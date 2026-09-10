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Дизельный пикап Changan Hunter Plus: цены и старт продаж в РФ

10.09.2026 83 0 0
Дизельный пикап Changan Hunter Plus: цены и старт продаж в РФ

Рекомендованная розничная цена новой версии пикапа китайской марки стартует с отметки 4 129 900 рублей.

Изначально, летом 2023-го, пикап Changan Hunter Plus появился на российском рынке только с бензиновым мотором, он доступен только в исполнении Люкс. Однако теперь гамму пополнил дизельный вариант, доступный сразу в двух версиях – Стандарт и Комфорт. Местный офис Changan рассказал о том, что продажи такого грузовика стартовали на авторынке РФ сегодня, 10 сентября 2026 года.

На фото: дизельный пикап Changan Hunter Plus

Теперь стали известны цены дизельного Changan Hunter Plus. Согласно прайс-листу на официальном сайте марки, рекомендованная розничная стоимость стартового исполнения Стандарт равна 4 129 900 рублей. А за вариант под названием Комфорт просят 4 249 900 рублей (стоимость указана без действующих скидок). Для сравнения, рекомендованная розничная цена бензинового грузовика в исполнении Люкс равна 4 069 900 рублей.

Под капотом у новой модификации Changan Hunter Plus располагается соответствующий экоклассу Евро-5 турбодизель от Isuzu объёмом 2,5 литра. Как наконец рассказали в компании, максимальная мощность этого мотора равна 146 л.с., его крутящий момент составляет 400 Нм (доступен уже с 1800 об/мин). В пресс-службе российского офиса марки отметили, что за счёт этого обеспечивается «уверенное ускорение под нагрузкой и на подъёмах». В пару этому мотору положен восьмиступенчатый гидромеханический автомат ZF.

Модели в обеих версиях положена полноприводная система с режимами 2H, Auto и 4L, а также пять ездовых режимов: Эко, Комфорт, Спорт, Снег и Внедорожный. Дорожный просвет такого Changan Hunter Plus равен 231 мм. Задняя зависимая подвеска на рессорах рассчитана на постоянную работу с грузом, грузоподъёмность – до 975 кг. При этом пикап пикап способен буксировать прицеп с тормозами массой до 2500 кг, а разрешённая максимальная масса автопоезда – 5700 кг.

На фото: салон дизельного пикапа Changan Hunter Plus

Габаритная длина грузовика равна 5350 мм, расстояние между осями – 3180 мм. Размеры грузовой платформы – 1600 x 1595 x 500 мм, она имеет дополнительное защитное покрытие, четыре петли для крепления груза и дугу безопасности. В салоне у обеих версий дизельного пикапа установлены семидюймовый виртуальный щиток приборов, тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ – 12,3 дюйма. Предусмотрена акустическая система с шестью динамиками.

В списке оборудования стартового исполнения числятся: 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, вентилируемые дисковые тормозные механизмы на обеих осях, ассистенты при подъёме и спуске, электромеханический стояночный тормоз, электроусилитель руля с выбором режима, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, комплекс систем безопасности, камера кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», видеорегистратор с четырёх камер, задние датчики парковки, функция предупреждения о смене полосы движения.

Помимо этого, такой пикап получил: датчики света и дождя, круиз-контроль, светодиодную головную оптику с функцией отложенного выключения, противотуманки с подсветкой поворотов, боковые подножки, хромированные вставки и аналогичные корпуса наружных зеркал, а также отделанные перфорированной экокожей сидения, однозонный климат-контроль, функцию бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя.

Варианту Changan Hunter Plus Комфорт достались ещё блокировки заднего межколёсного дифференциала, электрозамок заднего борта, боковые передние подушки безопасности, передние кресла с подогревом и электрорегулировками, светодиодная полоска между передними фарами. На дизельный пикап, вышедший на авторынок РФ, распространяется гарантия в течение 5 лет или 150 000 км пробега.

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