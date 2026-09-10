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Флагманский седан Lexus LS получил несколько обновок, цены известны

10.09.2026 574 0 1
Флагманский седан Lexus LS получил несколько обновок, цены известны

Продажи посвежевшей четырёхдверки на домашнем рынке, в Японии, стартовали сегодня, 10 сентября 2026 года.

Принадлежащая японской корпорации Toyota премиальная марка Lexus презентовала флагманский седан LS в 1989 году. Большая четырёхдверка за прошедшие годы успела сменить несколько поколений, а седан актуальной пятой генерации был представлен ещё в начале 2017-го, в середине 2020-го пережил полноценный рестайлинг. Уже очевидно немолодой флагман с тех пор лишь несколько раз освежили, теперь настала очередь очередных обновок – к 2027 модельному году.

На фото: актуальный флагманский седан Lexus LS

Внешность Lexus LS осталась прежней, включая фирменную радиаторную решётку в форме песочных часов с сетчатым рисунком и логотипом бренда, «острую» головную оптику, хромированные вставки на «гриле», боковом остеклении, в виде накладок по периметру кузова и перемычки между задними фонарями.

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Теперь всем версиям модели в качестве опции от производителя предлагается панорамная крыша с люком. Конструкция имеет сетчатый дефлектор спереди, который позволяет в том числе подавлять шум ветра при езде с открытым люком в крыше. Помимо этого, исполнению Executive предлагается расширенная палитра цветов для оформления интерьера и декоративные вставки в виде «гранёного стекла».

На фото: салон актуального флагманского седана Lexus LS

Ещё в пресс-службе марки отметили, что посвежевший Lexus LS получил усиленный центральный тоннель для повышения прочности конструкции и модернизированную подвеску за счёт REDS (Response-Enhancing Damping Structure), что, по словам разработчиков, позволило улучшить отклик, снизить высокочастотные вибрации, повысить управляемость и комфорт.

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Кроме того, в список обновок флагманского седана вошли перенастроенные системы AVS и EPS, которые теперь обеспечивают более естественное и контролируемое рулевое управление, увеличивают устойчивость автомобиля, способствуют уменьшению крена и тангажа. В результате реакция автомобиля при маневрах стала более точно соответствовать намерениям водителя.

Lexus LS 2027 модельного года, судя по всему, будет предлагаться только в модификации LS 500h с гибридной силовой установкой. Напомним, в её основе лежит двигатель V6 серии 8GR-FXS объёмом 3,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная отдача системы по-прежнему равна 359 л.с., привод может быть как задним, так и полным.

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Продажи посвежевшего флагманского седана на домашнем рынке, в Японии, стартовали сегодня, 10 сентября 2026 года. Стоимость стартовой версии F Sport равна 14 140 000 иен (эквивалентно примерно 7,7 млн рублей по текущему курсу), за самый доступный полноприводный вариант просят 14 620 000 иен (порядка 8 млн рублей), а покупка топового исполнения обойдётся в 18 050 000 иен (около 9,9 млн рублей).

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