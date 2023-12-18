Покупаем Voyah Free: как яхта, только автомобиль

Voyah Free – это не просто автомобиль. И даже не просто электромобиль или гибрид. Это то, что дилеры (и официальные, и не очень) справедливо именуют премиумом, причём вполне заслуженно. Стоит ли Voyah Free тех миллионов, которые за него просят, как его купить дешевле и в чём заключаются сложности обслуживания? Обо всём этом сегодня и будем говорить.

Может всё и чуть больше

Бренд Voyah можно считать молодым не только на российском рынке, но и на родном китайском: он появился только в 2017 году. А первые автомобили Voyah увидели свет в 2020 году. Что делали три года? В первую очередь – разрабатывали новую платформу (о которой скажем чуть ниже). Конечно же, Voyah появился не на пустом месте – это премиальный суббренд «электрического» подразделения Dongfeng. Это значит, что опыта у коллектива конструкторов хватало: как-никак Dongfeng входит в тройку крупнейших автопроизводителей Китая, и что-то хорошее эти ребята делать умеют. Что у них получилось в случае с Voyah Free?

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Подробный рассказ о впечатлениях от тест-драйва этого автомобиля мы уже публиковали, но вкратце напомним, что такое Voyah Free и чем нам запомнился этот автомобиль.

Итак, Voyah Free может быть в двух модификациях: в виде чисто электрической версии (EV) и последовательного гибрида (EVR). В первом случае в движение машину приводят два электромотора суммарной пиковой мощностью 488 л.с. (передний мотор – 217 л. с., задний – 271 л. с.). Общий крутящий момент при этом составляет 750 Нм. Источником питания для электромобиля является литий-ионная батарея ёмкостью 106 кВт*ч. Весит такая батарейка немало – 570 кг. И ещё ей потребовалось жидкостное охлаждение, которое в жару батарею остужает, а мороз согревает. Динамика у такой версии Voyah Free просто изумительная: до сотни машина разгоняется за 4,7 с. Хотя гибрид получился ещё круче, и первую сотню он набирает за 4,5 с. Что ещё интересного в гибриде?

Гибридная версия под капотом имеет ДВС (полуторалитровый бензиновый SFG15TR), но колёса этот двигатель не крутит. Его задача – постоянно подзаряжать батарею не такой большой ёмкости (33 кВт*ч ), как у чисто электрического кроссовера. ДВС при этом работает в оптимальном режиме на постоянных оборотах. И несмотря на то, что у гибрида ДВС есть, а у «электрички» его нет, гибрид получился всё-таки легче из-за более лёгкой батареи. Его масса составляет 2290 кг, электрической версии – 2340. А теперь добавим к весу суммарную мощность двух электродвигателей в 693 л.с., и после этого сразу станет понятно, почему гибрид набирает первую сотню ещё быстрее «электрички». Ну и, конечно же, запас хода гибрида тоже интереснее. Он составляет 860 км (с учётом полного бака и полностью заряженной батареи), а у чисто электрической версии – 500 км. На электротяге без подзарядки гибрид может проехать только 140 км.

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Теперь вернёмся к новой платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture), на которой построен Voyah Free. На первый взгляд, её компоновка классическая для люксового сегмента: передняя подвеска у неё двухрычажная, на сдвоенных поперечных рычагах, а задняя – обычная многорычажная. Правда, при этом все рычаги алюминиевые, что тоже вполне соответствует лучшим традициям ушедшего от нас европейского премиума. Однако есть в этих подвесках и своя изюминка – она пневматическая, что для китайского автомобиля является большой редкостью.

Само собой, наличие «пневмы» предполагает наличие изменяемого клиренса. В зависимости от выбранного режима передвижения клиренс Voyah Free меняется в диапазоне от 128 до 208 мм. Всего режимов три: стандартный Comfort (клиренс при его выборе будет равен 158 мм), спортивный Perf (128 мм) и внедорожный Outing (208 мм). Лезть в самую жуткую грязь на Voyah Free, наверное, никто не будет (жаба задушит – за такие-то деньги), но всё-таки 208 мм – это более чем достаточно, чтобы, например, не застревать в сугробах. Тем более что привод у этого кроссовера предусмотрен только полный. Правда, при этом нужно помнить, что при достижении скорости в 40 км/ч Voyah Free внедорожный режим сам себе отключит и перейдёт в стандартный, так что гонять с тапком в пол во внедорожном режиме не получится, да и спортивный Perf подходит для этого намного лучше.

