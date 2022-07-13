Trooper – не самый известный из японских внедорожников. Тем не менее модель, выпускавшаяся в двух поколениях с 1981 по 2003 годы, считается легендарной, и у себя на родине по популярности у истинных фанатов рамы мало уступает Toyota Land Cruiser. Есть ли смысл искать достойный экземпляр чужой легенды в России, при том что неубитый Trooper стоит у нас как минимум 600 000 рублей? В первой части материала мы подробно рассмотрим кузов, салон и электрику Trooper второго поколения, а в следующей поговорим о моторах, трансмиссии и подвеске.

Техника

Марка Isuzu в России распространена слабо, в первую очередь как один из иностранных производителей грузовых автомобилей. На самом деле у компании достаточно обширные интересы и в мире легковушек, хотя у нас ее знают в основном по старым моделям, в частности – по Trooper.

Удивительно, но эту машину продавали под самыми разнообразными марками и именами. Isuzu (а также Chevrolet) Trooper был распространен в Азии, а в других регионах ее продвигали как Monterey под брендами Opel, Vauxhall и Holden. Honda и Acura назывались Horizon и SLX, Subaru (как и сама Isuzu) продавала автомобиль как Bighorn. На внутреннем рынке Китая продавали Sanjiu 3-Nine Trooper. В основном же собирали внедорожник в Японии, США и на Филиппинах.

Второе поколение Trooper – настоящая классика. Крупный кузов на мощной раме, независимая передняя торсионная подвеска, задний неразрезной мост на четырех рычагах (у машин до середины 1992 года может попадаться задняя рессорная подвеска и рама старого образца), объемные бензиновые V6 и пара дизельных, по сути грузовых моторов под капотом. Автоматы и даже механические коробки поставлял Aisin. Из высоких технологий девяностых машине достались автоматические хабы в приводе переднего моста и возможность подключать полный привод на ходу (на рестайлинге можно даже просто включить автоматический режим). А еще тут самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту.

Таймлайн

Октябрь 1991 года. Появление второго поколения Isuzu Trooper с бензиновыми «шестерками» 3,2 с 12 клапанами и мощностью 175 л.с. или 24-клапанным вариантом с отдачей в 193 л.с. Оба мотора доступны с 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом. Кузов трехдверный короткобазный или пятидверный длиннобазный. У всех моделей подключаемый полный привод и опционный самоблок в заднем мосту. В региональных исполнениях машина могла быть заднеприводной.

Март 1992 года. В линейке двигателей появляется дизельный мотор 3,1, выдававший 114 л.с. и работающий в паре исключительно с МКП.

Лето 1997 года. Обновление салона. Версии до конца 1998 года считаются «переходными».

Осень 1998 года. Выход полноценного рестайлинга модели. Изменения внешности, комплектаций. Новый бензиновый мотор 3,5 литра мощностью 215 л.с., новый турбодизель 3,0 (159 л.с.), доступный в том числе и с АКП. Вместо жесткого подключения переднего моста стала предлагаться версия с полным приводом типа torque-on-demand (TOD) – автоматическим подключением моста.

2002 год. Модель снимается с конвейера в США, но остается в производстве в Таиланде и Японии.

2006 год. Выпущены последние экземпляры Trooper.

Кузов

Внешние панели

До сегодняшнего дня дожили только самые ухоженные экземпляры, и в основном после рестайлинга. Более ранние машины редко появляются в продаже и понемногу эксплуатируются в одних руках (о причинах – чуть ниже). Шансы на то, что Trooper будет в родной краске – нулевые. Даже в южных регионах машины изрядно подгнивают, что уж говорить о Москве и Петербурге. Причина не столько в возрасте, сколько в слабом лакокрасочном покрытии и пластиковом обвесе, который провоцирует накопление грязи. Толстый металл только продлевает агонию.

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Внешний осмотр должен быть максимально тщательным, ведь тут часто переваривают не только арки и пороги, но и двери «по пояс», ремонтируют рамки боковых дверей и лобового стекла, переднюю и заднюю панели. В общем, почти любой элемент кузова может оказаться сваренным вручную. Качество работ тоже различается кардинально: где-то вваривают оригинальные элементы или новые отштампованные, где-то латают из подходящего металла, а иногда просто лепят элемент из шпатлевки. Тут надо не просто с толщиномером искать проблемные места, а с шилом – как в советское время. Ну и обращайте внимание на качество окраски и работ в целом, на наличие пластиковых панелей – «листвы»; на то, снимали ли резиновые уплотнители при окраске. Чем больше признаков дешевых ремонтов, тем больше расходов вам предстоит. Оригинальное железо стоит откровенно дорого, а бывшего в употреблении почти не найти. Машина это не самая популярная – в дефиците на нее буквально все.

Зазоры кузова изначально великоваты – это не показатель. Но будьте начеку: проверяйте геометрию проемов, состояние основных сварочных соединений в проемах и убедитесь в отсутствии трещин. Кузов слабоват по нынешним меркам, так что жесткость на кручение невелика. Ну и, конечно, следы внедорожной эксплуатации тоже стоит выискивать внимательно. Грязь во внутренних полостях и лонжеронах рамы всегда сильно увеличивает расходы на эксплуатацию.

Снизу

Для рамного внедорожника основной силовой элемент – это собственно рама. Она у Trooper мощная, с закрытым профилем и сложной формы. В лучших английских традициях, если вы понимаете о чем речь. Как и все рамы с закрытыми лонжеронами, она со временем подгнивает до дыр. Основные проблемные места расположены у задней поперечины – участок от средних выносных кронштейнов крепления кузова (аутригеров) и кронштейна заднего нижнего рычага до опоры пружины. Тут нижняя часть лонжерона частенько прогнивает и трескается, а в случае перегрузки рамы на кручение она начинает трескаться и в районе поперечины.

