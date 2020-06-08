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  • Официально: адаптеры ремня безопасности для детей – разрешены или нет?

Официально: адаптеры ремня безопасности для детей – разрешены или нет?

08.06.2020 324 0 5

Мы подробно рассказывали о правилах перевозки детей и о том, как выбрать детское автокресло в специальном материале, и отмечали, что в актуальной редакции ПДД нет упоминания адаптеров для ремней безопасности. К тому же недавно ГИБДД выпустила официальный комментарий о возможности их применения, в очередной раз поставив точку в вопросе о том, разрешены ли адаптеры при перевозке детей.

 
Что такое адаптер ремня безопасности?

Одной строкой напомним, что такое адаптер ремня безопасности. Фактически это мягкий треугольный тканевый конверт, через который пропускается штатный ремень безопасности автомобиля. Таким образом адаптер позволяет «правильно» пристегнуть ребенка штатным ремнем, чтобы он не проходил через шею.

Можно ли применять адаптер в качестве удерживающего устройства?

Если говорить кратко, то ответ – нет. В ГИБДД уточняют, что актуальные правила дорожного движения и требования к детским удерживающим устройствам учитывают поправки к Правилам ООН, и теперь «направляющие лямки» (так в ГИБДД названы адаптеры) не могут официально утверждаться в качестве детского удерживающего устройства или системы. Таким образом, применение адаптеров ремня безопасности запрещено ПДД, а органы сертификации не будут сертифицировать их как удерживающие устройства. Все, что еще продается в магазинах по старым сертификатам, также оказывается вне закона – убедить инспектора в своей правоте, показав ему документ на адаптер, не выйдет. В случае перевозки ребенка, пристегнутого штатным ремнем с помощью адаптера, водитель неизбежно получит штраф в размере 3 тысяч рублей. 

То есть, адаптеры полностью запрещены?

Полного запрета на использование адаптеров нет: в ГИБДД уточняют, что «направляющая лямка» рассматривается только как составной элемент детской удерживающей системы. Однако современные детские кресла и другие удерживающие устройства обычно имеют собственные, более совершенные четырехточечные схемы фиксации ребенка и не используют штатные ремни непосредственно для удержания ребенка в кресле. Поэтому хоть адаптеры и разрешены как элемент удерживающего устройства, но на практике встречаются редко.

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