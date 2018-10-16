Кабриолет из “копейки”: стоит ли покупать реплику Fiat 124 Cabriolet за миллион рублей?

Кабриолет из “копейки”: стоит ли покупать реплику Fiat 124 Cabriolet за миллион рублей?

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Мечты многих любителей прекрасного в советские годы были связаны с проектом, который не стал серийным даже у себя на родине, в Италии. Fiat 124, переродившийся в СССР в знакомую каждому “копейку”, был слишком хорош, чтобы не попробовать сделать на его базе кабриолет. Правда, несмотря на прекрасную реализацию идеи ателье Carrozeria Touring, в производство пустили другой вариант - Sport Spider от Pininfarina. Но наши друзья из Авито Авто подсказывают, что сегодня в России предлагают сделать таки мечты реальностью, продолжив дело, начатое именитыми итальянцами. Правда, заплатить за свой уникальный Fiat 124 Cabriolet придется миллион рублей. Стоит ли?

Вообще Fiat 124 Cabriolet — машина не только крайне элегантная и абсолютно уникальная, но и в некотором роде роковая. Элегантность аргументировать нет никакой необходимости, а уникальность подтверждается тем, что кабриолет был построен в единственном экземпляре, дебютировав на Туринском автосалоне в 1966 году. И публика тех лет была восхищена не меньше, чем мы сегодня — реакция на автомобиль была весьма благосклонной. Вот только все это не помогло ни машине, ни ее создателям: первая не пошла в серию, а вторые были вынуждены свернуть свою деятельность. И хотя Fiat 124 Cabriolet был в этом совершенно не виноват, именно он стал последним авторским проектом Carrozeria Touring.

Fiat 124 Cabriolet C4 '1966ж

Fiat 124 Cabriolet C4 ‘1966

На деле компанию подвело сочетание нескольких неблагоприятных факторов. Автопроизводители, наладившие массовое конвейерное производство автомобилей с несущим кузовом, отказывались от услуг кузовных ателье, которые ранее изготавливали кузова для последующей установки на заводскую “агрегатную базу”. Инвестиции в расширение производственных мощностей не окупили себя из-за просевшего рынка, а конкуренты в лице Bertone и Pininfarina оказались сильнее и успешнее. Поэтому даже Fiat 124 Cabriolet компанию не спас: Витторио Валетта, руководивший тогда Fiat, предпочел другой вариант — радикально иной 124 Sport Spider от ателье Pininfarina.

Fiat 124 Cabriolet C4 '1966с

Fiat 124 Cabriolet C4 ‘1966

Но учитывая, насколько изящным оказалось творение мастеров из Carrozeria Touring, не приходится удивляться тому, что внимание к нему сохраняется и по сей день. Правда, пока одни вздыхают над немногочисленными фотографиями единственной оригинальной машины, другие вооружаются инструментом и предлагают воплотить мечту в металле “из подручных материалов”. Поскольку 124 Cabriolet был весьма близок к исходному седану, именно из седана (правда, советского производства) московские энтузиасты предлагают изготовить реплику уникальной машины.

Список работ включает полный цикл постройки — от поиска донора до его тщательного восстановления с сопутствующими кузовными работами, конечной сборки и даже обкатки. Не менее интересно то, что изготовители обещают не только “полную гарантию на все проведенные работы”, но и “официальное внесение изменений в ПТС с полным пакетом документов”. Иными словами, в результате заказчик должен получить не просто “корч”, а полноценный дорожный автомобиль, имеющий право выезжать на дороги.

объявление

Тем, кто не мыслит уникальный автомобиль без тюнинга, предложен спектр “дополнений”, включающий разнообразные доработки от “тройного усиления порогов” и заканчивая 300 сильным двигателем от Volvo, пятиступенчатой коробкой передач и дисковыми тормозами вкруг. И хотя все это явно не вписывается в концепцию, официально назвать это “колхозом” можно, но сложно — серийного образца-то нет… Впрочем, в таких делах всегда остается лишь уповать на чувство вкуса заказчика: ведь решает все в конечном итоге тот, кто за все платит.

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Заплатить за кабриолет без “дополнений”, судя по всему, предлагается миллион рублей — по крайней мере, именно такая сумма значится в объявлении на Авито. А вот решать, много это или мало за готовый проект с учетом официальной регистрации, остается тем, кто может его себе позволить.

Теги: Авто Недели , кабриолет , ретро автомобили , русский кабриолет
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