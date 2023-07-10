Надо ли промывать двигатель при замене масла

Начнем с того, откуда вообще пошла идея промывать двигатель при замене масла, и на чем она основана. Ответ на вопрос о сути промывки несложный. Во-первых, при работе двигателя масло стареет, окисляется и собирает в себя продукты износа – а сливаемая отработка темного, а то и откровенно черного цвета многих автовладельцев подсознательно пугает. Хотя по сути в цвете отработанного масла нет ничего страшного, ведь одна из его функций и состоит в том, чтобы очищать двигатель и не допускать появления отложений – на это работают моющие присадки в составе.
Но при сливе масла через сливную пробку и даже при его откачке вакуумным аппаратом в двигателе все равно остается стакан-другой «отработки»: масляный насос, фазорегуляторы и другие узлы, да и просто каналы и внутренние полости неизбежно удерживают некоторое количество масла. А самые щепетильные водители не хотят, чтобы в моторе оставалась «грязь», потому и хотят его промыть. Ну а во-вторых, многие автовладельцы, особенно начинающие, не уверены, что можно переходить с одного типа масла на другой без промывки – вдруг при смешивании разных масел случится что-то плохое. В народе же уверенность в необходимости промывки культивируется еще с далеких советских времен. Правда, при этом не учитывается тот факт, что моторное масло, в отличие от самой машины – это не тот случай, когда «раньше было лучше».
Перед тем как рассуждать о необходимости промывки, нужно определиться с базовыми вещами – и это уже поможет ответить на многие вопросы. Что такие промывочное масло? Практически всегда это обычное минеральное масло, содержащее пакет моющих и диспергирующих присадок – то есть, тех, что позволяют смыть некоторое количество отложений с деталей и стенок двигателя и удержать эти частицы во взвешенном состоянии, чтобы слить их вместе с промывкой. Логика здесь стопроцентная: промывочные масла должны быть дешевыми, а остальные показатели для них вторичны, ведь на них не предполагается ездить тысячи километров. Поэтому применяется самая бюджетная минеральная основа, которую дополняют необходимыми для очистки присадками.
Помимо промывочных масел в продаже можно встретить и другие средства для промывки мотора при замене масла. Обычно это средства, которые нужно добавить в масло перед заменой. Вариантов два: это либо составы, которые предлагают добавлять за несколько сотен километров до смены масла, либо «пятиминутки», которые надо залить непосредственно перед заменой и дать мотору поработать 5-10 минут, после чего слить старое масло и залить новое.
Теперь, когда мы знаем, что такое промывочное масло, можно включить логику и сделать выводы о том, когда промывка мотора не имеет смысла.
- При штатной смене масла. Это самый очевидный вариант: если вы ездите на хорошем масле и соблюдаете интервалы его замены, то промывка при обычной смене масла не нужна. Более того, она не имеет смысла: после промывки вы получите тот же самый несливаемый остаток, но уже не той же самой, пусть и грязной, но хорошей синтетики, а дешевой «минералки». Само собой, мотору не повредит ни то, ни другое, но и смысла тратить деньги нет.
- При переходе с одного масла на другое. Второй популярный миф заключается в том, что с одного масла переходить на другое можно только через промывку, особенно если переходить с «минералки» на полусинтетику или синтетику. Ответ на этот вопрос тоже становится очевидным, если вспомнить, что такое промывочное масло – это та же самая обычная «минералка». То есть, вне зависимости от того, с какого на какое масло вы переходите, никакого смысла в промежуточной промывке мотора минеральным маслом нет. А мифы о том, что синтетику и минералку ни в коем случае нельзя смешивать, поскольку они имеют разные пакеты присадок и потому могут свернуться, испортиться, образовать осадок или сделать еще что-то ужасное, сегодня не имеют под собой основания. Минеральные, полусинтетические и синтетические масла нормально смешиваются между собой, а в столь небольших количествах делают это без последствий. В конце концов, если бы мифы были правдой, то промывка на основе минералки точно так же портила бы каждый мотор, в который следом залили синтетику.
- При контролируемом превышении интервала замены. Еще один миф гласит, что если вы проездили на масле не 10, а 12-15 тысяч километров, то при замене масла стоит промыть мотор. Так ли это? Возвращаемся к первому пункту: если вы льете в мотор качественное синтетическое масло, то никакого смысла в том, чтобы смешать его при замене с двумя стаканами дешевой «минералки», нет. В чем действительно может быть смысл, так это в досрочной замене свежезалитого масла: смешавшись с остатками старого, оно получит больший заряд кислотности и грязи, так что и состариться может быстрее. Так что его можно сменить не через 8-10, а через 5-7 тысяч километров.
