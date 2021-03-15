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Можно ли не поворачивать на зеленую стрелку светофора, если вам нужно прямо

15.03.2021 2766 0 0

Мы уже разбирались в вопросе того, можно ли поворачивать на основной зеленый сигнал светофора, если не горит стрелка в дополнительной секции, и там ответ ГИБДД был однозначным. Сегодня же мы разберемся еще в одной неоднозначной на первый взгляд ситуации: можно ли, наоборот, не поворачивать на зеленый сигнал стрелки, если вам нужно ехать прямо. На самом деле здесь ответ тоже будет вполне однозначным, вот только возможны два варианта.

 
Что обязывает водителя поворачивать на стрелку?

Чтобы ответить на вопрос, обязан ли водитель поворачивать на зеленую стрелку, нужно понять, что обязывает его это делать. Правила дорожного движения в части маневрирования и проезда перекрестков указывают только на положение на проезжей части. Так, пункт 8.5 гласит, что «перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. Пункты 6 и 13 ПДД, регламентирующие сигналы светофора и правила проезда регулируемых перекрестков, указывают на то, что стрелка разрешает поворачивать, при необходимости уступив дорогу. Ну а чтобы понять, как действовать в нашей ситуации, нужно добавить ко всему этому требования знаков и разметки. Именно от их наличия и указаний будет зависеть ответ на вопрос в заголовке.

Можно не поворачивать, если знаки и разметка есть?

Если на перекрестке и перед ним есть знаки и разметка, то все просто: нужно следовать их требованиям. Для ответа на вопрос об обязанности поворачивать нас интересуют знаки 5.15.1 и 5.15.2, а также дублирующая их горизонтальная разметка 1.18, определяющие число полос и разрешенные направления движения по каждой из них. Соответственно, если знаки и/или разметка разрешают движение прямо из полосы, которую вы занимаете, то вы имеете право не поворачивать на зеленый сигнал дополнительной секции светофора. И наоборот, если знаками и разметкой из вашей полосы разрешен только поворот, то вы обязаны не создавать остальным помех для движения и выполнить поворот в соответствии с требованиями знаков и светофора.

Знаки 5.15.1 и 5.15.2
Разметка 1.18

Таким образом, при планировании маневра нужно учитывать требования знаков и заблаговременно выбирать полосу, из которой разрешено движение в нужном вам направлении. Но порой водители попадают в неловкое положение не по своей вине. Например, при наличии на перекрестке двух полос, одна из которых обозначена знаками для поворота налево, одновременно с зеленой стрелкой для движения налево может гореть и зеленая стрелка, разрешающая поворот направо при красном основном сигнале светофора. То есть, водитель, стоящий первым на красный в правом ряду, физически не может избежать «блокирования» тех, кто хотел бы повернуть направо. Однако стоит понимать, что он при этом ничего не нарушает, поскольку разметка разрешает и движение прямо, а число полос не позволяет ему освободить дорогу.

Можно ли не поворачивать, если знаков и разметки нет?

Прежде всего отметим, что ситуация, в которой на перекрестке будет светофор с дополнительной секцией, но не будет разметки и знаков движения по полосам, крайне маловероятна. Именно для исключения спорных ситуаций на таких перекрестках и добавляют знаки и разметку. Однако если по каким-то причинам зеленая стрелка светофора есть, а знаков и разметки нет, то действовать водитель может так же, как и в ситуации, когда знаки и разметка разрешают ему движение прямо. То есть, при отсутствии знаков и разметки водитель имеет право не поворачивать на разрешающий сигнал стрелки в дополнительной секции, поскольку ничто не запрещает ему продолжить движение прямо.

Предусмотрено ли наказание для тех, кто нарушает?

Водители, которые сознательно не выполняют поворот из полосы, с которой запрещено движение прямо, нарушают правила, и за это предусмотрено наказание. Правда, квалифицируется это по самой мягкой части 1 статьи 12.16. Согласно ей, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

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