Коробки передач, как понимаете, у электрокроссовера нет ни в одной версии – колёса в любом случае вращаются электромоторами, а для этого достаточно редуктора.

Впечатления о поездке Voyah Free оставляет только лучшие. С такой паровозной тягой и соответствующей этой тяге динамикой при нажатии на педаль газа кроссовер способен оставить незабываемые впечатления от ускорения, но максимальная скорость у него всё же ограничена на отметке 200 км/ч. При этом у него отличная шумоизоляция и прекрасная управляемость. За последнее, кроме пневмоподвески, отвечает и низкий центр тяжести у электрической версии: тяжёлая батарея расположена под полом в базе, поэтому крены у Voyah Free минимальные, и на дороге он ведёт себя не хуже многих европейских премиальных машин. А если говорить точнее, то даже лучше многих.

Если сравнивать этого «китайца» с ушедшими от нас «немцами» соответствующего ценового диапазона, нельзя не отметить и качество салона. Понятно, что количество электронных «плюшек» у него зашкаливает, и все их перечислять даже нет смысла – придумайте любую, и она у Voyah Free будет точно. Вот разве что в машине, которая досталась нам на тест, не было поддержки ни Android Auto, ни Apple CarPlay. Возможно, это недостаток первых машин, которые попали на наш рынок. Зато в ней были и сиденья с обогревом, вентиляцией и функцией массажа, и ароматизатор с тремя степенями интенсивности, и огромная электрохромная панорамная крыша без шторки, стекло которой меняет степень светопропускания, и многое другое. В том числе – главная «фишка» кроссовера, подъемный механизм передней панели. Да-да, высоту панели в Voyah Free можно менять одним нажатием клавиши на центральной консоли! Верхняя часть панели способна подниматься и опускаться на несколько сантиметров, изменяя высоту панели по желанию водителя. Такой опции больше нет ни у какого другого автомобиля. Правда, всё это стоит немалых денег.

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Что с ценами?

Дилеры Voyah вполне справедливо полагают, что отдавать минимум восемь-девять миллионов полной стоимости мало кто захочет, поэтому предпочитают указывать цены в формате «от со звёздочкой». Под звёздочкой скрывается масса условий, при выполнении которых можно рассчитывать на скидку. Скидки – это всегда хорошо (особенно с учётом немалого ценника на эту сухопутную яхту), и пользоваться ими надо обязательно. При этом стоит добавить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести Voyah Free (и не только его) ещё и в лизинг. Например, в компании «Европлан» стоимость кроссовера начинается от 7 390 000 рублей – тут с учётом скидки сразу получается сэкономить до 600 тысяч рублей. Одним словом, при желании можно найти способ приобрести эту машину выгоднее, чем кажется, но далее встаёт следующий вопрос: а как и где её обслуживать?

Скажем честно: продажи Voyah Free своими масштабами не впечатляют. И это вполне объяснимо: премиальный кроссовер сегодня – это ни разу не Hyundai Solaris в 2012 году, так что очередей за ним быть просто не может. И это не очень хорошо, потому что и какой-то статистики по опыту владения этими машинами просто нет. Поэтому абзацы про тонкости обслуживания автомобиля получились в этот раз позорно короткими. И всё же.

Если говорить по гибридную версию, то в ней можно найти хотя бы более-менее знакомый мотор SFG15TR. Откуда он нам знаком? От кроссовера Dongfeng 580 – один из двух моторов этого автомобиля расположился и в родственном ему Voyah. А вот насколько хорошо он знаком – это большой вопрос. Если смотреть на вопрос с точки зрения теории, то это обычный двигатель: рядная турбированная «четвёрка» с распределённым впрыском объёмом полтора литра. Если смотреть с точки зрения практики, то сказать про этот мотор нечего. На просторах Интернета можно найти отчёты владельцев Dongfeng 580 с пробегами и за 200 тысяч километров, но информации про моторы в этих отчётах практически нет. Он просто ездит – и всё. Правда, многие жалуются на его не самую выдающуюся экономичность, но это не значит, что гибридный Voyah Free будет разорять на заправках: всё же в гибриде ДВС не крутит колёса, а только заряжает генератор, так что расход бензина у него меньше (говорят, можно уложиться в 10-11 литров при активном вождении). Вот вариаторы Dongfeng 580 иногда разваливаются, это факт. Но на моторы SFG15TR жалоб нет.

