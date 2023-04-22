Шестнадцать цилиндров для BMW: почему двигатель BMW V16 Goldfisch так и не стал серийным

Противостояние двух ведущих немецких автогигантов BMW и Mercedes началось еще в середине семидесятых, когда появилась первая «семёрка» BMW, ставшая конкурентом первому S-классу с индексом W116 . В следующем десятилетии противостояние продолжилось, причем не последнюю роль в нём сыграли «моторные козыри»: под капотом Mercedes W126 была «всего лишь» V-образная «восьмерка», в то время как в моторном отсеке «тридцать второй» BMW 750iL в 1987 году серийно появился впечатляющий по объему и мощности пятилитровый V12 мощностью 300 лошадиных сил. Mercedes смог достойно ответить лишь четыре года спустя, выпустив легендарный «шестисотый» с мотором аналогичной компоновки, но рабочим объемом шесть литров. По сути, это был пик «битвы моторов», хотя мы как-то вспоминали, что под капотом «стосорокета» мог появиться и восьмилитровый (!) шестнадцатицилиндровый мотор . И самое интересное, что у BMW аналогичный проект также существовал, причем раньше Мерседеса! Сегодня мы будем выяснять, что такое проект Goldfisch и почему он так и не стал серийным.

Начало или довоенные опыты

Двигатели V16 не стали техническим откровением конца прошлого века по простой причине – еще в 1925 году дебютировал Bugatti Type 45, считающийся первым в мире автомобилем с таким мотором. Интересно, что рабочий объем был относительно небольшим, однако он развивал вполне «взрослую» мощность – 250 л.с.

Почти сто лет назад под узким и длиннющим капотом гоночного Bugatti появился V16



Еще один «итальянец» – Maserati V4 1929 года, причем его обозначение указывало не на компоновку, а на рабочий объем! Благодаря нагнетателю типа Roots с четырех литров 90 с лишним лет назад снимали умопомрачительные 300 «лошадок».

Maserati V4 – это четыре литра о шестнадцати цилиндрах!

В тридцатые годы моторы V16 появились на представительских Кадиллаках 90 и 452 серий, но при исполинском рабочем объеме в 7,1-7,4 литра они выдавали более чем скромный показатель максимальной мощности (165-185 л.с.)

За океаном: Cadillac также примерил V16

Экспериментировал с компоновкой V16 до Второй мировой войны и Фред Дюзенберг, который мечтал о том, что четырехкарбюраторный мотор Model H c тремя клапанами на цилиндр будет развивать чудовищные 700 л.с. (!).

Весь сервис есть бесплатное приложение к купленному бензину. Тот же сервис будет оказан, даже если вы купите только два галлона бензина. Разницы в обращении здесь не знают. Какой-нибудь старенький «шевролишка» и рассверкавшийся многотысячный «дюзенберг», чудо автомобильного салона тысяча девятьсот тридцать шестого года, встретят здесь одинаково ровное, быстрое и спокойное обслуживание. И.Ильф, Е.Петров «Одноэтажная Америка»

Впрочем, всем этим машинам и развитию многоцилиндровой «темы» помешала как раз война, во время которой автопроизводителям стало резко не до подобной экзотики. Впоследствии же даже наимнее пострадавшие от Второй мировой американские производители предпочитали старую добрую схему V8. В Старом Свете и вовсе отдавали предпочтение четырёх- или шестицилиндровым двигателям. Лишь в борьбе, начатой за толстый кошелёк покупателя представительского седана, BMW и Mercedes постепенно ушли от ординарных рядных «шестёрок» в стан V-образных моторов – сначала V8, как это сделал Mercedes, а затем переключившись на V12.



Mercedes S-класс – полвека с V8!

