В Правилах есть отдельная глава 22, которая регламентирует перевозку людей. Однако в основном она перечисляет требования к перевозке людей в грузовиках, автобусах и на мотоциклах. Легковых автомобилей касаются лишь некоторые пункты этой главы. В частности, пункт 22.8 указывает два ключевых ограничения.



Согласно ему, запрещается перевозить людей:

Само собой, к нарушениям перевозки людей относятся и нарушения перевозки детей, но о них мы говорили в отдельном материале.

Как понять, сколько людей можно везти в машине?

После прочтения пункта 22.8 ПДД тут же возникает следующий вопрос: о какой «технической характеристике» речь? В ПТС, например, число место в автомобиле не указано (если это не электронный ПТС, где больше сотни пунктов описания автомобиля), да и в свидетельстве о регистрации тоже. А категория В, указанная в документах, позволяет перевозить до 8 человек, не считая водителя. Тогда почему в машину нельзя влезть вдевятером?

Ответ в современных автомобилях можно найти в числе мест, оборудованных ремнями безопасности. Подавляющее большинство обычных легковых машин пятиместное: это указано в их руководстве по эксплуатации, и именно для пятерых седоков присутствуют ремни. Хотя некоторые крупные кроссоверы официально вмещают 8 человек – по три на втором и третьем рядах, и это тоже отражено в конфигурации ремней безопасности. Если же речь идет о старой машине, где ремней безопасности нет, то число мест все равно прописано в эксплуатационной документации, и таких мест в легковых автомобилях обычно тоже пять. Само собой, перевозить пассажиров в багажнике нельзя даже в тех машинах, где ремней нет с завода. Однако если в багажнике штатно установлены дополнительные откидные сиденья, предусмотренные изготовителем (например, как в старом Land Rover Discovery), то перевозить людей на них можно, потому что они в том числе упомянуты в руководстве по эксплуатации.

Кстати, ремни безопасности косвенно намекают на допустимое число пассажиров еще и другим пунктом ПДД: 2.1.2. Он указывает, что водитель обязан «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». То есть, пассажир, для которого нет ремня, уже точно считается лишним – а сама перевозка непристегнутого пассажира относится к тем нарушениям, наказание за которые все равно несет водитель.

Какое наказание предусмотрено за превышение числа пассажиров в автомобиле?

Итак, с допустимым числом пассажиров разобрались. А какое наказание предусмотрено за превышение этого числа? На самом деле, отдельного штрафа за такое нарушение нет, и оно трактуется просто как «нарушение правила перевозки людей» по статье 12.23 КоАП, а конкретно по части 1 этой статьи. Она устанавливает, что нарушение правил перевозки людей <…> влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Это единственный штраф, который можно получить за лишнего пассажира?

Надо помнить, что превышение числа пассажиров связано и с упомянутой выше ездой без ремня безопасности, так что штраф за нарушение правил перевозки людей – не единственный, который может выписать инспектор. Помимо него он вправе оштрафовать непристегнутого пассажира по части 1 статьи 12.29 КоАП. Она гласит, что «нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

А еще штраф за перевозку непристегнутого пассажира получит водитель. Ведь в КоАП есть еще и статья 12.6, согласно которой «перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей».

Таким образом, лишний пассажир в автомобиле может обернуться сразу тремя, пусть и не очень дорогими, протоколами за административные правонарушения – двумя для водителя и одним для пассажира. Хотя более важно помнить, что непристегнутый лишний пассажир – это еще и большая угроза всем остальным людям в салоне в случае ДТП, даже если все прочие седоки пристегнуты ремнями безопасности.

