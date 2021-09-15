Нужен ли в комбо-устройстве эфирный радар-детектор? Многие уже считают, что нет… Ложные сигналы от помех (хотя их с эволюцией детекторов становится все меньше) всем уже надоели, а для спокойного водителя GPS-информатора с обновляемой базой камер и радаров вполне достаточно. Вместо эфирной части в комбо-устройстве гораздо полезнее удобная коллаборация со смартфоном через Wi-Fi в плане управления настройками, просмотра видео и обновления гаджета. Проверим, насколько удобна такая концепция?

Видеорегистратор с GPS-информатором iBOX Roadscan WiFi GPS Dual

Процессор – MStar 8339.

Видеосенсор – Sony Starvis IMX307, 2Мп, CMOS, 1/2.8”, угол обзора 170°.

Дисплей – 3 дюйма IPS 640×360.

Разрешение видео — фронт – Full HD 1920х1080 30 fps.

Возможность подключения iBOX RearCam FHD11 – опциональной камеры заднего вида 1920х1080 25 fps, работающей в том числе и в качестве камеры помощи при парковкею

Формат видео – MO (H.264).

Дополнительно – магнитное поворотное крепление с активным питанием, шестислойная стеклянная линза с поляризационным покрытием, GPS/ГЛОНАСС, WiFi-модуль, G-сенсор, микрофон, встроенное питание – ионистор.

Питание – 12-24 вольт.

Габариты – 90×52×18 мм, 100 г.

iBOX Roadscan WiFi GPS Dual – крупный прибор с широким для этого класса гаджетов трехдюймовым дисплеем. Большой объем корпуса с развитыми вентиляционными отверстиями обеспечивает хорошее охлаждение, важное для матрицы и процессора, что особенно важно в жаркую погоду..

Форма устройства – классическая фотокамера-компакт. Управление настройками и просмотром видео осуществляется четырьмя каноничными кнопками – «меню», «вверх-вниз» и «ОК». Клавиши разнесены по ребрам корпуса – две справа и две слева. Пользователю они не видны, но обнаруживаются и нажимаются очень легко благодаря пиктограммкам рядом с ними, вынесенными на рамку дисплея на передней панели.

Поначалу даже кажется, что кнопки сенсорные, экранные.



Roadscan WiFi GPS Dual – двухканальная модель, но в продаже она, как уже говорилось в заголовке, доступна в двух вариантах – «полном» и «экономичном». В первом прибор изначально комплектуется тыловой FullHD-камерой, а во втором задняя камера предлагается опционально (называется она iBOX RearCam FHD11), и цена устройства за счет этого заметно ниже.



Задняя камера iBOX RearCam FHD11 способна не только писать видео синхронно с основной, но и выступать в качестве помощника при парковке. Для этого камера имеет отдельный плюсовой провод-вход, подключаемый к лампе фонаря заднего хода. При переключении коробки передач на «R» дисплей автоматически переключается на заднюю камеру, и на изображение дополнительно накладываются разметочные полосы, показывающие безопасную траекторию движения.

В нашем случае на тест попал как раз бюджетный эконом-вариант – вторая камера для него приобретается отдельно, о чем и гласит надпись на упаковке:



Впрочем, несмотря на отсутствие одного из элементов, комплектация iBOX Roadscan WiFi GPS Dual даже без задней камеры традиционно для iBOX (чьи гаджеты уже не раз попадали на тест «Колес») – богатейшая.



В комплекте с магнитным креплением идут две подошвы – несъемная, на двустороннем скотче 3M, и съемная, на присоске. Предполагается, что первую целесообразно использовать для собственной основной машины, а вторую – в качестве мобильной. Например, для второго автомобиля – рабочего или машины выходного дня. Или арендованного авто в отпуске. Или для поездок на каршеринге.



Шнур питания – четырехметровый, с «проходным» разъемом прикуривателя. Очень удобно, если гнездо 12 вольт в машине одно, но нужно подключить еще и зарядник для телефона, а городить разветвители не хочется.



Затрагивая вопрос питания, стоит отметить, что у iBOX Roadscan WiFi GPS Dual , как и у всех современных моделей, отсутствует аккумулятор, который достаточно быстро выходит из строя от работы в условиях слишком большой дельты температур в салоне автомобиля, промерзающего на ночном морозе, а затем нагревающегося от интенсивного обдува печкой, которая гонит на лобовое стекло воздух с температурой 60-70 градусов. Вместо аккумулятора для завершения цикла записи после выключения зажигания в Roadscan WiFi GPS Dual применяется суперконденсатор-ионистор, переносящий такие перепады безболезненно и не теряя ресурс.



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Еще один фирменный аксессуар – мешочек из искусственной замши для хранения гаджета. Без дополнительной защиты любой регистратор, таскаемый в водительской сумке-«барсетке», быстро приходит в потрепанное состояние, соседствуя с ключами, молниями, пуговицами и т.п.



Вместе с iBOX Roadscan WiFi GPS Dual в коробке находится весьма полезный аксессуар – CPL-фильтр, накручиваемый на резьбу на объективе. Использование фильтра убирает отражение торпедо в лобовом стекле, портящее изображение, а также заметно добавляет видеороликам контрастности.