- При замене масла в очень грязном моторе. Если через горловину в клапанной крышке невооруженным глазом видно не просто лак и тонкий черный налет, а массивные отложения, то никакая промывка такому мотору уже не поможет. Моющие свойства даже у промывочных масел ненамного более сильны (а зачастую вообще менее сильны), чем у обычных, так что ни за 15 минут, ни за 15 тысяч километров они не способны растворить толстый слой нагара, отложений и других твердых частиц на внутренних поверхностях. То же самое касается ситуаций, когда масло не меняли несколько десятков тысяч километров, и оно превратилось в подобие пластичной смазки. Проще говоря, если внутри мотора уже солидол, и из сливной пробки ничего не течет, а в лучшем случае вываливается, промывать уже поздно – нужно разбирать, очищать механически, дефектовать и собирать обратно. Чудес, увы, не бывает.
Однако нельзя сказать, что промывка – это всегда бесполезная процедура и деньги на ветер. Есть и варианты, когда она может быть полезна.
- При замене неизвестного масла с неизвестным пробегом. Ели вы купили машину, состояние которой намекает на то, что на ней сильно экономили, то первый раз поменять в ней масло можно с промывкой. Мотивация простая: что залито в мотор и сколько тысяч километров он на этом прошел, неизвестно, поэтому «прополоскать» его промывочным маслом и затем залить хорошее – это логично. Да и дешевле, чем промываться хорошим маслом (об этом мы еще поговорим чуть ниже). Так что если вы совершенно не уверены в качестве и пробеге масла, залитого в купленный автомобиль с пробегом, то можно перестраховаться.
- Если в моторе есть эмульсия или посторонние вещества. Это тоже вариант понятный. Например, если у вас пробило прокладку ГБЦ или потек водомасляный теплообменник, и в мотор попал антифриз, образовав эмульсию, то мотор точно стоит промыть. И делать это дешевле и проще всего тоже промывочным маслом. То же самое касается ситуаций, когда в масло попали вещества, которых там быть не должно: например, солярка (промывка мотора дизельным топливом – в смеси с маслом, а то и в чистом виде, тоже есть в списке старых гаражных баек), бензин, вода, жидкость стеклоомывателя и что угодно еще. Перед тем, как залить свежее масло, мотор нужно промыть, чтобы удалить остатки «несанкционированных» жидкостей.
Отдельно можно упомянуть промывочные составы, которые нужно добавлять в масло при его замене. Здесь тоже стоит включить простую логику. Если у вас свежий мотор, качественное масло, и меняете вы его (масло, а не мотор) регулярно, то смысла тратить деньги на промывку нет. Если же мотор уже старый, но еще не напоминает изнутри резервуар с мазутом, то перед заменой масла можно задуматься о заливке промывки от надежного производителя. Но и здесь стоит понимать простую истину: никакая промывка не очистит грязный мотор за 15 минут. Если вы действительно хотите получить какой-то результат, то промывку стоит заливать перед каждой заменой масла, и тогда через 3-5 итераций можно заглядывать внутрь в надежде увидеть улучшения.
Еще один вариант промывки мотора – это применение того же масла, что используется на постоянной основе. С одной стороны, это один из неплохих вариантов, но с другой, даже у него есть недостатки.
Плюсы такой «мягкой промывки» очевидны: если нужно, например, промыть мотор после превышения интервала замены масла, то такая «двойная замена» исключает смешивание качественного масла с дешевой промывочной «минералкой», что само по себе хорошо. Кроме того, такой способ можно сочетать и с промывочными добавками: залить «пятиминутку», затем слить старое масло, промыть мотор свежим и залить новое. По сути, ничего плохого в таких манипуляциях нет, если у вас попросту есть лишние деньги. Ведь ключевой недостаток всего этого заключается в стоимости: залить качественную синтетику, а затем слить ее через 15 минут или несколько сотен километров – это банально дорого.
Второй фактор, который нужно учитывать – это то что, моторные масла сами по себе не рассчитаны на удаление старой грязи – они могут удалить в лучшем случае до 20% имеющихся отложений. Так что всерьез рассчитывать, что свежее масло отмоет что-то застарелое, не нужно. Задача масла – это прежде всего предотвращать образование налета, а не отмывать уже имеющийся. Однако моющие присадки в масле все же работают, так что при превышении интервала замены в следующий раз действительно можно сменить масло через 1-2 тысячи километров. А если хочется заняться двигателем «в долгую», то вариант «промывки хорошим маслом» можно модифицировать, просто сократив интервал замены вдвое – до 5 тысяч километров.
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