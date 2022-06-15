В первой части материала о чешском кроссовере мы рассказывали о коррозии ранних машин и дорогой кузовщине, а также сюрпризах электрики. Теперь пришло время выяснить, как себя ведут ходовая часть, коробки и моторы и что лучше искать на вторичном рынке.

Тормозная система

Тормоза у Yeti особенных хлопот не доставляют. АБС вполне удачная, поломки редки и имеют отношение в первую очередь к проводке к датчикам. Популярные неисправности связаны с подклиниванием механизма ручника в заднем суппорте – он тут винтовой. В основном вопросы появляются к машинам с мотором 1,8 л, у них суппорт алюминиевый. Передние суппорты у всех версий держатся хорошо, лишь у самых старых экземпляров изношены пыльники и направляющие.



Жаль только, что для версии с мотором 1,2 размер дисков урезали до минимума: 280 мм для машины массой под 1400 кг – это совсем мало. Отсюда небольшой ресурс, да и в горах перегреть тормоза нетрудно. В связи с этим выбор колодок становится крайне ответственным делом. Но и у машин с более мощными моторами 1,4 и 1,8 диски диаметром 288 и 312 мм тоже невыдающиеся, и многие владельцы занимаются доработкой тормозов. Благо у соплатформенных машин выбор огромный.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормозная система Тормозные колодки передние 7 031 Ate 5 296 Pilenga 1 108 Тормозные колодки задние 7 114 Ate 3 535 Fenox 1 253 Тормозной диск передний 280x22 5 666 Ate 6 469 Febi 3 961 Тормозной диск задний 253x10 6 455 Ate 4 787 Febi 3 300

Подвеска

К подвеске глобальных вопросов нет. В передней при пробегах до сотни у аккуратного водителя потребуют замены разве что стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Традиционное больное место машин на платформе PQ46, задний сайлентблок переднего рычага, на Шкоде служит больше обычного. Можно ставить даже очень недорогие заменители, и они все равно будут неплохо служить. Первые проблемы возникают, как правило, при пробеге под сотню тысяч.

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К сожалению, задняя подвеска начинает постукивать уже после 60-70 тысяч даже при аккуратной эксплуатации. Со ступичными подшипниками особых проблем нет. Иногда ломаются пружины в задней подвеске, да и то на машинах первых выпусков. В общем и целом, Yeti на оригинальных колесах и подвеске с пакетом для плохих дорог – на удивление удачный вариант для всех, кто регулярно ездит по таким дорогам.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска и трансмиссия Передний L-образный рычаг 18 831 Lemforder 9 069 Febi 7 017 Задняя опора рычага 5 229 Lemforder 2 655 Febi 3 051 Амортизатор передний 20 351 Monroe 9 667 Boge 9 936 Шаровая опора (стальной рычаг) 8 496 Lemforder 3 193 AS Metal 1 213 Ступица передняя 16 671 FAG 9 663 SKF 9 554 Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внешний 1 962 Febi 902 SKF 976

Рулевое управление

Рулевое управление на Yeti – с электрорейкой третьего поколения. Она может быть производства ZF, Bosch или Volkswagen, но проблемы у всех схожие. На машинах с мотором 1,8 после 120-150 тысяч наблюдаются постукивания, а при вскрытии рейки часто можно лицезреть поверхностную коррозию штока даже при целых пыльниках. До серьезного ремонта дело обычно не доходит, если вовремя провести профилактический. Капитальные поломки случаются при разгерметизации пыльников или отказе электроники из-за проблем с проводкой или датчиком момента. Ресурс наконечников и тяг хороший, обычно более 70 тысяч километров.



Трансмиссия​

Общие проблемы

Приводы внимания не требуют, внутренние ШРУСы традиционно не меняются отдельно. Стоит отметить лишь коррозию шлицов угловой муфты у полноприводных версий, да и то редко.



Механические коробки

Ручные коробки означают наличие двухмассового маховика с непредсказуемым ресурсом. При желании можно поставить заказной и в дальнейшем ставить сцепления от старых моторов VR6. Решение оправданное: «кастом» по цене обойдется примерно, как оригинальный маховик, а сейчас даже дешевле. Изредка попадаются жалобы на «приваренные» сателлиты дифференциала и износ синхронизаторов, со временем ухудшается избирательность механизма переключения.

Škoda Yeti 2009–17

Автоматические коробки

Вариантов автоматизированных коробок встречается три. С моторами 1,2 и 1,4 TSI, а также дизельным 1,6 TDI ставили 7-ступенчатый робот DSG DQ200, с 1,8 TSI и дизелями 2,0 сочетается 6-ступенчатый DQ250. Ну а третий и самый желанный – это обычный гидромеханический автомат Aisin TF60-SC в комплекте с атмосферными моторами 1,6.

