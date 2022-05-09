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  • Начало дефицита АКП и долгое прощание пятидверной Нивы: продажи Lada в 1 квартале 2022 года

Начало дефицита АКП и долгое прощание пятидверной Нивы: продажи Lada в 1 квартале 2022 года

09.05.2022 9 0 0

Мы подробно рассказали о том, как начало специальной военной операции и последовавшие за этим санкции повлияли на автомобильный рынок в целом. Но давайте внимательнее изучим, что происходило в январе-марте 2022 года с продажами новых автомобилей марки Lada. 

 

Уже в начале года компания столкнулась с жестким дефицитом электронных компонентов, и в результате структура продаж в рамках общей линейки автомобилей Lada начала довольно быстро меняться. 

Доля всех трех вариантов Granta в течение всех трех первых месяцев года оставалась стабильной (13,5-14,5% для кузова седан, 7,6-8,5% для хэтчбеков и 4,5-4,8% для «вагонов»), а динамика объемов продаж (по данным Автостата) вполне соответствовала общим тенденциям: существенный рост мартовских объемов по сравнению с январскими и падение по сравнению с февралем. То есть Granta по-прежнему формирует более четверти совокупных продаж бренда.

Доля Vesta Sedan уже в феврале снизилась с 20,2% в январе до 18% в феврале и 17,2 в марте, причем это снижение сопровождалось и падением количества регистраций, а вот доля Vesta SW оставалась достаточно стабильной (15,8-16,3%), с ростом продаж по отношению к январю (на 6,9%) и падением в марте на 12%. Доля Lada Xray незначительно уменьшилась с 6,6% в январе до 5,9% в марте, да так и осталась на этой отметке. В числовом выражении продажи модели упали с 5% до 3.2 тысячи машин за квартал, но доля по отношению к первому кварталу прошлого года осталась стабильной.

Неожиданностью можно считать уменьшение доли продаж Lada Largus: в январе и феврале она составляла порядка 14%, а в марте – 12. Обозначилось падение интереса к классической трехдверной Ниве (которая теперь называется просто Lada 4x4): в январе регистрации этой модели составили 7,4%, а в марте только 5. Зато резко выросли продажи пятидверной версии: рост числа мартовских регистраций по отношению к январским составил 759% (с 37 до 318 машин), а доля в линейке выросла с 0,2 до 1,9%. Вероятно, это связано с особенностями производства: пятидверную Ниву обещали снять с производства в конце прошлого года, допуская вероятность сборки в январе последних машин из остатков сваренных кузовов. Как скажутся новые условия на производстве, увидим в ближайшее время, но вероятность продолжения производства невелика. Более того, телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщил о том, что после выхода из корпоративного отпуска АвтоВАЗ возобновил производство всех моделей, кроме трехдверной Нивы, для которой существует дефицит некоторых компонентов – в частности, датчиков ABS. На фоне ухода пятидверной Niva Legend вырос и спрос на Niva Travel: в январе доля регистраций этой модели составляла 9,7%, а в марте – уже 15 при общем росте на 26%.

Lada Niva Travel 2020–н.в.

Однако стоит учесть, что на число регистраций новых автомобилей никак не могла повлиять остановка заводов в Тольятти и Ижевске, которая произошла 23 марта. Более того, вопрос с производством во втором квартале пока не решен. АвтоВАЗ фактически так и не вышел из корпоративного отпуска: сразу после формального возобновления производства 29 апреля был объявлен очередной отпуск из-за нехватки комплектующих, который продлится до середины мая. И нет никаких гарантий, что к середине мая ситуация с поставками будет разрешена.

Не менее интересен вопрос о доле автомобилей с автоматической трансмиссией. До сегодняшнего дня автомобили Lada оснащались автоматами и вариаторами Jatco, а также фирменным вазовским роботом AMT с немецким актуатором ZF. Дефицит этих агрегатов на заводе начали ощущать уже в начале года, и в результате доля машин марки Lada c автоматической трансмиссией снизилась вдвое, с 15,6% в январе до 7,4-8,6% в феврале-марте. По словам дилеров, в салонах многих городов уже к середине апреля практически не осталось «двухпедальных» версий, и, естественно, эта проблема прежде всего затронет такие модели, как Vesta SW и Xray. Так, например, доля Xray с автоматической трансмиссией, составлявшая в январе 67,7%, уже в феврале упала до 24,4%, а для Vesta SW аналогичные показатели составили 46,1 и 19,4%.

Последствия длительной остановки производства мы увидим в следующем месяце, когда появится статистика продаж за апрель, а понять, как изменится структура модельного ряда Lada, сможем месяца через два-три. 

Lada Vesta SW 2017–н.в.
Россия статистика Lada

 

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