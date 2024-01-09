Москвич-Полярник. Как ребята на советском Москвиче прокатились на Русский Север в Арктику

В прошлом сезоне мы первыми и единственными в XXI веке приехали по зимникам в Арктику на старом Москвиче, показав, насколько это доступно и вовсе не страшно и что здесь можно путешествовать не только зимой, но и летом. Этой зимой мы снова отправились в Арктику, чтобы показать ее доступность, и в этот раз на Русский Север – в Архангельск, заезжая по пути в интересные места.

Единственное, что сделали перед поездкой – это поменяли прямо на выставке «Поехали» прокладку от горловины бензобака, которая постоянно подтекала, от чего салон Москвича постоянно благоухал бензином.

Ну и поставили новую шипованную резину, поскольку прошлогодняя «липучка» за год нещадной эксплуатации пришла в негодность.

Старт, как и обычно, сделали с Красной Площади.



Проблемы начались в первое же утро. Из-за аномальных морозов за ночь аккумулятор сел в ноль, и пришлось заводить машину бустером.



Но как только выехали, обнаружили, что зарядки от генератора нет. Чудом доехали до ближайшего сервиса, где нашли неисправность – отвалившийся от генератора провод.

И вот мы, наконец-то, в пути)



Не изменяя традиции, готовим Москвич прямо в дороге. В придорожном магазине по пути купили новые фильтры. Если помните по фильмам, в прошлый раз мы его меняли на рынке в Перми.



Выдвигаемся на север по федеральной трассе М8 «Холмогоры». Эта дорога длинной в 1200 км начинается на Ярославском шоссе в Москве, а заканчивается в Архангельске. Трасса М-8 – это одна из самых безопасных трасс в России.

Северные трассы гораздо безопаснее южных. Все потому, что здесь не принято гонять, хамить на дороге, да водители более воспитанные. И всегда выручат в пути.

Чем дальше на север, тем пейзаж становится значительно интереснее, а машин меньше. Поля, деревеньки и леса. Все красиво, все культурно. А вот Архангельская область – это уже больше таежный край. Тут густые сосновые леса, деревни и города со старинными домами.

Первую остановку делаем в Вельске. Это настоящая жемчужина на туристическом маршруте «Дорога на Русский Север», рассказом о которой очень хочется поделиться. Небольшой древний городок Вельск – столица юга Архангельской области. Почему древний? Вельск старше Москвы, весь городок во многом сохранил свою архитектуру. Многие новые дома были построены горожанами в стиле старых, и даже сразу не поймёшь, новодел ли это. А отдых в гостинице, воссозданной в историческом здании и больше похожей на музей с фотографиями старого города, навсегда оставит незабываемые впечатления о городе.



Самая красивая улица – Набережная – сегодня вовсе и не набережная. Когда-то давно река Вага текла внизу обрыва, на котором и расположился город, но прошли годы, русло поменялось, и Набережная осталась без реки, что не уменьшило её привлекательности, ведь теперь внизу обширные заливные луга. А ещё эта улица в царские времена была платной! По ней можно было гулять, только заплатив за это. И ведь там до сих пор есть на что посмотреть – целый ряд сохранившихся купеческих домов, некоторые с более чем 200-летней историей.



Один из памятников тут посвящен молодому Михайло Ломоносову, который идет в Москву.

На самом деле, исторический тракт, по которому почти 300 лет назад с рыбным обозом проделал свой путь Михайло Ломоносов, расположен на другом берегу реки Вага, мы туда тоже заехали.

Дальше по пути был Антониево-Сийский монастырь в Холмогорском районе – один из самых древних и известных в Архангельской области. Обитель основана в 1520 году. В декабре 1730 года по пути в Москву здесь останавливался Михаил Ломоносов. Его дядя работал в обители и подарил племяннику тулуп, дабы тот не замёрз, следуя в дальнюю столицу.



Не пропустили и саму Родину Ломоносова – Холмогоры.



И вот, проехав 1200 км от Москвы по трассе «Холмогоры», мы попадаем в Архангельск.

Сегодня этот город является самым большим в мире городом в Арктике. Это первый морской порт России и первое российское мореходное училище. Город, где никогда не было крепостного права и были свои деньги – «моржовки». Именно здесь появилась первая международная ярмарка в нашей стране, а её торговые ряды одновременно являлись и оборонительными.

Это настоящие ворота в Арктику, потому что за несколько веков отсюда отправилось более двухсот полярных экспедиций. Шмидт, Русанов, Седов, Колчак… Пожалуй, все известные арктические имена помнит этот город. А с набережной сейчас можно наблюдать, как отправляются в плавание огромные суда ледового класса.



Архангельск – родина российского триколора. Интереснейший старинный русский город, сохранивший множество исторических достопримечательностей. Здесь целые улицы из домов-памятников деревянного зодчества. Особенно рекомендую посетить музей-заповедник под открытым небом «Малые Корелы».

После Архангельска заехали в Северодвинск, где посетили музей подводных лодок, провели день на льду Белого моря и почувствовали дыхание Арктики.

Но и это еще не все. Дальше мы поехали туда, куда ни один Москвич еще никогда не заезжал, но об этом вы можете узнать в наших следующих рассказах и фильмах. А пока предлагаем посмотреть новые серии о приключениях «Москвича-Полярника».