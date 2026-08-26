Changan Hunter Plus получил новую технику на российском рынке

На российский рынок китайский пикап Changan Hunter Plus вышел летом 2023 года, на сегодняшний день он предлагается только в одной комплектации – Люкс, и только с одним вариантом «начинки». Речь идёт о бензиновой 2,0-литровой турбочетвёрке мощностью 226 л.с., её максимальный крутящий момент равен 390 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Пикапу положен подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner.

На фото: актуальный бензиновый пикап Changan Hunter Plus (версия для российского рынка)

И если этот вариант Changan Hunter Plus марка позиционирует в качестве «бизнес-пикапа», то новую, анонсированную сегодня новую модификацию она продвигает в качестве «рабочей лошадки». Пока что в компании раскрыли не все данные об альтернативной технике. Известно, что Hunter Plus оснастят турбодизелем от Isuzu объёмом 2,5 литра, двигатель соответствует экоклассу Евро-5.

На фото: грядущий дизельный пикап Changan Hunter Plus (версия для российского рынка)

Мощность дизельного мотора в пресс-службе российского офиса Changan пока не раскрыли, однако известно, что его максимальный крутящий момент составляет 400 Нм, причём он доступен уже с 1800 об/мин. В компании отметили, что по этой причине «автомобиль уверенно трогается под нагрузкой и держит тягу на затяжных подъёмах». В пару этому двигателю предлагается восьмиступенчатый гидромеханический автомат ZF.

Дизельной версии доступны пять ездовых режимов – Эко, Комфорт, Спорт, Снег и Внедорожный, ещё ему положены блокировка заднего межколёсного дифференциала, вентилируемые дисковые тормозные механизмы на обеих осях, помощники при подъёме и спуске. В основе задней подвески лежат пятилистовые рессоры – они рассчитаны на постоянную работу с грузом и обеспечивают грузоподъёмность до 975 кг. Дорожный просвет такого Changan Hunter Plus – 231 мм.

Сообщается, что дизельный пикап получил заводскую подготовку под фаркоп с электрической розеткой, за счёт чего легче стала установка крюка тягово-сцепного устройства для прицепа. Известно, что такой Hunter Plus рассчитан на буксировку прицепа с тормозами массой до 2500 кг. Модель снабдили системой стабилизации прицепа и специальным режимом, который помогает контролировать автомобиль с прицепом в движении.

На фото: салон пикапа Changan Hunter Plus (версии для российского рынка)

Габаритная длина пикапа равна 5350 мм, ширина варьируется в диапазоне от 1930 до 1980 мм, высота – от 1865 до 1895 мм, а расстояние между осями составляет 3180 мм. Размеры грузовой платформы – 1600 x 1595 мм, высота бортов – 500 мм, объём топливного бака равен 80 литрам, салон двухрядный и рассчитан на пятерых седоков.

Дизельная версия Changan Hunter Plus отличается от бензиновой в том числе за счёт чёрной дуги безопасности в кузове с интегрированным стоп-сигналом. Список оборудования в остальном прежний. Так, модели достались: задние датчики парковки, светодиодная головная оптика, обогрев наружных зеркал, камера кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», встроенный видеорегистратор, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних кресел, 7-дюймовая цифровая приборка, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, а также фронтальные и боковые подушки безопасности.

Стоимость Changan Hunter Plus с турбодизелем, а также дата старта продаж на российском рынке будут обнародованы позже. Отметим, рекомендованная розничная цена актуального бензинового пикапа 2026 года выпуска равна 4 069 900 рублей.