечисленными моделями сходные габариты и одинаковую колесную базу. Фактически это означает, что развитие Prado как самостоятельной модельной линии завершено, и модель стала утилитарным вариантом более дорогих одноплатформенных внедорожников. Внешность новинки во многом перекликается с дизайном «молодежного» FJ Cruiser. Новый Prado планируется продавать практически на всех рынках, где присутствуют внедорожники Toyota, поэтому для автомобиля предназначена широкая линейка моторов: два бензиновых двигателя, дизель и гибридная силовая установка I-Force Max суммарной мощностью 326 л.с., в состав которой входит 2,4-литровый турбомотор и 48-сильный электродвигатель, интегрированный в 8-ступенчатый «автомат». 8-ступенчатые коробки предусмотрены и для остальных версий. Привод – постоянный полный, раздаточная коробка с пониженной передачей, и для многих версий предусмотрены блокировки межколесных дифференциалов. Все Land Cruiser J250 получат электронную систему передвижения на низкой скорости Crawl Control, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и ряд других систем помощи водителю, а отдельные версии – фирменные системы Multi-Terrain Select и Multi-Terrain Monitor. При всех этих заявках на брутальность и экстремальность новый Prado даже в минимальных комплектациях будет не только вместительным, но и комфортабельным автомобилем, не только с обогревом руля и сидений, но и с их вентиляцией, тачскринами головных устройств с диагональю 8 или 12,3 дюйма Одним словом, остается только позавидовать американским, австралийским и прочим поклонникам внедорожных путешествий, тем более что новый Prado будет относительно недорог: в США его планируют продавать по цене $55 000, что почти вдвое дешевле «полноценного» Land Cruiser 300. Впрочем, прямые конкуренты нового Prado, Land Rover Defender 110 и Ford Bronco Badlands стоят примерно столько же, и все равно европейцы сметают новый Toyota Land Cruiser Prado ещё до старта продаж.

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Ford Mustang

Ну и еще одна премьера автомобиля, который в наши дни всеобщего хайпа по поводу «зеленой повестки», электрокаров и электромобильности выглядит просто динозавром. «Мне триста лет, я вышел из тьмы». Речь идет о представленном осенью прошлого года VII поколении Ford Mustang, самого узнаваемого, именитого и культового из американских «масл-каров», «мускулистых автомобилей». Официально он был показан еще осенью 2022 года, но производство и продажи новинки начались только в середине 2023. Главное, что Мустанг остался Мустангом, мощным и быстрым автомобилем с задним приводом. Он не стал электромобилем (электрический Mustang Mach-E – это совершенно отдельная модель с другим кузовом), для него даже гибридный привод не предусмотрен. Только четырехцилиндровый турбомотор 2,3 EcoBoost (310 л.с) и атмосферник V8 5,0 семейства Coyote мощностью 480 л.с. В трансмиссии – либо 6-ступенчатая механика Getrag, либо 10-ступенчатый автомат. Но и это еще не все: в линейке есть версия Dark Horse. Мощность V8 у этой «темной лошадки» превышает 500 л.с., так что инженерам пришлось заменить механику Getrag на более выносливую коробку марки Tremec.

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Внешний дизайн, можно сказать, вернулся к американским корням, хотя прямоугольные блоки светодиодных фар свидетельствуют о том, что конструкторы не чужды современных веяний. Внутри, «согласно пожеланиям трудящихся», два соединенных в единый блок экрана: левый с диагональю 12,3 дюйма выполняет роль панели приборов, а 13,2-дюймовый правый – головного устройства фирменной медиасистемы Sync 4. Умилительная деталь: автомобиль снабжен электронным стояночным тормозом, но управляется он при помощи традиционного рычага (у которого, правда, нет механической связи с тормозами). Это сделано не только ради соблюдения традиционного стиля, но и для того, чтобы дрифтеры могли использовать новый Mustang на соревнованиях. В общем, появление такой машины – это живое свидетельство того, что время хоронить традиционные автомобили пока еще не настало…

BMW 5 series

Баварская «пятёрка» раньше нередко пополняла депутатские автопарки, её выбирали и многие клиенты, предпочитающие седаны бизнес-класса. До прошлогоднего кризиса, повлиявшего на весь российский авторынок, выпуск BMW 5 series был налажен на калининградском заводе «Автотор». Несмотря на то, что сейчас марка официально машины в РФ не поставляет (и не производит), вряд ли интерес поклонников BMW к самой модели угас – машины, ввозимые по схеме параллельного импорта, есть у дилеров. Седан 5 серии восьмого поколения был представлен в мае 2023-го, с ним же рассекретили и «электричку» i5 (впрочем, на неё покупателей в РФ наверняка нашлось бы меньше). Кстати, немногим раньше, в апреле, дебютировал главный конкурент «пятёрки» в Европе – новый Mercedes-Benz E-Class.

