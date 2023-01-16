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  • Можно ли переоформить купленную машину не в регионе прописки

Можно ли переоформить купленную машину не в регионе прописки

16.01.2023 677 0 1

Рассмотрим простую ситуацию: вы поехали покупать подержанный автомобиль в соседнем регионе. Перед покупкой вы проверили его, затем подписали договор купли-продажи, купили полис ОСАГО и приготовились к финальной миссии: переоформлении машины в ГИБДД. Но можно ли приехать для перерегистрации в отделение ГИБДД в регионе, где вы не прописаны? И можно ли оставить на машине номера этого региона?

Откуда возник вопрос

В двух словах напомним, почему вообще в голове многих автовладельцев возникает вопрос о том, должен ли совпадать регион прописки с регионом на номерном знаке машины. Путаницу в умах создало само государство: дело в том, что до 2013 года регион на номере машины должен был совпадать с регионом прописки его собственника, а в 2013 году это обязательство отменили, «отвязав» номер машины от прописки. То есть, житель Самары мог купить машину, например, в Москве и при переоформлении сохранить номера с московским кодом региона, а потом ездить на них в своем регионе. Но те, кто давненько не покупал машину, могли пропустить новости о том, что с 2020 года эту «вольность» отменили.

Можно ли сохранить номера другого региона при переоформлении машины?

Нет, нельзя. С 1 января 2020 года возможность сохранить номера другого региона, не совпадающего с регионом прописки, была отменена. На это указывает п.38 Постановления Правительства № 1764 «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно ему, «присвоение транспортному средству государственного регистрационного номера также может осуществляться при совершении иного регистрационного действия <...> по инициативе регистрационного подразделения – в случае несоответствия цифрового кода региона ранее присвоенного государственного регистрационного номера цифровому коду региона места регистрации владельца транспортного средства». Проще говоря, при переоформлении машины в ГИБДД инспектор потребует от нового владельца получить новые номерные знаки с кодом региона, который соответствует его прописке.

А можно ли вообще переоформить машину в другом регионе?

Да, можно. Тот факт, что владелец не может сохранить номера с «чужим» кодом региона, не означает, что он не может переоформить машину вне региона прописки. Процедуру смены владельца можно произвести в любом отделении ГИБДД, подготовив стандартный пакет документов: договор купли-продажи, полис ОСАГО, диагностическую карту (не забывайте, что для переоформления нужно пройти техосмотр, удостоверение личности и квитанции об оплате госпошлин.

Правда, при регистрации в «чужом» регионе в ГИБДД наверняка не окажется номерных знаков с кодом региона прописки нового владельца – а значит, их нельзя будет получить в ГИБДД и сразу поставить на машину. В таком случае автомобилю присвоят регистрационный номер, а вот сами номерные знаки придется получить самостоятельно в уполномоченной организации. Список организаций, изготавливающих номерные знаки, имеется на сайте ГИБДД .

Единственный минус такой схемы в том, что машина уже считается зарегистрированной на нового владельца, а на машине без номеров ездить нельзя – за это предусмотрено наказание по части 2 статьи 12.2 в виде штрафа в 5000 рублей или лишения прав на срок от 1 до 3 месяцев. То есть, после регистрации придется на такси отправиться в организацию, изготавливающую номерные знаки, предъявить им свежее свидетельство о регистрации, приобрести номера и отправиться с ними обратно к купленной машине.

Поэтому если продавец автомобиля не настаивает на сиюминутном переоформлении, вполне можно воспользоваться своим правом сделать это в течение 10 дней. То есть, вернуться в свой регион прописки и перерегистрировать машину там – уже без «сложностей» с получением номеров сразу в отделении ГИБДД.

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