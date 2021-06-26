Моторы V8 навсегда стали олицетворением мощности, надежности и монументальности. Сейчас, в переходную эпоху, когда автопроизводители один за другим сворачивают разработку бензиновых двигателей вообще, не говоря уже о V8, кому-то может показаться, что их время ушло. На самом деле V8 будут жить еще долго, пусть и не в легковых автомобилях. Ну а мы же вспомним самые выдающиеся и необычные варианты моторов такой компоновки.

Первый V8

Соблюдая логику, начать стоит с самого первого V8, а точнее, с первого автомобильного. Ведь исторически первый V8, сконструированный французской компанией Antoinette в 1904 году, предназначался не автомобилю, а самолету. Впрочем, эту досадную оплошность очень быстро исправили в Cadillac: компания закончила разработку своего двигателя уже к 1914 году, и к 1915 он стал серийным для модельной линейки. При объеме в 5,1 литра мотор выдавал 70 лошадиных сил. Разумеется, он имел водяное охлаждение, а еще крайне необычную по современным меркам газораспределительную систему не с нижним или верхним, а с боковым расположением клапанов в блоке цилиндров. С названием автомобилей американцы тоже мудрить не стали, назвав модели, оснащенные новым мотором, Cadillac V8. Модификации в зависимости от года выпуска именовались Type 51, Type 53, Type 55 и так далее.

1917 Cadillac Type 55 1 / 7 1917 Cadillac Type 55 2 / 7 1917 Cadillac Type 55 3 / 7 1917 Cadillac Type 55 4 / 7 1917 Cadillac Type 55 5 / 7 1917 Cadillac Type 55 6 / 7 1917 Cadillac Type 55 7 / 7

1918–19 Cadillac Type 57 1 / 7 1918–19 Cadillac Type 57 2 / 7 1918–19 Cadillac Type 57 3 / 7 1918–19 Cadillac Type 57 4 / 7 1918–19 Cadillac Type 57 5 / 7 1918–19 Cadillac Type 57 6 / 7 1918–19 Cadillac Type 57 7 / 7

1921 Cadillac Type 59



Самый мощный V8

Признайтесь, вы же пришли сюда за этим, верно? Все любят V8 за их мощь, и топовые дрэг-проекты доказывают, что потенциал у этой конструкции колоссальный, ведь там с моторов снимают по две, три, а то и четыре тысячи лошадиных сил. Правда, те машины ездят на чистом метаноле и оснащены наддувом на 5-6 и более бар. В более приземленном мире тюнинг-проекты с V8 тоже могут иметь мощность под тысячу сил. Но нас интересуют серийные автомобили. И здесь в компанию к Porsche 918, Pagani Huayra, Koenigsegg CCR и прочим Ferrari затесался Dodge Challenger SRT Demon. При рабочем объеме в 6,2 литра его компрессорный двигатель HEMI выдает 840 лошадиных сил! Правда, с небольшой оговоркой: максимальная мощность достигается только на «сотом» бензине, а на обычном топливе мотор выдает «всего» 808 сил. Чтобы удивится еще больше, стоит вспомнить, что речь идет об агрегате древней верхнеклапанной нижневальной конструкции – то есть, распредвал расположен в блоке, а клапаны в ГБЦ приводятся длиннющими толкателями.

Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018 1 / 8 Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018 2 / 8 Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018 3 / 8 Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018 4 / 8 Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018 5 / 8 Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018 6 / 8 Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018 7 / 8 Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018 8 / 8

Любопытным ответом на Dodge Demon стал Chevrolet Camaro ZL от Hennessey, который недвусмысленно назвали Exorcist. Здесь с тех же 6,2 литра мотора LT4 сняли уже 1000 лошадиных сил. А ведь еще у Hennessey был Venom GT Spyder с семилитровым LS7 на 1451 л.с.! Но мы договаривались не брать в расчет тюнинг-проекты, так что победа остается за темными силами.

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Самый слабый V8

Стоит признать: при всем величии V8 степень их форсирования, особенно 50-70 лет назад, оставляла желать лучшего. Поэтому впечатляющая мощность в 250-300 лошадиных сил снималась с 5-6 литров, что по нынешним временам – непозволительная расточительность. Ну а «малолитражные» моторы получались и вовсе чахлыми. Попробуйте угадать, сколько сил извлекли в Chevrolet из мотора объемом 4,3 литра. Скажете, 200? Может, 180? Не угадали – 110. И это недоразумение устанавливалось под капот автомобиля с многообещающим именем Monza! Хотя, справедливости ради, правила балом там не мощность, а крутящий момент в 264 Нм при 2000 об/мин.