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Toyota Century

Безусловно, мои коллеги не забудут упомянуть одну из главных премьер Toyota в этом году – Land Cruiser Prado, так что я дам шанс другому SUV одной из самых популярных марок в мире – Century. В компании сразу заявили, что новинка, представленная в начале минувшей осени, окажется втрое дороже Land Cruiser 300, причём изначально предполагалось, что продавать роскошный кроссовер будут только в Японии (как и одноимённый седан), однако позже стало известно, что новинка доберётся до других стран. Любопытно, что с четырёхдверкой Toyota Century разделил название и логотип в виде феникса, но не «начинку».

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Skoda Kodiaq

Ещё одной важной премьерой 2023 года стал кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения, представленный в октябре. Именно эта модель стала первым серийным автомобилем, в дизайне которого можно увидеть элементы нового фирменного стиля чешской марки (он был впервые показан с помощью концепта Vision 7S). Кроссовер предыдущей генерации ранее выпускался на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде и был весьма востребован в России: судя по статистике продаж, чешский SUV частенько гостил в списках самых востребованных автомобилей в стране. В РФ модель больше не производится, однако недавно стало известно, что Kodiaq встанет на конвейер предприятия казахстанской компании Allur.

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﻿ Toyota Land Cruiser 70

На сороковом году жизни скоропостижно… родился Toyota Land Cruiser 70.

Эколухи окончательно победили. Олдфагам остается только стоять на обочине с искусственной истошно-зеленой травкой и махать совершенно мокрыми от слез платочками вслед заезжающим под неумолимый пресс истории мастодонтам типа Патрола, Дефендера, Бронко, «Врангеля» и иже с ними. Впрочем, иногда двери Преисподней отворяются, и оттуда выносят небольшие дозы анестетика в виде очень мелкосерийных версий чего-нибудь культового в «переосмысленном» дизайне, с суперсовременной начинкой и за очень много денег.

Toyota Motor явно переполнена гуманистами. Потому что держать все время под рукой такую бочку трамадола, как Land Cruiser 70, – это надо очень любить человеков. Причем не просто держать – не дать скатиться в «зелень», одновременно не позволяя совсем вывалиться из повестки. Да, для этого к 40-летнему рубежу ТЛК 70 прикрутили немного систем активной безопасности, чуток светодиодиков, щепотку электроники и бачок для мочевины. Но зато вернули дизайн практически образца 1984 года!

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А рама, а старый добрый турбодизель, а парт-тайм, а олдскульная раздатка? Для жаждущих совсем угореть в своей «тоске по ностальгии» – безнаддувный V8 приятного объема в 4,5 л в паре с механикой. Винтаж стоит дорого? Заявленный домашний ценник – от 32,5 тысяч долларов, что составляет около 3 миллионов рублей. Сравнение, конечно, архинекорректное, но что такое нынче 3 миллиона на российском авторынке? На «М» начинается, 7 букв. Мустанг, наверно.

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Lucid Air

С некоторых пор мы наблюдаем явление, в которое еще недавно невозможно было поверить: автомобильные стартапы бросают вызов грандам автоиндустрии. Американская компания Lucid Motors, главный бенефициар которой – государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), вывела на рынок очередную модификацию пока единственной модели. Седан Air Pure с электромотором на задней оси отдачей 436 л.с. разгоняется до сотни за 4,5 с и способен проехать на одной зарядке до 660 км.

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Вслед за головным заводом в Аризоне, США, в 2023 году стартап открыл второе предприятие в городе Джидда в Саудовской Аравии. Вопреки мнениям скептиков, компания и не думает бросать начатое дело, хотя до запланированной планки в 10 000 автомобилей пока далеко – в Штаты пока поставлено чуть более 4000 Lucid Air. Завод в Джидде стал первым автомобильным предприятием в стране, и правительство Саудовской Аравии планирует закупить за десять лет не менее 100 000 электромобилей. Вслед за США и Ближним Востоком Lucid Motors выходит и на рынок Европы.

Tesla Cybertruck

Что-что? Автомобиль в стиле турникета московского метро 80-х? Назло всем насмешкам неутомимый Илон Маск все же воплотил в жизнь свою эпатажную машину, ставшую героиней мэмов. Прототип Cybertruck дебютировал в конце 2019 года, и в планах тогда был старт производства под занавес 2021 года. По факту первые машины доехали до клиентов лишь в конце ноября 2023-го.

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Но ожидание того стоило: Cybertruck обрел кузов-экзоскелет из нержавеющей стали и выдерживает выстрелы из лёгкого стрелкового оружия, что господин Маск продемонстрировал лично, расстреляв автомобиль на камеру. Длина пикапа, оснащенного адаптивной пневмоподвеской с диапазоном регулировки дорожного просвета в 305-443 мм – 5682 мм. Несмотря на угловатость, у машины не только достойная геометрическая проходимость, но и коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,335.

