Насколько кощунственен тюнинг 30-летнего автомобиля, выпущенного ограниченным тиражом? Казалось бы, максимально. Но у нашего сегодняшнего героя оправданий целых два. Во-первых, каждая доработка выполняется вдумчиво и «идейно», а во-вторых, стоковая версия этой же модели в семье тоже есть.

Наши постоянные читатели помнят, что некоторое время назад мы рассказывали о редком рамном полноприводном хетчбеке Volkswagen Golf Country, который его владелец умудряется ежедневно эксплуатировать, сохраняя в строго стоковом состоянии. Но мы вам не сказали, что этих «Кантри» было два! Одного года выпуска, практически одного цвета, но с разными хозяевами и с совершенно разной судьбой. И вот пришло время рассказать про вторую машину из этой парочки.

Автомобиль – Volkswagen Golf Country 1991 года выпуска, семейная реликвия, один из пяти живых Country в Москве.

Владелец – Дмитрий Жаринов, москвич, управляющий музея культовых автомобилей М.О.С.Т.

Дмитрий вспоминает:

– Этот автомобиль 1990 года выпуска мой отец купил в 2002 году, а в 2010, приобретя новый, отдал его мне. Собственно, только тогда я начал разыскивать по нему информацию и понял, что все эти годы в нашей семье была достаточно редкая машина! Тем не менее я не стал загонять себя в рамки и ограничения, которые накладывает поддержание авто в стоковом коллекционном состоянии, а продолжаю получать от нее удовольствие так, как мне нравится – активно и спортивно эксплуатируя, а также дорабатывая так, как интересно. Я практикую стратегию, именуемую «OEM-Plus» – то есть устанавливаю в авто максимум разных узлов, агрегатов и опций от родственных автомобилей той же марки, подходящих «болт-он» или с минимальными переделками. Golf-2, с которым родственен Country, выпускался очень продолжительное время и накопил массу заводских, дилерских, а также совершенно нештатных афтемаркетных опций и аксессуаров – от него, в основном, и подходят все «вкусности».

Снаружи

Все «Кантри» снаружи – это хорошо известные своим обликом «Гольфы» второго поколения, но чрезвычайно высокие, с огромными просветами колесных ниш над колесами, с характерными расширителями арок и штатным заводским железным обвесом – передним «кенгурином», задним с «калиткой» для запаски, а также трубчатыми порогами.



1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Снаружи этот «Кантри» может показаться практически стоковым – на месте даже его фирменные сине-черно-серые наклейки с силуэтами гор по бортам, с которыми сходили с конвейера все экземпляры без исключения. Но это только на взгляд того, кто моделью не интересовался глубоко и не владел лично. Знатоки же найдут в экстерьере много разных отличий от заводских машин.



Вот, например, задние фонари в цвет кузова. Это не краска и не пленка, как можно подумать, а изготовленная специально для второго «Гольфа» оптика линейки Hella Magic, в которой была гамма разных цветов, чтобы подобрать под свой кузов! Это тот самый «﻿неповторимый оригинал» из 90-х, который впоследствии породил столько «жалких пародий».



«Козырек» по периметру стекла пятой двери – это эластичная резиноподобная накладка на металлическом каркасе, редкий и недешевый аксессуар от Votex из той еще эпохи. А воздухозаборная «решетка» на капоте – аналогичный раритетный аксессуар от Metalplast, который сейчас на eBay стоит от $200 и дороже, и еще нужно поискать! Таких мелочей по кузову у машины еще немало, но все их перечислять мы не станем, поскольку для того, чтобы они всерьез заинтересовали, нужно быть просто фанатом старых «Гольфов» вообще и Country – в частности…

Сейчас машина стоит на 16-дюймовых дисках Remotec, копирующих узнаваемый дизайн олдскульных дисков Borbet A, это на дюйм больше стандартных стоковых колес. В Россию же машина пришла на 15-дюймовых дисках Exip, один из которых сохранился в качестве запаски.

