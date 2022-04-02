Казалось бы, нет ничего более разного и несовместимого, чем классический американский хот-род и современный, да еще и физически новый автомобиль. Ведь первый – это явление суб- и даже контркультуры, этакий четырёхколесный техновызов, а второй – явление сугубо утилитарное и практичное. Два разных мира, две планеты. Разные судьбы, ценители, судьи. А что будет, если попытаться добиться их синергии, объединив в одной машине вполне современные агрегаты и внешность брутально-необычного «кастома»? Ничего хорошего, скажут многие. И будут неправы, ведь даже из такого набора, казалось бы, несовместимых составляющих можно создать вполне аппетитное блюдо, добавив в него один секретный ингредиент под названием «Чип Фуз». Более того, готовый продукт даже можно осмелиться подавать в «автомобильном общепите» – то есть, продавать его через торговую сеть! Именно так более четверти века назад поступила компания Chrysler, выпустив на суд зрителей и дороги всего мира под уже несуществующей нынче маркой Plymouth «невозможный» автомобиль под названием Prowler. Сегодня мы будем вспоминать историю появления этой необычной машины, ставшей к тому же последним автомобилем старейшей американской марки.

Начало: ярмарка идей и Боб Лутц

Существует как минимум две версии того, как появился Prowler. Первая – «студенческая» или личная версия одного из главных действующих лиц. Многие автомобильные компании ищут «новую кровь» среди студентов последних курсов высших учебных заведений – так сказать, пытаются найти, увидеть и заполучить будущего ведущего дизайнера на старте его карьеры. Поэтому нет ничего удивительного в том, что концерн Chrysler, в который входил десяток американских автомобильных марок, включая Plymouth, в 1990 году предложил выпускникам частного художественного колледжа Art Center College of Design (Пасадена, Калифорния) в качестве дипломного проекта некий «нишевый» автомобиль. Одним из учащихся этого заведения был родившийся в Калифорнии Чип Фуз (Chip Foose), которому на тот момент было уже 27 лет. Отнюдь не юношеский возраст Чипа объясняется просто: он поступил в этот колледж еще в 1982-м, то есть в свои девятнадцать, однако из-за финансовых затруднений был вынужден бросить учёбу.

На фото: Чип Фуз в наши дни

Фуз очень своеобразно воспринял дипломное задание и создал не какой-то очередной Chrysler Voyager, а настоящий хот-род под названием Hemisfear. Концепт был выполнен по канонам жанра, и открытый двухместный автомобиль отсылал зрителя к тридцатым годам ХХ века. К примеру, у машины был узкий длинный нос, низкая посадка и ничем не прикрытые колёса.



Вторая версия произошедшего в те годы – «конкурсная», она же официальная история от концерна Chrysler. В мае 1990 года в дизайн-студии Pacifica Design Center (Карлсбад, Калифорния) проводился конкурс, получивший названий «Ярмарка идей». Одной из конкурсных работ был выполненный на картоне эскиз необычного двухместного автомобиля с коротким комментарием «ретроавтомобиль в стиле хот-род» – как нетрудно догадаться, его нарисовал уже известный нам Чип Фуз. А в ноябре студию посетил сам Боб Лутц, который, дескать, и увидел набросок Фуза, за каковой тут же и уцепился, задумав создать подобную машину.



Мы же можем однозначно утверждать, что Чип Фуз действительно родился в калифорнийской Санта-Барбаре, учился в колледже в Пасадене и он точно нарисовал свой первый Hemisfear в 1990 году.



МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО PROWLER БЫЛ СЛУЧАЙНОСТЬЮ, СТРАННЫМ ПОБОЧНЫМ ПРОЕКТОМ, КОТОРЫЙ КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ ПРОШЕЛ МИМО БУХГАЛТЕРОВ И РАЗДЕЛИЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ С МИНИВЭНАМИ TOWN & COUNTRY И ПИКАПАМИ RAM. НО КОГДА КТО-НИБУДЬ В РЕДАКЦИИ ЗАГОВОРИТ О PROWLER, МЫ СРАЗУ НАЧИНАЕМ ЗАДАВАТЬСЯ ВОПРОСОМ: ЧТО ЗАСТАВИЛО CHRYSLER СПУСТИТЬ КУРОК В ЭТОМ КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ? Журнал Motor Trend, июль 2020 года

Интересно, что в том же 1992-м, когда Лутц и компания дали зелёный свет своему «Бродяге», известный американский кастомайзер Бойд Коддингтон, которого четверть века назад называли отцом национального хот-роддинга США, создал в содружестве с дизайнером Ларри Эриксоном прототип Aluma Coupe. В его внешности знаток мог разглядеть черты двух фордовских автомобилей тридцатых годов – Ford Art et Lloyd Chrisman (1930) и Ford Pierson Brothers (1934). От первого он получил круглую форму кормы, от второго – закругленный передок.



Aluma Coupe – не плагиат и не подделка под Prowler, а совершенно отдельный проект Бойда Коддингтона 1 / 6 Aluma Coupe – не плагиат и не подделка под Prowler, а совершенно отдельный проект Бойда Коддингтона 2 / 6 Aluma Coupe – не плагиат и не подделка под Prowler, а совершенно отдельный проект Бойда Коддингтона 3 / 6 Aluma Coupe – не плагиат и не подделка под Prowler, а совершенно отдельный проект Бойда Коддингтона 4 / 6 Aluma Coupe – не плагиат и не подделка под Prowler, а совершенно отдельный проект Бойда Коддингтона 5 / 6 Aluma Coupe – не плагиат и не подделка под Prowler, а совершенно отдельный проект Бойда Коддингтона 6 / 6

Но «кто же на ком стоял»? Чип Фуз в 1990 году никак не мог видеть этот хот-род, однако и Коддингтона с Эриксоном нельзя упрекнуть в плагиате, ведь оба автомобиля создавались по устоявшимся канонам хотродостроения. И если хорошо подумать, то в их чистых линиях было минимум отсебятины – скорее, речь шла о точном соответствии законам жанра. Примечательно, что этот проект вызвал интерес у японца Рона Касами, работавшего на Mitsubishi, и он предложил для хот-рода двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор от купе Eclipse GS. Согласитесь, неслабый подрыв устоев?! Неудивительно, что показанная на очередном слёте роддеров ярко-желтая Aluma вызвала «народный гнев"» именно своим подкапотным пространством. Где же это видано, чтобы под узким длиннющим носом «трушного» американского хот-рода скрывалась двухитровая японская «четверка»?



Но вернемся к «Бродяге». Осенью 1992 года в компании Chrysler определились с цветом будущей машины. Фирменным колером должна была стать необычная фиолетовая двухслойная краска – «глубиной в метр», как метко её назвал глава дизайнерского отдела Chrysler Styling Center Том Гейл.



Необычной машине – необычную краску! 1 / 3 Необычной машине – необычную краску! 2 / 3 Необычной машине – необычную краску! 3 / 3

Надо уточнить, что именно при Гейле свет увидел не только Prowler, но и такие гранды концерна, как яркий Dodge Stealth (1991), брутальный Dodge Ram (1994) и даже культовая «гадюка» – Dodge Viper (1992). Под непростой краской скрывалась специальная грунтовка – не серая или коричневая, как обычно, а фиолетовая. Её разработали специально для «Бродяги», чтобы даже при сколах и повреждениях ЛКП под основной краской не просвечивался какой-то лишний оттенок.



Фото: Aaron Kiley C/D 1 / 6 Фото: Aaron Kiley C/D 2 / 6 Фото: Aaron Kiley C/D 3 / 6 Фото: Aaron Kiley C/D 4 / 6 Фото: Aaron Kiley C/D 5 / 6 Фото: Aaron Kiley C/D 6 / 6

