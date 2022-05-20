Интересно ×
  • Не продешевить: как перекупщики находят несуществующие проблемы при осмотре машины

Не продешевить: как перекупщики находят несуществующие проблемы при осмотре машины

20.05.2022 39 0 0

Сразу два моих друга за последний месяц решили расстаться со своими машинами. Одному хотелось быстрее выплатить остатки ипотеки, другой испугался стремительного роста стоимости содержания своего коня (точнее, пони – простенькой иномарки В-класса). И если второй продал машину за нормальную цену, то первый её просто «слил». И не потому, что торопился продать, а потому что оказался обработанным профессиональным перекупщиком, который смог его убедить в том, что выставленная на продажу машина – не машина вовсе, а ведро с болтами. И купить он её может только из жалости к владельцу, который это ведро продаёт. Увы, перекупщики умеют торговаться и обманывать. Как не попасться на их хитрости?

 

Мы уже как-то рассказывали, что многие «перекупы» прибегают к не очень честным схемам с привлечением подставных покупателей, корчат из себя автоподборщиков или пытаются обмануть, используя психологические приёмы. Однако это ещё не всё. Часто они умеют довольно наглядно показать, что продаваемая машина – развалюха, и опираются при этом на «факты», которые мы не зря взяли в кавычки и которыми тычут в лицо растерянного продавца. И продавец отдаёт машину намного дешевле, чем она стоит на самом деле. Потому что перекупщик умеет убедить.

Крашено и бито

Представьте ситуацию: вы – второй или третий владелец автомобиля. Покупатель (читай: перекупщик) об этом знает, но ещё он знает, что вы можете не обладать полной информацией о прошлом автомобиля, купленного в своё время с рук. А это уже козырь. Поэтому на свет появляется толщиномер.

Толщиномер – прибор коварный. Им можно не только измерять слой ЛКП, искать вторичную окраску, шпатлёвку и чермет вместо алюминия, но и пугать хороших людей. Модели толщиномеров довольно разнообразны, но обмануть их можно. Какие-то достаточно не слишком ровно приложить к кузову, какие-то – неправильно откалибровать, а всем толщиномерам поголовно можно подложить бумажку, которая сильно увеличит толщину ЛКП. После этого остаётся ткнуть цифрами в нос продавцу и объявить, что его машина в нескольких местах перекрашена и зашпатлёвана. И если машину продаёт человек, который в своё время покупал её без внимательной проверки, есть большая вероятность того, что он в эти цифры поверит, расстроится и сделает большую скидку. А мошенникам только этого и нужно.

Ещё один способ снизить стоимость при осмотре кузова – требовать скидку на те недостатки, которые с возрастом появляются у всех машин. Например, на не слишком чёткую фиксацию открытых дверей. Тут говорят о том, что требуется замена или ремонт ограничителей дверей, а это тысяча-две-три и так далее – в зависимости от наглости перекупщика. Доказать, что ограничители работают хорошо, обычно невозможно: они в любом случае работают не так, как у новой машины, а оценка их эффективности слишком субъективна.

Почти всегда перекупщики знают заведомо слабые места кузова и попрекают ими доверчивого продавца. Взять, например, место контакта хромированной накладки и задней двери на подержанных Дастерах: там почти всегда краска если не облезла, то хотя бы начинает пузыриться. Есть и универсальные «беспроигрышные» варианты – например, сколы на капотах, которые встречаются абсолютно на любых моделях и могут потихоньку разрастаться даже на алюминии. В общем, нужно понимать, что машина с пробегом не может не иметь хотя бы каких-то недостатков ЛКП, и перекупщики этим бессовестно пользуются для обоснования торга.

Обман снизу

Найти на вторичном рынке автомобиль с идеальной ходовой частью практически невозможно. А значит, всегда можно скинуть немного с цены. Правда, не всегда обоснованно.

Например, не стоит делать скидку, если покупатель проводит пальцем по тормозным дискам и сетует на их износ. Во-первых, износа не будет только на новом диске, во-вторых, они вообще относятся к расходным материалам. Так что сильно переживать по поводу их износа не стоит.

Классика жанра – претензии к развальным болтам задней многорычажной подвески. Они ржавеют всегда и у всех (особенно, конечно, в Москве и Питере), так что можно смело требовать скидку на замену этих болтов, а заодно – на установку углов схождения и развала. Даже сравнительно новые болты быстро покрываются поверхностной коррозией и выглядят так, будто без болгарки к ним лучше не подходить. На самом деле не всё так страшно, так что если при продаже машины покупатель нежно гладит тормозные диски и укоризненно вздыхает, многозначительно поглядывая на развальные болты, не переживайте – он просто выпрашивает не совсем обоснованную скидку.