Chevrolet Monza 1975-1980 1 / 5 Chevrolet Monza 1975-1980 2 / 5 Chevrolet Monza 1975-1980 3 / 5 Chevrolet Monza 1975-1980 4 / 5 Chevrolet Monza 1975-1980 5 / 5

И если вам кажется, что это исключение из правил, то напомним, что на такие иконы автомобильного мира, как Chevrolet Camaro, El Camino и Malibu в 70-е годы устанавливался мотор L39, который при объеме в 4,4 литра выдавал 115-120 лошадиных сил.



Chevrolet Camaro 1970–81 1 / 6 Chevrolet Camaro 1970–81 2 / 6 Chevrolet Camaro 1970–81 3 / 6 Chevrolet Camaro 1970–81 4 / 6 Chevrolet Camaro 1970–81 5 / 6 Chevrolet Camaro 1970–81 6 / 6

Chevrolet El Camino 1973–77 1 / 3 Chevrolet El Camino 1973–77 2 / 3 Chevrolet El Camino 1973–77 3 / 3

Самый объемный V8

Поговорка «no replacement for displacement» – то есть, ничто не заменит рабочий объем – родилась не на пустом месте. В США в середине прошлого века рассуждали просто: если нужно больше мощности – нужно добавить объема. Пределом был даже не здравый смысл, а скорее объем бензобака: никому не нужно было ездить вокруг заправки или возить с собой полтонны топлива. Но границы были очень размытыми – так рождались моторы на 6-7 литров и более. Венцом творения можно считать двигатель, которым в Cadillac стали оснащать свой Eldorado в 1970 году. Красивый объем ровно в 500 кубических дюймов в пересчете на метрическую систему дает нам 8,2 литра! С этого чудовищного объема на первых порах сняли 400 лошадиных сил, но потом решили, что эти цифры – сущая чепуха, так что в последующие годы степень сжатия снизили с 10 до 8,5, а мощность упала до 365 сил. Заявленный расход топлива составлял около 25 литров на сотню. Реальный наверняка вызвал бы сердечный приступ у тех, кто ставит газовое оборудование на Cadillac Escalade.



Cadillac Eldorado 1971–78 1 / 6 Cadillac Eldorado 1971–78 2 / 6 Cadillac Eldorado 1971–78 3 / 6 Cadillac Eldorado 1971–78 4 / 6 Cadillac Eldorado 1971–78 5 / 6 Cadillac Eldorado 1971–78 6 / 6

Самый малолитражный V8

Понятия «V8» и «малолитражность» находятся на разных полюсах автомобильного мира. Однако, как и многие другие противоположности, они иногда притягиваются. В результате получаются совершенно немыслимые вещи – например, двигатель V8 объемом… 2 литра! Именно такие агрегаты устанавливались на Ferrari на рубеже семидесятых и восьмидесятых. Моторы семейства Dino изначально имели рабочий объем в 2,9 литра, но позже за счет другой шатунно-поршневой группы их «уменьшили» до 2 литров. Ferrari 208 GTB и GTS, оснащенные этим мотором, были одними из самых медленных в истории, ведь в атмосферном исполнении мощность составляла всего около 150 лошадиных сил. Наддув слегка исправил ситуацию: 208 GTB Turbo имели заряд в 220 сил и куда лучше чувствовали себя на дороге.

Ferrari 208 GTB 1980–1982 и Ferrari 208 GTB Turbo 1982–85 1 / 6 Ferrari 208 GTB 1980–1982 и Ferrari 208 GTB Turbo 1982–85 2 / 6 Ferrari 208 GTB 1980–1982 и Ferrari 208 GTB Turbo 1982–85 3 / 6 Ferrari 208 GTB 1980–1982 и Ferrari 208 GTB Turbo 1982–85 4 / 6 Ferrari 208 GTB 1980–1982 и Ferrari 208 GTB Turbo 1982–85 5 / 6 Ferrari 208 GTB 1980–1982 и Ferrari 208 GTB Turbo 1982–85 6 / 6

Ferrari 208 GTS 1980–1982 и Ferrari 208 GTS 1983–85 1 / 5 Ferrari 208 GTS 1980–1982 и Ferrari 208 GTS 1983–85 2 / 5 Ferrari 208 GTS 1980–1982 и Ferrari 208 GTS 1983–85 3 / 5 Ferrari 208 GTS 1980–1982 и Ferrari 208 GTS 1983–85 4 / 5 Ferrari 208 GTS 1980–1982 и Ferrari 208 GTS 1983–85 5 / 5

Но даже 2 литра не были для Ferrari пределом. Ведь еще в 1964 году болид Ferrari 158 оснащался V8 объемом… 1,5 литра, притом без наддува! Этого хватало для автомобиля массой менее полутонны. Параллельно в Ferrari экспериментировали с еще более причудливой конструкцией – 12-цилиндровым оппозитом.