В ПРОШЛЫЙ РАЗ, КОГДА МЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА PROWLER, «TONYA X» РАЗБИЛА ЕГО (СМ. АПРЕЛЬСКИЙ ВЫПУСК CAR AND DRIVER 1996 ГОДА). НУ НЕ ТО ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ, НО ОНА ОТОРВАЛА ОБА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСА, ПОСАДИЛА ГОЛУБУЮ ЕЛЬ В МОТОРНЫЙ ОТСЕК, И, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ВОЗГОРАНИЕМ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНА ЛЮБИТ ЭТОТ НЕО-ХОТ-РОД, ДАЖЕ ЕСЛИ ГРУППА ZZ TOP ЕЩЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРИЛА ЕГО. «ВЫ МОЖЕТЕ УСЛЫШАТЬ СИРЕНЫ ЗА МИЛЮ», – ВИЗЖАЛА ТОНЯ, – «А ПОДГОЛОВНИКИ – ЭТО ПРОСТО ИДЕАЛЬНЫЕ СУШИЛКИ ДЛЯ ПЛЯЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ» Журнал Car and Driver, октябрь 1996 года

От концепта – в серию

Как и было запланировано, в январе 1993 года Prowler представили на североамериканском мотор-шоу в Детройте. Сказать, что эпатажный хот-род привлек внимание к стенду – не сказать ничего. Ведь одно дело – хот-роддерская тусовка, где подобные кастомы всегда выставляют сотнями экземпляров, и совсем другое – обычная автомобильная выставка.

НАЗВАНИЕ PROWLER («БРОДЯГА») ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ В 1991-М – ЕГО ВПЕРВЫЕ ОЗВУЧИЛ ГЛАВА ДИЗАЙН-СТУДИИ PACIFICA DESIGN ТОМ ТРЕМОНТ. ЛЕТОМ 1992 ГОДА БОССЫ CHRYSLER РЕШИЛИСЬ НА ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ ФУЗА В МЕТАЛЛЕ, ПРИЧЕМ ДЕБЮТ НА ДЕТРОЙТСКОМ МОТОР-ШОУ БЫЛ ЗАПЛАНИРОВАН УЖЕ СПУСТЯ ПОЛГОДА



Решение о выпуске «Бродяги» уже было принято, однако из-за технологических ограничений сборка автомобиля должна была происходить не на основном производстве, а вручную, что нормально для мелкосерийного автомобиля. Год спустя Праулер вновь засветился на публике, а представители компании подтвердили, что совсем скоро ЭТО можно будет видеть не только на выставке, но и в шоу-румах концерна.

В январском номере журнала Autoweek за 1993 год прозвучала информация о том, что «Бродяга» будет выпускаться серийно

Уже в августе 1994 года предсерийный прототип был готов. Чтобы он не засветился раньше положенного срока на дорогах общего пользования во время испытаний, опытный образец замаскировали, нахлобучив на него кузов от Jeep Wrangler с вырезанным днищем. «Мутант» даже получил собственное название – Пранглер. Именно эту машину на полигоне в Челси (штат Мичиган) лично испытывало высшее руководство концерна – президент Chrysler Боб Лутц, председатель совета директоров Боб Итон и вице-президент Франсуа Кастень. Эмоции максимально точно, кратко и ёмко выразил Боб Итон, который после тестовой поездки сказал «Я хочу забрать его домой». Таким образом, судьба яркого автомобиля была окончательно решена, ведь «Бродяга» не только эффектно смотрелся, но и неплохо ездил.



Надо сказать, что даже предсерийный Prowler выглядел ничуть не хуже фузовского эскиза Hemisfear. Узкое тело длиной 4,2 метра прочно опиралось на землю широко расставленными колёсами, прикрытыми отдельными «мотоциклетными» крыльями спереди и интегрированными в покатую корму выступающими колёсными арками сзади. На узком носу появилось некое подобие бампера – всё для того, чтобы уложиться в нормы пассивной безопасности и пройти сертификацию. Хотя, скорее, речь шла о втором, чем о первом, ибо вряд ли этот хищный клюв был слишком дружелюбен к пешеходам.