Почему поначалу к Yeti относились так настороженно? Дело в том, что на старте продаж предлагались только турбомоторы TSI и только коробки DSG, а в 2010 году это сочетание уже имело не лучшую репутацию. Семиступенчатая DQ200 на тот момент прослыла просто набором страшилок. Постоянные проблемы с мехатроником, причем часть – из-за инженерных недоработок, а часть – из-за программных. Любой ремонт тогда стоил сотни тысяч рублей. Мехатроник можно было только поменять на новый, сцепление убивалось легко, и его цена тоже стремилась к сотне тысяч рублей. Неудивительно, что обладатели машин с такими DSG подавали иски и в итоге получили пятилетнюю гарантию, в том числе на коробки. В общем, DSG получилась такой неоднозначной, что ей даже посвящен наш отдельный материал.

Машины после 2013 года получили обновления АКП: вилки и мехатроник нового образца. А заодно и новое программное обеспечение управления коробкой. Так что в эксплуатации они не отличаются от более новых экземпляров. На сегодня это достаточно удачный вариант трансмиссии, требующий, правда, соблюдения правил обращения и понимания происходящих в коробке процессов. Например, по аналогии с механикой, надо беречь сцепление и не стоять подолгу с педалью тормоза в полу, лучше включить нейтралку. Не стоит срываться с места с педалью в полу. Если следовать правилам, то коробка не преподнесет сюрпризов.

Ресурс сцеплений при нормальной эксплуатации – от 120 тысяч километров и иногда доходит до 200 и более. Ресурс двухмассового маховика меньше, он редко выдерживает более 150 тысяч. Но цена восстановления мехатроника «на обмен» сейчас – около 25 тысяч рублей, сцепления – обычно чуть дороже, но попадаются предложения и дешевле 15 тысяч.

В остальной механической части все достаточно надежно, разве что могут выйти из строя перегруженные подшипники и не очень удачный дифференциал, но с моторами 1,4 такого рода проблемы не случаются до пробегов в 250 с лишним тысяч. В общем и целом, DQ200 сейчас – хорошая коробка с почти идеальной диагностируемостью.

Применяемая с моторами 1,8 TSI трансмиссия DQ250 изначально надежнее, но в силу сложности конструкции цена ремонтов может быть выше. Применение общей масляной ванны для фрикционов и мехатроника порождает износ соленоидов, даже несмотря на наличие двойной фильтрации масла. Однако DQ250 более лояльна к небрежному обращению и при частой замене масла, контроле температуры и своевременном ремонте двухмассового маховика почти вечная. Диагностировать коробку также легко. Проверка ходов вилок и полные данные о рабочих температурах сцеплений и коробки – отличное подспорье при выборе машины. Проблемы с подшипниками первичного вала возникают в основном при игнорировании стуков убитого маховика и перегрузке моментом в случае тюнинга моторов.

Что сказать про «настоящий автомат»? Об этой коробке мы уже тоже писали и рассказывали, что в принципе в ней ломается. В случае с Yeti все не так страшно. С мотором 1,6 автомат очень надежен, и его основное слабое место – это температура и система охлаждения. Постоянный перегрев в сочетании с редкой заменой масла приводит к повреждению гидроблока и уплотнений в механической ее части. Но даже при этом коробку убить сложно просто в силу запаса прочности конструкции. Конечно, об уходе забывать не стоит. Как минимум регулярная проверка масла на чистоту и контроль температуры должны войти в привычку.

При покупке нужно погонять коробку и на холодную, и на горячую. Компьютерная диагностика в данном случае сильно ограничена в возможностях, но пренебрегать ей не стоит. При выборе Yeti с мотором 1,6 и автоматом нужно иметь в виду, что динамика будет сильно хуже, чем у машин с 1,2 и DSG. Если же для вас это не принципиально, то классическая АКП – отличный вариант.

Полный привод

Полный привод положен только топовым версиям Yeti с моторами 1,8. Привод через муфту Haldex имеет два слабых места. Недостаточная фильтрация масла и очень малый заправочный объем, отчего интенсивно загрязняется масло, особенно если постоянно использовать полный привод. Угловая муфта достаточно надежна, вот только форсируется мотор 1,8 легко и просто, а на повышенные нагрузки узлы не рассчитаны. На возрастных машинах иногда понижается уровень масла в угловом редукторе и страдают шлицы промежуточных валов. Впрочем, это скорее исключения.



Škoda Yeti 2009–17



Моторы​

Общие проблемы

Высокие температуры, но медленный прогрев, сложность конструкций и слабая унификация, вездесущие фитинги – к сожалению, у моторов этого периода есть много слабых точек. После рестайлинга появился сравнительно простой атмосферник 1,6 л, а остальные модернизировали или заменили на аналоги из новых поколений, но сложность конструкции никуда не делась. А в сферическом расширительном бачке припасена «кощеева игла» – мешочек с силикагелем, который разрушается на 5-8 году службы.