Ferrari 158 1964–65

Ferrari 158 '1964–65 1 / 3 Ferrari 158 '1964–65 2 / 3 Ferrari 158 '1964–65 3 / 3

И не одни только итальянцы имели склонность к даунсайзингу. В 1997 году Suzuki представили свой концепт C2, который должен был стать преемником малыша Cappuccino. Под капотом того прототипа был мотор V8 объемом 1,6 литра, который за счет двух турбин, по заявлениям японцев, выдавал 250 лошадиных сил! Правда, дальше концепта дело не пошло – ни автомобиль, ни мотор так и не попали в серию.

Мотор Suzuki C2 V8

Suzuki C2 1997



Мотоциклетный V8

Если V8 – это так хорошо, то почему их нет на мотоциклах, спросите вы. Если ответить с точки зрения логики и здравого смысла, то в двухколесной технике важнее легкость и компактность, которых восьмицилиндровым агрегатам недостает. Но если копнуть глубже, то ответ будет другим: почему нет – есть! Автомобильные V8 регулярно запихивают в рамы многочисленных кастом-проектов. Но даже если вести речь о действительно мотоциклетных моторах, то можно найти пару удивительных примеров. Во-первых, сама идея создать мотоциклетный V8 будоражила умы конструкторов и гонщиков давно, и первый, кто воплотил ее в жизнь – это Глен Кертис сотоварищи. В далеком 1907 году он установил неофициальный рекорд скорости в 220 км/ч на собственном мотоцикле с четырехлитровым мотором. В пятидесятые годы идея получила продолжение: на гоночные трассы Мото Гран-при вышел Moto Guzzi V8. Здесь рабочий объем был уже более мотоциклетным – всего 500 кубиков. Однако на эти пол-литра было выделено и по два распредвала в каждой головке, и по карбюратору на каждый цилиндр! В результате с такого объема почти 70 лет назад удалось снять 78 лошадиных сил. Так что Ottocilindri, как прозвали агрегат, по праву считается образцом выдающейся инженерии.

Moto Guzzi V8 1955–57

Но и современные энтузиасты не забросили амбициозную идею. Самый яркий из свежих примеров – PGM V8, разработанный Полом Малоуни. Современные спортбайки имеют объем в литр, но Пол умножил все на два: он взял два рядных четырехцилиндровых блока от Yamaha YZFR1 и получил ультрабайк с двухлитровым мотором на 334 лошадиных силы! Причем по свидетельствам тех, кому довелось на нем поездить, машина получилась вполне управляемой и сбалансированной.



PGM 2.0 litre V8

PGM 2.0 litre V8 1 / 5 PGM 2.0 litre V8 2 / 5 PGM 2.0 litre V8 3 / 5 PGM 2.0 litre V8 4 / 5 PGM 2.0 litre V8 5 / 5

Поперечный V8

Мы привыкли, что V8 означает классическую конструкцию: продольное расположение силового агрегата и привод на заднюю ось. Однако рука об руку с правилами обычно идут исключения. Причем с поперечным расположением мотора баловались не в одной и даже не в двух компаниях. Первыми предсказуемо были американцы, хапнувшие горестей нефтяного кризиса. Подорожание топлива привело к тому, что привычные автомобили стали мутировать, усыхая в габаритах и получая чахлые четырехцилиндровые моторы. Флагманские модели такого себе позволить не могли, но и их странности не обошли стороной. Кто-то получил под капот моторы V6, а кто-то вроде Cadillac Eldorado и родственных моделей Seville и Allante перешел от продольного расположения двигателя к поперечному. Переднеприводная компоновка с автоматом, расположенным не соосно, а параллельно мотору с приводом от гидротрансформатора цепью здесь уже была отработана, так что дело было за малым. Эксперимент сочли успешным, и схема с поперечно расположенным V8 осталась с Cadillac вплоть до двухтысячных.