Прототип отличался от серийной машины многими мелкими деталями, однако облик в целом добрался до условного конвейера без особых изменений 1 / 4 Прототип отличался от серийной машины многими мелкими деталями, однако облик в целом добрался до условного конвейера без особых изменений 2 / 4 Прототип отличался от серийной машины многими мелкими деталями, однако облик в целом добрался до условного конвейера без особых изменений 3 / 4 Прототип отличался от серийной машины многими мелкими деталями, однако облик в целом добрался до условного конвейера без особых изменений 4 / 4

В январе 1997 года всё в том же Детройте Prowler наконец-то представили в качестве серийного автомобиля. Посетители выставки просто не верили в заявления Chrysler, посчитав это шуткой. Но крайслеровцы и не думали шутить, ведь вскоре в Мичигане (штат Детройт) и Шэдисайде (Огайо) началось производство пилотной серии, шестнадцатый экземпляр из которой собрали уже в марте 1997-го. По плану в день должны были собирать около 20 автомобилей.



Боссы концерна решили запустить машину под маркой Plymouth, существовавшей с 1928 года. Видимо, столь яркий и необычный проект должен был подогреть интерес американцев к некогда успешному, а в конце века тихо умирающему Плимуту.



Первый полноценный серийный Праулер изготовили в июне этого же года, к концу которого удалось собрать 457 экземпляров. Все они были окрашены в тот самый фиолетовый металлик «в метр глубиной», а оценивался каждый из них в 38 300 долларов США.



Даже не в фиолетовом цвете Prowler смотрится броско, эффектно и эпатажно 1 / 5 Даже не в фиолетовом цвете Prowler смотрится броско, эффектно и эпатажно 2 / 5 Даже не в фиолетовом цвете Prowler смотрится броско, эффектно и эпатажно 3 / 5 Даже не в фиолетовом цвете Prowler смотрится броско, эффектно и эпатажно 4 / 5 Даже не в фиолетовом цвете Prowler смотрится броско, эффектно и эпатажно 5 / 5

Немного о технике. Двухместный и двухдверный же родстер базировался на созданной специально для него условной платформе Chrysler PR platform. Полноценной платформой это было не назвать: строго говоря, Prowler был хот-родом не только внешне, но и физически. Он получил рамную конструкцию: впереди на треугольной алюминиевой раме был установлен алюминиевый кузов, а сзади в отдельной клетке обитала коробка передач. Разумеется, переднемоторная машина получила классическую заднеприводную компоновку, но под длинным узким капотом скрывалась не общепринятая для подобных хот-родов V-образная «восьмерка», а всего лишь 3,5-литровый V6 мощностью 214 л.с. Впрочем, уже хорошо, что не двухлитровая «четвёрка», как это было у Бойда на его Aluma... Трансмиссия – автоматическая четырёхступенчатая. В общем, именно с точки зрения силового агрегата не было никаких откровений, ведь ключевой функцией «Бродяги», по мнению многих, была форма, а не содержание. И это мнение было совершенно ошибочным!



«ВСЁ ЭТО БЫЛО УПРАЖНЕНИЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ ТОГО, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ», – СКАЗАЛ ГЕЙЛ О PROWLER. – «В ТО ВРЕМЯ У CHRYSLER ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БЫЛО БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ТАК ЧТО, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЭТО БЫЛ ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ЗАСТАВИТЬ НАС ВЗГЛЯНУТЬ НА ШТАМПОВКУ И ФОРМОВКУ АЛЮМИНИЯ, ЕГО ЭКСТРУЗИЮ, СВАРКУ И КОМБИНИРОВАНИЕ С КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. ПРОЕКТ PROWLER БЫЛ БОЛЬШЕ СВЯЗАН С ЭТИМ, ЧЕМ С САМОЙ МАШИНОЙ» Том Гейл, руководитель дизайнерского отдела Chrysler

Во-первых, Chrysler еще на стадии создания автомобиля обещал сделать его очень легким. В итоге снаряженная масса машины составила примерно 1300 кг – столько же весил Ford Probe. Из них примерно треть приходилась на алюминий, из которого были сделаны капот, крышка багажника и двери (от поставщика Mayflower Vehicle Systems), рычаги подвески и поворотные кулаки (Alumax), а также рама и поперечины (Alcoa). Чтобы сделать машину ещё легче, был применён даже магний, а чугунные выпускные коллекторы заменили деталями из нержавеющей стали.



