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  • Когда Соляриса еще не было: стоит ли покупать Hyundai Getz за 300 тысяч рублей

Когда Соляриса еще не было: стоит ли покупать Hyundai Getz за 300 тысяч рублей

23.06.2020 191 1 0

Мы уже не раз размышляли о покупке автомобиля за 300 тысяч рублей: за эти деньги можно купить экзотику вроде Volga Siber, а можно пойти по более логичному пути и выбрать компактный хэтчбек вроде Peugeot 207 или Opel Corsa D. Сегодня наш метод – второй, и мы вспомним те времена, когда Hyundai Solaris еще не существовало, а роль недорогого корейского бестселлера играл Getz. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что ценовой разброс на немолодую уже модель весьма велик: купить машину можно и за 150 тысяч рублей, но хорошие экземпляры и сегодня оцениваются тысяч в 300. Давайте посмотрим, каковы шансы на успех и на что стоит обратить внимание при покупке.

 

Getz появился на свет в далеком уже 2002 году – примерно тогда же, когда немцы из Mercedes-Benz изобретали свое первое четырехдверное купе. Рецепт был прост: корейцы состряпали на той же платформе, что лежала в основе другого бестселлера, Accent, компактный хэтчбек с не слишком азиатской внешностью. Результат оказался успешным настолько, что Getz оставался в строю почти 10 лет – до 2011-го, а его преемник в лице i20 оказался ненужным на фоне появившегося гиганта продаж под именем Solaris. Так что Getz и Accent работали на пару во имя светлого будущего компании. Об Accent мы еще как-нибудь поговорим, а сейчас выясним сильные и слабые места его компактного коллеги.

Hyundai Getz 2005–10

Состояние кузова – одна из важных составляющих успешной покупки Getz: дело в том, что оно может быть очень разным. Здесь слишком многое зависит от ухода, так что машины, которым не выделяли достаточно внимания и денег, имеют полный букет возрастных проблем. Бюджетный автомобиль неизбежно имеет соответствующее качество ЛКП: краска тонкая и не слишком прочная, так что радоваться стоит уже тому, что сколы не ржавеют от пары недель до пары месяцев. Список потенциальных проблем вполне типовой: колесные арки страдают и снаружи, и изнутри; ничем не прикрытые пороги начинали облезать через несколько лет эксплуатации, а на запущенных машинах беззаветно сгнивают насквозь; низы дверей зацветают по шву и ржавеют дальше вплоть до сквозных дыр и подгнивших углов, если этого не замечать; багажная дверь корродирует вокруг пластиковой ручки и по нижней кромке. Боковые двери иногда огорчают коррозией направляющих стекол, а у немногочисленных трехдверных машин стоит проверить состояние петель.

Уплотнители дверей стареют и пропускают в салон влагу. Вода, впрочем, попадает внутрь и другими путями: пятна на потолке у задних стоек обычно говорят о негерметичности уплотнителей двери багажника, а полы помимо конденсата из климатической системы иногда грешат промоканием снизу – из-за текущих заглушек пола в передней части салона. Днище наглядно расскажет об уходе за машиной: антикор – добрый знак, а обширная поверхностная ржавчина намекнет на скупость владельца. Капот и кромка лобового стекла традиционно страдают от сколов, так что капот с большой долей вероятности уже будет перекрашен как минимум один раз.
Hyundai Getz 2005–10

Здесь же, в разговоре о кузове, стоит вспомнить о том, что Getz и новым, и подержанным всегда был популярен как первая машина для девушки. И с этой точки зрения он весьма хорош: практически все возможные косметические повреждения можно устранить сравнительно легко и дешево. Кузовные запчасти умеренно дороги: к примеру, неоригинальный капот можно купить тысяч за 8-10, а вместо новых боковых и багажной дверей, которые предлагаются лишь оригинальными и стоят 15-20 тысяч, можно найти элементы с разборки. Пластик и вовсе доступен за бесценок: к примеру, неоригинальный бампер можно купить за 2-3 тысячи, а задний за 4-5, передние крылья тоже начинаются с 3-4 тысяч рублей, а мелкие пластиковые молдинги здесь не стоят таких денег, как у тех же «французов». В общем, главное – найти ухоженную машину и не запускать ее самому.

