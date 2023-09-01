Рост продаж электромобилей в США: почему он продолжается и почему России это не грозит

Каждый раз, когда мы заводим речь об электромобилях, материал превращается в «подсчет убытков» и «буклет обещаний о светлом будущем». Так было и в 2019 году , когда электромобили еще мало интересовали даже правительство, и в 2021 , когда на государственном уровне была утверждена концепция развития электрического транспорта. Сейчас ее, само собой, тоже можно читать, скорее, как художественную литературу. Но что если поднять голову и попробовать разобраться, за счет чего электротранспорт продолжает набирать обороты за рубежом?

Недавно Калифорния отметила очередное достижение в росте продаж электромобилей: каждый четвертый реализованный автомобиль во втором квартале 2023 года был электрическим. Более того, лучшими по продажам стали автомобили Tesla, сместив с первого места Toyota, а в «личном зачете» Tesla Model Y более чем вдвое обошла по объему продаж самый популярный легковой автомобиль в лице Toyota Camry и кроссовер в лице RAV4. Похоже, европейские планы по отказу от ДВС к 2030 году вполне сходятся с американскими, а покупатели охотно голосуют зеленым во всех смыслах рублем за переход на электричество. Или… нет?



Tesla Model Y

Если копнуть немного глубже, ситуация чуть сложнее, чем кажется на первый взгляд, и далеко не все покупатели «электричек» всерьез обеспокоены рекордным потеплением поверхности мирового океана. Давайте выясним сразу два факта: почему же электромобили набирают популярность в США и почему, несмотря на всю двоякость ситуации, в России этого ожидать все равно нельзя. И начнем с одной из главных, если не самой главной, причины.

Дорогой бензин

Вы наверняка ожидали, что речь пойдет о зарядной инфраструктуре, благоприятном климате, высоких зарплатах и прочем таком, верно? Что ж, до этого мы еще доберемся, но ключевая причина роста продаж электромобилей в США лежит в самой примитивной и бытовой плоскости: бензиновые машины становится слишком дорого заправлять.

С середины 2020 года по настоящий момент средние цены на бензин в США выросли вдвое: с 1,7 до 3,8 доллара за галлон, а не так давно на пике они превышали 5 долларов. Впрочем, разброс в пределах страны большой, и на западе бензин даже сейчас ощутимо дороже средней отметки. Поэтому жители западных штатов вполне резонно подмечают в Сети, что «при цене бензина более 5 долларов за галлон переход на электромобили кажется слегка вынужденным».

Впрочем, электричество тоже далеко не везде оказывается панацеей: цены на него в США разнятся от штата к штату еще сильнее, чем на бензин. В лучших случаях стоимость киловатт-часа составляет около 10 центов и менее: например, в Вашингтоне – 11 центов, в Северной Каролине – 10 центов, в Техасе – от 4 до 10 центов в зависимости от времени суток, а в Нью-Мексико в ночное время можно и вовсе заряжаться по 2 цента за киловатт. При таких тарифах расходы на электричество в пересчете на 100 миль пробега оказываются в 5-10 раз ниже, чем на бензин. Однако в Калифорнии за один киловатт-час нужно отдать уже 25 центов, не считая Сан-Франциско, где он стоит 42 цента, а в самых дорогих штатах он обойдется в 82-83 цента. И все это – цены на «домашнее» электричество, на общественных зарядных станциях цена еще выше – не менее 50 центов за киловатт.

Ford F-150 Lightning

Из этого следует неоднозначная математика. С одной стороны, как подметил житель Калифорнии, живущий неподалеку от Сан-Франциско, «здесь прорва электромобилей, но электричество стоит $0,42 за киловатт. По моим подсчетам, день езды на моем Prius 2012 года обходится в $4, а на электромобиле – $3,70, поскольку я могу заряжаться только вечером, возвращаясь домой. Никто не станет платить 50 тысяч долларов за электромобиль и ограничивать себя в запасе хода, чтобы экономить 30 центов в день. Это скорее вопрос статуса, чем чего-либо еще». С другой стороны, те же комментаторы признают, что Tesla Model 3 и Model Y – это «калифорнийская Camry», то есть, один из самых распространенных автомобилей на дороге.

Tesla Model 3 '2017–н.в.

