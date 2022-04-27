Любители крупных ам﻿ериканских внедорожников в России не были полностью обделены вниманием. У нас продавался и Cadillac Escalade , и Jeep Grand Cherokee, и даже Hummer H2 и H3 . Однако на фоне американского ассортимента это, конечно, капля в море. Например, у того же Grand Cherokee в США есть близкий родственник, не уступающий ему в харизме, а по габаритам даже превосходящий его – Dodge Durango. К нам эти машины попадали исключительно по серым каналам, так что выбор на вторичном рынке невелик. Зато цены вполне сравнимы с Grand Cherokee: растаможенный автомобиль можно найти за 3-4 миллиона рублей. Стоит ли связываться с таким эксклюзивом и не станет ли его содержание излишне сложным?​

Третья генерация Durango появилась на рубеже 2010 и 2011 годов. Если первое поколение модели у нас знали, то второе практически прошло мимо российского покупателя. Третье вышло куда более интересным, причем не только внешне. Durango стал родным братом Jeep Grand Cherokee, и в его основу вместо рамы пикапа легла слегка модифицированная платформа Mercedes-Benz ML. Более того, Dodge получил увеличенную на 13 сантиметров колесную базу, что позволило сделать машину семиместной, в отличие от Grand Cherokee. Отсутствие некоторых опций вроде пневмоподвески, а также исключительно бензиновая моторная гамма не стали проблемой в США, так что Durango с момента своего появления стабильно расходится тиражом в 50-65 тысяч экземпляров в год.



Dodge Durango 2011–н.вр.



Правда, на нашем рынке эти машины присутствуют в гомеопатических дозах, поскольку платить за растаможку решаются только ярые энтузиасты. Так что вторичный рынок по модели крайне скудный. Например, на момент написания материала в продаже на Авито было всего 12 машин – 3 дорестайлинговых, 8 рестайлинговых и одна совсем свежая, после второго рестайлинга 2020 года. Но такие варианты очень дороги, как и машины в возрасте до 5 лет и с моторами V8. Так что мы обратим внимание на дорестайлинговые и ранние рестайлинговые экземпляры, которые можно найти за умеренные для класса деньги, 3-4 миллиона рублей. Сложно ли купить и содержать Durango и много ли подводных камней может быть при выборе?

Если говорить о кузове, то он разочаровать не должен: эти машины слишком редки, чтобы быть неухоженными. Имиджевый статус Durango обычно заставляет владельцев следить за внешним видом, так что заметить ржавчину на кузове маловероятно. С другой стороны, на машинах, бывавших в ДТП, коррозия проявляется активнее, а местные покупатели иногда не брезговали экономией, приобретая слегка битые автомобили из США. Так что при покупке стоит потратиться не только на местный сервис проверки вроде Автотеки, но и на Carfax, чтобы знать подробности жизни автомобиля до приезда в Россию. Местный же климат не очень благоприятен для американских моделей. Коррозия обычно зарождается в типовых зонах: на кромках крыльев, порогах, низах дверей и в нише номерного знака на пятой двери. Установка дополнительных подножек, особенно местная, зачастую усугубляет проблему, так что нижнюю часть порогов, включая швы, стоит проверять внимательно. Абсолютно вертикальная передняя часть собирает камни и весь дорожный мусор от впередиидущих машин, так что сколы на капоте и затертые фары – постоянная головная боль для владельцев Durango. А еще при всей брутальности и постоянном полном приводе этот автомобиль – далеко не король бездорожья: геометрическая проходимость крайне неважная из-за больших свесов и низко висящей губы переднего бампера. Так что если губы нет, а днище намекает на «боевые» выезды, стоит задуматься о прочих потенциальных проблемах.

Dodge Durango 2011–н.вр.



Еще одна одновременно хорошая и не очень новость касается стоимости кузовных деталей. Кажется, что все они должны стоить баснословных денег, но на практике многое можно найти за приемлемую цену. Это снова возвращает нас к тезису о важности проверки аварийной истории: с учетом высокой остаточной стоимости машин восстановление после ДТП обычно имеет смысл. Конечно, большая часть деталей поставляется только под заказ, но это совершенно неудивительно. А вот что удивительно, так это стоимость некоторых деталей. Например, переднее крыло в оригинальном исполнении стоит 40-60 тысяч, но штучный аналог можно купить всего за 12-15 тысяч. Капот имеет шестизначный ценник, но и тут есть альтернативный вариант за 30-35 тысяч, что вполне доступно даже на фоне многих массовых местных моделей. Стоимость головной оптики зависит от исполнения и доходит до 150-200 тысяч рублей за фару, но базовый галогеновый вариант обойдется в 40-50 тысяч, и даже здесь есть вариант неоригинала за 20 тысяч. Лобовое стекло взаимозаменяемо с Grand Cherokee, так что вариантов достаточно: вместо оригинала за 100-15 тысяч можно купить аналог за 10-20. А вот с бамперами все несколько сложнее: здесь придется покупать оригинал, который стоит от 40-60 тысяч в случае переднего бампера и от 25-30 тысяч за задний. Само собой, рассчитывать на разборки здесь не приходится, причем даже ближнее зарубежье вряд ли поможет найти все необходимое. Стоит также учесть нынешние сложности с поставками из-за рубежа – сроки доставки и условия могут меняться. В общем, в ДТП на Durango лучше не попадать, а сейчас – особенно.