В передней части рамы все чуть лучше, разве что поперечина под радиаторами разрушается. Очень часто рама уже переварена с использованием профильной прямоугольной трубы. Справа, под задней дверью, на раме выбит VIN-номер, и он часто буквально исчезает. Мало того, рядом с номером – проблемное место, где раму постоянно подваривают. Именно поэтому в продаже так мало Isuzu Trooper! В большинстве своем они на «вечном учете» – переоформить их можно только с экспертизой, и то если сильно повезет.

Справедливости ради скажем, что в целом качество исполнения рамы лучше, чем у тех же Mitsubishi, но в силу редкости машин при поломке проблем значительно больше, да и возраст берет свое. У машин выпуска до 98 года на раме уже обычно заплатки приваривают к заплаткам. Увы, экземпляров, у которых рама была бы обработана и нормально обслужена, крайне мало. При покупке в первую очередь смотреть нужно именно на состояние рамы и ее номера.

Осмотр кузова снизу надо проводить на подъемнике и после мойки арок. Потому что сгнивает тут все. В первую очередь, конечно, страдают пороги и нижняя часть средней стойки. Следует обязательно снять накладки внизу проемов дверей и неплохо бы залезть эндоскопом в полости порогов, чтобы понять, как и что там отремонтировано. Даже у внедорожников после 2002 года пороги часто уже заменены. В арках тоже сплошные проблемы, металл прогнивает насквозь.

Но это мелочи – важнее состояние полов. Даже у автомобилей последних годов выпуска полы могут отсутствовать практически полностью, в том числе и в багажнике. В салоне сгнивают поперечины кузова, места установки опор и днище практически по всей площади. Не ленитесь дотошно осматривать все, даже если машина внешне почти безупречна. Поднимайте ковры, проверяйте, остался ли металл снизу, на подъемнике. Минимальные поблажки можно сделать только для машин, которые эксплуатируются в южных регионах и никогда не видели снега и зимы.

Оборудование кузова

Машина сделана кондово, но возраст и дефицит запчастей сильно осложняют эксплуатацию. У относительно свежих экземпляров все сравнительно неплохо, а у старых утеряны декоративные элементы кузова, часто изношены вспомогательные механизмы. И найти лобовые стекла, молдинги стекол, зеркала, фары, повторители поворотов – проблема. А те же фары до 1998 года имели крайне консервативную конструкцию с металлическим корпусом и в итоге теряют герметичность из-за коррозии стыка корпуса и стекла.



Плохой доступ к бензонасосу заставляет владельцев пилить лючки в полу багажника для доступа или ставить внешний бензонасос вместо погружного. Стеклоподъемники еще доступны новыми, и это просто чудо. Правда, цена в 20 тысяч рублей наверняка смутит тех, у кого машина стоит всего раз в десять дороже. А на разборках стеклоподъемников почти нет. Благо рычажная конструкция предельно надежна, нужно только менять втулки в направляющих. Это все еще «настоящее императорское качество», но возраст и условия эксплуатации берут свое. Иногда можно отыскать элементы со складов GM для Opel Monterey, иногда помогают зарубежные онлайн-барахолки. Но в целом смотрите, чтобы приглянувшийся автомобиль был максимально комплектным, поскольку поиск любых элементов кузова на него сродни квесту.

Нет в продаже

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара Нет в продаже Нет в продаже Нет в продаже Стекло лобовое Нет в продаже Vendor 9 056 Крыло переднее 76 089 Нет в продаже Бампер передний 61 947 Нет в продаже Капот Нет в продаже Нет в продаже

Салон

У Trooper образца после 1997 года салон весьма симпатичный и с привкусом здорового консерватизма и азиатского стиля. И приятно удивляет внутренний объем, тут достаточно пространства по высоте, что редкость у рамных машин. Дизайн интерьера ранних Trooper уже откровенно устарел, но материалы все равно неплохие, особенно если вам нравится изобилие черной пластмассы и любимый японцами велюр. С износостойкостью все неплохо, некоторые экземпляры достойно сохранились. И все же рассчитывать на отличное состояние, даже если машины стоят больше полумиллиона, не стоит.

С технической стороны все предельно надежно – даже радиаторы отопителя умирают редко. Массовых поломок нет, разве что найти машину с живым кондиционером проблема: давно вышли из строя компрессоры, часто нет ни конденсоров, ни магистралей. Но тут опять же дело не в качестве, а в сроке эксплуатации и дефиците запчастей.

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Электрика

Электрика у Trooper простая, и основная часть неполадок возникает из-за старения проводки и пластика. Износ генераторов тоже имеется. С новыми запчастями по традиции сложно. В основном владельцам докучают проблемы с проводкой моторов, жгутами дверей и сбои реле, которых тут очень много.

В силу особенностей эксплуатации внедорожников попадаются удивительные проблемы, такие как окисление блоков предохранителей изнутри и развалившиеся платы приборной панели, коррозия проводки салона и перебитые жгуты из-за разваливающегося кузова.

Промежуточный итог

Если на раме есть номер и кузов относительно цел, то брать этот пожилой Isuzu можно. Нужно только заранее задать себе вопрос «Зачем?». Хотя Trooper неплох как автомобиль и обладает хорошей проходимостью, большой запас надежности у него был лет двадцать пять назад. Увы, сейчас это не самый практичный выбор в России.