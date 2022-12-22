Можно ли проехать на арендованном китайском автомобиле 10 тысяч без поломок? Как связаны арбузный кофе и моторное масло? Где родился русский медведь? Обо всём этом – в шестой части отчёта о путешествии по «масляному маршруту» Алексея Жирухина и Сергея Лысенко. Сегодня начинаем с Волгограда.

Масло бывает разным

Царицын, Сталинград, Волгоград… В разное время этот город, протянувшийся на 90 км вдоль берега Волги, носил различные имена. Но самые известные памятники и сооружения города-героя связаны всё-таки со Сталинградом: победа в Сталинградской битве изменила весь ход Второй Мировой войны. И, конечно же, побывав здесь, нельзя не сходить на Мамаев Курган и не обойти со всех сторон скульптурную композицию «Родина-мать зовет!», признанную одним из семи чудес России и самой высокой скульптурой-статуей в Европе. А ещё в Волгограде можно увидеть уникальный музей-панораму «Сталинградская битва», Дом Павлова и самый большой в мире памятник реально жившему человеку – памятник Ленину высотой 57 метров, установленный у входа в Волго-Донской судоходный канал.



Почти в каждом посещенном нами городе есть «самое-самое», и Волгоград – не исключение. Именно здесь расположена самая длинная улица России. В народе ее называют Вторая Продольная, а её общая протяженность составляет более 50 км. Самый большой речной остров Европы, единственный в России подземный трамвай, крупнейший в Европе речной порт, уникальные музеи и знаменитый «танцующий мост» через Волгу.



Только в Волгограде можно попробовать настоящий фирменный напиток города – арбузный кофе, который готовится из арбузных семечек с добавлением корня цикория и гвоздики. Вкус, конечно, немного странный, но не выпить его было нельзя. А споры о вкусах – дело, как вы знаете, неблагодарное. Горчицу, наверное, в Волгограде тоже не все любят, а крупнейшее в России производство горчичного масла расположено именно здесь. Впрочем, масло тут производят не только горчичное.



В Волгограде работает крупнейшая производственная площадка ЛЛК-Интернешнл по производству масел ЛУКОЙЛ. Предприятие расположено на территории огромного нефтеперерабатывающего комплекса бренда, который в этом году отмечает свое 65-летие. Кстати, глубина переработки нефти на НПЗ достигает 96-98%.



А как вообще производится моторное масло?

Производственные площадки можно условно разделить на несколько типов. Есть так называемые блендинговые, где масла просто смешиваются из привозных компонентов. В этом случае просто привозят базовые масла и присадки, затем производится их смешивание. А есть площадки полного цикла – такие, как у ЛУКОЙЛа, расположенные в Волгограде и в Перми. Пермь будет чуть позже, но вот тут, в Волгограде, производят и базовые, и готовые масла, в том числе – и на экспорт. Полный цикл переработки и контроль на всех этапах производства – от начального сырья, производства базы и до получения готового продукта – дает основное стабильное качество. Чем не могут похвастаться блендинговые производства, приобретающие компоненты у различных поставщиков.



А мы двигаемся дальше, позади остались почти 10 000 км, и последняя остановка на пути перед возвращением в Москву – город Пермь.

К слову, о пробеге. Как себя ведёт взятый в аренду китайский Great Wall Wingle 7? Как многие помнят, эту машину взяли на прокат в компании «АвтоРента». Для поездки не хотелось брать какой-то скучный автомобиль, поэтому выбрали именно Great Wall Wingle 7 и отправились в путь. Некоторые предупреждали: «китаец», да ещё и из проката? Да вы с ума сошли! Но нет, машина едет. И кажется, она спокойно пробежит и 12, и 25, и 50 тысяч километров. А может, и больше. Главное – нормально её обслуживать. Но об этом – чуть позже.



Медведи и балет

Пермь – разнообразный город, расположенный на востоке европейской части России, на берегу уральской реки Кама. Промышленный, научный, культурный центр Урала, третий по площади город России. Туристам следует посетить Пермскую государственную художественную галерею, Пермский театр оперы и балета, парк «Райский сад». Недалеко от Перми снимали фильм «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова, а мы едем в гости к русскому медведю.



Да-да, Пермь – Родина русского медведя. Полностью эта скульптура называется «Легенда о пермском медведе», однако горожане-пермяки называют его просто памятником медведю или мишкой у ЦУМа. Именно медведь изображен на гербе Перми, и для Прикамья это знаковый зверь. У коренных народов Пермского края медведь был священным животным. Посетители медведя считают, что если потереть ему нос, то желание обязательно сбудется. Ну и, конечно же, нельзя не оседлать Михайла и сделать на нём фотографию.



В Перми и конечная точка нашего путешествия – флагман современного Российского производства моторных масел, центр продуктовых инноваций. Помните рассказ о высокотехнологичной канистре с вплавляемой этикеткой, многослойным пластиком – гарантии невозможности подделки? Все это здесь.



Изготавливаемые в Перми масла успешно используются для современных автомобилей ведущих автобрендов, успешно проходят их тесты и периодические аудиты. Тут же производят масла и под другими известными брендами, упоминать их нельзя, но посмотрите внимательно на канистру какого-нибудь фирменного моторного масла, которое вы купили – оно может быть сделано именно в Перми для «того самого» бренда. И наши путешественники тоже едут на пермском масле – в дизельный Great Wall Wingle 7 перед стартом мы залили масло LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30 (дизельному мотору – дизельное масло). Масло весь путь отлично справляется со всеми основными его задачами: защищает от износа и коррозии, сокращает потребление топлива, а также обеспечивает чистоту двигателя и не допускает его перегрева.



Вернемся к заводу – именно в Перми находится производство полного цикла масла. То есть, базовые масла производятся на территории нефтеперерабатывающего комплекса компании. Разумеется, такое производство требует большой площади, поэтому территория этого производственного комплекса могла бы вместить четыре княжества Монако. В год предприятие может выпускать около 110 тысяч тонн масел. Чтобы лучше представить такое количество, скажем иначе: это более 27 млн четырёхлитровых канистр. Хватит всем однозначно.



В основном масла для легковых авто, встречающиеся нам на полках магазинов и АЗС, производятся на этом заводе. Именно здесь есть мелкая и средняя фасовка. В моторах автомобилей, особенно легковых, по всей России трудятся масла ЛУКОЙЛ, выпускаемые именно на пермском заводе. Они по праву считаются одними из самых популярных среди автолюбителей.



Что дальше?

По большому счёту, осталось вернуться в Москву, и на фоне пройденных тысяч километров этот отрезок кажется не слишком серьёзным. Но дорога есть дорога, и относится к ней легкомысленно не надо. В заключительной части мы кратко подведем итоги поездки и поделимся ценным советом про масла!



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