Dodge Durango 2011–н.вр.



А вот техническая часть принесет куда меньше сложностей в ремонте и обслуживании. Несложно догадаться, что благодарить за это стоит родство с Grand Cherokee, который официально присутствует на нашем рынке и делит с Durango практически всю техническую базу. Подвески у них идентичные: двухрычажка впереди и многорычажка сзади, отличия лишь в нюансах – например, Durango, как мы уже знаем, лишен опциональных пневмобаллонов. Так что все «железо» доступно для покупки и обычно имеет широкий ассортимент аналогов. Например, передний верхний рычаг в сборе можно купить по цене от 3 до 15 тысяч, хотя оригинал стоит 30 и поставляется под заказ. Нижний стоит под сотню тысяч, но его тоже можно купить неоригинальным за 10-25 тысяч. Оригинальных сайлентблоков для рычагов нет, но сторонние производители предлагают и широкой выбор сайлентблоков, и даже некоторое количество ремонтных шаровых опор. Стойки стабилизатора доступны от 1 тысячи рублей при цене оригинала в 10-12 тысяч. Амортизаторы – как передние, так и задние – стоят по 15-20 тысяч за штуку, но есть штучные варианты от известного производителя по 8-10 тысяч. Передний ступичный подшипник меняется только в сборе со ступицей, которая может стоит от 6 до 25 тысяч в неоригинальном исполнении и 30 в оригинальном. Сзади же подшипник можно поменять отдельно, и ценник пониже: от 3 тысяч за аналог и 15 за «фирму». Задняя многорычажка тоже не слишком-то дешева, но и не разорительна в ремонте. Верхние поперечные рычаги стоят примерно по 12 тысяч за оригинальную деталь и 2-6 тысяч за аналоги. Массивный нижний рычаг имеет почти шестизначный ценник, но даже он доступен неоригинальным за 30 тысяч. Ну и само собой, здесь тоже можно подобрать сайлентблоки практически для всех рычагов, так что главное при ремонте – не увлекаться экономией.



Тормоза у Durango довольно крупные, но механизмы вполне обычные: двухпоршневые механизмы с плавающей скобой впереди и однопоршневые сзади. Само собой, на мощных спецверсиях их сменяли многопоршневые «моноблоки», и нынешние владельцы тоже нередко балуются тюнингом, благо вариантов хватает. Базовые же диски имеют 330 или 350 миллиметров в диаметре спереди, а сзади устанавливаются диски на 330 мм в двух вариантах – вентилируемые и нет. Ручник здесь классический барабанный, с механизмом внутри диска, и более того, он порадует классической «педальной» конструкцией без дорогих электромеханических приводов. Расходники стоят вполне умеренных денег. Например, оригинальный передний диск стоит 8-10 тысяч, а неоригинальный от 3 до 15. Задние диски дороже – под 30 тысяч, а то и больше, но аналоги укладываются в те же 2-15 тысяч. Комплект колодок можно купить тысячи за полторы, но приличный обойдется в 5-7 тысяч, что все равно дешевле, чем оригинальные за 40 тысяч.





Dodge Durango 2011–н.вр.



Рулевое управление у Durango – с гидроусилителем, но тут есть небольшой подвох. На машинах с базовым мотором на 3,6 литра насос не механический, а электрический, что поднимает его цену до шестизначных чисел, да и восстановленный узел обойдется тысяч в 80. А вот на машинах с 5,7-литровым V8 насос обычный приводной и стоит гораздо дешевле: 45-50 тысяч за новый оригинал и 10-20 тысяч за аналоги. Учитывая, что с бюджетом в 3 миллиона можно рассчитывать как раз на базовый мотор, состоянию насоса стоит уделить повышенное внимание, послушав его на предмет шумов и проверив на ходу. А вот рейка у всех машин общая, причем она тоже подходит от Grand Cherokee. Это позволяет не заказывать новую рейку из Штатов за 150 тысяч рублей, а купить восстановленную в сборе за 30-45 тысяч или перебрать свою за сравнимые деньги.



Трансмиссия у Durango полноприводная, с раздаточной коробкой и межосевым дифференциалом, но Dodge не получил расширенный внедорожный арсенал, доступный для Jeep. Обычно здесь даже нет понижайки, хотя для модели была доступна и двухступенчатая раздатка с понижающей передачей. В любом случае полный привод неотключаемый, так что при покупке стоит проверить раздатку на предмет шумов и течей, а полный привод на работоспособность. Но обычно раздаточная коробка – не самый слабый элемент трансмиссии, и до растяжения цепи и износа шестерен и подшипников проходит более 200 тысяч километров. Уделить внимание стоит и карданам – они традиционно заказываются только в сборе, так что ремонт может быть дорогим.

Dodge Durango 2011–н.вр.

Коробки передач на Durango устанавливались только автоматические, а вот их вариантов может быть довольно много. Дорестайлинговые машины с базовым мотором оснащались пятиступенчатой коробкой W5A580, которая более известна как 5G-Tronic 722.6 производства Mercedes. Это очень надежный агрегат, который при должном обслуживании способен пройти 250-300 тысяч до первого вскрытия для ремонта гидротрансформатора и замены накладок его блокировки, а до полной переборки – еще больше. Конечно, на тяжелом внедорожнике коробка работает не в самых простых условиях, но в целом шансы на хороший ресурс очень велики, особенно если не злоупотреблять резкими стартами. Ну и ремонт этой АКП не будет слишком бюджетным, несмотря на то что она дебютировала еще в 90-х. Впрочем, вариации восьмиступенчатой коробки серии 8HP от ZF, которые появились после рестайлинга, в ремонте окажутся еще дороже. Базовый мотор сочетается с коробкой 845RE – опять же версией 8HP, а двигатели V8 работают в паре с 8HP70. Это тоже очень неплохие коробки, способные на большие пробеги до капремонта, хотя чувствительность к обслуживанию у них выше. Замена масла каждые 50 тысяч километров, внешний радиатор охлаждения и дополнительный фильтр – идеальные союзники этих АКП, которые помогут дольше не задумываться о ремонте. Ну а если коробка толкается при переключениях или напоминает о себе гулом и воем, дело идет к серьезному торгу или отказу от покупки. Еще один вариант – собственная АКП от Chrysler с индексом 65RFE. Она тоже вполне надежна, но в России встречается редко и в ремонте освоена не так широко.



Dodge Durango 2011–н.вр.



Выбор моторов на Durango, с одной стороны, узкий: для него был недоступен трехлитровый дизель, предлагавшийся для Grand Cherokee. С другой стороны, бензиновых моторов хватает: базовый V6 и несколько вариантов V8, самым массовым из которых является атмосферный вариант на 5,7 литра. Для нас самым актуальным стоит считать V6 на 3,6 литра – в России он известен, например, по второму поколению Chrysler 300C. Он вполне современный: здесь цельноалюминиевая конструкция, фазорегуляторы на впуске и выпуске и по два распредвала в каждой ГБЦ. С другой стороны, обошлось без непосредственного впрыска и наддува, а ГРМ цепной и вполне надежный, что обещает приличный ресурс и умеренные вложения в обслуживание. Правда, вложения в транспортный налог в любом случае неумеренные: даже без наддува этот мотор выдает под 300 лошадиных сил, заставляя владельцев отдавать более 40 тысяч рублей в год. На этом фоне кто-то может задуматься о варианте с V8 – хотя мотор 5,7 выдает уже под 400 лошадиных сил. Зато здесь все уже «по-настоящему»: агрегат с индексом 9EZH имеет нижневальную конструкцию с двумя клапанами на цилиндр, везет с самых низов и дарит настоящий звук в обмен на средний расход в 25 литров на сотню.

Dodge Durango 2011–н.вр.



С учетом мощности моторов покупку Durango стоит рассчитывать из учета собственного бюджета – причем не только бюджета приобретения, но и содержания. Ремонт не будет слишком дешевым, но и не разорит, а вот затраты на топливо и транспортный налог в любом случае будут регулярными. К тому же стоимость машин на вторичном рынке сильно разнится в зависимости от возраста и мотора, так что выбирать придется из того, что есть. Впрочем, достойные варианты попадаются: например, вот такой рестайлинговый Durango с мотором 3,6 и заявленным пробегом менее 150 тысяч километров от единственного владельца в России. Если Carfax и Автотека подтвердят честность пробега и безаварийную историю, а диагностика не выявит технических проблем, то Durango может стать желанным имиджевым автомобилем на каждый день, но без излишней экзотичности в технике.

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