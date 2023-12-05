Куцые и хвостатые: семь аргументов хэтчбека против седана

В нашей стране автомобили с трехобъемным кузовом всегда котировались выше хэтчбеков. Так уж исторически сложилось, ведь ВАЗ-21099 был гораздо престижнее, чем девятка или восьмерка . Неудивительно, что седанам у нас по инерции по-прежнему отдавали предпочтение практически во всех сегментах, даже в случае, когда есть выбор и можно спокойно приобрести соплатформенный хэтчбек. Иногда такое следование традициям совершенно не оправдано, и мы попробуем доказать это.

Аргумент первый: размер имеет значение

Ключевым отличием хэтчбека от седана является более короткий задний свес. К примеру, у популярных Renault Logan и Renault Sandero, созданных на единой глобальной платформе В0, габаритная длина отличается на почти 30 сантиметров (типичный показатель), и, как нетрудно догадаться, вся эта разница приходится на заднюю часть кузова.

В профиль заметно, что вся разница в длине кузова между Калинами с разным типом кузова приходится исключительно на задний свес



Кузов хэтчбека Renault Sandero короче соплатформенного седана Logan на 266 мм, а колесная база пятидверки меньше на 45 мм. И то, и другое сулит хэтчбеку преимущества в городских условиях​

С одной стороны, это уменьшает объем багажного отделения, но именно поэтому на более коротком хэтчбеке легче парковаться. Особенно в стеснённых условиях загруженных городских улиц. И чем неопытнее водитель, тем проще ему будет на хэтчбеке втиснуться в ограниченное пространство парковочного места. Вдобавок у многих седанов из-за своеобразной формы кузова и высоко расположенной крышки багажника не самая лучшая обзорность (о чем мы еще вспомним отдельно), а габаритный край кузова плохо ощущается даже тем водителем, который постоянно ездит на этом автомобиле.

Высокая линия Г-образной крышки багажника и узкое заднее стекло характерно для многих современных седанов, особенно компактных и недорогих 1 / 3 Высокая линия Г-образной крышки багажника и узкое заднее стекло характерно для многих современных седанов, особенно компактных и недорогих 2 / 3 Высокая линия Г-образной крышки багажника и узкое заднее стекло характерно для многих современных седанов, особенно компактных и недорогих 3 / 3

Более короткий задний свес облегчает не только маневрирование, но и езду по плохой дороге и даже бездорожью. Ведь у хэтчбека в сравнении с седаном практически всегда лучшая геометрическая проходимость, поскольку маленький свес обеспечивает «хэтчу» куда больший угол cъезда.

Бампер в безопасности: короткий задний свес обеспечивает большой угол cъезда 1 / 3 Бампер в безопасности: короткий задний свес обеспечивает большой угол cъезда 2 / 3 Бампер в безопасности: короткий задний свес обеспечивает большой угол cъезда 3 / 3

Отличная геометрическая проходимость хэтчбека – хороший повод производителям для создания на базе этого кузова «псевдокроссоверных» модификаций 1 / 3 Отличная геометрическая проходимость хэтчбека – хороший повод производителям для создания на базе этого кузова «псевдокроссоверных» модификаций 2 / 3 Отличная геометрическая проходимость хэтчбека – хороший повод производителям для создания на базе этого кузова «псевдокроссоверных» модификаций 3 / 3

Таким образом, зацепиться задним бампером на хэтчбеке не так легко, как на седане, что при одинаковом дорожном просвете обеспечивает водителю двухобъемника большую свободу передвижения.

Аргумент второй: короче – значит, погорячее

Дополнительные двадцать-тридцать сантиметров – это не только килограммы не самого дешевого автомобильного железа, но и дополнительная нагрузка на заднюю ось, меняющая развесовку.

Хэтчбек заканчивается за стеклом пятой двери, что потенциально обеспечивает лучшую маневренность и (в теории) поведение автомобиля на дороге 1 / 2 Хэтчбек заканчивается за стеклом пятой двери, что потенциально обеспечивает лучшую маневренность и (в теории) поведение автомобиля на дороге 2 / 2

Поэтому нередко более короткий двухобъемник отличается лучшей управляемостью, чем сделанный на его платформе седан. Особенно если кинематику задней подвески в целях унификации не меняли. Ведь в теории тяжелая и длинная корма на предельной скорости будет более склонна к резкой потере сцепления разгруженного колеса с дорогой. Практика же подтверждает, что многие хэтчбеки действительно управляются интереснее, чем седаны, охотнее «заныривая» в повороты из-за другого распределения веса по осям.