Ходовая часть у Getz простая и ремонтопригодная – говорить о ее надежности у дешевой машины в возрасте от 10 до 18 лет уже поздновато. Схемы подвесок традиционные: МакФерсон впереди и полузависимая балка сзади, и содержать их не дороже, чем на Жигулях. Просто взгляните на цены оригинальных запчастей: передний ступичный подшипник стоит тысячу с небольшим, сменная шаровая опора – 800 рублей, передний нижний рычаг – от 2 тысяч… Разве что вместо оригинальных амортизаторов по 5 тысяч можно поставить вдвое более дешевый качественный неоригинал, да оригинальные стойки стабилизатора по 800 рублей дороговаты (оцените масштаб избалованности владельца Getz). В общем, при осмотре ходовки стоит учитывать два факта: если она убита, то владелец скупердяй и наездник, но если вдруг других проблем нет (что вряд ли), можно не отказываться от покупки.
Hyundai Getz 2005–10

С тормозами возможны варианты: помимо наличия/отсутствия ABS есть две версии задних механизмов – барабанная и дисковая. С ABS все просто: с ней лучше, чем без нее. С тормозами – ненамного сложнее: дисковые тормоза в таком возрасте несколько проще и предсказуемее в обслуживании, но цены деталей и здесь делают разницу не принципиальной. Оригинальный тормозной диск что спереди, что сзади стоит 3 тысячи, а задний тормозной барабан – от 2,5 тысяч. В общем, вне зависимости от типа тормозов нужно уделить внимание их работе, состоянию магистралей и шлангов и срокам последнего обслуживания.

Рулевое управление тоже бывает разным. Базовые машины вообще не оснащались усилителем руля – дамам такой вариант может показаться неудобным, зато стоимость потенциального ремонта оказывается смешной. Оригинальную рейку без усилителя можно купить за 20 тысяч, а неоригинальную вдвое дешевле. Впрочем, вариант с гидроусилителем ненамного хлопотнее в содержании: если менять масло хотя бы раз в 50-60 тысяч километров, свои 150-180 тысяч рейка пройдет, а потом можно либо купить неоригинальную за 15 тысяч, либо перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР – тоже не проблема: в зависимости от версии оригинал стоит от 10 тысяч рублей, а неоригинал вполовину меньше. Третий вариант – электроусилитель, который встречается на дорестайлинговых машинах с мотором 1,6 литра. Здесь надо держать в уме не только механические проблемы вроде стуков в рейке, но и стоимость самого усилителя, и встречавшиеся проблемы с его «самовольством» в виде отклонения руля. В общем, этот вариант допустим, но потенциально более сложен ввиду малой распространенности и невозможности легкой переделки на ГУР.
Hyundai Getz 2005–10

Вариантов трансмиссии у Getz было два – механика и классический автомат. Ручные коробки – это корейские агрегаты M5AF3 с японскими корнями, восходящими к Mitsubishi, но бессмертия им это не придает. Здесь тоже возможны буквально все возрастные болезни: износ механизма и привода переключения, течи сальников, шум и выработка подшипников, а также износ синхронизаторов. Если менять в коробке масло раз в 50-60 тысяч, следить за его уровнем и вовремя обслуживать сцепление, ресурс может превысить 200 тысяч, но недостаток внимания может добить коробку раньше, так что лучше определиться с состоянием агрегата до покупки. Зато сцепление тут дешевое – около 10 тысяч за оригинал и 3-4 тысячи за самый бюджетный комплект, и никаких вам двухмассовых маховиков.