Cadillac Seville 1986–91 1 / 4 Cadillac Seville 1986–91 2 / 4 Cadillac Seville 1986–91 3 / 4 Cadillac Seville 1986–91 4 / 4

Куда большим потрясением для поклонников модели стало преображение седана Chevrolet Impala, который в восьмом поколении из харизматичного рамного здоровяка с задним приводом и большим V8 превратился в безликий обмылок с поперечно расположенным V6. Девятое поколение исправило лишь один из этих недостатков: в версии SS вместо V6 появился V8 на 5,3 литра и 300 лошадиных сил. С ним седан разгонялся до сотни за 5,6 секунды – и это, пожалуй, единственное, но слишком слабое утешение для тех, кто знал Impala раньше.



Мотор Chevrolet Impala V8

Chevrolet Impala SS 2006–16 1 / 4 Chevrolet Impala SS 2006–16 2 / 4 Chevrolet Impala SS 2006–16 3 / 4 Chevrolet Impala SS 2006–16 4 / 4

А вот те американцы, которым переднеприводная компоновка была не чужда изначально, в девяностых получили небольшой подарок от Ford. Для третьего поколения Taurus SHO (то есть, Super High Output, или сверхвысокая мощность) фордовцы совместно с Yamaha разработали двигатель V8, который так и назвали – Ford Super High Output V8. При объеме в 3,4 литра атмосферник выдавал 235 лошадиных сил. Правда, яблочко оказалось с червоточиной: из-за проблем с надежностью легендарным двигатель так и не стал.



Ford Taurus SHO 1996–99

Еще один образец после «страданий во имя мощности» создали итальянцы из Lancia. Еще не забыли мотор 2,9 от Ferrari, на базе которого создали самый маленький серийный V8? Так вот, в Lancia позаимствовали для своего седана Thema первого поколения этот самый двигатель F105L и назвали получившийся эксклюзив Thema 8·32 – с намеком на 8 цилиндров и 32 клапана. Мотор мощностью в 215 лошадиных сил позволял Lancia выезжать из 7 секунд в разгоне до сотни, причем делать это с комфортом и в роскоши: интерьер был отделан дорогой кожей, деревом и алькантарой.



Lancia Thema 8.32 1986–91 1 / 5 Lancia Thema 8.32 1986–91 2 / 5 Lancia Thema 8.32 1986–91 3 / 5 Lancia Thema 8.32 1986–91 4 / 5 Lancia Thema 8.32 1986–91 5 / 5

Ну а самый «ширпотребный» вариант редкой компоновки создали шведы. Глядя на Volvo S80 и XC90, мало кто догадывается, что перед ним может находиться образчик любопытной инженерии. Правда, касается это только машин с 4,4-литровым мотором B8444S, который был разработан при поддержке все тех же японцев из Yamaha. Этот V8, в отличие от того, который попал под капот Ford Taurus SHO, получился не только мощным, но и вполне надежным. Так что если вы любите неординарные вещи, которыми можно подчеркнуть свой тонкий вкус и глубокие познания в автомобилях, на X90 или S80 еще можно удачно потратить деньги.



Volvo S80 V8 2006–16 1 / 5 Volvo S80 V8 2006–16 2 / 5 Volvo S80 V8 2006–16 3 / 5 Volvo S80 V8 2006–16 4 / 5 Volvo S80 V8 2006–16 5 / 5

Volvo XC90 2002–14 1 / 5 Volvo XC90 2002–14 2 / 5 Volvo XC90 2002–14 3 / 5 Volvo XC90 2002–14 4 / 5 Volvo XC90 2002–14 5 / 5

Двойной V8

Что может быть лучше V8? Разве что два V8! Причем в идеале они должны быть установлены в двух разных автомобилях. Однако когда за дело берутся амбициозный автомобильный инженер, композитор и эпатажный дизайнер, результат их творчества наверняка будет ошеломляющим. Так и вышло: Клаудио Замполли и Джорджио Мородер при поддержке Марчелло Гандини создали суперкар имени себя – Cizeta-Moroder V16T. Итальянцы решили, что если увеличить концентрацию V8 прямо под капотом, то получится вдвое лучше. И «склеили» два V8 в один, получив монструозную конструкцию V16. Можете представить себе, какой длины здесь коленвал?