А вот даже «топовая» BMW 745i E23 оснащалась «всего лишь» рядной шестёркой, пусть и с турбонагнетателем 1 / 4 А вот даже «топовая» BMW 745i E23 оснащалась «всего лишь» рядной шестёркой, пусть и с турбонагнетателем 2 / 4 А вот даже «топовая» BMW 745i E23 оснащалась «всего лишь» рядной шестёркой, пусть и с турбонагнетателем 3 / 4 А вот даже «топовая» BMW 745i E23 оснащалась «всего лишь» рядной шестёркой, пусть и с турбонагнетателем 4 / 4

Инженеры BMW на втором поколении седьмой серии решились на подобную 12-цилиндровую схему схему по простой причине: по сути, они состоят из пары рядных «шестёрок», связанных вместе одним коленчатым валом, и отличаются отличной уравновешенностью независимо от угла развала цилиндров в блоке, в то время как многие V8 требовали наличия противовесов.

Двигатель М70В50 – пожалуй, один из лучших атмосферных моторов ХХ века по запасу мощности, уравновешенности и отсутствию вибраций 1 / 4 Двигатель М70В50 – пожалуй, один из лучших атмосферных моторов ХХ века по запасу мощности, уравновешенности и отсутствию вибраций 2 / 4 Двигатель М70В50 – пожалуй, один из лучших атмосферных моторов ХХ века по запасу мощности, уравновешенности и отсутствию вибраций 3 / 4 Двигатель М70В50 – пожалуй, один из лучших атмосферных моторов ХХ века по запасу мощности, уравновешенности и отсутствию вибраций 4 / 4

Двигатели V12 на E32 и W140 имели много плюсов, среди которых «высокая культура хода», мощное ускорение с любых оборотов и большой запас крутящего момента. Однако не секрет, что тепловой режим такого мотора всегда был крайне напряженным, а передок автомобиля – перетяжеленным, что не лучшим образом сказывалось на управляемости. Добавим высокую изначальную стоимость и высокий расход топлива и поймем, почему BMW 750iL и S600 всегда были окутаны особым ореолом «элитарности». Однако сами производители в погоне за богатым покупателем и в стремлении потешить его эго задумали открыть «клуб миллиардеров», то есть создать версии с мотором V16, к чему пришли и Mercedes, и BMW.

Как мы уже рассказывали, в конце восьмидесятых годов, работая над новым S-классом третьего поколения, инженеры Mercedes-Benz всерьез рассматривали не только вариант 600SEL с шестилитровым двенадцатицилиндровым мотором М120, но и 800SEL (М160), который сохранял атмосферную конструкцию, но благодаря наличию четырех «добавочных цилиндров» должен был выдавать 540 л.с.

В то время, когда на ВАЗе наладили более-менее массовый выпуск «полторашек» ВАЗ-21083 для Спутников, а в Москве приладили старый «четыреста двенадцатый» мотор к «сорок первому», немцы всерьез пытались впихнуть под капот будущего S-класса V16



Существуют две версии, почему V16 на «сто сороковом» так и не стал серийным. Первый вариант – технический: дескать, из-за ужесточения требований по экологии, в которые подобный чудо-агрегат было бы не втиснуть – как ты ни обвешивай его лямбда-зондами и катализаторами, озонировать воздух он не сможет. Вторая версия – экономическая нецелесообразность, ведь при цене «шестисотого» в 200 000 дойчмарок 800SEL мог легко перевалить за отметку в 300 тысяч.

Не всё то золото, что Goldfisch

А теперь от исторической ретроспективы и краткого экскурса в мир W140 перейдем к BMW. Итак, в 1987-м в моторном многоборье Мюнхен одержал победу над Штутгартом со счетом 12:8.