Кстати, наклейка на корме свидетельствует о том, что автомобиль, прежде чем попасть в Россию, служил в австрийском лесничестве.



Внутри​

В салоне машины также все вроде бы вполне характерное для своего поколения и эпохи, но внимательный взгляд отметит буйное «попурри» из элементов машин европейских и американских комплектаций, разных редких олдскульных афтемаркетных аксессуаров, а также самоделок, которые владелец монтирует с дальним прицелом на тюнинг.

Тут и американское мягкое торпедо с характерным «батоном» – валиком для защиты коленей переднего пассажира, руль и спортивные кресла от Golf GTI, очень редкие кожаные карты дверей и электрический люк от Golf-2 вместо штатного с «мясорубкой», редчайшие противосолнечные козырьки с зеркальцами и подсветкой, а также масса иных мелких деталей, про каждую из которых владелец может рассказать целую историю, хотя, на взгляд дилетанта, в них и нет ничего примечательного…



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Вот, к примеру, кассетница. В 90-е годы – очень популярный аксессуар производства Fischer, и в целом ее наличие в интерьере автомобиля 1991 года выпуска не удивляет. Здесь, правда, клон «Фишера» от VDO, но важно не это! Кассетница для обычного Golf 2 не подходит для Country, поскольку у них разная высота тоннеля пола. А поскольку даже обычный гольфовый Fischer сегодня уже редкость, словами не передать, каких трудов Дмитрию стоило найти этот аксессуар именно для «Кантри», которых выпущено было всего 7,5 тысяч штук!



В пару к «Фишеру» Дмитрий разыскал культовую в свое время кассетную магнитолу Kenwood из линейки Mask.Она интересна тем, что когда в большинстве магнитол той эпохи для защиты от кражи снимались панели, в Kenwood Mask панель переворачивалась с помощью электрического сервопривода, демонстрируя на запаркованной машине плоский черный щиток, напоминающий простую пластмассовую заглушку.



«Часы» в передней панели слева от руля – это двухстрелочный манометр от грузовика в расчете на пневмоподвеску, которая когда-нибудь будет. А несколько диссонансно выглядящая четырехприборная панель (давление масла, давление наддува и т. п.), стоящая по центру торпедо, – задел на будущее для компрессорного 160-сильного двигателя G60, который уже куплен и дожидается своей очереди на капиталку и последующую инсталляцию. Штатно же на этом месте стояли либо дополнительные решетки-дефлекторы обдува, либо широкая пепельница.



Список доработок по салону в целом огромен. Установлены электрозеркала с подогревом вместо простой «механики», круиз-контроль, почти закончен монтаж кондиционера и многое другое. При этом монтируется все в полном соответствии с философией «OEM-тюнинга», то есть с минимальным грубым вмешательством в железо автомобиля, поскольку преемственность компонентов обеспечивает родственность их в рамках модельного ряда концерна Volkswagen.

Штатное железо

Сперва расскажем, что у Golf Country было в стоке, а затем перейдем к конкретному экземпляру и тому, что из него делает Дмитрий.

Штатный силовой агрегат Country – 1,8-литровый 98-сильный бензиновый двигатель 1P в паре с ручной 5-ступенчатой КПП AXR с «тяговой» главной парой, увеличивающей крутящий момент на колесах по сравнению с переднеприводным «Гольфом». Родная коробка на Кантри – очень «коротенькая», и до четвертой передачи особенно и не разгонишься. Для грунта с плохим сцеплением и на резине с агрессивным протектором это оправдано, но для мегаполиса неудобно… Движок в моторном отсеке, кстати, едва видно – он сильно заглублен вниз, дабы понизить центр тяжести и скомпенсировать этим отчасти сильную задранность кузова за счет рамы.

К слову, на самом деле Country – не полноценный рамный автомобиль, как многие думают!