Изменение развесовки и длины кузова нередко сказывается и на управляемости 1 / 2 Изменение развесовки и длины кузова нередко сказывается и на управляемости 2 / 2

«Хот-хэтч» – это устоявшийся термин. Не в последнюю очередь вследствие того, что производители «подогревают» именно трёх- и пятидверные модификации 1 / 4 «Хот-хэтч» – это устоявшийся термин. Не в последнюю очередь вследствие того, что производители «подогревают» именно трёх- и пятидверные модификации 2 / 4 «Хот-хэтч» – это устоявшийся термин. Не в последнюю очередь вследствие того, что производители «подогревают» именно трёх- и пятидверные модификации 3 / 4 «Хот-хэтч» – это устоявшийся термин. Не в последнюю очередь вследствие того, что производители «подогревают» именно трёх- и пятидверные модификации 4 / 4

Не будем забывать и о том, что жесткость кузова на кручение у хэтчбека, как правило, выше, поскольку силовая структура не ослаблена парой проёмов под заднее стекло и под крышку багажника.

Багажник седана ВАЗ-21099 по объему (400 л) немного превосходил параметры «девяточного» (330 л). Но обратите внимание, какой у хэтчбека большой проём багажника! А жесткость кузова у седана была ниже на 20% 1 / 3 Багажник седана ВАЗ-21099 по объему (400 л) немного превосходил параметры «девяточного» (330 л). Но обратите внимание, какой у хэтчбека большой проём багажника! А жесткость кузова у седана была ниже на 20% 2 / 3 Багажник седана ВАЗ-21099 по объему (400 л) немного превосходил параметры «девяточного» (330 л). Но обратите внимание, какой у хэтчбека большой проём багажника! А жесткость кузова у седана была ниже на 20% 3 / 3

Поэтому под нагрузкой кузов седана может «плыть» раньше, что отнюдь не добавляет стабильности в поведении автомобиля.

Аргумент третий: больше возможностей

Казалось бы, более короткий хэтчбек неизбежно проигрывает седану по возможностям перевозки грузов, ведь из-за короткого заднего свеса в его багажник входит меньше «стандартных литров» – например, измеряемых по методике VDA.

В небольшой багажник хэтчбека обычно помещается «стандартный набор» городского жителя, который прикрывает аккуратная полочка. В случае, если этого будет мало, объем багажного отделения можно увеличить, сложив одно (или оба) заднее сидение 1 / 4 В небольшой багажник хэтчбека обычно помещается «стандартный набор» городского жителя, который прикрывает аккуратная полочка. В случае, если этого будет мало, объем багажного отделения можно увеличить, сложив одно (или оба) заднее сидение 2 / 4 В небольшой багажник хэтчбека обычно помещается «стандартный набор» городского жителя, который прикрывает аккуратная полочка. В случае, если этого будет мало, объем багажного отделения можно увеличить, сложив одно (или оба) заднее сидение 3 / 4 В небольшой багажник хэтчбека обычно помещается «стандартный набор» городского жителя, который прикрывает аккуратная полочка. В случае, если этого будет мало, объем багажного отделения можно увеличить, сложив одно (или оба) заднее сидение 4 / 4

Что ж, дополнительные 90-120 литров объема действительно выглядят неплохо, особенно в строке рекламного проспекта. На практике же у многих компактных седанов из-за своеобразной формы кузова и короткой Г-образной крышки багажника вместо большого проёма для загрузки объемных грузов открывается лишь небольшая щель, в которую большая коробка может и не протиснуться. Поэтому толку от тех самых литров внутри будет немного.

Забудьте про телевизор и стиралку: из-за высокого порога багажника седанов семидесятых-восьмидесятых годов напоминал больше щель почтового ящика, чем проём для погрузки объемных грузов 1 / 4 Забудьте про телевизор и стиралку: из-за высокого порога багажника седанов семидесятых-восьмидесятых годов напоминал больше щель почтового ящика, чем проём для погрузки объемных грузов 2 / 4 Забудьте про телевизор и стиралку: из-за высокого порога багажника седанов семидесятых-восьмидесятых годов напоминал больше щель почтового ящика, чем проём для погрузки объемных грузов 3 / 4 Забудьте про телевизор и стиралку: из-за высокого порога багажника седанов семидесятых-восьмидесятых годов напоминал больше щель почтового ящика, чем проём для погрузки объемных грузов 4 / 4