Таким образом, когда серийный Праулер появился на американских улицах в 1998-м, за его классической внешностью старого доброго хот-рода скрывалась высокотехнологичная конструкция с обширным использованием алюминия, в том числе с применением методов клеевого соединения – аналогичная технология применялась на Lotus Elise. Как говорил Гейл, «если вы посмотрите, как были изготовлены лонжероны рамы и А-образные рычаги подвески, вы поймете, что это специальные детали, созданные с помощью сверхсовременных технологических процессов». По утверждению Тома, Prowler был чем-то гораздо большим для фирмы, чем реинкарнация Ford 1933 года в 1990-м. Это был крупнейший в истории эксперимент Chrysler по созданию алюминиевых кузовов, который почти на 20 лет опередил «алюминиевую революцию», плоды которой мы наблюдаем сегодня.

Основная часть критики в адрес Prowler, как во время его дебюта, так и в последующие годы, была связана с его силовым агрегатом: 3,5-литровая V-образная «шестёрка» развивала всего-то 214 «лошадок», что в сочетании с не самой расторопной коробкой передач не обеспечивало этому автомобилю ураганной динамики.

«Если бы нам пришлось делать это снова, я бы, наверное, взял V8»

Впрочем, до 96 миль в час он разгонялся за семь секунд – отнюдь не умопомрачительно, но все равно быстрее даже большинства современных массовых машин. С другой стороны, а должен ли был этот «сворачиватель голов» проноситься мимо зрителей на гиперзвуковой скорости? Вопрос, разумеется, риторический.



«ЗАБЕРИТЕСЬ В КАБИНУ PROWLER, И ВЫ СПОТКНЕТЕСЬ О КУЧУ ЗНАКОМЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БОКОВЫМИ ЗЕРКАЛАМИ ВЗЯТЫ ОТ СЕДАНА LH, ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗАИМСТВОВАНЫ У NEON, А ПЛАСТИКОВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ СНЯТЫ С МИНИВЭНА. ПРИ ЭТОМ И РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, И РЫЧАГ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА НА ЭТОЙ МАШИНЕ – ОТ GRAND CHEROKEE. ЭТО СВОЕОБРАЗНОЕ МЕЖДИВИЗИОНАЛЬНОЕ ПИРАТСТВО НЕ ТАК УЖ И ПЛОХО. ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ, И ВЫ БУДЕТЕ ГОТОВЫ ПОКЛЯСТЬСЯ, ЧТО НАХОДИТЕСЬ ВНУТРИ ЛЮБОГО СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ СРЕДНЕЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ». Журнал Car and Driver, октябрь 1996 года

Внутри – царство кожи, недорогого американского пластика и унифицированных деталей. А еще – очень низкая посадка водителя за рулём! 1 / 5 Внутри – царство кожи, недорогого американского пластика и унифицированных деталей. А еще – очень низкая посадка водителя за рулём! 2 / 5 Внутри – царство кожи, недорогого американского пластика и унифицированных деталей. А еще – очень низкая посадка водителя за рулём! 3 / 5 Внутри – царство кожи, недорогого американского пластика и унифицированных деталей. А еще – очень низкая посадка водителя за рулём! 4 / 5 Внутри – царство кожи, недорогого американского пластика и унифицированных деталей. А еще – очень низкая посадка водителя за рулём! 5 / 5

В 1999-м был сделан уже 3921 автомобиль по цене 39 300 долларов, а в 2000 году – 2746 штук ($43 000). К сожалению, даже столь эффектный внешне автомобиль не помог марке Plymouth удержаться на плаву. В 2001-м было принято решение о том, что Плимутов больше не будет. Тем не менее «Бродяга» остался в строю, только назывался теперь Chrysler Prowler.



В последние годы выпуска «Бродяга» из Плимута стал Крайслером 1 / 4 В последние годы выпуска «Бродяга» из Плимута стал Крайслером 2 / 4 В последние годы выпуска «Бродяга» из Плимута стал Крайслером 3 / 4 В последние годы выпуска «Бродяга» из Плимута стал Крайслером 4 / 4

В 2001-м автомобиль стоил 44 235 долларов и нашел 3142 владельца, а в следующем году со своими кровными 44 625 «баксами» согласились расстаться 1436 человек, купивших Праулеры последнего года выпуска. Таким образом, с 1997 по 2001 год было выпущено 8532 Plymouth Prowler, а с 2001-го по 2002-й – 3170 «Крайслеров». Общее же количество выпущенных «Бродяг» составило 11 702 экземпляра, что не так уж и мало. К примеру, вазовских минивэнов ВАЗ-2120 «Надежда» на базе длинной Нивы было выпущено даже меньше – около восьми тысяч.



Опциональный прицеп Prowler Trailer по виду повторял корму и оценивался производителем в 5000 долларов

Как бы то ни было, Prowler стал не только последним Плимутом, но и одним из самых необычных, ярких и эпатажных серийных автомобилей за всю историю концерна Chrysler. Ну а Чип Фуз создал еще много интересных проектов, став всемирно известной личностью в 2003 году благодаря документальному сюжету TLC о его деятельности. Интересно, что Фуз не просто не забыл о своём проекте Hemisfear, получившем воплощение в серийном «Бродяге», но и представил на выставке SEMA в ноябре 2006 года предсерийный концепт, также известный как Foose Coupe.



Долгих шестнадцать лет Фуз шел к своему Hemisfear. Обратите внимание на восемь «дудок» под задним стеклом – там расположена V-образная «восьмерка»! 1 / 8 Долгих шестнадцать лет Фуз шел к своему Hemisfear. Обратите внимание на восемь «дудок» под задним стеклом – там расположена V-образная «восьмерка»! 2 / 8 Долгих шестнадцать лет Фуз шел к своему Hemisfear. Обратите внимание на восемь «дудок» под задним стеклом – там расположена V-образная «восьмерка»! 3 / 8 Долгих шестнадцать лет Фуз шел к своему Hemisfear. Обратите внимание на восемь «дудок» под задним стеклом – там расположена V-образная «восьмерка»! 4 / 8 Долгих шестнадцать лет Фуз шел к своему Hemisfear. Обратите внимание на восемь «дудок» под задним стеклом – там расположена V-образная «восьмерка»! 5 / 8 Долгих шестнадцать лет Фуз шел к своему Hemisfear. Обратите внимание на восемь «дудок» под задним стеклом – там расположена V-образная «восьмерка»! 6 / 8 Долгих шестнадцать лет Фуз шел к своему Hemisfear. Обратите внимание на восемь «дудок» под задним стеклом – там расположена V-образная «восьмерка»! 7 / 8 Долгих шестнадцать лет Фуз шел к своему Hemisfear. Обратите внимание на восемь «дудок» под задним стеклом – там расположена V-образная «восьмерка»! 8 / 8

Чип задумал выпустить в 2007 году полсотни экземпляров, сотрудничая с компанией JL Full Throttle, которая занималась производством как настоящих машин, так и масштабных моделек Hemisfear. Весной 2006-го Foose Coupe был продан на автомобильном аукционе Barrett-Jackson в Палм-Бич (Флорида), причем в лот входила и дизайнерская консультация Фуза. И стоил он ровно в десять раз дороже серийного Праулера – 340 000 долларов! В общем, хорошие вещи всегда в цене, а если это еще и штучный продукт, то на нём и вовсе можно круто заработать. Особенно, если ты Чип Фуз.

Вряд ли кто-то сможет подытожить историю Праулера лучше, чем это сделал сам Том Гейл в 2020 году: «Я не знаю, нужно ли мне обязательно говорить, что это мой личный путь к славе. Но в то же время когда я смотрю на его успех изнутри компании, то приветствую этот проект из-за того, что он значил для нас. Я думаю, успех Prowler заключался уже в том, что он просто был запущен в серийное производство».

P.S. Еще в 1998 году в американском штате Оклахома новенький Plymouth Prowler превратили в настоящую капсулу времени, законсервировав его в специальном саркофаге. Вскрыть необычный «гараж» должны спустя полвека, то есть в 2048 году.