Автоматические коробки передач представлены несколькими четырехступенчатыми вариантами: до рестайлинга это агрегаты серий A4AF3/A4BF2, а после рестайлинга 2005 года – более свежие A4CF1/A4CF2. Первые не только старше, но и капризнее, а с учетом возраста коробка уже наверняка вскрывалась, а то и не один раз. Вторые более надежны и предсказуемы: при условии регулярной замены масла раз в 50-60 тысяч километров они могут пройти более 200 тысяч до первого ремонта. Но если вспомнить, что машинам уже минимум под 10 лет, а замена масла далеко не у всех владельцев входит в обязательную программу, остаточный ресурс тоже может быть непредсказуемым. Впрочем, ремонт этих коробок будет сравнительно недорогим, так что на фоне не образцово надежной МКП рестайлинговый автомат выглядит вполне уверенной альтернативой.
Hyundai Getz 2005–10

Моторов на Getz тоже было довольно много, но в основном это малообъемные агрегаты одного семейства Alpha, кроме 1,1-литрового мотора серии Epsilon. За пределами нашей страны предлагались и дизели, но у нас они – штучная экзотика, так что их можно смело оставить за бортом. В сухом остатке мы получаем простые рядные бензиновые «четверки» с чугунным блоком, алюминиевой ГБЦ, простым распределенным впрыском и гидрокомпенсаторами в приводе клапанов. До рестайлинга в гамме были двигатели на 1,1, 1,3 и 1,6 литра, а после 2005 года 1,3-литровый мотор уступил место более мощному (82 против 97 л.с.) 1,4-литровому. Двигатели на 1,1 и 1,3 литра имеют по два клапана на цилиндр и, соответственно, один распредвал, а 1,4- и 1,6-литровые – уже двухвальные и 16-клапанные. Это важно с точки зрения обслуживания: у более мощных моторов при каждой второй (в крайнем случае – третьей) замене ремня ГРМ нужно менять и цепь между распредвалами. В целом же двигатели вполне надежны, но не показательно ресурсны: обычно дело ограничивается 200-250 тысячами километров до первого вскрытия с заменой поршневых колец. Тем не менее все они ремонтопригодны и не слишком дороги в восстановлении. Так что если вы готовы в будущем вложить в дешевую машину некоторую сумму денег, а во время владения будете внимательны к системе охлаждения, чистоте впуска и вентиляции картера, а также вовремя удалите катализатор, особенных сюрпризов моторы не преподнесут.

Hyundai Getz 2005–10

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями подержанных Getz, попробуем выбрать оптимальный вариант. Как мы уже поняли, в наш бюджет попадают рестайлинговые машины с небольшим пробегом – и это хорошо, так как можно смело выбрать автомобиль с АКП и мотором 1,4 или 1,6 литра в хорошей комплектации и с небольшим пробегом – примерно вот такой. На вторичке встречается немало машин с пробегами менее 100 тысяч километров, что для их возраста подозрительно мало, так что имеет смысл проверка истории не только по сервисной книжке, но и с помощью дополнительных сервисов вроде Автотеки. Если пробег окажется хотя бы близок к настоящему, и в прошлом машины не всплывет темных пятен, на Getz можно не только научиться водить, но и проездить несколько лет без серьезных вложений. Главное – не слишком привыкать к стоимости запчастей, чтобы не шокироваться при смене машины.

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1 комментарий
23.06.2020 21:07
Snakebyte

Неплохая машинка в классе, рассматривал ее к покупке, но, выбрал Mitsubishi Colt VI. Стоит +-одинаково, имеет немало плюсов:

  • очень хороший двигатель 1.3, надежный, экономичный и тяговитый, при этом укладывается в налоговую ставку до 100 л.с.;
  • неплохое ЛКП, сколы начинают цвести года через 2-3, материалы салона тоже очень износоустойчивы;
  • очень удобная трансформация салона, заднее сиденье можно передвигать вперед-назад на 15 см, опустить спинки, сложить к спинкам передних кресел, наконец, вообще убрать из салона. Плюс, спинка переднего пассажирского кресла складывается вперед, можно возить длинномеры в салоне;
  • большой выбор неоригинальных запчастей по приемлемым для авто за 250 тыс. ценам.
    Главный минус - автомата нет, есть ужасный робот. Но, я искал на механике, она хороша и достаточно надежна.
    Так же, некоторые запчасти найти сложно и/или дорого, например, передние бамперы, которые нередко страдают из-за низкого клиренса и высоких отечественных бордюров. Или стойки амортизаторов, оригинал - 10 тыс. передние, 6 тыс. задние. Недорогие аналоги идут с европейского варианта, они на 2 см короче, привет бордюрам.
    В целом, обе машины достойные конкуренты. Есть еще Honda Jazz в этом сегменте, но она серьезно дороже.

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