Его нет, но оно сломано

При осмотре мотора многие первым делом снимают крышку маслозаливной горловины и смотрят, как она выглядит изнутри. Безусловно, смысл в этом есть: если на ней эмульсия, это может быть признаком серьёзной неисправности, говорящей о попадании масла в антифриз или антифриза в масло – от пробитой прокладки ГБЦ до трещины в блоке. Однако есть моторы (в первую очередь корейские бензиновые), у которых на этой крышке часто выпадает конденсат, похожий на лёгкий светлый налёт. Это вполне нормальное явление, но ведь знает об этом не каждый… И трясти такой крышкой перед лицом продавца – святая обязанность каждого, кто хочет купить машину по дешёвке. Если такое происходит, предложите проверить масляный щуп (если антифриз с маслом перемешались, эмульсия будет и на нём) и посмотрите, не бурлит ли антифриз в расширительном бачке при нажатии на педаль газа. Скорее всего, ничего этого не будет, и в этом отношении у машины никаких проблем нет.

Модный нынче способ сбить цену – показать кучу ошибок на сканере. Недорогой диагностический сканер есть у каждого перекупщика, но если такой перекупщик лезет к разъёму OBD2 своим шнурком или адаптером, а потом показывает кучу ошибок на экране своего смартфона, это ещё не повод паниковать. Само собой, некоторые ошибки могут быть. Бывает, что в логах сидит даже севший позапрошлой зимой аккумулятор, но это не повод для торга. Более того, перекупщики эти ошибки умеют делать из воздуха, причём в прямом смысле слова. Иногда достаточно заведомо неправильно выбрать модель двигателя, чтобы подключенный сканер показывал ошибки. Причём показывать он может абсолютную дичь. Я, например, видел, как один такой «покупатель» симулировал ошибку в ГРМ (речь шла о рассинхронизации валов) на 1,6-литровом фордовском моторе, указав при подключении к машине версию с фазовращателем при диагностике этого мотора без «фазика».

Иногда, правда, поступают намного проще: показывают не экран текущей диагностики, а принтскрин экрана с диагностикой, выдавшей когда-то кучу ошибок. То есть, в качестве аргумента предъявляют какую-то странную картинку, не имеющую отношения к осматриваемому автомобилю. При этом фонтан красноречия перекупщика заткнуть невозможно: он перечисляет десятки будто бы найденных ошибок, не давая толком ничего рассмотреть. Тут надо быть просто бдительным, а ещё лучше – уверенным в том, что продаёте нормальную машину.

Немного психологии

Иногда встречаются и варианты уже откровенного технического мошенничества. Один из таких – шприц с маслом в руках нечестного покупателя. При осмотре снизу покупатель с помощью него имитировал подтекание масла по стыку мотора и и коробки для обоснования торга при покупке Мондео 4. У этих машин действительно есть такая проблема из-за слабых сальников, но в описанном случае имитировать отсутствующий потёк помог шприц с маслом. Так что перед продажей машины стоит осмотреть ее самому на подъемнике, чтобы убедиться в отсутствии проблем. И помнить о том, что самые ушлые перекупы – народ хитрый и наглый.

И всё же чаще они действуют проще: «давят на психику». Поэтому если чисто технические (и не всегда существующие) претензии к машине постоянно перебиваются рассказами про собаку, тёщу и погоду, а тяжёлые вздохи щедро разбавлены искренними улыбками в 46 зубов, то перед вами может стоять не рядовой весельчак, а хороший психолог. Бдите!

Ну и лучший способ не попасться – продавать машину только с обязательным переоформлением машины в вашем присутствии в МРЭО. Такая сделка перекупам обычно неинтересна, поэтому они отстанут. Но не сразу, конечно – сначала они вытрясут душу. И все же будет хорошо, если они вытрясут только душу, а не деньги. Деньги всё-таки нужнее.

практика интересно

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Работать на себя или на машину: во сколько обойдётся обслуживание лёгкого грузовика Мы уже много говорили о том, насколько подорожало содержание легковых автомобилей. Но по дорогам бегают не только седаны с хэтчбеками, но и множество других машин, большинство из которых – п... 114 0 0 20.05.2022
Статьи / История Дефицитный советский антикор «Феран»: эксперимент с автохимией из СССР, которая хранилась 32 года Революционный для СССР 80-х годов антикор «Феран» мог бы помочь сохраниться до наших дней куда большему количеству «Жигулей», «Москвичей», «Волг» и «Запорожцев», но особенности выпуска товар... 1229 0 3 19.05.2022
Статьи / Авто с пробегом Audi A4 III на вторичке: секретная ржавчина на днище, неубиваемый салон и капризные светодиоды Быстрый прогресс в области бортовой электроники автомобилей и рост требований к автомобилям премиум-класса привел к уменьшению жизненного цикла поколений у всего концерна Volkswagen. Так, ве... 1339 2 4 18.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24436 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 17125 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 10349 14 11 10.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings