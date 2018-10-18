Мобильно-стационарный компрессор компакт-класса – весьма редкая разновидность, представленная на рынке моделями, которые можно сосчитать по пальцам одной руки. «Колеса» изучили характерного представителя этого сегмента устройств в качестве универсального помощника в гаражных и домашне-дачных делах.

Сжатый воздух – верный помощник любого самоделкина. Пока компрессора нет, многие считают его далеко не самым необходимым устройством в хозяйстве, но когда он появляется, начинают недоумевать, как жили без него раньше! Пневмоинструмент, очистка деталей, покрасочные и шинно-колесные работы, и даже банальный «воздушный веник» для верстака – если компрессор появляется в арсенале мастера, простаивать ему не приходится!

Впрочем, компрессор «взрослого» формата нужен далеко не всем – габаритный и неповоротливый, он предназначен скорее для полупрофессиональной деятельности, нежели для технических хобби и обслуживания личного авто. Поэтому для технарей-любителей и был спроектирован мобильно-стационарный микрокомпрессор Беркут SAC-280 – работающий от сети 220 вольт, компактный, малошумный, весящий всего 10 килограммов и легко помещающийся в багажник любого автомобиля, чтобы при необходимости покинуть гараж и отправиться домой или на дачу.

Малыш, размером с пылесос, работает вполне по-взрослому – он имеет промежуточный накопитель сжатого воздуха – ресивер, и прессостат — пневмо-реле, автоматически останавливающее мотор при достижении рабочего давления и включающее его снова при падении. Регулятор и манометр позволяют устанавливать любое давление в диапазоне до 8 бар — максимальное необходимо для продувки разного рода засоров, для работы пневмомойки, накачивания колес; меньшее нужно, например, для работы аэрографа, который использует обычно не более полутора атмосфер. Тем более, что для небольших подкрасочных и окрасочных работ Беркут SAC-280 требует весьма упрощенной предварительной подготовки воздуха, поскольку является безмасляным – паров смазки выходящий из него поток не содержит, и периодическое техобслуживание с заменой масла ему не требуется.

За счет толстостенного пластикового корпуса компрессор не грохочет, как его собратья с открытым цилиндром и мотором, хотя, разумеется, молчаливым его не назовешь. Шестилитровый ресивер компрессор наполняет до 8 атмосфер за 45 секунд. Манометр размечен в барах (суть – атмосферы) и в буржуйских фунтах на дюйм, psi. Выходной штуцер компрессора – стандартный для пневмоинструмента быстросъем «рапид» на четверть дюйма. В нижней части ресивера находится удобный кран для слива конденсата, а в верхней – предохранительный клапан, пригодный также и для ручного стравливания.

Первое, что наверняка будет подключено к Беркут SAC-280 – это, разумеется, накачной пистолет. Собственно, он идет в комплекте с устройством, как и трехметровый шланг. Накачивать и подкачивать колеса с помощью него – одно удовольствие! К примеру, с полностью спущенным в ноль 14-дюймовым колесом аппарат справился за 50 секунд.

Правда, со временем я бы лично докупил к компрессору недорогой десятиметровый шланг-«пружинку», ибо родной шланг, хотя и хорошо армирован, и весьма прочен, все же коротковат и сильно теряет эластичность на холоде.

В карбюраторную эпоху Беркут SAC-280 ценился бы на вес золота – тогдашние автовладельцы, вынужденные постоянно ковыряться с капризными «Озонами» и «Солексами», делали себе кустарные продувочные установки для прочистки многочисленных «лабиринтов» для топлива, воздуха и эмульсии из старых холодильников и разного рода списанных или упертых с работы промышленных насосов:

…но и по сей день продувка – первейший инструмент любого автомеханика, как профессионала, так и любителя. Трубопроводы, различные клапана, шланги – все это засоряется и требует очистки и проверки сжатым воздухом. Кстати, не только в гараже и не только в машине – мобильность и малый вес Беркут SAC-280 позволяют его таскать с собой везде, где требуется продувка. Например, на дачу — выгнать перед зимой остатки воды из мини-водопровода, чтобы в мороз не поразрывало трубы!

Для продувки в комплекте SAC-280 отдельного пистолета нет, но имеется трубка-носик к пистолету накачному. С последнего выкручивается короткий шланг для подключения к золотникам колес, и на его место вворачивается трубка. Делается все это без дополнительного инструмента – туго закручивать не нужно, ибо герметичность обеспечивают резиновые колечки.

Также в комплекте компрессора идет целый набор конических продувочных переходников на разные диаметры – с их помощью можно подавать давление в самые разнообразные шланги и трубы в гаражном и домашнем обиходе. Все переходники имеют с одной стороны штуцер под стандартный автомобильный шинный золотник, так что подключаются к пистолету одним движением, даже без закручивания.

При ремонте немолодых авто и иных механизмов крайне важна «гигиена» — детали требуется очищать от масла, шлаков, закоксовки и песка. Вместо старого-доброго тазика с бензином и кисточки эффективно работает моечный пистолет, заправленный керосином, соляркой или бензином. Мощная струя растворяет масла и уносит грязь – главное, не забывать о технике безопасности и делать все это на хорошем ветерке, воздерживаясь от сигаретки… Еще одно популярное применение компрессора в паре с пистолетом-распылителем — антикоррозийная обработка. Мем «иномарки не гниют!» (с), безусловно, хорош, пока машина новая, но молодость, увы, достоинство временное. Автостарушки и отечественного, и импортного производства с годами настоятельно требуют «ботокса» в виде небезызвестного канадского РастСтопа или любимых в нашем отечестве «коктейлей» на основе пушсала. Эффективно нанести их на днище и в скрытые полости поможет только сжатый воздух.

А вот, чтобы с помощью «Беркута» отвернуть автомобильные колеса нужно будет подобрать правильный гайковерт, рассчитанный на небольшую производительность 110-130 литров/мин. При этом надо понимать, что маленький ресивер, всего 6 литров, заставит делать паузы и остановки в работе. Но в собственном гараже ведь некуда торопиться! Это же не профессиональный шиномантаж, где используют компрессоры с производительностью в несколько раз выше, чем у SAC-280, с ресивером минимум от 30 литров (а лучше вдвое-втрое больше). Наша проверка «Беркута» с помощью динамометрического ключа показала, что одну гайку от автомобильного колеса BERKUT SAC-280 затягивает с моментом около 70-80 Нм (гайковерт KING TONY 33421-040). Хороший результат!