Базовая заднеприводная версия Сybertruck разгоняется до сотни за 6,5 с, запас хода на одной зарядке достигает 402 км. Ну и, конечно, типично американская характеристика – пикап может увезти прицеп массой 3402 кг.

Ford Mustang

Петролхеды вздрогнули с появлением электрического Ford Mustang Mach E и уже готовы были бы попрощаться с легендой. Однако жеребец не поспешил галопом скакать в стан электричек. Последняя версия знаменитого масл-кара в версии GT оснащена двигателем внутреннего сгорания V8 на базе радикально переработанного 5,0-литрового агрегата мощностью более 450 л.с. Нет сомнений, что звук выхлопа новой модели звучит по-олдскульному, однако Ford освежает и мультимедийную составляющую. Главное же, что машина по-прежнему доступна с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач (еще одна опция – 10-ступенчатый ​​автомат), механическим дифференциалом повышенного трения и адаптивной подвеской MagneRide. Rock-n-roll жив!

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Toyota Land Cruiser Prado

Toyota увлеклась и как всегда натворила всего сразу. С одной стороны, у японцев вышли притягательно простой Hilux Champ и прорывной Prius, который наконец-то перестал быть похожим на вызов общественному вкусу и получился не только экологичным, но и красивым, и даже быстрым. С другой, мы увидели размазывание имени Crown по пяти тарелкам, новую Camry, которая тянет максимум на рестайлинг удачной предыдущей, и совсем уж невнятный кроссовер Century – по сути, донорский Grand Highlander в премиальном соусе по десятикратной цене. Но коли уж мы собрались здесь, чтобы поговорить о хорошем, то нужно вспомнить о лучшей премьере Toyota в 2023 году – Land Cruiser Prado. На фоне безрамного и беззубого концепта будущего электрического Land Cruiser нынешний Prado – просто эталон маскулинности и любимых джиперами традиционных ценностей. Да, здесь нет атмосферных V8 – но зато есть два варианта внешности, оба из которых наследственно хороши, есть рама, дизель, постоянный полный привод и внедорожные способности, которые не задвинули на второй план. Впервые с 1996 года Prado – это не «крузак для жены нефтяника» и не компромисс между эго и кошельком, а действительно внятный автомобиль, который можно выбрать сердцем. И это тот случай, когда хочется надеяться, что новая модель продержится на конвейере хотя бы те же 14 лет, что и ее предшественница.

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Ford Mustang

Положа руку на сердце, скажем прямо: новый Mustang – не революция, не шедевр дизайна и не прорыв в технике, если оставить за скобками потрясающую версию GTD. Да и вообще это премьера не 2023, а 2022 года, хотя производство и продажи начались только в этом. Вместо Мустанга в этом списке мог легко оказаться Приус. И оказался бы, если бы не один важный факт: Mustang – последний выживший. В этом году мы потеряли сразу два имени в почти вымершем классе масл-каров: сначала попрощались с Dodge Challenger, а потом проводили на пенсию Chevrolet Camaro. А Mustang – настоящий, бензиновый, c V8 и ручной коробкой передач – только поступил в продажу. За это ему можно простить и то, что он не совсем новый, а глубоко переделанный старый, и то, что он не смог отказаться от телевизора вместо нормальной приборной панели. Спасибо, что он просто есть – и будем надеяться, что он еще побудет.

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AC Cobra GT

Да, AC Cobra – это, по сути, не автомобиль, а игрушка. Образец инженерного искусства, упражнение в технологической мастеровитости. А 285 тысяч фунтов стерлингов базовой цены – глухая стена на пути рядовых петролхедов к реализации мечты. Но некоторые мечты должны оставаться мечтами, а тот кульбит, который проделала компания AC за последний год, развернувшись от производства электромобилей обратно к классическим спорткарам, точно заслуживает внимания. Как и сама машина, конечно: карбоновые панели на алюминиевой пространственной раме, мощные V8, задний привод с самоблоком и ручная коробка передач – это эликсир Автомобиля, уходящего в прошлое. Главная заслуга AC Cars и лично Дэвида Конза – в том, что на постерах в спальнях сегодняшних мальчишек будет красоваться AC Cobra. Такая же, как в нашем детстве, но на два порядка круче.

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Вне зачета: Tesla Cybertruck

Этой машине можно сказать спасибо уже за то, сколько забавных инфоповодов она генерирует с момента ее первого показа. И хотя в том, что Cybertruck станет рыночным провалом похлеще DeLorean DMC-12, уже наверняка уверен даже сам Илон Маск, нельзя не отдать должное его, Маска, упрямству. Пусть Cybertruck и не будет успешным, но свое место в музее самых ярких машин всех времен и народов он заслужил уже при жизни.