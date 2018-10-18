«Стационарный, но почти карманный». Обзор гаражного компрессора Беркут SAC-280

«Стационарный, но почти карманный». Обзор гаражного компрессора Беркут SAC-280

59 0 0
Мобильно-стационарный компрессор компакт-класса – весьма редкая разновидность, представленная на рынке моделями, которые можно сосчитать по пальцам одной руки. «Колеса» изучили характерного представителя этого сегмента устройств в качестве универсального помощника в гаражных и домашне-дачных делах.

Сжатый воздух – верный помощник любого самоделкина. Пока компрессора нет, многие считают его далеко не самым необходимым устройством в хозяйстве, но когда он появляется, начинают недоумевать, как жили без него раньше! Пневмоинструмент, очистка деталей, покрасочные и шинно-колесные работы, и даже банальный «воздушный веник» для верстака – если компрессор появляется в арсенале мастера, простаивать ему не приходится!

Впрочем, компрессор «взрослого» формата нужен далеко не всем – габаритный и неповоротливый, он предназначен скорее для полупрофессиональной деятельности, нежели для технических хобби и обслуживания личного авто. Поэтому для технарей-любителей и был спроектирован мобильно-стационарный микрокомпрессор Беркут SAC-280 – работающий от сети 220 вольт, компактный, малошумный, весящий всего 10 килограммов и легко помещающийся в багажник любого автомобиля, чтобы при необходимости покинуть гараж и отправиться домой или на дачу.

компрессор Беркут SAC-280

Малыш, размером с пылесос, работает вполне по-взрослому – он имеет промежуточный накопитель сжатого воздуха – ресивер, и прессостат — пневмо-реле, автоматически останавливающее мотор при достижении рабочего давления и включающее его снова при падении. Регулятор и манометр позволяют устанавливать любое давление в диапазоне до 8 бар — максимальное необходимо для продувки разного рода засоров, для работы пневмомойки, накачивания колес; меньшее нужно, например, для работы аэрографа, который использует обычно не более полутора атмосфер. Тем более, что для небольших подкрасочных и окрасочных работ Беркут SAC-280 требует весьма упрощенной предварительной подготовки воздуха, поскольку является безмасляным – паров смазки выходящий из него поток не содержит, и периодическое техобслуживание с заменой масла ему не требуется.

компрессор Беркут SAC-280

За счет толстостенного пластикового корпуса компрессор не грохочет, как его собратья с открытым цилиндром и мотором, хотя, разумеется, молчаливым его не назовешь. Шестилитровый ресивер компрессор наполняет до 8 атмосфер за 45 секунд. Манометр размечен в барах (суть – атмосферы) и в буржуйских фунтах на дюйм, psi. Выходной штуцер компрессора – стандартный для пневмоинструмента быстросъем «рапид» на четверть дюйма. В нижней части ресивера находится удобный кран для слива конденсата, а в верхней – предохранительный клапан, пригодный также и для ручного стравливания.

компрессор Беркут SAC-280

Первое, что наверняка будет подключено к Беркут SAC-280 – это, разумеется, накачной пистолет. Собственно, он идет в комплекте с устройством, как и трехметровый шланг. Накачивать и подкачивать колеса с помощью него – одно удовольствие! К примеру, с полностью спущенным в ноль 14-дюймовым колесом аппарат справился за 50 секунд.

компрессор Беркут SAC-280

Правда, со временем я бы лично докупил к компрессору недорогой десятиметровый шланг-«пружинку», ибо родной шланг, хотя и хорошо армирован, и весьма прочен, все же коротковат и сильно теряет эластичность на холоде.

компрессор Беркут SAC-280 компрессор Беркут SAC-280

В карбюраторную эпоху Беркут SAC-280 ценился бы на вес золота – тогдашние автовладельцы, вынужденные постоянно ковыряться с капризными «Озонами» и «Солексами», делали себе кустарные продувочные установки для прочистки многочисленных «лабиринтов» для топлива, воздуха и эмульсии из старых холодильников и разного рода списанных или упертых с работы промышленных насосов:

компрессор Беркут SAC-280

…но и по сей день продувка – первейший инструмент любого автомеханика, как профессионала, так и любителя. Трубопроводы, различные клапана, шланги – все это засоряется и требует очистки и проверки сжатым воздухом. Кстати, не только в гараже и не только в машине – мобильность и малый вес Беркут SAC-280 позволяют его таскать с собой везде, где требуется продувка. Например, на дачу — выгнать перед зимой остатки воды из мини-водопровода, чтобы в мороз не поразрывало трубы!