Cizeta Moroder V16T Prototype 1988 1 / 3 Cizeta Moroder V16T Prototype 1988 2 / 3 Cizeta Moroder V16T Prototype 1988 3 / 3

Впрочем, длина коленвала – не единственное выдающееся качество мотора. ведь он был создан за счет объединения двух трехлитровых блоков от Lamborghini, и итоговая 16-цилиндровая конструкция имела 6 литров объема, 64 клапана и выдавала 560 лошадиных сил. Но и это еще не все: буква Т в названии означает не турбонаддув, а поперечное (transverse) расположение двигателя! Да-да, вы еще не успели переварить поперечные V8, а тут поперечный V16. На этом фоне экстравагантная двухэтажная подъемная оптика уже кажется чем-то банальным...

Cizeta V16T 1991-99

Самый долгоживущий V8

Какой из V8, доживших до наших дней можно считать самым старым? Многие уверенно назовут в ответ Small-block от Chevrolet, и в целом будут правы. Но если быть исторически точными, современные «смолл-блоки» – это уже не те самые старички из середины прошлого века, а их наследники, созданные практически с чистого листа в 90-х годах. Ford и Cadillac тоже оставили прошлое в прошлом, а советские моторы ЗМЗ хоть и дожили до наших дней, но не подходят нам идеологически, поскольку ставятся на грузовики и автобусы. Но кроме России есть и еще одна страна, которая любит подолгу гордиться своими достижениями прошлого. Подскажем: там совсем недавно позволили уйти на покой внедорожнику, который появился в середине прошлого века. Если вы угадали Land Rover Defender, то, возможно, угадаете и мотор, который не имеет к нему никакого отношения, но тоже отличается удивительным долголетием.



Bentley Mulsanne 2010–20



Речь идет о двигателях L-series разработки Rolls-Royce и Bentley: впервые агрегат рабочим объемом 6,25 литра встал под капот этих машин в далеком 1959 году. Текли десятилетия, сменялись президенты и короли, над Ватиканом много раз поднимался белый дым, а двигатель серии L только набрал пол-литра рабочего объема, превратившись в знаменитый «шесть и три четверти», да оброс электроникой, системами наддува, впрыска топлива и нейтрализации выхлопа. Конечно, за эти годы «железо» тоже претерпело изменения, но королевский мотор не менял поколений и концептуально остался все тем же нижневальным верхнеклапанным старцем с двумя клапанами на цилиндр. А на покой он формально ушел лишь в прошлом году, вместе с еще одним ветераном, Bentley Mulsanne.

Bentley Mulsanne 2010–20 1 / 3 Bentley Mulsanne 2010–20 2 / 3 Bentley Mulsanne 2010–20 3 / 3

Последний V8

Ну а в завершение стоит вспомнить, какой из двигателей V8 станет последним из могикан – ведь уже в ближайшее десятилетие мы должны увидеть отказ от разработки ДВС вообще, а уж о новых легковых V8 и речи не идет. Однако страна, сделавшая V8 своим символом, пока обещает стать и последним оплотом. Речь, разумеется, идет о США, где Ford в прошлом году представил новый V8 под названием Godzilla. Этот 7,3-литровый 436-сильный здоровяк пришел на смену семейству Modular V10 и стал самым современным «условно легковым» V8, поскольку ставится на пикапы F-серии. При этом он сочетает прогрессивные решения вроде карбонового впускного коллектора и системы изменения фаз газораспределения с откровенно архаичными вроде нижневальной конструкции с одним распредвалом в развале блока. Впрочем, все это вторично: главное, что мотор обещает быть надежным и долгоживущим. К тому же он доступен в варианте «из ящика» – то есть, новым в свободной продаже, причем за демократичные 8150 долларов, что обещает широту его применения в различных тюнинг-проектах.



Мотор Ford 7.3L PFI Gas V8

Но и это еще не все: по некоторым данным, Ford разрабатывает наддувный вариант этого мотора под кодовым названием Megazilla. Что это будет за зверь и какие варианты применения он найдет, покажет время, а мы можем лишь порадоваться тому, что V8 еще поживет. Впрочем, поводов грустить у нас нет, ведь V8 жив до тех пор, пока он еще есть в металле, а не только в воспоминаниях. И нам в этом отношении определенно повезло: на наш век этих прекрасных двигателей точно хватит.

Ford F-350 Super Duty Limited FX4 Off-Road Crew Cab 2021



Вопрос на засыпку

Самый большой, самый сильный, самый старый, самый двухколесный… Упоминания в этом материале заслуживает еще по меньшей мере один вариант – если не самый необычный и редкий, то как минимум один из таких: это V8 с воздушным охлаждением. Сможете ли вы вспомнить, какой производитель массово и долго выпускал автомобили с такими моторами?