Обратите внимание: на хэтчбеке Citroёn CX проём пятой двери доходит до бампера, в то время как на седанах BMW пятой серии (Е12) и Ford Granada – нет

Большой багажник не означает большой проём. Поэтому крупный груз влезет далеко не всегда

У любого современного хэтчбека просто огромный проём багажника, через который внутрь можно загрузить и «негабарит» 1 / 2 У любого современного хэтчбека просто огромный проём багажника, через который внутрь можно загрузить и «негабарит» 2 / 2

Да и заднее сидение складывается далеко не у всех седанов, особенно в бюджетном сегменте. А даже если спинка выполнена трансформируемой, то это не всегда помогает, поскольку проём сильно ограничен по высоте (полкой под стеклом).

В случае, если спинка заднего сидения седана не складывается (как это было у Daewoo Nexia, первого Логана и многих других автомобилей), возможности по перевозке длинномеров весьма ограничены 1 / 3 В случае, если спинка заднего сидения седана не складывается (как это было у Daewoo Nexia, первого Логана и многих других автомобилей), возможности по перевозке длинномеров весьма ограничены 2 / 3 В случае, если спинка заднего сидения седана не складывается (как это было у Daewoo Nexia, первого Логана и многих других автомобилей), возможности по перевозке длинномеров весьма ограничены 3 / 3

Вот и выходит, что хэтчбек с более коротким свесом при сложенных задних сиденьях может легко взять на борт стиральную машину или велосипед, в то время как аналогичный седан – далеко не всегда. Облегчает погрузку-разгрузку подобных специфических грузов тот самый большой и широкий проём, о котором мы вспоминали ранее.

Даже при опущенной спинке сидение задняя полка сильно ограничивает проём по высоте – сюда можно просунуть длинный, но плоский груз

В хэтчбеке при сложенных сидениях можно возить что угодно. И даже более: при желании тут можно и разместиться на ночлег 1 / 3 В хэтчбеке при сложенных сидениях можно возить что угодно. И даже более: при желании тут можно и разместиться на ночлег 2 / 3 В хэтчбеке при сложенных сидениях можно возить что угодно. И даже более: при желании тут можно и разместиться на ночлег 3 / 3

В случае с тем же велосипедом бывает, что ценой ухищрений его кое-как можно разместить в багажном отсеке седана, но крышка багажника при этом полностью не закроется.

Обычно в багажник седана велосипед входит только в сложенном виде – со снятыми колесами



Не будем забывать и про массивные петли, которые отнимают полезное пространство внутри багажного отделения седана и не всегда дают возможность загрузить его «под завязку».

При загрузке багажника седана нужно помнить про петли крышки, «съедающие» часть внутреннего пространства

Аргумент четвёртый: больше простора

Даже в случае, если хэтч и седан выполнены на одной платформе и имеют практически идентичную колёсную базу, на втором ряду в хэтчбеке часто бывает просторнее, чем в его трехобъемном собрате. В угоду дизайну линию крыши на седанах нередко сильно заваливают, делая её более покатой. Из-за этого высокие и рослые обитатели салона могут испытывать дискомфорт, поскольку крыша и психологически, и реально «давит» на голову, отнимая часть полезного пространства у пассажиров.

Заваленная крыша на многих седанах словно давит на задних пассажиров



В хэтчбеках зачастую не только удобнее сидеть из-за плоской и высокой крыши, но и садиться на заднее сидение благодаря другой форме дверного проёма



Более длинная крыша защищает задних пассажиров от солнечных лучей

Вдобавок чуть более длинная крыша хэтчбека обеспечивает и лучшую защиту от солнца, в то время как головы задних седоков на седане нередко получают настоящие «солнечные ванны». И чем больше наклон заднего стекла и более покатая крыша, тем этот эффект проявляется сильнее.

Аргумент пятый: лучшая обзорность

У многих современных автомобилей проблемы с обзорностью из-за массивных стоек и узких стёкол. Из-за этого и в боковые, и в салонные зеркала почти ничего не видно, что особенно досаждает при перестроениях в плотном городском потоке. Хэтчбек проворнее не только благодаря короткой корме: увеличенный проём заднего стекла и более низкая линия остекления обеспечивают лучшую обзорность через салонное зеркало. Не будем сбрасывать со счетов и почти уже традиционное наличие у хэтчбека заднего стеклоочистителя, с помощью которого производители решают проблему загрязняемости заднего стекла из-за более короткого свеса.