Также в коробке с любым устройством iBOX вы найдете адаптер с карточки памяти microSD на обычный USB-вход, чтобы быстро слить видео на ноутбук или десктоп, а также просмотреть его на смарт-ТВ.



Внимание к мелочам подчеркивает лежащий на самом дне коробки пакетик с парой предохранителей для штекера в прикуриватель. Вряд ли они когда-либо реально перегорят, но всякое бывает – например, скачок напряжения в бортсети из-за неисправности реле-регулятора генератора, при котором плавкая вставка способна спасти электронику, питаемую от прикуривателя.



Сама упаковочная коробка, кстати, весьма «бронебойная», тщательно выстланная рельефным поролоном – это важно при покупке в интернет-магазинах и доставке, которая далеко не всегда бывает бережной…



Беспроводные интерфейсы прибора озвучены в его названии – «GPS» и «Wi-Fi». Первый представляет собой встроенный GPS-информатор с обновляемой базой камер и радаров, а второй – связь со смартфоном для обновления той же базы, прошивки, а также удобного просмотра отснятого, копирования и удаления ненужных файлов.



Голосовое сопровождение и экранные подсказки по базе камер и радаров позволяют практически без ущерба отказаться от эфирного детектирования – постоянно обновляемая база включает все мыслимые технические средства контроля, от муляжей и мест временных мобильных засад до всех стоящих на вооружении ГИБДД стационарных комплексов: Автоураган, Автодория, Стрелка, Крис, Кордон, Поток, Платон, Места, Азимут, Интегра, Мультирадар-Робот, Одиссей, Коперник, Орлан, ПКС, Птолемей-С, Рапира, Сергек, Сова, Спецлаб-Перекресток, Дозор-К, Аргус, Автопатруль,Vlatacom, RoadScan, Redspeed, Сфинкс, Трафик-Сканер К, Форсаж, Арена, Оскон, Вокорд, Стрит Фалькон. В базе также присутствуют оповещения о полосах общественного транспорта, контроле остановки, светофоров, постов ДПС и т.п. Многие типы предупреждающих сигналов можно отключать через меню, если оповещения о них вам не нужны.

За время тестирования Roadscan WiFi GPS Dual не ошибся ни разу. Все камеры были распознаны, безупречно показывалось и направление «стрельбы». У камер, направленных в спину, прибор, что важно, дает сперва дистанцию приближения в виде уменьшающейся цифры в метрах, а после проезда камеры – «отрицательное расстояние», со знаком минус, на котором сохраняется опасность попадания в кадр, и прибавлять скорость еще рано. Дальность предупреждения – динамически изменяемая, в зависимости от скорости – это минимизирует «разговорчивость» прибора. Чем быстрее вы едете, тем раньше прозвучит оповещение, чтобы обеспечить дистанцию для безопасного снижения скорости.

В режиме GPS-информатора прибор не грузит лишними данными и не выводит на дисплей мелких значков, которые могут отвлекать водителя, заставляя его невольно всматриваться. Отображается текущая скорость, скорость ограничения в виде дорожного знака, название типа камеры/радара и направление «в спину», если замер скорости и фотографирование осуществляется после проезда камеры. При работе «в лоб» лишних пояснений нет – это по умолчанию. Если ваша скорость не превышает разрешенную, оповещения о камерах выводятся на экран неярко, а если вы гоните, то оповещения всплывают на привлекающем внимание красном фоне.



Для обновления базы камер, прошивки самого устройства, а также для просмотра видео без необходимости тянуться к лобовому стеклу или отсоединять присоску используется любой смартфон на Android или iOS, на который устанавливается бесплатное приложение «iBOX DRIVE».



Работа с приложением простая и в целом не требующая пояснений. Все функции (обновление базы камер, обновление программного обеспечения информаторной и видеорегистраторной частей (отдельно), просмотр видео и настройки) – выведены на главный экран приложения в виде крупных и подписанных ярлычков.



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Ну и под конец, собственно, главное для устройства, в котором видеорегистрация – первичный функционал: видеосъемка. Ее качество обеспечивает современный двухмегапиксельный CMOS-сенсор Sony Starvis IMX307 и качественный объектив со стеклянными линзами с просветляющим напылением. Дневная и ночная съемка iBOX Roadscan WiFi GPS Dual находятся на уровне всех современных приборов из ассортимента производителей, лидеров российского рынка:



Дневная запись

Ночная запись

iBOX Roadscan WiFi GPS Dual – хороший вариант устройства-гибрида для современного пользователя, который уже не хочет слушать ложные сигналы от эфирных радар-детекторов и считает, что для спокойного водителя GPS-информатора более, чем достаточно. Удобная коллаборация со смартфоном в плане управления настройками, просмотра видео и обновления гаджета – выигрышные стороны Roadscan WiFi GPS Dual , а возможность купить прибор «по частям», «в рассрочку» добавляет ему привлекательности. Дополнительный функционал для гаджета приобретается либо сразу, если необходимость очевидна, либо позже – по мере появления свободных финансов.

