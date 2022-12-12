Мы уже рассказывали, что такое электронный ПТС , как он работает и каковы его преимущества и недостатки. Сегодня же давайте разберемся, как проверить ЭПТС и как переоформить машину с таким паспортом при покупке или продаже.

Как проверить машину с электронным ПТС?

О проверке самого автомобиля перед покупкой мы сейчас говорить не будем: здесь электронный ПТС ничего не меняет. Автомобиль по-прежнему нужно проверять по VIN на предмет залогов, ограничений и прочих проблем, а также диагностировать технически. Нас же интересует проверка именно ЭПТС. И здесь покупатель машины сталкивается с первым ограничением: весь ЭПТС с полной информацией об автомобиле доступен только собственнику, а «заинтересованное лицо, не являющееся собственником», может получить только выписку из ЭПТС. В выписке будут указаны основные данные об автомобиле, включая наличие обременений, но, например, информация о собственнике в выписку не входит.



Подробная инструкция по получению выписки доступна на портале Системы электронных паспортов (СЭП). Если вкратце, чтобы получить выписку, нужно зарегистрироваться в системе через Госуслуги или с усиленной электронной подписью, затем пополнить баланс в системе на 250 рублей, а затем заказать выписку по VIN или номеру ЭПТС. Да, выписка из ЭПТС для того, кто не является собственником, стоит 250 рублей.

В самой выписке стоит проверить все, что удалось получить. Помимо правильности базовых технических данных надо изучить информацию о залогах, а кроме того, обратить внимание на статус ЭПТС. Паспорт должен иметь статус «действующий». Постановление Правительства РФ от 05.10.2017 N 1212 устанавливает, что «формирование дополнительных сведений в электронных паспортах со статусами "аннулированный", "утилизированный" и "погашенный" не допускается» – то есть, внести в них изменения нельзя, пока они не будут переведены в статус «действующих».

А вот информацию о собственниках в выписке из ЭПТС получить нельзя. Базовые данные можно узнать с помощью официального сервиса на сайте ГИБДД, но там будут указаны только периоды регистрации. То есть, узнать, является ли продавец собственником автомобиля, без дополнительных документов (например, свидетельства о регистрации) не получится.

Как купить или продать автомобиль с ЭПТС?

Процедура купли-продажи автомобиля с электронным ПТС отличается от привычной только теми нюансами, которые непосредственно касаются ЭПТС. После проверки машины продавец и покупатель заключают договор купли-продажи, составляя его в трех экземплярах – один для продавца и два для покупателя. В договоре, как обычно, нужно будет указать номер ПТС – в данном случае электронного. Главное отличие здесь в том, что при наличии бумажного ПТС продавец должен расписаться в нем в графе «подпись прежнего собственника», а если у машины электронный ПТС, то изменения в нем не нужны для проведения регистрационных действий покупателем. То есть, смена собственника в ЭПТС – это добровольная процедура, которая производится по инициативе покупателя. Поэтому после заключения договора купли-продажи покупатель уже может обращаться в ГИБДД для перерегистрации машины на себя.



Для этого ему потребуются следующие документы:

договор купли-продажи;

удостоверение личности (паспорт);

свидетельство о регистрации автомобиля;

полис ОСАГО

квитанции об оплате госпошлин (за выдачу свидетельства о регистрации, а при необходимости – за выдачу номерных знаков).

Обратите внимание, что выписка из ЭПТС для перерегистрации в ГИБДД не нужна, и сотрудники не вправе ее требовать: все данные о машине они получают в своей базе в электронном виде.

Как изменить данные о собственнике в ЭПТС?

Разумеется, обычно покупатель автомобиля с электронным ПТС хочет вписать себя в качестве владельца – так же, как это принято делать с бумажным паспортом. И разумеется, он имеет на это полное право.

Подробная инструкция с иллюстрациями по смене собственника в ЭПТС тоже изложена на портале СЭП. Для смены собственника и продавец, и покупатель должны зарегистрироваться на портале – для этого, как мы помним, нужна либо подтвержденная запись на Госуслугах, либо усиленная электронная подпись. Продавец машины в личном кабинете подает заявление на смену собственника, после чего покупателю на электронную почту приходит код подтверждения, означающий его согласие на внесение его в ЭПТС в качестве собственника. Остается ввести код в своем личном кабинете на портале СЭП – и процедура завершена.

Покупая автомобиль с ЭПТС, стоит учитывать важный факт: процедуру изменения данных о собственнике может инициировать только действующий собственник автомобиля. То есть, если вы покупаете автомобиль у человека, который не вписан в ЭПТС как собственник, то внести изменения в ЭПТС вы не сможете.

И еще одно уточнение: для переоформления машины с ЭПТС покупателю в любом случае придется зарегистрироваться на портале СЭП, а для этого либо завести учетную запись на Госуслугах, либо получить усиленную электронную подпись. Переоформить машину с посторонней помощью не получится: ни ГИБДД, ни МФЦ не оказывают услугу по смене собственника в ЭПТС.

Может ли покупатель машины не вносить данные о себе в ЭПТС?

Согласно закону о персональных данных, покупатель имеет право не вносить информацию о себе в ЭПТС. Стоит понимать, что сама по себе запись в ЭПТС не подтверждает ни факт владения автомобилем, ни факт регистрации: права собственности подтверждаются договором купли-продажи, а регистрация в ГИБДД – свидетельством о регистрации. То есть, данные в паспорте – это «дополнительная» информация. Так что если при проверке автомобиля оказывается, что продавец не вписан в ЭПТС, это еще не значит, что машина ему не принадлежит. Хотя запросить у него в этом случае исходный договор купли-продажи будет нелишним.

А что если продавец не хочет вносить изменения в ЭПТС?

Однако если покупатель автомобиля хочет вписать себя в ЭПТС в качестве нового собственника, прежний владелец не вправе ему в этом отказать. Если продавец вписан в ЭПТС, но отказывается вносить туда покупателя, это незаконно: можно либо требовать переоформления, либо отказываться от покупки. Само собой, это справедливо только для ситуации, когда продавец действительно вписан в ЭПТС в качестве собственника – иначе он просто не может инициировать процедуру смены владельца в СЭП.

С проблемами изменения данных о собственнике в ЭПТС нередко сталкиваются покупатели новых машин. Они могут уехать из автосалона на новом автомобиле с номерами и страховкой, а потом выяснить, что автосалон не вносил изменения в ЭПТС и до сих пор числится владельцем машины. Покупателю это ничем не грозит – но впоследствии он не сможет ни получить полноценную выписку из ЭПТС, ни переоформить автомобиль на следующего владельца. Так что если вы справедливо хотите вписать себя в ЭПТС, оговаривайте это заранее и вносите изменения в СЭП до момента передачи денег или сразу после него.