В теории длинный задний свес обеспечивает седанам лучшую аэродинамику и меньшую загрязняемость кормы. Но на практике это работает не всегда

Не слишком сильный наклон заднего стекла и его большой размер предоставляют водителю хэтчбека хороший обзор. А если что – поможет задний «дворник» 1 / 4 Не слишком сильный наклон заднего стекла и его большой размер предоставляют водителю хэтчбека хороший обзор. А если что – поможет задний «дворник» 2 / 4 Не слишком сильный наклон заднего стекла и его большой размер предоставляют водителю хэтчбека хороший обзор. А если что – поможет задний «дворник» 3 / 4 Не слишком сильный наклон заднего стекла и его большой размер предоставляют водителю хэтчбека хороший обзор. А если что – поможет задний «дворник» 4 / 4

Однако на практике заднее стекло бывает грязным на автомобиле с любым типом кузова, и владелец хэтчбека имеет возможность очистить стекло с помощью «дворника», в то время как обладатель седана (за редкими исключениями) такой привилегии практически всегда лишен.

Аргумент шестой: внешний вид

В теории трехобъёмный силуэт смотрится более солидно и респектабельно, чем «куцый хвост» хэтчбека. Однако если речь идёт о представителях В- и даже С-класса, то редкий седан размером до 4,5 метров может похвастать правильным пропорциями и классическим видом в профиль.

Согласитесь, эти седаны не могут похвастать гармоничностью облика и сбалансированностью пропорций 1 / 6 Согласитесь, эти седаны не могут похвастать гармоничностью облика и сбалансированностью пропорций 2 / 6 Согласитесь, эти седаны не могут похвастать гармоничностью облика и сбалансированностью пропорций 3 / 6 Согласитесь, эти седаны не могут похвастать гармоничностью облика и сбалансированностью пропорций 4 / 6 Согласитесь, эти седаны не могут похвастать гармоничностью облика и сбалансированностью пропорций 5 / 6 Согласитесь, эти седаны не могут похвастать гармоничностью облика и сбалансированностью пропорций 6 / 6

Сильный наклон заднего стекла, словно «наползающего» на короткую крышку багажника, поднятую высоко относительно передка и линии бокового остекления – всё это отнюдь не добавляет седанам привлекательности. Особенно если сравнивать их с куда более гармоничными хэтчбеками, выглядящими динамично и, что называется, по-молодёжному.

Согласитесь, что даже двухобъемник Renault 21 смотрится «погорячее» седана в том же цвете и комплектации



Караван-сарай: если кто-то попытается с вами спорить до хрипоты, что красивее – седан или хэтчбек, просто покажите ему фото этого Volvo 240 в кузове универсал

Разумеется, этот аргумент нельзя считать стопроцентным, ведь, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Но очень часто четырёхдверный кузов искусственно взрастили на базе исходного хэтчбека, просто добавив ему дополнительный объем. И эта «приставка» бывает заметна, что называется, невооруженным взглядом.

Не секрет, что в предпринимательских, как их принято называть, кругах у «девяносто девятой» сегодня имидж представительского автомобиля. Отчасти это объясняется ценой машины, которая стала самой дорогой из отечественных. В отечественной автомобильной иерархии ВАЗ-21099 прочно занимает «королевское» место, изредка оспариваемое «особой, приближенной к императору» – ВАЗ-21093. Эти две машины на полголовы возвышаются над достаточно ровным рядом «жигулей» и «самар», над стоящими особняком «волгами» и уже вовсе ни с чем не сравнимыми (но не несравнимыми!) «москвичами». Журнал «За Рулем» №3, 1994

Аргумент седьмой: цена вопроса

За дополнительные десятки сантиметров и килограммов производитель практически всегда попросит дополнительных денег. Так было в советские времена, когда появился седан ВАЗ-21099, который стоил 9600 рублей против 9000 рублей за «девятку», так было в случае с несколькими поколениями хэтчбеков Volkswagen Golf и седанов Jetta… Простой пример: всё тот же Renault Sandero был доступнее аналогичного Логана примерно на 20 000 рублей, то есть, за каждый добавочный сантиметр заднего свеса седана нужно доплатить почти такое же точно количество рублей. Надо это делать или нет – каждый решает самостоятельно, исходя из собственных доводов и убеждений.