Самоделка «Антилопа гну», Buick императора Пу И и другие: игровые машины Мосфильма

Смотря в кинотеатре или по телевизору захватывающий фильм, зрители никогда не обращают внимания на многочисленные автомобили-актеры, играющие свою весьма важную сюжетную роль. Тем более, под впечатлением увиденного на экране, никто просто не желает подумать о том, каким же образом попала в кадр та или иная историческая или современная автотехника — от редких древностей начала ХХ века до самых последних брендов.

В этой статье мы расскажем о самых известных легковушках, сыгравших свои роли в наиболее популярных отечественных кинофильмах. В отличие от технологических киносъёмочных машин, о которых мы уже писали, их называют игровыми автомобилями, превратившимися в своеобразных звезд экрана. Большинство из них крупные киностудии выкупают или арендуют у владельцев, а собственными силами собирают лишь уникальные единичные экземпляры, часто совсем не похожие на оригиналы.

Сегодня главным отечественным хранилищем редких работоспособных игровых машин является Киноконцерн «Мосфильм», недавно отметивший своё 95-летие. При нём в 2002 году в помещениях бывшего механического цеха был образован самый крупный общедоступный музей автокинотехники. Его главная экспозиция, достигающая 30 ретромобилей, живёт в постоянном движении: когда одни автомобили находятся на реставрации или выезжают на съёмки, их места занимают следующие раритеты.

Фрагмент коллекции игровых автомобилей в главном зале музея Киноконцерна «Мосфильм»

Считается, что эра игровых автомобилей собственного изготовления началась в 1931 году с появлением книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок». Одним из главных персонажей там был Адам Козлевич, прославившийся в советской литературе своей легендарной машиной «Антилопа гну», слепленной из всего, что попадалось под руку.

Кадр из фильма «Золотой телёнок»: непрерывно дымя и стреляя, катится зеленый автомобиль «Антилопа гну» с надписью на задней дверке «Эх, прокачу!»

Столь странное название было заимствовано у африканских антилоп с головой и рогами от быка, гривой лошади, телом коровы, бородой горного козла и ослиным хвостом. Этот удивительный автомобиль был собран неизвестно когда и непонятно из чего, но на облицовке радиатора гордо носил невесть откуда взявшуюся медную бляшку с надписью Lorraine-Dietrich («Лоррэн-Дитрих»).

Боевой расчет «Антилопы гну» в картине «Золотой телёнок»: слева направо — шофер Адам Козлевич (Николай Боярский), Остап Бендер (Сергей Юрский) и Шура Балаганов (Леонид Куравлёв)

Когда же в 1968-м на экраны вышел кинофильм «Золотой телёнок», простые зрители и маститые автомобильные историки ударились в полемику об истоках советской «Антилопы». Они долго не хотели верить, что это вовсе не революционный продукт молодого отечественного автопрома, а голый новодел или просто шутливая самоделка «дизайнеров» с Мосфильма, собранная из отживших свой срок деталей, выброшенных на свалку. С годами этот метод создания игровых автомобилей вовсе не утратил своего места под солнцем.

Сегодня самой маленькой и легкой машиной в коллекции Мосфильма является двухместная восьмисильная серпуховская «инвалидка» С-3А с огромной пояснительной табличкой, на которой сотрудники музея признают, что эта «коляска не принимала участия в съёмках кинокартины «Операция «Ы».

Скромная двухместная инвалидная коляска С-3А Серпуховского мотозавода в коллекции музея Мосфильма

Рядом с ней стоит первая горбатая легковушка ЗАЗ-965 «Запорожець» с задним мотором воздушного охлаждения в 23 силы, которая снялась в нескольких комедийных фильмах. В конце 1990-х на экраны вышел захватывающий фильм-погоня «Не послать ли нам гонца», в котором молодой фермер в облике актера Михаила Евдокимова на своем 40-сильном «Запорожце» ЗАЗ-968М совершал опасное путешествие из своей глухомани до московского Кремля и вернулся живым.

В главном зале музея стоит легендарный заднеприводный «Запорожец» ЗАЗ-965 выпуска 1962 года

Смелые киношные путешественницы Наталья Кустинская (слева) и Наталья Фатеева со своим «Запорожцем» в фильме «Три плюс два» (1963 г.) Михаил Евдокимов и его «Запорожец», проделавшие в ленте «Не послать ли на гонца» путь от Алтая до Москвы и обратно (1998 г.)

Первой советской «народной» легковушке «Москвич-401» с мотором в 26 сил и багажником на крыше для перевозки вещей на дачу не удалось войти в ранг киногероев, но все зрители, когда-либо смотревшие фильм «Москва слезам не верит», надолго ее запомнили.

В фильме «Москва следам не верит» (1979 г.) Ирина Муравьёва в образе Людмилы Свиридовой готова тотчас ринуться на дачу на своем «Москвиче»

В военном секторе музея представлена отреставрированная и практически новая легендарная 50-сильная «эмка» ГАЗ М-1, превосходящая все иные многочисленные самодельные и бутафорские машины.

Отреставрированная пятиместная мосфильмовская «эмка» с большинством оригинальных узлов

Помятая «рабочая лошадка» с высокой посадкой и чужим радиатором из сериала «Марьина роща» группы Мостелефильм (2012 г.)

После войны командирский автомобиль ГАЗ-67Б со всеми ведущими колесами и упрощенным открытым кузовом дублировал все лёгкие вездеходы военного времени, которые не сохранились, и сам принимал участие в новых кинофильмах о Великой Отечественной.

Армейский 54-сильный вездеход ГАЗ-67Б, выпускавшийся с 1944 года, использовался в основном в кино и народном хозяйстве

Солдат Алеша (Владимир Ивашов) торопится к матери на послевоенном вездеходе ГАЗ-67Б. Кадр из фильма «Баллада о солдате» (1959 г.) Транспортировка раненых на вездеходе ГАЗ-67Б для перегрузки на санитарный поезд. Кадр из легендарной ленты «Офицеры» (1971 г.)

С момента рождения легковая «Волга» М-21 была непременным «актёром» в самых известных кинокартинах, интерес к которым не снижается до сих пор. Сейчас в музее осталась только одна «главная» 75-сильная «Волга» ГАЗ-21Л выпуска 1964 года, хотя в культовом фильме «Берегись автомобиля» использовались три внешне одинаковые игровые машины с горизонтальными хромированными облицовками радиаторов и багажниками на крыше, но разными регистрационными знаками.

В музее Мосфильма та самая «Волга», сыгравшая главную роль в кинокартине «Берегись автомобиля» (1966 г.)

Именно эту машину «цвета белой ночи» с номерным знаком «49-04 мот» в начале фильма рассматривали страховой агент и честный угонщик Юрий Деточкин (Иннокентий Смоктуновский) и продавец-контрабандист Дима Семицветов (Андрей Миронов). Её же потом угонял Деточкин и затем мчался по Киевскому шоссе, пока его не остановил автоинспектор Георгий Жжёнов.

Деточкин (справа): «Цвет неброский. Замочек японский? Трудно ключи подобрать, отмычкой не возьмёшь, а автогеном резать такая возня» .

Жжёнов: «Помогите завести этот драндулет. Давай подцепим к твоей «Волге». А тросик у тебя есть?» Деточкин: «А кто его знает, что там есть!»

Жжёнов: «Порядок! Спасибо, друг! Выручил». Обратите внимание: в этом и предыдущем эпизодах разные варианты «Волги» — трюковой и дорожный .

Постановщиком и исполнителем трюковых гонок по лесистой местности и на пересечении кольцевой дороги с Внуковским шоссе являлся известный каскадер Александр Микулин, «выступавший» на списанных и чуть переделанных машинах № 43-74 и № 82-15.

Следователь Подберезовиков (Олег Ефремов): «Ну, артист! Откуда ты такой взялся? Простите, а вы не псих?» Деточки: «Нет, у меня и справка есть»

Четвертой в этом ряду была двухцветная «Волга» с номером «49-49 мот» раннего выпуска, которую Деточкин, обнаружил под Устьинским мостом на Москве-реке и убедился, что позорно «прокололся».

На Садовом кольце Деточкин за рулем очередной угнанной «Волги»: «Вы в окно сегодня выглядывали? Это машина Стелькина, а он взяточник» .

В фильме «Бриллиантовая рука» (1968 г.) на списанном такси М-21А первой серии с номером «28-78 ого» и широкими вертикальными прорезями в облицовке старший экономист Семён Горбунков (Юрий Никулин) «ездил в булочную за хлебом».

В мелодраме «Три тополя на Плющихе» (1968 г.) таксист Олег Ефремов в арендованной машине М-21Т № 04-80 катал по Москве, а потом долго ждал около кафе свою Нюру — актрису Татьяну Доронину.

В советской киноиндустрии спрос на комфортные шестиместные автомобили ГАЗ-12 ЗИМ ограничивался практически одной кинолентой «Дело пёстрых» с известной сценой «На заснеженном мосту». В России интерес к ЗИМу существенно подрос, тем более, что его всегда снимали прямо «с колёс» — без каких-либо доработок.

Подготовка представительского 90-сильного ЗИМа к зимним съёмкам в киноленте «Дело пёстрых» (1958 г.)

Отреставрированный ЗИМ с крымским регистрационным знаком в картине «Водитель для Веры» (2004 г.)

Крохотная немецкая 23-сильная легковушка Opel Р4 середины 1930-х с однолитровым моторчиком, вероятно, случайно угодила на Мосфильм, где снималась в нескольких боевиках, любовных и образовательных фильмах, пока не превратилась в музейный экспонат.

Автомобиль Opel P4 с самодельной передней облицовкой встречает посетителей у входа в музей Мосфильма В фильме «Приступить к ликвидации» (1983 г.) на этом «Опеле» ездил бывший военный летчик Алтунин (Василий Лановой)

Появление в советском кино автомобилей BMW-321 объясняется не только трофеями, но и послевоенными репарациями, во исполнение которых один из заводов группы BMW попал под контроль советского акционерного общества «Автовело». Кроме того, после войны там собирали новую машину марки AWE-340 с 55-сильным движком и широкой облицовкой передка, который киношники выдавали за довоенную легковушку.

Немецкий 45-сильный седан BMW-321 довоенной сборки в сериале «Московская сага» (2004 г.)

Легковой автомобиль Вермахта BMW-321 в кинофильме про разведчиков «Щит и меч» (1968 г.) Ошибка создателей ленты «В июне 41-го»: «советская» машина AWE-340 в составе фашистской автоколонны (2003 г.)

В 1977 году на экраны вышла магическая любовная драма «Раба любви» о становлении русского дореволюционного кинематографа. Естественно, найти в Советском Союзе пару «живых» игровых автомобилей тех давних времён оказалось невозможно, но тут помогли бережливые коллекционеры из Латвии. В результате счастливые киношные влюбленные — психопатичная звезда немого кино Ольга Вознесенская (Елена Соловей) и оператор Виктор Потоцкий (Родион Нахапетов) — катались по современной Одессе на редком французском родстере Renault NN с однолитровым моторчиком.

Двухместный 15-сильный спорткар Renault NN выпуска 1922 года для главных героев фильма «Раба любви»

Более солидные создатели этой ленты довольствовались итальянским 27-сильным темно-синим кабриолетом FIAT-503, развивавшим скорость 75 км/ч. Обе машины, собранные в 1920-е годы, явно не вписывались в заданную фильмом эпоху. Но это было уже не важно.

Открытый FIAT-503 1927 года. Спереди сидит киношный режиссер Александр Калягин, сзади — продюсер Савва Южаков (Олег Басилашвили)

Об источниках появления на Мосфильме случайных американских представительских машин история умалчивает. Дебют солидного обтекаемого седана Buick Century Model 41 с рядным восьмицилиндровым двигателем в 107 сил и двумя зачехленными «запасками» состоялся в фильме «Тегеран-43» (1980 г.), повествовавшим о конференции лидеров трех союзных стран и планах послевоенного переустройства мира. Четыре остальных появления этого «Бьюика» на экранах «проскочили незаметно», и теперь он красуется в главном зале музея.

Эффектный пятиместный Buick Century выпуска 1939 года на почетном месте в музее Мосфильма

Единственное фото автомобиля Buick Century, сделанное во время съёмок кинокартины «Тегеран-43»

Рядом с «тегеранским» ретромобилем стоит отреставрированный 115-сильный малиновый кабриолет Buick Special Model 44C с заказным кузовом купе. Его построили в 1941-м для императора Генри Пу И — правителя государства Маньчжоу-Го, генералиссимуса и главнокомандующего Маньчжурской императорской армией. Его правление закончилось в августе 1945-го, и следы редкого «Бьюика» затерялись. Только в начале нового века Мосфильм выкупил эту машину у коллекционера из Якутска, которая потом снялась в двух фильмах.

Редкий Buick Special 1941 года, принадлежавший императору Манчьжурии, отреставрирован и сохранен на Мосфильме

С престижными «Паккардами» киноконцерну не повезло. В его коллекции сохранился единственный представительский седан Packard-120B Eight с двумя современными противотуманными фарами, который возил маршала Климента Ворошилова, летчика Валерия Чкалова и советскую номенклатуру, а потом «мельком проскочил» в пяти фильмах.

Роскошный четырехдверный Packard-120B выпуска 1936 года с 120-сильным двигателем в музейной экспозиции

При столь сложной ситуации с настоящими игровыми машинами для «создания атмосферы заграницы» пришлось использовать солидный чехословацкий легковой автомобиль Tatra-603 выпуска 1960 года с аэродинамичным кузовом и двигателем V8 воздушного охлаждения в 95 сил, расположившимся за уютным задним диваном. С его участием сняли лишь три фильма.

Чехословацкая заднемоторная Tatra-603 в «восточном городе». Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука» (1968 г.)