Для продувки в комплекте SAC-280 отдельного пистолета нет, но имеется трубка-носик к пистолету накачному. С последнего выкручивается короткий шланг для подключения к золотникам колес, и на его место вворачивается трубка. Делается все это без дополнительного инструмента – туго закручивать не нужно, ибо герметичность обеспечивают резиновые колечки.

компрессор Беркут SAC-280

Также в комплекте компрессора идет целый набор конических продувочных переходников на разные диаметры – с их помощью можно подавать давление в самые разнообразные шланги и трубы в гаражном и домашнем обиходе. Все переходники имеют с одной стороны штуцер под стандартный автомобильный шинный золотник, так что подключаются к пистолету одним движением, даже без закручивания.

компрессор Беркут SAC-280

При ремонте немолодых авто и иных механизмов крайне важна «гигиена» — детали требуется очищать от масла, шлаков, закоксовки и песка. Вместо старого-доброго тазика с бензином и кисточки эффективно работает моечный пистолет, заправленный керосином, соляркой или бензином. Мощная струя растворяет масла и уносит грязь – главное, не забывать о технике безопасности и делать все это на хорошем ветерке, воздерживаясь от сигаретки… Еще одно популярное применение компрессора в паре с пистолетом-распылителем — антикоррозийная обработка. Мем «иномарки не гниют!» (с), безусловно, хорош, пока машина новая, но молодость, увы, достоинство временное. Автостарушки и отечественного, и импортного производства с годами настоятельно требуют «ботокса» в виде небезызвестного канадского РастСтопа или любимых в нашем отечестве «коктейлей» на основе пушсала. Эффективно нанести их на днище и в скрытые полости поможет только сжатый воздух.

компрессор Беркут SAC-280

А вот, чтобы с помощью «Беркута» отвернуть автомобильные колеса нужно будет подобрать правильный гайковерт, рассчитанный на небольшую производительность 110-130 литров/мин. При этом надо понимать, что маленький ресивер, всего 6 литров, заставит делать паузы и остановки в работе. Но в собственном гараже ведь некуда торопиться! Это же не профессиональный шиномантаж, где используют компрессоры с производительностью в несколько раз выше, чем у SAC-280, с ресивером минимум от 30 литров (а лучше вдвое-втрое больше). Наша проверка «Беркута» с помощью динамометрического ключа показала, что одну гайку от автомобильного колеса BERKUT SAC-280 затягивает с моментом около 70-80 Нм (гайковерт KING TONY 33421-040). Хороший результат!

Беркут SAC-280 Технические характеристики

Теги: Практика , компрессор
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
70 Новости / Новинки
Пополнение в семействе: Lada Xray Cross пустили в серию
15 Новости / Авто и бизнес
Переход АВТОВАЗа на платформу Renault-Nissan затронет и Ладу Весту!
9 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Парижа-2018
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Трёхдверная Lada Granta: какой она может быть

На сегодняшний момент в гамме АВТОВАЗа нет трёхдверных моделей, хотя за историю отечественной компании их было несколько. Как мог бы…

2468 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

11066 0 0
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Great Wall Hover

В истории молодой (ее первый автомобиль появился на свет в 1996 году) компании Great Wall Motors модель Hover занимает особое место. Именно эта модель под именами Hover, Hover CUV, Hover H3, Haval H3, Hafu и X240…

6593 0 4
Статьи / Авто Недели
Кабриолет из “копейки”: стоит ли покупать реплику Fiat 124 Cabriolet за миллион рублей?

Мечты многих любителей прекрасного в советские годы были связаны с проектом, который не стал серийным даже у себя на родине, в Италии. Fiat 124, переродившийся в СССР в знакомую каждому “копейку”, был слишком хорош,…

2679 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: мотору — смазку, вариатору — ласку

Ещё в далёкой молодости Primera получила неоднозначную оценку за свой дизайн. Прошли годы, а дизайн выглядит всё так же интересно и даже почти современно. Но за это время этот автомобиль почему-то стали считать…

21 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное - многие почему-то считают его дико “ломучим” и…

2145 7 0
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: в коробке горит проводка, в моторах — катализаторы

Infiniti FX способна понравится многим. Кому-то - форматом кросс-купе, кому-то - мощными моторами или очень качественным салоном. А кто-то просто клюнет на огромные красивые “тапки”, которых нет и у более дорогих машин.…

3103 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

178222 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

170373 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

66738 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

24738 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17557 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

12821 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

37141 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11827 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

11134 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

395914 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

266006 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

78971 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?