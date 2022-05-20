Сразу два моих друга за последний месяц решили расстаться со своими машинами. Одному хотелось быстрее выплатить остатки ипотеки, другой испугался стремительного роста стоимости содержания своего коня (точнее, пони – простенькой иномарки В-класса). И если второй продал машину за нормальную цену, то первый её просто «слил». И не потому, что торопился продать, а потому что оказался обработанным профессиональным перекупщиком, который смог его убедить в том, что выставленная на продажу машина – не машина вовсе, а ведро с болтами. И купить он её может только из жалости к владельцу, который это ведро продаёт. Увы, перекупщики умеют торговаться и обманывать. Как не попасться на их хитрости?

Мы уже как-то рассказывали, что многие «перекупы» прибегают к не очень честным схемам с привлечением подставных покупателей, корчат из себя автоподборщиков или пытаются обмануть, используя психологические приёмы. Однако это ещё не всё. Часто они умеют довольно наглядно показать, что продаваемая машина – развалюха, и опираются при этом на «факты», которые мы не зря взяли в кавычки и которыми тычут в лицо растерянного продавца. И продавец отдаёт машину намного дешевле, чем она стоит на самом деле. Потому что перекупщик умеет убедить.



Крашено и бито



Представьте ситуацию: вы – второй или третий владелец автомобиля. Покупатель (читай: перекупщик) об этом знает, но ещё он знает, что вы можете не обладать полной информацией о прошлом автомобиля, купленного в своё время с рук. А это уже козырь. Поэтому на свет появляется толщиномер.

Толщиномер – прибор коварный. Им можно не только измерять слой ЛКП, искать вторичную окраску, шпатлёвку и чермет вместо алюминия, но и пугать хороших людей. Модели толщиномеров довольно разнообразны, но обмануть их можно. Какие-то достаточно не слишком ровно приложить к кузову, какие-то – неправильно откалибровать, а всем толщиномерам поголовно можно подложить бумажку, которая сильно увеличит толщину ЛКП. После этого остаётся ткнуть цифрами в нос продавцу и объявить, что его машина в нескольких местах перекрашена и зашпатлёвана. И если машину продаёт человек, который в своё время покупал её без внимательной проверки, есть большая вероятность того, что он в эти цифры поверит, расстроится и сделает большую скидку. А мошенникам только этого и нужно.

Ещё один способ снизить стоимость при осмотре кузова – требовать скидку на те недостатки, которые с возрастом появляются у всех машин. Например, на не слишком чёткую фиксацию открытых дверей. Тут говорят о том, что требуется замена или ремонт ограничителей дверей, а это тысяча-две-три и так далее – в зависимости от наглости перекупщика. Доказать, что ограничители работают хорошо, обычно невозможно: они в любом случае работают не так, как у новой машины, а оценка их эффективности слишком субъективна.

Почти всегда перекупщики знают заведомо слабые места кузова и попрекают ими доверчивого продавца. Взять, например, место контакта хромированной накладки и задней двери на подержанных Дастерах: там почти всегда краска если не облезла, то хотя бы начинает пузыриться. Есть и универсальные «беспроигрышные» варианты – например, сколы на капотах, которые встречаются абсолютно на любых моделях и могут потихоньку разрастаться даже на алюминии. В общем, нужно понимать, что машина с пробегом не может не иметь хотя бы каких-то недостатков ЛКП, и перекупщики этим бессовестно пользуются для обоснования торга.

Обман снизу



Найти на вторичном рынке автомобиль с идеальной ходовой частью практически невозможно. А значит, всегда можно скинуть немного с цены. Правда, не всегда обоснованно.

Например, не стоит делать скидку, если покупатель проводит пальцем по тормозным дискам и сетует на их износ. Во-первых, износа не будет только на новом диске, во-вторых, они вообще относятся к расходным материалам. Так что сильно переживать по поводу их износа не стоит.

