Вообще Fiat 124 Cabriolet — машина не только крайне элегантная и абсолютно уникальная, но и в некотором роде роковая. Элегантность аргументировать нет никакой необходимости, а уникальность подтверждается тем, что кабриолет был построен в единственном экземпляре, дебютировав на Туринском автосалоне в 1966 году. И публика тех лет была восхищена не меньше, чем мы сегодня — реакция на автомобиль была весьма благосклонной. Вот только все это не помогло ни машине, ни ее создателям: первая не пошла в серию, а вторые были вынуждены свернуть свою деятельность. И хотя Fiat 124 Cabriolet был в этом совершенно не виноват, именно он стал последним авторским проектом Carrozeria Touring.

На деле компанию подвело сочетание нескольких неблагоприятных факторов. Автопроизводители, наладившие массовое конвейерное производство автомобилей с несущим кузовом, отказывались от услуг кузовных ателье, которые ранее изготавливали кузова для последующей установки на заводскую “агрегатную базу”. Инвестиции в расширение производственных мощностей не окупили себя из-за просевшего рынка, а конкуренты в лице Bertone и Pininfarina оказались сильнее и успешнее. Поэтому даже Fiat 124 Cabriolet компанию не спас: Витторио Валетта, руководивший тогда Fiat, предпочел другой вариант — радикально иной 124 Sport Spider от ателье Pininfarina.

Но учитывая, насколько изящным оказалось творение мастеров из Carrozeria Touring, не приходится удивляться тому, что внимание к нему сохраняется и по сей день. Правда, пока одни вздыхают над немногочисленными фотографиями единственной оригинальной машины, другие вооружаются инструментом и предлагают воплотить мечту в металле “из подручных материалов”. Поскольку 124 Cabriolet был весьма близок к исходному седану, именно из седана (правда, советского производства) московские энтузиасты предлагают изготовить реплику уникальной машины.

Список работ включает полный цикл постройки — от поиска донора до его тщательного восстановления с сопутствующими кузовными работами, конечной сборки и даже обкатки. Не менее интересно то, что изготовители обещают не только “полную гарантию на все проведенные работы”, но и “официальное внесение изменений в ПТС с полным пакетом документов”. Иными словами, в результате заказчик должен получить не просто “корч”, а полноценный дорожный автомобиль, имеющий право выезжать на дороги.

Тем, кто не мыслит уникальный автомобиль без тюнинга, предложен спектр “дополнений”, включающий разнообразные доработки от “тройного усиления порогов” и заканчивая 300 сильным двигателем от Volvo, пятиступенчатой коробкой передач и дисковыми тормозами вкруг. И хотя все это явно не вписывается в концепцию, официально назвать это “колхозом” можно, но сложно — серийного образца-то нет… Впрочем, в таких делах всегда остается лишь уповать на чувство вкуса заказчика: ведь решает все в конечном итоге тот, кто за все платит.

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Заплатить за кабриолет без “дополнений”, судя по всему, предлагается миллион рублей — по крайней мере, именно такая сумма значится в объявлении на Авито. А вот решать, много это или мало за готовый проект с учетом официальной регистрации, остается тем, кто может его себе позволить.