Кузов установлен на развитом трубчатом подрамнике, но если его снять, рама не останется самодостаточной тележкой, как, скажем, на УАЗе – часть элементов подвески имеет крепление к подрамнику, а часть – к кузову. Расстояние от картера двигателя до земли – 180 мм, потому что двигатель сильно занижен, и это может показаться не очень впечатляющим. Однако плоское днище и пороги в целом очень высокие, что позволяет залезть под стоящую машину и проползти под ней даже человеку весьма упитанной комплекции!



Система полного привода в Country – постоянный передний привод + задняя ось, подключаемая через простую вискомуфту безо всякой электроники. Поскольку межосевой дифференциал в системе привода отсутствует, в редукторе заднего моста имеется еще и обгонная муфта, действующая как храповик. Эта муфта позволяет задним колесам свободно вращаться относительно передних при торможении или движении накатом. Но поскольку храповые обгонные муфты работают только в одну сторону, при движении задним ходом задний мост подключается с помощью электровакуумной системы блокировки обгонной муфты. Таким образом сохраняется полный привод и при движении назад. Причем это не блокировка дифференциала, за которую иногда ошибочно принимают обгонную муфту – «дифф» у Country остается свободным и при движении вперед, и при движении назад.

Доработки

Доработок по «железу» на машине очень много – существенно больше, чем по экстерьеру и интерьеру. Все, естественно, ставится от родственных моделей VW тех же лет, поэтому монтаж альтернативных узлов не вызывает больших затруднений и не требует серьезных вмешательств со сваркой и болгаркой, как это нередко бывает при установке нештатных донорских агрегатов в «корчестроении».



Двигатель тут пока еще родной, но уже с иным блоком управления и мощностью в 112 сил вместо 98. А, возможно, и побольше – за счет переделанного на 63-ю трубу с банками Fox выхлопного тракта. Плюс, как уже говорилось, у Дмитрия лежит в запасе «на низком старте» мотор G60 от Golf GTI – это 160-сильный двигатель с компрессорным наддувом, того же рабочего объема и тех же габаритов, что и родной 1P. Но пока от G60 стоит только клапанная крышка с логотипом тюнинг-ателье Nathelle…



Впрочем, под будущий G60 уже многое подготовлено, и это многое уже сейчас радикально улучшает драйверские свойства машины и придает запас прочности для активной езды.



К примеру, под капотом стоит самый широкий и самый эффективный радиатор, который только позволила имплантировать ширина «телевизора» – от Golf 3 с V6. Генератор заменен с 65-амперного на 90-амперный. Передние тормоза вместо штатных 239-миллиметровых дисков переделаны на 280-миллиметровые вентилируемые от Passat Syncro с G60 – от него же суппорты, поворотные кулаки и т. п. Задние тормоза были барабанные – теперь же они тоже дисковые, заимствованные от полноприводного Golf 4, причем с сохранением «ручника», что было непросто…



Изрядная работа проведена по трансмиссии. Штатная ручная «пятиступка» Country, во-первых, как уже говорилось, обладает очень «короткими» передачами, во-вторых, имеет архаичный механизм кулисы на тягах, который нужно перебирать раз в год, ну и в-третьих, ее дифференциал иногда может по собственному желанию... покидать коробку, пробивая корпус… Да и сцепление штатное – слабое, с маленьким диском и очень хилым выжимным подшипником.

Поэтому Дмитрий решил расправиться со всеми потенциальными проблемами одним махом, смонтировав в сборе маховик, сцепление и КПП с тросовым приводом кулисы от Passat B3 Syncro, которая встает с минимальными переделками, почти «bolt on» – разве что пришлось один небольшой кронштейн из уголка сварить буквально на коленке в гараже! Привод сцепления, кстати, теперь тоже от Passat'а – гидравлический вместо тросового родного.

