Летники Чукотки: дороги, которых нет

Мало кто знает, но вся Чукотка изрезана «летниками» – дорогами, по которым можно проехать только летом, да и то с конца июля по середину сентября. Всего два месяца! Тянутся они на сотни километров от Билибино до Певека, от Певека до Эгвекинота, от Северного Ледовитого океана и до Тихого.

Проблема в том, что на большинстве рек и ручьев на летниках нет мостов. Проехать можно только по низкой воде. Поэтому грузовики на Чукотке используются только полноприводные. Они так и едут либо поперек реки с одного берега на другой вброд, либо иногда прямо по руслу рек, где это возможно.

Что интересно, зимники по ним зимой не прокладываются. Летники и зимники строятся вообще по разным маршрутам. К примеру, зимник длиной 350 км из Билибино в Певек идет прямо по берегу Чаунской губы вдоль моря – это самое ровное место, по которому удобно построить зимнюю дорогу, чтобы ее постоянно не заметало.

Летник же идет по перевалам и верховьям рек, там, где их глубина еще не такая большая, поэтому дорога из того же Билибино в Певек получается уже 650 км. Приходится делать большой объезд.

К примеру, вот по таким перевалам легко проехать летом, но зимой здесь так запечатывает снегом, что расчистить это место просто невозможно.

Чукотка – горный регион, и поэтому эти трассы очень красивы, они пролегают по великолепным долинам горных рек, пересекают хребты. Пейзажи просто фантастические.

Изначально мы планировали часть рек проезжать сами, а где глубоко – просить проезжающие грузовики протащить нас на тросе. Но северная погода внесла свои кардинальные коррективы – случился доселе невиданный потоп, и реки вышли из берегов так, что мама не горюй! Даже в тех местах, где обычно была сухая дорога, все затопило.

В Билибино мы прождали неделю, но даже к этому времени глубина в некоторых бродах достигала двух метров! Тащить машину на тросе было нереально. Мы уже начали грустить и думать, что придется возвращаться, и тут случилось чудо!

Единственный рейс за этот сезон делал трал. И Олег, водитель этой махины, согласился взять нас с собой! На трал можно было самим заезжать и съезжать в любом месте. Где можно ехать своим ходом – там Москвич едет сам, а через реки мы спокойно переезжаем на грузовике.

Загоняем нашего Москвича-Полярника на платформу. Теперь мы – высоко сидим, далеко глядим. Трал уверенно форсирует броды, где вода скрывает его огромные колеса. Мимо проплывает пейзаж из камней, воды и редких островков суши.

Видим утонувший «Урал» – его только вытащили волоком, стоит на обочине, как памятник стихии. Ну раз даже грузовик набрал воды, то на внедорожнике делать тут тоже было нечего.

Река Раучуа. В этом месте дорога и не пересекала реку, но природа сделала свое дело и после повышения уровня воды промыла дорогу в двух местах так, что проехать здесь не представлялось возможным две недели. Русло поменялось, это хорошо видно сверху.

Мы встречаем колонну дальнобойщиков, которая просидела на реке все это время в ожидании, когда вода упадет. Для таких суровых мест ждать – это норма. У дальнобоев всегда с собой ружье и удочка, поэтому умереть от голода летом там невозможно.

Проехать эта колонна смогла только тогда, когда на помощь приехали дорожники. Они снуют по летнику весь сезон и исправляют сложные места, помогают машинам переправиться с одного берега на другой.

Но дорожников мало, и никто их не контролирует, добраться в эти места не так просто, поэтому они особо и не торопятся что-то делать. А все дальнобойщики жалуются на их медленную работу.

Как только глубокие броды заканчиваются, прощаемся с Олегом и едем дальше одни, а это около половины пути до Певека. По дороге встречаются новые реки, но не глубокие, и мы можем проехать их уже сами.

Первый прокол на летнике! Острый скальник. Меняем камеру. Вокруг – марсианские пейзажи. Космос! И никого нет.

А еще это одна из самых красивых дорог России! Какие же там виды, просторы и дикая природа! Честно признаюсь, что я боялся моргать, чтобы не пропустить даже доли этой красоты.

В следующей статье расскажем о том, как в этих местах строят новую федеральную трассу.