Разночтения в подсчетах иногда оказываются огромными, вплоть до исследований, подтверждающих, что езда на электричестве нередко оказывается ненамного дешевле, а то и дороже, чем на бензине. Правда, здесь для получения справедливого результата были учтены не только прямые затраты на заправку бензином и электричеством (причем электричество считалось по не самому низкому тарифу – около 40 центов за кВт⋅ч), но и затраты на установку личной зарядной станции, регистрацию электромобиля и «холостой пробег» до общественной зарядной станции вкупе со временем ожидания зарядки. И тут выясняется, что с учетом этих расходов на пробеге в 100 миль заправка полноразмерного пикапа вроде Ford F-150 бензином обходится в $17,58, дизельным топливом – в $17,10, а зарядка электрического Rivian R1T или GMC Hummer от домашней розетки вовсе не дешевле – $17.70. А если заряжаться на общественных зарядных станциях, то цена и вовсе взлетает до $26,38. Для легковушек все еще хуже: бензиновый Hyundai Elantra требует $9,78 на каждые 100 миль, а электрический Nissan Leaf с домашней розеткой – $12,55, при этом «публичная» розетка поднимает эту сумму до 16 долларов, что на 64% больше, чем стоит заправка бензином. И лишь дорогие бензиновые модели вроде Lexus ES или Porsche Macan оказываются более затратными, чем их электрические собратья вроде Porsche Taycan и Mercedes-Benz EQS.

Ford F-150 1 / 9 Rivian R1T 2 / 9 GMC Hummer EV 3 / 9 Hyundai Elantra 4 / 9 Nissan Leaf 5 / 9 Lexus ES 6 / 9 Porsche Macan 7 / 9 Porsche Taycan 8 / 9 Mercedes-Benz EQS 9 / 9

Но в конечном итоге даже это исследование не отменяет, а скорее подтверждает статистику, приведенную ранее. Цены на бензин пусть и неравномерно, но высоки везде, а вот стоимость электричества отличается от штата к штату в разы, а порой и на порядок. Поэтому читая очередную новость о том, что продажи «электричек» в США бьют рекорды, можно вспоминать «усредненного» автовладельца, для которого при цене бензина в $5 за галлон и расходе в 30 миль на галлон (7,8 л/100 км) миля обходится в 0,165 доллара, а при цене электричества в $0,25 миля пробега стоит 0,075 доллара – то есть, более чем вдвое дешевле. А ведь 25 центов за киловатт – это, как мы уже знаем, далеко не самый низкий тариф.

Для них это «ненамного дешевле», потому что они ни хрена не смыслят в том, о чем говорят. Средняя стоимость киловатта в США – около $0,16. Я живу в Пенсильвании, и число «пикаперов», ноющих, что Ford Lightning – это дерьмовый пикап, меня крайне забавляет. Бензин у нас здесь стоит 5 баксов за галлон, а электричество – всего 13 центов за киловатт-час. Ford F-150 c V8 имеет бак на 23 галлона и на деле проезжает на галлоне около 15 миль. Так что мы получаем запас хода в 345 миль на баке за 115 долларов, или $0,33 за милю. Ford F-150 Lightning имеет батарею на 98 кВт⋅ч и запас хода в 240 миль (в реальности – 200, если пользоваться кондиционером и прочим). Учитывая 20% потерь энергии при зарядке, вы потратите 117,6 кВт⋅ч для заполнения батареи, которые будут стоить $15,29 или $0,065 за милю. А это, к вашему сведению, в 5 раз дешевле, чем ездить на бензине. Простой американский гражданин

В общем, краткий вывод из всей этой цифровой круговерти простой: одним из главных драйверов роста электромобилей в США является вовсе не забота об экологии, а дорогой бензин, толкающий покупателей в сторону более дешевых в эксплуатации «электричек». Но даже этого, несомненно, было бы явно недостаточно, если бы не…

Частные домохозяйства, личные зарядки и развитая зарядная инфраструктура

Здесь мы не скажем ничего нового: «одноэтажная Америка» по-прежнему актуальна и позволяет значительной части граждан заряжать электромобиль дома от бытовой розетки даже в отсутствие специальной зарядной станции. Да и число частных домохозяйств с личными зарядными станциями уже настолько ощутимо, что их владельцев можно заметить в Интернете. То есть, сценарий домашней зарядки – один из самых популярных, его обсуждают даже чаще, чем зарядку на общественных станциях, особенно с учетом более высокой стоимости киловатта на них. Хотя главным фактором, пожалуй, все равно остается не цена, а удобство.

Еще один фактор, менее важный, но заслуживающий упоминания – это домовладения с солнечными батареями. В теплых, солнечных и небедных штатах вроде той же Калифорнии солнечные батареи – не такая экзотика, чтобы о них нельзя было говорить всерьез. А это сокращает стоимость эксплуатации «электричек» практически до нуля – если, конечно, лукавить и не учитывать период окупаемости самих солнечных батарей. Но стоит отметить, что солнечную энергию еще нужно «заслужить»: для установки батарей нужно сначала получить разрешение, и по свидетельствам самих американцев, это далеко не всегда так просто, как должно быть. Одни говорят, что, например, в Калифорнии это простая задача, а другие парируют – дескать, попробуйте получить «солнечное разрешение» в Пало-Альто (городе, который, как ни странно, находится именно в Калифорнии). Но те, кто обзавелся батареями на крыше, могут забыть о бензине по 5 долларов за галлон.

Однако и «непопулярная» общественная зарядная инфраструктура продолжает развиваться, поскольку автопроизводители видят в США рынок с большим потенциалом. Самый наглядный пример заработка на собственной инфраструктуре – это, конечно, Tesla, которая обеспечивает свои продажи в том числе за счет многочисленных зарядок. Однако General Motors, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes и Stellantis уже сделали заявление о том, что планируют инвестировать миллиарды в развитие зарядной инфраструктуры в США – и несложно догадаться, что эти инвестиции направлены на получение прибыли.

Ну а еще один наглядный пример того, насколько распространены «свободные розетки» – это материал о том, что для отказа от бензина не нужна большая батарея и быстрая зарядка. Недельный тест-драйв подключаемого гибрида Toyota Prius Prime показал, что маленькой батарейки на легкой машине с запасом хода на чистом электричестве всего в 62 километра хватает для покрытия всех ежедневных поездок. Для этого надо всего лишь не лениться подключать машину к розетке, где бы вы ни были: «час, пока вы в спортзале, или два часа в кофейне, или даже 15 минут, пока вы зашли за покупками в продуктовый магазин». Ведь «зарядные станции 2 уровня (210-240 В, 40-100 А – прим. авт.) доступны у многих продуктовых магазинов, торговых центров, спортзалов и так далее», отмечает автор. Что ж, верим.

Субсидирование электромобилей

Ну а третий фактор, позволяющий электромобилям до сих пор набирать популярность, известен давно: это государственное субсидирование. Так развивались практически все крупнейшие рынки – в частности, китайский и американский. И пока государство готово компенсировать гражданам затраты на покупку электромобиля, граждане готовы экспериментировать.

Не секрет, что электромобили до сих пор дороже аналогичных бензиновых машин. Например, в США средняя стоимость проданного нового электромобиля составляет 53 438 долларов, а бензинового – 48 808. Строго говоря, 5 тысяч долларов или 10% от стоимости машины – уже само по себе не так уж много – это не та двукратная разница, которую мы подсчитывали пару лет назад в России. Но дальше в дело все равно вступает государство. Следите за руками: Tesla не стесняется продавать свои автомобили со следующим промо-расчетом.

Tesla Model Y

Tesla Model Y Цена за наличные $50,460 Федеральный налоговый кредит -$7,500 Льгота штата Калифорния -$2,000 Расчетная экономия на топливе за 6 лет -$6,000 Цена с учетом потенциальной выгоды $34,960

И если 6 тысяч экономии на топливе – чисто маркетинговая фишка, основанная на «теоретическом расчете», то 9,5 тысяч долларов скидки – это уже вполне реальная экономия, ощутимая сразу в момент покупки. Так что неудивительно, что люди пишут: «если при выборе между Toyota Corolla за $30 000 и Tesla за $40 000 Tesla вернет мне $15 000 в виде субсидий, то она ведь окажется в прямом смысле дешевле, чем Corolla». Что ж, не поспоришь.

Toyota Corolla

Впрочем, не стоит думать, что любой американец достаточно обеспечен, чтобы купить новую машину за среднестатистические 50 тысяч долларов. Рынок требует и дешевых электромобилей – таким, к примеру, считается Chevrolet Bolt, цену которого за счет тех же субсидий можно опустить с 27,5 до 20 тысяч долларов. А это, на секундочку, вдвое ниже средней стоимости нового автомобиля, приобретаемого в США. Неудивительно, что в Chevrolet отказались от планов по снятию модели с конвейера и вернули ее на рынок – эта курица несет пусть и мелкие, но золотые яйца.

Chevrolet Bolt EV

В России тем временем субсидии получают только отдельные категории граждан (в частности, врачи и учителя) и только на отечественные электромобили. А их, как мы знаем, можно посчитать по пальцам одной руки. Да и скидки быстро ужались с момента их появления. Если в 2022 году на два электромобиля Evolute, подпадающих под льготы, можно было получить неплохую скидку в 925 тысяч рублей, то теперь в список отечественных машин добавился Москвич 3е, а скидка сократилась до 625 тысяч. А вот в США таких ограничений нет: помимо «отечественных» Ford, Chevrolet и Tesla можно купить с субсидией и Kia, и Mercedes, и Subaru, и Nissan, и много чего еще.

Москвич 3е ​

Что в итоге?

Электромобилизация Соединенных Штатов, как видно при более предметном изучении, продолжается не только за счет фанатов Греты Тунберг, но и за счет «добровольно-принудительного» перехода на электротранспорт из банального шкурного интереса. Интерес этот тем не менее подкрепляется и другими важными инструментами, которые, судя по всему, реально работают. И именно последние два слова мы никак не можем применить ко всему тому, что планировалось и продолжает успешно планироваться в России уже более пяти лет. Хотя, может, оно и к лучшему? Ведь бензин по 5 долларов за галлон многие уже не осилят.