«Сто двадцать шестой» даже после рестайлинга и в топовой модификации 560SEL можно было приобрести только с V8…

…в то время как под капотом BMW 750iL было на четыре цилиндра больше 1 / 4 …в то время как под капотом BMW 750iL было на четыре цилиндра больше 2 / 4 …в то время как под капотом BMW 750iL было на четыре цилиндра больше 3 / 4 …в то время как под капотом BMW 750iL было на четыре цилиндра больше 4 / 4

Двенадцатицилиндровый мотор гармонично сочетался с длинной базой 1 / 3 Двенадцатицилиндровый мотор гармонично сочетался с длинной базой 2 / 3 Двенадцатицилиндровый мотор гармонично сочетался с длинной базой 3 / 3

От трех до пяти литров и от шести до двенадцати «горшков» – всё это BMW E32

Угадайте, у кого из этой троицы больше всего цилиндров?

Но были в компании не последние люди, которым версии 750 iL с её пятилитровым V12 показалось недостаточно уже на момент её выхода на рынок. Прототип получил условное название «Goldfish Secret Seven» и уже от него одного попахивало «агентом 007» и чем-то весьма необычным.

А как вам сам Ники Лауда за рулём «семь пятьдесят»? 1 / 3 А как вам сам Ники Лауда за рулём «семь пятьдесят»? 2 / 3 А как вам сам Ники Лауда за рулём «семь пятьдесят»? 3 / 3

Да, Карл Хайнц Ланге (Dr. Karlheinz Lange), Адольф Фишер (Adolf Fischer) и Ханс-Петер Вайсбарт (Hanns-Peter Weisbarth) заведовали весьма важными сферами деятельности компании. Так, доктор Ланге отвечал за разработку двигателей (включая М70), Фишер курировал развитие компании, а Вайсбарт причастен к созданию «семёрки» Е32 и купе Е31. Именно этот «творческий союз» дал зелёный свет двенадцатицилиндровому мотору «семьсот пятидесятой», но ведь в Мюнхене помнили и о величии и славе довоенных V16! А раз так, то уже в январе 1988 года, то есть всего через полгода после начала работ в июле 1987-го, на стенде проходил испытания 6,7-литровый шестнадцатицилиндровый мотор V16, выдававший всего с одним верхним распределительным валом на ГБЦ (SOHC) безо всяких турбин и нагнетателей 408 л.с. при 5200 об/мин и 637 Нм при 3900 об/мин. Для пущего эффекта кузов прототипа-носителя окрасили в золотисто-коричневый, что и привело к названию Goldfisch.

Плюс четыре цилиндра прибавили к рабочему объему еще 1,6 литра. Ну а внешне – почти «сток». Почти. 1 / 3 Плюс четыре цилиндра прибавили к рабочему объему еще 1,6 литра. Ну а внешне – почти «сток». Почти. 2 / 3 Плюс четыре цилиндра прибавили к рабочему объему еще 1,6 литра. Ну а внешне – почти «сток». Почти. 3 / 3

Прибавка еще четырёх цилиндров (подумать только, при V-образной схеме это целый двигатель Запорожца!) к первоначальным восьми «горшкам» вызвала определённые трудности даже с учётом весьма просторного подкапотного пространства «семёрки», хотя прибавка длины составила довольно скромные 12 сантиметров. Но не будем забывать, что «по два цилиндра на сторону» – это и прирост всей «обвязки», включая более длинные головки и коллекторы, а также ухудшившийся тепловой режим, по которому у V12 и так не было особого запаса. А чем под капотом теснее и мощнее, тем, как известно, жарче и тяжелее.

И поэтому инженеры BMW поступили самым радикальным и неожиданным образом: система охлаждения... переехала в заднюю часть кузова, а крылья получили самые настоящие «уши-воздухозаборники», здорово напоминая аналогичную модель Запорожца! Да-да, мы не зря упомянули чуть раньше этот советский автомобильчик...

Так вот ты какая, «ушастая семёрка» BMW!