Что касается всего остального… Давайте говорить честно: претензий к первым проданным на нашем рынке Voyah Free было действительно много. Особенно, как ни странно, к гибридной версии. Тут суть дела в следующем: перед тем, как ввезти в Россию, эту машину приходилось регистрировать в Китае на физическое лицо с использованием местной сим-карты (ага, это же гаджет, а не автомобиль). Потом все настройки сбрасывали и отправляли машину нам. И всё бы ничего, если б мастер-пароль, с помощью которого можно обновить или «обнулить» машину, не оставался у того китайца, на которого машину впервые зарегистрировали в Китае. Новым владельцам в России приходилось пускаться на разные хитрости (в том числе и на приобретение китайской симки), чтобы кроссовер наконец-то перестал воспринимать российского владельца как гостя и позволял хотя бы нормально садиться в машину, а не складываться в три погибели в попытке заползти в кресло той конфигурации, которую оставил после себя щуплый китаец и которое осталось в памяти. А если машина внезапно «зависнет» или у неё перестанет работать какая-то функция, мастер-пароль тоже может потребоваться. И тогда опять остаётся только энергично и яростно танцевать с бубном.

Машины, которые продают у нас сейчас официально, от этого недостатка избавлены. Но это не значит, что и проблем с ними никаких не бывает. К сожалению, бывают. Как правило, они вызваны недостаточно совершенным программным обеспечением. Шансы столкнуться с такими неприятностями не слишком высоки, но не дай бог встретиться с ними на машине, купленной у «серого» дилера. Без технической поддержки производителя что-то исправить в Voyah очень сложно. А некоторые не слишком порядочные продавцы, содрав с покупателя денег, потом всеми правдами и неправдами отказывались проводить регламентное ТО. В лучшем случае соглашались на контрольный осмотр и замену воздушного фильтра на гибридных машинах. Основная причина такого отношения – банальное непонимание тонкостей обслуживания этой сложной техники. А вторичная причина даже немного смешная: некоторые механики боятся подходить к электромобилям и гибридам из-за страха получить хороший (возможно, смертельный) удар током. Разумеется, этот страх продиктован всё той же технической неграмотностью.

На самом деле те, кто успел пройти хотя бы первое регламентное ТО на Voyah Free у нормального дилера, на его стоимость не жалуются. Оно и понятно: менять в нём, кроме фильтров, пока нечего (если речь идёт о чисто электрической версии), так что сложного в этой операции ничего нет. Для тех, кто этому обучался, конечно.

Вывод сделаем простой: покупать Voyah Free у «серых» импортёров не надо – может выйти боком. И, скорее всего, выйдет. Покупка у дилера и обслуживание у него же – залог того, что эксплуатация этого во всех смыслах премиального автомобиля будет приносить радость, а не раздражение или гнев. При этом при покупке Voyah у официального дилера очень желательно искать все способы получить скидку. На самом деле, этих скидок и всевозможных акций множество, и надо уметь ими пользоваться. В том же Европлане при покупке Voyah в лизинг для бизнеса можно получить не только скидки, но и зимние шины. А это, должен я сказать, очень хороший подарок, потому что шины размерностью 255/45 R20 на дороге не валяются даже за хорошие деньги.

А вот пытаться обслуживать Voyah Free в гаражном сервисе – это очень плохая идея. Во-первых, гаражные «спецы» при виде Voyah часто делают круглые глаза и прячутся в подсобках, а во-вторых, даже самые смелые из них мало что могут сделать без официальной поддержки со стороны производителя. Во всяком случае, пока электромобили ещё не стали слишком популярными и не все механики знают, с какой стороны у них бензобак и как им менять корзину сцепления.

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