В движении

Безусловно, «Кантри» не внедорожник, но его аутдорный потенциал немал, и даже выше, чем может показаться на первый взгляд. Несмотря на то что подобная конструкция полного привода беспомощна при диагональном проскальзывании двух колес, геометрия кузова и подвески такова, что в реальности «диагоналка» для Country – практически невообразимая ситуация. Движение по бездорожью осуществляется по той же тактике, что и у большинства других машин с подключаемыми простыми вискомуфтами без всякой электроники мостами – то есть, перед хорошей лужей, к примеру, нужно заранее газануть с легкой пробуксовкой, муфта подхватит, и в грязь-песок вы уже въедете на полном приводе. Самая нижняя точка – это картер двигателя, и от него до земли – 180 мм. Не так уж много, но нижней точкой всегда можно пропахать или проскользить, а больше задевать и нечем – под днищем и порогами около 300 миллиметров! Даже человек с весьма плотной комплекцией вполне может проползти под брюхом Country!

Поскольку мы проводили тест-драйв его машины сразу после стоковой, то в первую очередь интересно, как показали себя проделанные Дмитрием доработки.

Ну, во-первых, двигатель этого Country теперь легко крутится до 6000-6500 оборотов, перестав «затухать» после пяти тысяч благодаря новому более свободному выхлопу. Да и звук стал приятный, не «малолитражный». Усиленная система охлаждения и масляный теплообменник спокойно позволяют систематически крутить мотор с заходом в красную зону тахометра без вреда.

Во-вторых, принципиально по-иному ведет себя трансмиссия! У коробки от «Пассата» очень «длинные» передачи, что благоприятно сказалось как на повседневной городской езде, так и на активном драйве. На второй передаче машина спокойно едет до 90 км/ч, а на третьей – до 130. В городе можно двигаться, используя всего две передачи – вторую и третью, причем со второй машина легко трогается. Тяги – море, первая передача буксует вся, вторая – до половины диапазона оборотов.

В донорской коробке – значительно более тяжелый маховик (9 кг вместо штатного весом 4,5 кг). Его инерция добавляет плавности в движении и простоты в некоторых маневрах. Скажем, если необходимо резко ускориться или перестроиться, то мы выжимаем сцепление, раскручиваем мотор, бросаем сцепление, и машина улетает «вслед за маховиком». Гидравлический привод сцепления вместо тросового разгрузил левую ногу, и на доработанном Country стало значительно комфортнее в городских заторах – этому, кстати, весьма способствуют и спортивные кресла, на которых владелец как-то провел 8 часов (!) в мегапробке от Клина до Перово, не получив никаких неприятностей со спиной или шеей наутро! В общем, надо признать, что все доработки пошли автомобилю исключительно на пользу – хотелось бы еще раз опробовать его после внедрения 160-сильного двигателя!

История модели

Volkswagen Golf Country выпускался всего лишь в течение трех лет, с 1989 по 1991, а фактически и вовсе два года – в 90-м и 91-м. Основой для Country послужили хетчбеки Golf Sincro – полноприводные варианты классического «Гольфа» второй генерации. Небольшая часть выпущенных в Вольфсбурге Syncro отправлялась в Австрию, на завод Steyr-Daimler-Puch, известный в том числе производством «Гелендвагенов». Там их кузова ставили на трубчатые рамы, радикально увеличивая дорожный просвет, оборудовали кенгуринами и защитами днища. Помимо функциональных элементов, машины оснащались также некоторым набором деталей внешнего и внутреннего стайлинга, отличавших Country от обычных Syncro и тем более – простых моноприводных Golf.

В то время как общий тираж второго поколения Golf составил более шести миллионов автомобилей, модификаций Country за три года произведено чуть около семи с половиной тысяч экземпляров. Ограниченный спрос обуславливала высокая цена, которая в свою очередь обуславливалась большим количеством ручных операций при доработке серийной машины в Австрии.