Мест для саквояжей нет

В электронной системе управления мотором применили пару блоков Bosch DME 3,3, каждый из которых заведовал восемью цилиндрами. И если на 750-й с её пятилитровым мотором M70 максимальную скоростью искусственно ограничили на цифре 250 км/ч, то 16-цилиндровая модификация в теории должна была разогнаться до отметки 300, набирая первую сотню за шесть секунд. По сути, эти динамические показатели были запредельными для заднеприводного седана на «ручке» (МКП взяли от купе восьмой серии E31), ведь так быстро в то время не ездил ни один представитель этого сегмента. Для сравнения: 300-сильная 750-я с АКП разгонялась до сотки за 7 секунд, а максимальная скорость была ограничена на 250 км/ч, в то время как «царь-рыба» на испытаниях разогналась аж до 290 км/ч. Правда, вопрос управляемости машины с двигателем, сухой вес которого составлял 310 кг, оставался открытым, но с учётом изначальной «академичности» проекта это никого особо не смущало. Как и расход в 17 литров, причем наверняка «на форсаже», исходя из рабочего объема, он мог достигать и отметки в 25-30 литров.

Почему же в BMW отказались от столь амбициозного проекта? Похоже, что и в Мюнхене, и в Штутгарте решили остановиться на V12 по одинаковым причинам и технического, и экономического характера. И несмотря на то, что опытная «семёрка» с непонятным индексом (то ли 767, то ли 770) была первой, а 800SEL – мощнее, звания и титулы «самых-самых» снискали те самые 300-сильная 750 iL и 408-сильный 600SEL, которого впоследствии «задушили» экологической удавкой до 394 л.с.

И целого литра мало: если стандартный шестилитровый «шестисотый» (на фото) по объему превосходил BMW 750iL на целый литр, то находились люди, которым нужно было около семи литров под капотом Brabus. А то и больше семи… 1 / 7 И целого литра мало: если стандартный шестилитровый «шестисотый» (на фото) по объему превосходил BMW 750iL на целый литр, то находились люди, которым нужно было около семи литров под капотом Brabus. А то и больше семи… 2 / 7 И целого литра мало: если стандартный шестилитровый «шестисотый» (на фото) по объему превосходил BMW 750iL на целый литр, то находились люди, которым нужно было около семи литров под капотом Brabus. А то и больше семи… 3 / 7 И целого литра мало: если стандартный шестилитровый «шестисотый» (на фото) по объему превосходил BMW 750iL на целый литр, то находились люди, которым нужно было около семи литров под капотом Brabus. А то и больше семи… 4 / 7 И целого литра мало: если стандартный шестилитровый «шестисотый» (на фото) по объему превосходил BMW 750iL на целый литр, то находились люди, которым нужно было около семи литров под капотом Brabus. А то и больше семи… 5 / 7 И целого литра мало: если стандартный шестилитровый «шестисотый» (на фото) по объему превосходил BMW 750iL на целый литр, то находились люди, которым нужно было около семи литров под капотом Brabus. А то и больше семи… 6 / 7 И целого литра мало: если стандартный шестилитровый «шестисотый» (на фото) по объему превосходил BMW 750iL на целый литр, то находились люди, которым нужно было около семи литров под капотом Brabus. А то и больше семи… 7 / 7

Впрочем, давайте признаем, положа руку на бесконечный коллектор любой из этих машин: и M70, и M120 были всё равно «избыточными» моторами даже для большинства покупателей «эски» и «семёрки», которые отдавали предпочтение если не совсем «овощным» версиям с рядными «шестёрками», то хотя бы модификациям с V8. Особенно когда в моторной линейке BMW появились компактные и мощные моторы семейства М60. Ведь М60 со его четырьмя клапанами на цилиндр уступал по мощности мотору М70В60 всего-то жалкие 14 «лошадок»!

Это напоминает о том, не в цифрах мощности или момента было дело – и V12, и потенциальные V16 на этих машинах появились или могли появиться по совершенно другим причинам. Ну а нам, уже пережившим эпоху даунсайзинга и электрификации, индекс V16 гораздо привычнее, если букву и цифры переставить местами...