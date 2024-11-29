Когда индивидуальных катушек зажигания для каждой свечи ещё не было, а высоковольтные провода стоили копейки, их меняли по любому поводу. Глохнет, дёргается на ходу, трудно запускается – меняем провода. Особенно такая замена была популярна, когда эти провода выпускали разные кооперативы, вследствие чего они не впечатляли не только стоимостью, но и качеством. Сейчас просто так их покупать уже не очень хочется: цены выросли, а машины стали сложнее, и замена проводов «от нечего делать» помогает далеко не всегда. Как убедиться в том, что провода менять всё-таки необходимо, как это сделать правильно, как выбрать новые провода и можно ли как-то увеличить срок их службы? Попробуем сегодня ответить на все эти вопросы.

А точно провод?

Как и любая деталь, высоковольтный провод имеет свой ресурс. Обычно его указывают в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, и если там сказано, что провода нужно менять каждые 50 тысяч пробега, придётся это делать. Каких-то общих для всех сроков службы проводов нет, но обычно по техническим условиям их производства они должны служить восемь лет, гарантийный срок должен составлять пять лет, а срок службы – 2000 моточасов или 40 000 километров пробега. В общем, если двигатель начал подтраивать в сырую погоду, а провода уже отслужили тысяч сто, поменять их всё-таки смысл есть. Кстати, а какими могут быть симптомы выхода проводов из строя?

Так как высоковольтные провода являются частью системы зажигания, то в случае их выхода из строя логично ожидать всех признаков неисправности именно в этой системе. Троение, единичные пропуски зажигания, особенно заметные в сырую погоду, снижение тяги, а если всё стало совсем плохо, то и горящий Check Engine с ошибками по пропускам воспламенения в том цилиндре, где пропала искра – всё это может быть признаками неисправности высоковольтного провода. Однако со всеми этими симптомами под подозрение вполне справедливо могут попасть не только провода, но и свечи, и катушка зажигания. Но в любом случае начинать работу по поиску причины неисправности нужно с определения того цилиндра, в котором появились пропуски воспламенения.

Если есть OBD-сканер, то сделать это легко – он укажет, какой из «горшков» решил немного схалтурить. А если его нет, можно пойти разными путями. Первый – это выкручивать по одной свече и смотреть, какая из них отличается по цвету или просто мокрая от несгоревшего бензина. Способ надёжный, но трудоёмкий, поэтому можно поступить иначе: поочерёдно снимать провода и слушать, как меняется звук двигателя. Если мотор троит уже сильно, то при снятии провода со свечи неработающего цилиндра изменения в работе будут минимальными. Ну а если снять провод с работающего цилиндра, то двигатель будет работать кое-как или даже совсем глохнуть. Напомню, что снимать провода на запущенном моторе опасно: есть риск получить ощутимый удар током.

Фото: Михаил Баландин

Итак, неисправный цилиндр найден. Теперь нужно определить, в чём проблема: в свече, катушке или все-таки проводе. Вот тут будет сложнее. Простой способ, конечно, есть, но для его претворения в жизнь нужно иметь запасные свечу, катушку и провод, которые нужно менять до тех пор, пока не найдётся виновник. А так как сейчас очень мало кто имеет эти детали про запас, этот вроде бы простой способ простым уже не назовёшь. Поэтому пойдём другим путём – перестановкой.

Сначала меняем местами свечи. Если проблема осталась в том же цилиндре, то проблема не в свече, а в проводе или катушке, а если она переместилась в другой цилиндр вместе со свечой, то остаётся только заменить эту свечу (лучше, конечно, весь комплект). Таким способом исключаем из списка подозреваемых свечу и переходим к двум оставшимся – проводу и катушке. Так как катушку диагностировать без осциллографа достаточно сложно, придётся ограничиться проверкой провода. Если он окажется в порядке, то методом исключения придём к выводу о неисправности катушки.

Фото: Kolesa.ru

Проверить провода проще всего тоже заменой. Несмотря на то, что длина проводов обычно разная, это не критично: разница в сопротивлении этих проводов в несколько килоом или даже десятков килоом для высоковольтной цепи не имеет никакого значения. Поэтому главная задача – дотянуться проводом до нужной свечи. К сожалению, вместо короткого провода поставить длинный можно всегда, а вот наоборот – обычно нет. Поэтому если пробит самый длинный провод, проверять его придётся третьим способом, о котором речь пойдёт чуть ниже, а вот любой другой можно проверить как раз этим самым длинным. Если после его установки на свечу проблемного цилиндра ситуация исправилась, сомнений не остаётся: виноват именно провод.

Фото: Kolesa.ru

Ну а что делать, есть под подозрение попал самый длинный провод, а заменить его нечем? Тут подойдёт простой метод проверки, для которого потребуется любой подходящий по длине кусок провода. Зачищаем его концы и один из них надёжно присоединяем к массе автомобиля. Другим концом при работающем двигателе ведём вдоль по высоковольтному проводу от катушки до свечи (или наоборот, направление не имеет значения) и смотрим, не появится ли где-то искра. Если на проводе есть пробой, искра в этом месте обязательно появится.