Классика жанра – претензии к развальным болтам задней многорычажной подвески. Они ржавеют всегда и у всех (особенно, конечно, в Москве и Питере), так что можно смело требовать скидку на замену этих болтов, а заодно – на установку углов схождения и развала. Даже сравнительно новые болты быстро покрываются поверхностной коррозией и выглядят так, будто без болгарки к ним лучше не подходить. На самом деле не всё так страшно, так что если при продаже машины покупатель нежно гладит тормозные диски и укоризненно вздыхает, многозначительно поглядывая на развальные болты, не переживайте – он просто выпрашивает не совсем обоснованную скидку.

Его нет, но оно сломано



При осмотре мотора многие первым делом снимают крышку маслозаливной горловины и смотрят, как она выглядит изнутри. Безусловно, смысл в этом есть: если на ней эмульсия, это может быть признаком серьёзной неисправности, говорящей о попадании масла в антифриз или антифриза в масло – от пробитой прокладки ГБЦ до трещины в блоке. Однако есть моторы (в первую очередь корейские бензиновые), у которых на этой крышке часто выпадает конденсат, похожий на лёгкий светлый налёт. Это вполне нормальное явление, но ведь знает об этом не каждый… И трясти такой крышкой перед лицом продавца – святая обязанность каждого, кто хочет купить машину по дешёвке. Если такое происходит, предложите проверить масляный щуп (если антифриз с маслом перемешались, эмульсия будет и на нём) и посмотрите, не бурлит ли антифриз в расширительном бачке при нажатии на педаль газа. Скорее всего, ничего этого не будет, и в этом отношении у машины никаких проблем нет.



Модный нынче способ сбить цену – показать кучу ошибок на сканере. Недорогой диагностический сканер есть у каждого перекупщика, но если такой перекупщик лезет к разъёму OBD2 своим шнурком или адаптером, а потом показывает кучу ошибок на экране своего смартфона, это ещё не повод паниковать. Само собой, некоторые ошибки могут быть. Бывает, что в логах сидит даже севший позапрошлой зимой аккумулятор, но это не повод для торга. Более того, перекупщики эти ошибки умеют делать из воздуха, причём в прямом смысле слова. Иногда достаточно заведомо неправильно выбрать модель двигателя, чтобы подключенный сканер показывал ошибки. Причём показывать он может абсолютную дичь. Я, например, видел, как один такой «покупатель» симулировал ошибку в ГРМ (речь шла о рассинхронизации валов) на 1,6-литровом фордовском моторе, указав при подключении к машине версию с фазовращателем при диагностике этого мотора без «фазика».

Иногда, правда, поступают намного проще: показывают не экран текущей диагностики, а принтскрин экрана с диагностикой, выдавшей когда-то кучу ошибок. То есть, в качестве аргумента предъявляют какую-то странную картинку, не имеющую отношения к осматриваемому автомобилю. При этом фонтан красноречия перекупщика заткнуть невозможно: он перечисляет десятки будто бы найденных ошибок, не давая толком ничего рассмотреть. Тут надо быть просто бдительным, а ещё лучше – уверенным в том, что продаёте нормальную машину.

Немного психологии



Иногда встречаются и варианты уже откровенного технического мошенничества. Один из таких – шприц с маслом в руках нечестного покупателя. При осмотре снизу покупатель с помощью него имитировал подтекание масла по стыку мотора и и коробки для обоснования торга при покупке Мондео 4. У этих машин действительно есть такая проблема из-за слабых сальников, но в описанном случае имитировать отсутствующий потёк помог шприц с маслом. Так что перед продажей машины стоит осмотреть ее самому на подъемнике, чтобы убедиться в отсутствии проблем. И помнить о том, что самые ушлые перекупы – народ хитрый и наглый.



И всё же чаще они действуют проще: «давят на психику». Поэтому если чисто технические (и не всегда существующие) претензии к машине постоянно перебиваются рассказами про собаку, тёщу и погоду, а тяжёлые вздохи щедро разбавлены искренними улыбками в 46 зубов, то перед вами может стоять не рядовой весельчак, а хороший психолог. Бдите!



Ну и лучший способ не попасться – продавать машину только с обязательным переоформлением машины в вашем присутствии в МРЭО. Такая сделка перекупам обычно неинтересна, поэтому они отстанут. Но не сразу, конечно – сначала они вытрясут душу. И все же будет хорошо, если они вытрясут только душу, а не деньги. Деньги всё-таки нужнее.