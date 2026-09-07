Changan раскрыл состав комплектаций дизельного пикапа Hunter Plus для РФ

Китайский грузовик с дизельным двигателем на российском рынке предложат в двух комплектациях – Стандарт и Комфорт. Цены станут известны позже.

Changan Hunter Plus появился на российском рынке летом 2023 года, он предлагался лишь с одним вариантом «начинки»: бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой. Её максимальная отдача равна 226 л.с., а крутящий момент – 390 Нм. В пару этому мотору положена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF, пикап имеет подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner.

На фото: дизельный пикап Changan Hunter Plus

Такой Changan Hunter Plus доступен только в комплектации Люкс, местное представительство позиционирует его как «бизнес-пикап». Тогда как новый вариант, анонсированный в конце прошлого месяца, компания предлагает тем, кто ищет «рабочую лошадку». Главным его отличием является другая техника, новых данных о ней компания пока, увы, не предоставила.

На данный момент известно о том, что Hunter Plus оснастят турбодизелем от Isuzu объёмом 2,5 литра, двигатель соответствует экоклассу Евро-5. Его мощность пока не раскрыли, но рассказали, что максимальный крутящий момент этого двигателя составляет 400 Нм, он доступен уже с 1800 об/мин. Как пояснили в пресс-службе российского офиса, за счёт этого «автомобиль уверенно трогается под нагрузкой и держит тягу на затяжных подъёмах». Мотор идёт в комплекте с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом ZF.

На фото: грузовая платформа Changan Hunter Plus

Дизельный пикап имеет пять ездовых режимов – Эко, Комфорт, Спорт, Снег и Внедорожный, ему положены вентилируемые дисковые тормозные механизмы на обеих осях, 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, ассистенты при подъёме и спуске. Дорожный просвет такого Changan Hunter Plus – 231 мм. В основе задней подвески лежат пятилистовые рессоры, рассчитанные на постоянную работу с грузом и обеспечивающие грузоподъёмность до 975 кг.

Размеры грузовой платформы – 1600 x 1595 x 500 мм, она имеет дополнительное защитное покрытие, четыре петли для крепления груза и дугу безопасности. Дизельный Changan Hunter Plus оснащается силовой балкой под фаркоп с разъемом «под квадрат» (в итоге буксировочный крюк устанавливается без дополнительных усилий и инструментов), а также розеткой для подключения прицепа. Такой пикап рассчитан на буксировку прицепа с тормозами массой до 2500 кг, а разрешенная масса автопоезда – 5700 кг.

На фото: салон Changan Hunter Plus

Дизельный Changan Hunter Plus будет предложен на российском рынке в двух комплектациях – Стандарт и Комфорт. В списке оборудования стартовой версии числятся: полноприводная система с режимами 2H, Auto и 4L, электромеханический стояночный тормоз, электроусилитель руля с выбором режима, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, комплекс систем безопасности, камера кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», видеорегистратор с четырёх камер, задние датчики парковки, функция предупреждения о смене полосы движения.

Стартовому исполнению Hunter Plus с дизелем достались: светодиодная головная оптика с функцией отложенного выключения, противотуманки с подсветкой поворотов, буксировочные проушины спереди, рейлинги на крыше, боковые подножки, а также задний бампер с интегрированной подножкой, хромированный молдинг между передними фарами, чёрная радиаторная решетка с глянцевыми элементами, хромированные дверные ручки и корпуса боковых зеркал, серебристые вставки на бамперах, рейлинги и подножки.

Салон стартового варианта дизельного пикапа отделан перфорированной экокожей, в оснащение входят: датчики света и дождя, круиз-контроль, однозонный климат-контроль, электропривод и обогрев наружных зеркал, функция бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, 7-дюймовая виртуальная приборка, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, а также акустика с шестью динамиками.

Исполнение Hunter Plus Комфорт отличается от варианта Стандарт за счёт наличия: блокировки заднего межколёсного дифференциала, электрозамка заднего борта, декоративной крышки двигателя, боковых передних подушек безопасности, передних кресел с подогревом и электрорегулировками, а также светодиодной полоски между передними фарами и светодиодных элементов в задних фонарях.

Как рассказали в пресс-службе российского офиса Changan, на грядущий дизельный пикап распространяется гарантия в течение 5 лет или 150 000 км пробега. Цены новинки, а также дата старта продаж будут обнародованы позже.