Проверка провода омметром тоже возможна, но она не даёт стопроцентно достоверный результат. По запредельно большому сопротивлению (норма – в пределах 40 кОм) можно только обнаружить обрыв, а случается такое редко: гораздо чаще неисправность провода заключается в пробое его изоляции, после чего искра убегает от свечи куда-то на массу. К тому же даже обрыв провода может быть таким, который проявляется только при вибрации мотора и изгибании провода, поэтому если уж очень хочется повозиться с мультиметром, нужно не просто потыкать в наконечники провода, а зажать их «крокодилами» мультиметра и хорошенько поизгибать провод. Если сопротивление будет скакать в сторону повышения, обрыв, вероятно, всё-таки есть.

Старый способ, заключающийся в том, чтобы в тёмное время суток открыть капот и посмотреть, не промелькнёт ли где-то искра, на практике работает только в том случае, если провод «шьёт» на массу уже очень сильно. Полностью полагаться на такую проверку не надо.

Ну а при визуальном осмотре можно только проверить наконечники. Конечно, если они зелёные от окислов или вообще сгнили, провода придётся заменить.

Фото: ilmarinfoto, depositphotos.com

Ничего не перепутать!

Замена высоковольтных проводов – работа обычно нехитрая. Правда, бывает, что резиновые колпачки разъёмов старых проводов так прикипают к свечам, что при попытке их снять они рвутся. Но тут ничего не сделать: если что-то уже прикипело, придётся отрывать.

Если этого не произошло, снять старые провода несложно. И лучше делать это на холодном моторе – нет риска обжечься. Не надо скидывать сразу все провода: если вы не знаете последовательность подключения проводов на каждый цилиндр, есть риск остаться с комплектом новых проводов и непониманием, куда какой из них подсоединять. Поэтому проще действовать последовательно: снял один провод – поставил на его место новый и перешёл к следующему. Если провода перепутать, мотор может работать на двух-трёх цилиндрах или вообще не запускаться, а если повезёт, то может и стрельнуть (как правило, во впуск) из-за несовпадения фаз зажигания. У карбюраторной машины может шарахнуть так, что вылетит воздушный фильтр. Хотя представители поколения опытных шофёров наверняка вспомнят, что существовал такой диковатый способ чистки карбюратора: провода намеренно меняли местами, запускали мотор и ждали хлопков. Мол, вся дрянь после этого из карбюратора вылетит. На самом деле толку от такой процедуры мало, и обслуживание карбюратора – работа намного более сложная.

Фото: Михаил Гзовский

Второй вопрос: нужно ли чем-то смазывать наконечники проводов? Да, смысл в этом есть, и часто в регламенте обслуживания даже прописывается необходимость смазки. Но задача смазки заключается не в улучшении контакта (там такое напряжение, что улучшать его смысла нет), а в предохранении проводов. Поэтому смазывать надо не наконечники, а фарфоровый изолятор свечи, и не солидолом, а специальной диэлектрической смазкой, которая предохраняет резиновый колпачок от быстрого старения из-за высыхания и снижает риск его пробоя. После этого наконечники не прикипают к свечам и снять их следующий раз будет намного проще. Брызгать на них силиконом или WD-40 бесполезно – всё это высыхает очень быстро, и толку от этих средств нет.

Что ставить?

Танцы с бубном при выборе проводов излишни: лучше всего купить те, которые подходят по артикулу. Какие-то эксперименты с проводами на инжекторном автомобиле не имеют ровно никакого смысла. И если на старой карбюраторной машине ещё можно поэкспериментировать с проводами с нулевым сопротивлением, то на более современных это бесполезно. Поэтому единственное, чего нужно избегать однозначно, – это покупка совсем дешёвой поддельной продукции. И дело не только в том, что такие провода долго не прослужат, но и в том, что они могут заметно сократить срок службы катушки зажигания: если контакт со свечой будет плохим, искра будет искать себе другой выход. Хорошо, если она найдёт его через изоляцию провода, и плохо – если через корпус катушки: покупка новой катушки обойдётся дороже, чем покупка комплекта проводов.

Фото: Евгений Балабас

Любые современные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией, которая не так сильно дубеет на морозе и позволяет сохранить гибкость проводов даже в мороз, служат надёжно. Но лишь при соблюдении некоторых условий.

Не только провод

Не все помнят, что ресурс высоковольтных проводов, так же как и катушки зажигания, сильно зависит от состояния свечей. Если они уже старые, с подгоревшими электродами, искре трудно проскочить в зазоре, и она будет искать выход через изоляцию. И если найдёт его один раз, будет там проскакивать и дальше, поэтому своевременная замена свечей для ресурса проводов очень важна.

Второй момент – это фиксация проводов. Они должны быть проложены и зафиксированы так, чтобы от вибрации работающего мотора не тёрлись друг о друга или о другие элементы в подкапотном пространстве. Поэтому провода проложены в колодках, минимизирующих их вибрацию и контакты с другими деталями. Висеть или тем более лежать на моторе провода не должны.

Фото: Светлана Парфёнова

Про смазку уже говорили выше: её желательно использовать, но без фанатизма – кидать её шпателем на свечу не надо. Смазывают изолятор очень тонким слоем. Впрочем, часто новые провода уже обработаны смазкой с завода, и в этом случае ничем их больше смазывать необходимости нет.